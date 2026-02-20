Osasuna x Real Madrid – Palpites, análise e odds
Veja os palpites para Osasuna x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol
Confira os palpites do Lance! para Osasuna x Real Madrid pela 25º rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece neste sábado (21/02), no Estádio Reyno de Navarra, a partir das 14h30 (horário de Brasília).
Palpite do Lance para Osasuna x Real Madrid (21/02/2026)
As duas equipes se enfrentam em um duelo movimentado pela La Liga, competição em que o volume ofensivo pelos lados do campo costuma ser determinante. Tanto o Real Madrid quanto o Osasuna exploram bastante as jogadas pelas laterais, estratégia que aumenta naturalmente a incidência de cruzamentos e, consequentemente, de escanteios.
No caso do Real Madrid, esse padrão tem sido ainda mais evidente nas últimas partidas, com números consistentes no fundamento.
- Os dois últimos jogos do El Glorioso terminaram com mais de 9,5 escanteios
- Quatro dos últimos cinco jogos do Real Madrid tiveram pelo menos dez escanteios
- O Real Madrid registra média de 7,3 escanteios por partida
Outros palpites para Osasuna x Real Madrid
O Real Madrid entra como favorito para a partida. A equipe lidera a La Liga, enquanto o Glorioso ocupa posição intermediária na tabela. O momento recente também reforça o favoritismo, com o Real Madrid vencendo sete dos últimos oito jogos. No histórico do confronto, o time madrilenho triunfou em seis dos últimos sete encontros.
A projeção aponta ainda para pelo menos três gols no total. Quatro dos últimos cinco jogos do Osasuna terminaram com mais de 2,5 gols, e a média combinada das equipes na temporada é de 3,79 gols por partida. Além disso, três dos últimos cinco compromissos do Real Madrid registraram pelo menos três gols.
Um placar mais aberto também sustenta o mercado de ambos marcam. Cinco dos últimos seis jogos dos Navarros terminaram com gols para os dois lados. Já o Real Madrid marcou e sofreu gols em três dos últimos cinco compromissos, enquanto dois dos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes também tiveram ambos marcam.
Análise e Forma dos Times
Osasuna - Momento e escalação
O Los Navarros ocupam a 11ª posição da La Liga, com 30 pontos somados. A equipe apresentou evolução recente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, desempenho que reforça sua competitividade no meio da tabela.
Para o confronto, o time ainda tem dúvidas na formação inicial. Rubén García, Víctor Muñoz e Enzo Boyomo seguem como dúvidas, pois estão no departamento médico. Já Iker Benito é desfalque confirmado devido a uma lesão no ligamento cruzado.
Provável escalação do Osasuna: Herrera; Rosíer, Catena, Herrando e Galan; Muñoz e Torro; García, Muñóz e Oroz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci
Real Madrid - Momento e escalação
Os Los Blancos lidera a La Liga com 60 pontos. A equipe venceu os últimos quatro compromissos e sofreu apenas uma derrota no recorte recente, 4 x 2 diante do Benfica, resultado que não compromete a boa sequência no campeonato nacional.
Para o confronto, o time merengue terá ausências relevantes, embora já esperadas. Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão seguem no departamento médico e não devem participar da partida.
Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Güler; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa
Confronto direto e estatísticas de Osasuna x Real Madrid
O histórico recente entre Osasuna e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Osasuna e Real Madrid
- 19/08/2025 — Real Madrid 1 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)
- 15/02/2025 — Osasuna 1 x 1 Real Madrid (Campeonato Espanhol)
- 09/11/2024 — Real Madrid 4 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)
- 16/03/2024 — Osasuna 2 x 4 Real Madrid (Campeonato Espanhol)
- 07/10/2023 — Real Madrid 4 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)
Estatísticas e curiosidades de Osasuna e Real Madrid
- As duas equipes somam média de 9,7 escanteios combinados na temporada atual
- O Real Madrid apresenta ataque consistente, com média de 2,5 gols por jogo
- Em nove dos últimos dez jogos, o Real Madrid marcou pelo menos dois gols
- A equipe madrilenha registra média de 66 ataques perigosos por partida, o equivalente a 0,7 por minuto
- Osasuna e Real Madrid sofrem muitos chutes, com médias de 13,8 e 12,9 finalizações cedidas por jogo, respectivamente
Comparação de Odds para Osasuna x Real Madrid
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
Resumo dos palpites do Lance para Osasuna x Real Madrid
Tudo sobre
