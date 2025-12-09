Villareal x Copenhagen – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Villareal x Copenhagen pela Champions League
O Lance! apresenta os melhores palpites para Villareal x Copenhagen, pela sexta rodada do Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio de la Ceramica, em Villareal, Espanha, com transmissão ao vivo no HBO Max e no canal por assinatura TNT. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Villareal x Copenhagen (10/12)
Villareal vencer + mais de 2,5 gols (1,98 na Betsson)
Mesmo sem vencer na Champions League, o favoritismo está do lado da equipe espanhola. Com uma excelente campanha em casa, o Villareal quer usar esse fator como vantagem e conquistar a primeira vitória no campeonato.
- Das últimas cinco partidas do Villareal, em quatro tivemos mais de 2,5 gols por partida
- A equipe espanhola vem de oito vitórias nos últimos dez jogos, somando todas as competições
- Em cinco dos últimos nove jogos do Copenhagen tivemos a marca de 2,5 gols superada
Outros palpites para Villareal x Copenhagen
- Ambas as equipes marcam (1,78 na Betsson)
- Menos de 9,5 escanteios (1,78 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,73 na Betsson)
O palpite ambas as equipes marcam ganha força diante do momento recente dos dois times, que vêm sofrendo gols na maioria de suas partidas. Na Champions League, o Villarreal levou 10 gols em cinco jogos, enquanto o Copenhagen sofreu 14. Esses números evidenciam as fragilidades defensivas e indicam um duelo com boas chances de gols para os dois lados.
No mercado de escanteios, o histórico também aponta para uma partida com baixo número de tiros de canto. O Villarreal registra média de apenas 2,6 escanteios por jogo, enquanto o Copenhagen soma 5,2 na competição.
As duas equipes apresentam médias semelhantes de cartões recebidos. O time espanhol comete 12,4 faltas por partida, resultando em 2,0 cartões em média. Já os dinamarqueses cometem 14,6 faltas e recebem em média 2,2 cartões. Os números reforçam a expectativa de uma partida com índice moderado de advertências.
Análise e Forma dos Times
Villareal - Momento e escalação
O Villarreal vive realidades opostas na Champions League e em La Liga. Terceiro colocado no campeonato espanhol, o Submarino Amarelo atravessa um excelente momento, com seis vitórias consecutivas. Porém, na competição europeia, a situação é bem diferente: são cinco partidas sem vencer, com quatro derrotas e apenas um empate. O objetivo agora é conquistar o primeiro triunfo para ainda sonhar com uma vaga na próxima fase.
Para o confronto, o técnico Marcelino não poderá contar com Gerard Moreno, Pau Cabanes e Logan Costa, todos no departamento médico.
Provável escalação do Villareal: Luiz Júnior; Adrià Altimira, Rafa Marín, Renato Veiga e Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye e Nicolas Pépé; Tani Oluwaseyi e Georges Mikautadze. Técnico: Marcelino.
Copenhagen- Momento e escalação
O Copenhagen conquistou sua primeira vitória na Champions League na última rodada, diante do Kairat, e segue na busca por uma vaga na próxima fase. Apesar da oscilação recente, alternando triunfos e derrotas, a equipe dinamarquesa espera engatar uma boa sequência de resultados e elevar suas campanhas nas competições que disputa.
Para esta partida, Magnus Mattsson, Rodrigo Huescas e Oliver Højer, todos lesionados, estão fora.
Provável escalação do Copenhagen: Dominik Kotarski; Junnosuke Suzuki, Pantelis Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Marcos López; William Clem, Jordan Larsson, Elias Achouri e Viktor Claesson; Youssoufa Moukoko e Mohamed Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup.
Confronto direto e estatísticas de Villareal x Copenhagen
O histórico recente entre Villareal e Copenhagen é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Estatísticas e curiosidades de Villareal x Copenhagen
- Está será a primeira partida oficial entre Villareal e Copenhagen
- O Villareal possui apenas um ponto conquistado em cinco rodadas da Champions, em 34º colocado na tabela
- Os espanhóis vem de oito vitórias nos últimos dez jogos
- O Copenhagen vem de cinco vitórias e quatro derrotas nos últimos dez jogos
- Na temporada, o Villareal marcou 40 gols em 22 partidas. Já o Copenhagen, 58 gols em 32 partidas
Comparação de Odds para Villareal x Copenhagen
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Villareal
|Empate
|Copenhagen
Betsson
Betano
1,42
4,70
7,30
Br4bet
1,41
4,50
7,00
Resumo dos palpites do Lance! para Villareal x Copenhagen
