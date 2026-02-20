Confira os palpites do Lance! para Osasuna x Real Madrid pela 25º rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece neste sábado (21/02), no Estádio Reyno de Navarra, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Osasuna x Real Madrid (21/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes se enfrentam em um duelo movimentado pela La Liga, competição em que o volume ofensivo pelos lados do campo costuma ser determinante. Tanto o Real Madrid quanto o Osasuna exploram bastante as jogadas pelas laterais, estratégia que aumenta naturalmente a incidência de cruzamentos e, consequentemente, de escanteios.

No caso do Real Madrid, esse padrão tem sido ainda mais evidente nas últimas partidas, com números consistentes no fundamento.

Os dois últimos jogos do El Glorioso terminaram com mais de 9,5 escanteios

últimos jogos do El Glorioso terminaram com mais de escanteios Quatro dos últimos cinco jogos do Real Madrid tiveram pelo menos dez escanteios

dos últimos jogos do Real Madrid tiveram pelo menos escanteios O Real Madrid registra média de 7,3 escanteios por partida

Outros palpites para Osasuna x Real Madrid

O Real Madrid entra como favorito para a partida. A equipe lidera a La Liga, enquanto o Glorioso ocupa posição intermediária na tabela. O momento recente também reforça o favoritismo, com o Real Madrid vencendo sete dos últimos oito jogos. No histórico do confronto, o time madrilenho triunfou em seis dos últimos sete encontros.

A projeção aponta ainda para pelo menos três gols no total. Quatro dos últimos cinco jogos do Osasuna terminaram com mais de 2,5 gols, e a média combinada das equipes na temporada é de 3,79 gols por partida. Além disso, três dos últimos cinco compromissos do Real Madrid registraram pelo menos três gols.

Um placar mais aberto também sustenta o mercado de ambos marcam. Cinco dos últimos seis jogos dos Navarros terminaram com gols para os dois lados. Já o Real Madrid marcou e sofreu gols em três dos últimos cinco compromissos, enquanto dois dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes também tiveram ambos marcam.

Análise e Forma dos Times

Osasuna - Momento e escalação

O Los Navarros ocupam a 11ª posição da La Liga, com 30 pontos somados. A equipe apresentou evolução recente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, desempenho que reforça sua competitividade no meio da tabela.

Para o confronto, o time ainda tem dúvidas na formação inicial. Rubén García, Víctor Muñoz e Enzo Boyomo seguem como dúvidas, pois estão no departamento médico. Já Iker Benito é desfalque confirmado devido a uma lesão no ligamento cruzado.

Provável escalação do Osasuna: Herrera; Rosíer, Catena, Herrando e Galan; Muñoz e Torro; García, Muñóz e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci

Real Madrid - Momento e escalação

Os Los Blancos lidera a La Liga com 60 pontos. A equipe venceu os últimos quatro compromissos e sofreu apenas uma derrota no recorte recente, 4 x 2 diante do Benfica, resultado que não compromete a boa sequência no campeonato nacional.

Para o confronto, o time merengue terá ausências relevantes, embora já esperadas. Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão seguem no departamento médico e não devem participar da partida.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Güler; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa

Confronto direto e estatísticas de Osasuna x Real Madrid

O histórico recente entre Osasuna e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Osasuna e Real Madrid

19/08/2025 — Real Madrid 1 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol) 15/02/2025 — Osasuna 1 x 1 Real Madrid (Campeonato Espanhol) 09/11/2024 — Real Madrid 4 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol) 16/03/2024 — Osasuna 2 x 4 Real Madrid (Campeonato Espanhol) 07/10/2023 — Real Madrid 4 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)

Estatísticas e curiosidades de Osasuna e Real Madrid

As duas equipes somam média de 9,7 escanteios combinados na temporada atual O Real Madrid apresenta ataque consistente, com média de 2,5 gols por jogo Em nove dos últimos dez jogos, o Real Madrid marcou pelo menos dois gols A equipe madrilenha registra média de 66 ataques perigosos por partida, o equivalente a 0,7 por minuto Osasuna e Real Madrid sofrem muitos chutes, com médias de 13,8 e 12,9 finalizações cedidas por jogo, respectivamente

Comparação de Odds para Osasuna x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Osasuna marca o 1º gol Real Madrid marca o 1º gol Betsson 2,70 1,55 Superbet 2,75 1,59 Bet365 2,75 1,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Osasuna x Real Madrid

Mais de 9,5 Escanteios (1,75 na Betsson) Real Madrid vence (1,70 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,71 na Superbet) Ambos marcam (1,66 na Bet365)

