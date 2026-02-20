Confira os palpites do Lance! para Internacional x Ypiranga pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O duelo acontece neste sábado (21/02), no Estádio Beira-Rio, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Internacional x Ypiranga (21/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite aponta para o mercado de ambos marcam. O Internacional atua em casa e tende a buscar pelo menos um gol para confirmar a vaga na final do Campeonato Gaúcho. Já o Ypiranga chega pressionado pelo resultado e deve adotar postura ofensiva, tentando reduzir a desvantagem e, se possível, levar a decisão para os pênaltis.

Mesmo diante de uma defesa sólida do Colorado, o cenário de maior exposição defensiva pode abrir espaços ao longo da partida, aumentando a probabilidade de gols para os dois lados.

Três dos últimos quatro jogos do Inter terminaram com ambas as equipes marcando Dois dos últimos quatro compromissos do Ypiranga registraram gols para os dois lados As duas equipes finalizam com frequência, com média de 18,2 chutes para o Colorado e 13,5 para o Ypiranga, números que reforçam a possibilidade de ambos marcarem

Outros palpites para Internacional x Ypiranga

O segundo melhor palpite aponta para pelo menos três gols na partida, considerando o histórico recente das equipes e a importância do jogo de volta do Campeonato Gaúcho. O ataque do Colorado é consistente e registra média de dois gols por jogo. Além disso, três das últimas cinco partidas do Ypiranga de Erechim terminaram com pelo menos três gols.

Outro cenário provável é o Inter vencendo o primeiro tempo, já que entra como favorito e tem começado as partidas de forma intensa. A equipe venceu a primeira etapa em seus últimos quatro jogos, enquanto o Ypiranga foi para o intervalo em desvantagem em quatro dos últimos cinco compromissos.

Por fim, surge uma aposta combinada interessante: Inter vence ou empata e marca pelo menos dois gols. O Colorado venceu três dos últimos cinco jogos e, em confrontos diretos, triunfou em quatro das cinco partidas mais recentes contra o adversário. Para reforçar, o Internacional marcou nove gols nos últimos cinco jogos.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 3 x 0 e, agora, tem a missão de administrar o resultado para garantir a classificação. A equipe pode adotar uma postura mais cautelosa, focando no controle da partida e explorando os contra-ataques. Antes disso, o Colorado perdeu para o Palmeiras por 3 x 1, mas havia vencido o São Luiz pelo mesmo placar na rodada anterior.

Para o confronto, Victor Gabriel é dúvida após sentir um desconforto na coxa na última partida. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre sua presença entre os relacionados.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Allex, Alerrandro e João Victor. Técnico: Paulo Pezzolano

Ypiranga - Momento e escalação

O Ypiranga chega em situação delicada, já que precisa marcar pelo menos três gols para igualar o placar agregado diante do Colorado. A fase recente não é das melhores: apesar da vitória por 2 x 0 sobre o Caxias, a equipe empatou com São José e São Luiz, além de ter sido derrotada pelo Avenida por 3 x 0.

Mesmo diante do cenário adverso, o time mantém a confiança e deve entrar em campo com força máxima, já que não há desfalques confirmados até o momento.

Provável escalação do Ypiranga: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon Vinícius e Felipe Ferreira; Estevão, Gustavo Simões e Danielzinho. Técnico: Raul Cabral

Confronto direto e estatísticas de Internacional x Ypiranga

O histórico recente entre Internacional e Ypiranga é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Internacional e Ypiranga

15/02/2026 — Ypiranga-RS 0 x 3 Internacional (Campeonato Gaúcho)

18/03/2025 — Ypiranga-RS 2 x 1 Internacional (Campeonato Gaúcho)

27/01/2024 — Internacional 3 x 0 Ypiranga-RS (Campeonato Gaúcho)

02/02/2023 — Internacional 3 x 0 Ypiranga-RS (Campeonato Gaúcho)

05/02/2022 — Ypiranga-RS 3 x 1 Internacional (Campeonato Gaúcho)

Estatísticas e curiosidades de Internacional e Ypiranga

Os últimos três jogos do Gigante da Beira-Rio terminaram com mais de 2,5 gols O Inter sofre, em média, 12,5 chutes por partida Nos confrontos contra o Canarinho, o Internacional já foi para o intervalo em vantagem O Clube do Povo venceu o jogo de ida contra o Ypiranga por 3 x 0 O Canarinho Verde-Amarelo atravessa fase irregular e venceu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas

Comparação de Odds para Internacional x Ypiranga

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Ypiranga

Ambos marcam (2,48 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (2,08 na Betsson) Inter vence o 1º tempo (1,90 na Bet365) Inter vence ou empate e marca mais de 1,5 gols (1,70 na Superbet)

