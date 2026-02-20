Confira aqui no Lance! os principais palpites para RB Bragantino x São Paulo pelo Campeonato Paulista 2026. O duelo das quartas de final do estadual será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, neste sábado (21/02). A partida terá início às 18h30 (horário de Brasília). A definição do classificado à semifinal acontece em jogo único, com decisão nos pênaltis em caso de empate.

Palpite do Lance para RB Bragantino x São Paulo (21/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O primeiro palpite visa um combo com um dos times classificados dentro dos 90 minutos e um placar com três ou mais gols. As equipes tiveram inícios de temporadas opostas. Enquanto o RB Bragantino está invicto no estadual, o São Paulo encontrou seu melhor momento nos últimos jogos. Apesar da boa fase do Tricolor, cinco das oito partidas recentes terminaram com mais de 2,5 gols.

Dos oito jogos na competição, a equipe ficou apenas dois sem ser vazado. Do outro lado, o Massa Bruta tem o segundo melhor ataque da competição, com 14 tentos. Três dos cinco duelos no Cícero de Souza em 2026 terminaram acima de 2,5 bolas nas redes. Os dois times vivem grandes fases em campo, o que deve promover um jogo aberto de chances. Logo, o combo se torna uma boa opção para a partida.

O Bragantino venceu ou perdeu sete dos 11 jogos em 2026 O Tricolor Paulista tem seis vitórias na temporada, sendo três acima de 2,5 gols A equipe mandante tem média de 1,5 gols marcados nas últimas dez partidas

Outros palpites para RB Bragantino x São Paulo

Mesmo fora de casa, o São Paulo deve encontrar muitas escapadas em velocidade favorecendo o número de escanteios na partida. A equipe teve média de sete cobranças neste Paulistão. O handicap +1,5 a seu favor bateu em sete das oito partidas na competição. O duelo sugere dois ataques com presença ofensiva, sugerindo um bom número a favor dos visitantes.

O ataque do Massa Bruta veio sendo bastante efetivo nos últimos dez jogos na temporada. 11 dos 15 gols marcados nesse recorte foram nos 45 minutos finais. A defesa do Tricolor sofre com a exposição na etapa. 75% dos tentos sofridos pelo time da capital no estadual foram no segundo tempo. A partida promete gerar alguns espaços para os mandantes no período.

Outro ponto de atenção é a postura do Massa Bruta no jogo. Por estilo tático, a equipe procura pressionar bastante atuando diante do seu torcedor. O volume ofensivo deve gerar boas chances diante de uma defesa que cede espaços aos adversários. O ataque do time acertou mais de 4,5 chutes no gol em todos os cinco duelos como mandante em 2026.

Análise e Forma dos Times

RB Bragantino - Momento e escalação

O RB Bragantino encerrou a campanha na primeira fase sendo o único clube invicto em oito rodadas. A última vitória veio diante do Novorizontino, quando bateu pelo placar de 3 a 0. Um dos destaques no jogo foi o gol de pênalti convertido por Cleiton. Assim, encerrou a fase classificação com 16 pontos, tendo quatro vitórias e quatro empates.

Com a terceira melhor campanha geral, terá o direito de decidir em casa diante do Tricolor Paulista. Durante a vitória sobre o Tigre, o lateral Juninho Capixaba saiu com problema no joelho e segue como dúvida para a partida. Mancini conta com algumas baixas confirmadas no duelo. Alix Vinícius, Eduardo Sasha, Guzmán Rodríguez, Rodriguinho e Vanderlan estão no departamento médico e não serão relacionados na partida.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Fabinho e Gabriel Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo - Momento e escalação

Após o começo oscilante, o São Paulo confirmou sua classificação ao mata-mata do Paulistão. O time evitou uma queda na primeira fase ao vencer a Ponte Preta na última rodada. O resultado, além da vaga, confirmou o bom momento da equipe. São seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias no período. A recuperação da moral é fundamental para o Tricolor, que quer reconquistar o troféu estadual após cinco anos.

Hernán Crespo terá um novo reforço para o duelo diante do Massa Bruta. O meia Cauly, que chegou vindo do Bahia, foi inscrito pelo clube na competição e pode ser relacionado pela primeira vez. O treinador argentino ainda terá o retorno de Arboleda, que por problemas pessoais, não jogou contra a Ponte. Ferreirinha segue em transição física e é dúvida para ser relacionado no duelo.

Provável escalação da São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Confronto direto e estatísticas de RB Bragantino e São Paulo

O histórico recente entre RB Bragantino e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre RB Bragantino e São Paulo

08/11/2025 - São Paulo 0 x 1 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

16/07/2025 - RB Bragantino 2 x 2 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

08/02/2025 - RB Bragantino 1 x 0 São Paulo - (Campeonato Paulista)

20/11/2024 - RB Bragantino 1 x 1 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

06/07/2024 - São Paulo 2 x 0 RB Bragantino - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de RB Bragantino x São Paulo

82% dos 33 confrontos diretos entre Bragantino e São Paulo no Paulistão terminaram com um dos lados vencedor O São Paulo tem média de 1,48 gols marcados e um sofrido nos confrontos gerais deste duelo O Massa Bruta marcou em 34 dos 58 jogos contra o Tricolor nesse retrospecto Quatro dos últimos cinco encontros recentes terminaram com menos de 10,5 escanteios O Braga quer voltar a uma semifinal após dois anos, enquanto o Tricolor esteve entre os quatro melhores na última temporada

Comparação de Odds para RB Bragantino x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,25 1,55 Betano 2,27 1,65 Bet365 2,25 1,61

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para RB Bragantino x São Paulo