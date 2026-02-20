Internacional x Ypiranga – Palpites, análise e odds
Veja os palpites para Internacional x Ypiranga pela semifinal do Campeonato Gaúcho
Confira os palpites do Lance! para Internacional x Ypiranga pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O duelo acontece neste sábado (21/02), no Estádio Beira-Rio, a partir das 18h30 (horário de Brasília).
Palpite do Lance para Internacional x Ypiranga (21/02/2026)
O principal palpite aponta para o mercado de ambos marcam. O Internacional atua em casa e tende a buscar pelo menos um gol para confirmar a vaga na final do Campeonato Gaúcho. Já o Ypiranga chega pressionado pelo resultado e deve adotar postura ofensiva, tentando reduzir a desvantagem e, se possível, levar a decisão para os pênaltis.
Mesmo diante de uma defesa sólida do Colorado, o cenário de maior exposição defensiva pode abrir espaços ao longo da partida, aumentando a probabilidade de gols para os dois lados.
- Três dos últimos quatro jogos do Inter terminaram com ambas as equipes marcando
- Dois dos últimos quatro compromissos do Ypiranga registraram gols para os dois lados
- As duas equipes finalizam com frequência, com média de 18,2 chutes para o Colorado e 13,5 para o Ypiranga, números que reforçam a possibilidade de ambos marcarem
Outros palpites para Internacional x Ypiranga
O segundo melhor palpite aponta para pelo menos três gols na partida, considerando o histórico recente das equipes e a importância do jogo de volta do Campeonato Gaúcho. O ataque do Colorado é consistente e registra média de dois gols por jogo. Além disso, três das últimas cinco partidas do Ypiranga de Erechim terminaram com pelo menos três gols.
Outro cenário provável é o Inter vencendo o primeiro tempo, já que entra como favorito e tem começado as partidas de forma intensa. A equipe venceu a primeira etapa em seus últimos quatro jogos, enquanto o Ypiranga foi para o intervalo em desvantagem em quatro dos últimos cinco compromissos.
Por fim, surge uma aposta combinada interessante: Inter vence ou empata e marca pelo menos dois gols. O Colorado venceu três dos últimos cinco jogos e, em confrontos diretos, triunfou em quatro das cinco partidas mais recentes contra o adversário. Para reforçar, o Internacional marcou nove gols nos últimos cinco jogos.
Análise e Forma dos Times
Internacional - Momento e escalação
O Internacional chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 3 x 0 e, agora, tem a missão de administrar o resultado para garantir a classificação. A equipe pode adotar uma postura mais cautelosa, focando no controle da partida e explorando os contra-ataques. Antes disso, o Colorado perdeu para o Palmeiras por 3 x 1, mas havia vencido o São Luiz pelo mesmo placar na rodada anterior.
Para o confronto, Victor Gabriel é dúvida após sentir um desconforto na coxa na última partida. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre sua presença entre os relacionados.
Provável escalação do Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Allex, Alerrandro e João Victor. Técnico: Paulo Pezzolano
Ypiranga - Momento e escalação
O Ypiranga chega em situação delicada, já que precisa marcar pelo menos três gols para igualar o placar agregado diante do Colorado. A fase recente não é das melhores: apesar da vitória por 2 x 0 sobre o Caxias, a equipe empatou com São José e São Luiz, além de ter sido derrotada pelo Avenida por 3 x 0.
Mesmo diante do cenário adverso, o time mantém a confiança e deve entrar em campo com força máxima, já que não há desfalques confirmados até o momento.
Provável escalação do Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon Vinícius e Felipe Ferreira; Estevão, Gustavo Simões e Danielzinho. Técnico: Raul Cabral
Confronto direto e estatísticas de Internacional x Ypiranga
O histórico recente entre Internacional e Ypiranga é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Internacional e Ypiranga
- 15/02/2026 — Ypiranga-RS 0 x 3 Internacional (Campeonato Gaúcho)
- 18/03/2025 — Ypiranga-RS 2 x 1 Internacional (Campeonato Gaúcho)
- 27/01/2024 — Internacional 3 x 0 Ypiranga-RS (Campeonato Gaúcho)
- 02/02/2023 — Internacional 3 x 0 Ypiranga-RS (Campeonato Gaúcho)
- 05/02/2022 — Ypiranga-RS 3 x 1 Internacional (Campeonato Gaúcho)
Estatísticas e curiosidades de Internacional e Ypiranga
- Os últimos três jogos do Gigante da Beira-Rio terminaram com mais de 2,5 gols
- O Inter sofre, em média, 12,5 chutes por partida
- Nos confrontos contra o Canarinho, o Internacional já foi para o intervalo em vantagem
- O Clube do Povo venceu o jogo de ida contra o Ypiranga por 3 x 0
- O Canarinho Verde-Amarelo atravessa fase irregular e venceu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas
Comparação de Odds para Internacional x Ypiranga
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Internacional vence
|Empate
|Ypiranga-RS vence
Betsson
Superbet
Bet365
Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Ypiranga
Tudo sobre
