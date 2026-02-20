O Lance! apresenta os melhores palpites para Palmeiras x Capivariano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste sábado, 21 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, na Grande São Paulo, com transmissão ao vivo na Rede Record, HBO Max e YouTube da CazéTV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Palmeiras x Capivariano (21/02/2026)

Palmeiras e Capivariano protagonizam um confronto que promete ser bastante movimentado. A equipe do Palmeiras vem de uma sequência recente em que sua defesa foi vazada em sete dos últimos oito jogos, demonstrando certa vulnerabilidade no setor defensivo.

Do outro lado, o Capivariano surge como uma das sensações do Paulistão nesta temporada, tendo balançado as redes em seis das oito rodadas disputadas. Aliado ao poder ofensivo do Verdão, que registra média de 1,7 gols marcados nas últimas dez partidas, o cenário se mostra favorável para um duelo com boas oportunidades para ambos os lados.

Diante desse contexto, o palpite para ambas as equipes marcarem gols neste confronto decisivo aparece como uma excelente opção.

Em cinco dos últimos sete jogos do Palmeiras tivemos ambas as equipes marcando gols O Verdão registra 18 gols marcados e 11 gols sofridos nesse início de temporada A equipe do Capivariano marcou gols em sete dos últimos nove jogos

Outros palpites para Palmeiras x Capivariano

O favoritismo está do lado do Palmeiras para este confronto. Com sete vitórias em 11 partidas disputadas neste início de temporada, somado ao fator mando de campo, a tendência é de mais um resultado positivo para o Verdão. Além disso, com a expectativa de um jogo movimentado e com oportunidades para ambos os lados, e considerando a média de 2,8 gols totais nas últimas dez partidas do Palmeiras, o palpite para superar a linha de gols ganha ainda mais força.

Na temporada, os jogos do Palmeiras vêm sendo marcados por alto volume de escanteios para as duas equipes envolvidas. O Verdão registra média de 6,2 escanteios a favor e 6,3 contra por partida. Como em cinco dos últimos sete jogos houve mais de 10,5 escanteios, nosso palpite acompanha para que esse padrão volte a se repetir neste duelo.

Já o argentino Flaco López segue como um dos principais destaques do Palmeiras desde a temporada passada. Neste início de 2026, é o artilheiro da equipe, com cinco gols marcados em dez partidas. Vindo de gols decisivos nos minutos finais contra Corinthians e Guarani, nosso palpite acompanha para mais uma atuação de alto nível do atacante do Verdão.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

Com a segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras chega embalado para esse primeiro confronto do mata-mata da competição. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas, somando 16 pontos em oito rodadas. No último compromisso da fase inicial, empate em 1 a 1 contra o Guarani.

Agora, o Verdão recebe o Capivariano com o objetivo de confirmar o favoritismo e avançar às semifinais. A partida também marca grande expectativa pela possível estreia de John Arias, recém-chegado ao clube e que já se diz pronto para entrar em campo. O técnico Abel Ferreira deve contar praticamente com força máxima, tendo como único desfalque relevante Paulinho, que segue em recuperação de lesão.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Capivariano - Momento e escalação

O Capivariano, que subiu da segunda divisão para a disputa do Campeonato Paulista dessa temporada, finalizou a primeira fase com ótima campanha, na sétima colocação, somando 13 pontos. Foram quatro vitórias, um empate e três derrotas ao longo da fase inicial. No último compromisso, vitória importante sobre o Botafogo-SP, resultado que garantiu a classificação à próxima fase da competição.

Agora, a equipe de Capivari encara o Palmeiras com o objetivo de surpreender e conquistar uma vaga nas semifinais do estadual. Para esse confronto decisivo, o único desfalque confirmado é o lateral Leonan, expulso na última rodada da primeira fase.

Provável escalação do Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Tarcisio; Bruno Silva, Carlinhos, Thiaguinho, Cássio Gabriel e Baianinho; Vinícius Popó. Técnico: Élio Sizenando.

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras x Capivariano

O histórico recente entre Palmeiras e Capivariano é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Palmeiras x Capivariano

06/03/2016 - Palmeiras 4 x 1 Capivariano - (Campeonato Paulista)

28/02/2015 - Palmeiras 2 x 0 Capivariano - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Capivariano

Este será apenas o terceiro encontro entre Palmeiras e Capivariano, com o Verdão tendo vencido os dois confrontos anteriores Tivemos gols para ambas as equipes em cinco dos últimos sete jogos do Palmeiras O Palmeiras registra sete vitórias em 11 partidas nesse início de temporada Em cinco dos últimos sete jogos do Verdão tivemos mais de 10,5 escanteios Flaco López registra cinco gols em dez partidas nesse início de temporada

Comparação de Odds para Palmeiras x Capivariano

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols da partida:

Casa de Apostas Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,60 2,18 Betano 1,62 2,22 Br4bet 1,60 2,20

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Capivariano

