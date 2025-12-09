Villareal x Copenhagen – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Villareal x Copenhagen, pela sexta rodada do Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio de la Ceramica, em Villareal, Espanha, com transmissão ao vivo no HBO Max e no canal por assinatura TNT. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Villareal x Copenhagen (10/12)

Villareal vencer + mais de 2,5 gols (1,98 na Betsson)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Mesmo sem vencer na Champions League, o favoritismo está do lado da equipe espanhola. Com uma excelente campanha em casa, o Villareal quer usar esse fator como vantagem e conquistar a primeira vitória no campeonato.

Das últimas cinco partidas do Villareal, em quatro tivemos mais de 2,5 gols por partida A equipe espanhola vem de oito vitórias nos últimos dez jogos, somando todas as competições Em cinco dos últimos nove jogos do Copenhagen tivemos a marca de 2,5 gols superada

Outros palpites para Villareal x Copenhagen

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite ambas as equipes marcam ganha força diante do momento recente dos dois times, que vêm sofrendo gols na maioria de suas partidas. Na Champions League, o Villarreal levou 10 gols em cinco jogos, enquanto o Copenhagen sofreu 14. Esses números evidenciam as fragilidades defensivas e indicam um duelo com boas chances de gols para os dois lados.

No mercado de escanteios, o histórico também aponta para uma partida com baixo número de tiros de canto. O Villarreal registra média de apenas 2,6 escanteios por jogo, enquanto o Copenhagen soma 5,2 na competição.

As duas equipes apresentam médias semelhantes de cartões recebidos. O time espanhol comete 12,4 faltas por partida, resultando em 2,0 cartões em média. Já os dinamarqueses cometem 14,6 faltas e recebem em média 2,2 cartões. Os números reforçam a expectativa de uma partida com índice moderado de advertências.

Análise e Forma dos Times

Villareal - Momento e escalação

O Villarreal vive realidades opostas na Champions League e em La Liga. Terceiro colocado no campeonato espanhol, o Submarino Amarelo atravessa um excelente momento, com seis vitórias consecutivas. Porém, na competição europeia, a situação é bem diferente: são cinco partidas sem vencer, com quatro derrotas e apenas um empate. O objetivo agora é conquistar o primeiro triunfo para ainda sonhar com uma vaga na próxima fase.

Para o confronto, o técnico Marcelino não poderá contar com Gerard Moreno, Pau Cabanes e Logan Costa, todos no departamento médico.

Provável escalação do Villareal: Luiz Júnior; Adrià Altimira, Rafa Marín, Renato Veiga e Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye e Nicolas Pépé; Tani Oluwaseyi e Georges Mikautadze. Técnico: Marcelino.

Copenhagen- Momento e escalação

O Copenhagen conquistou sua primeira vitória na Champions League na última rodada, diante do Kairat, e segue na busca por uma vaga na próxima fase. Apesar da oscilação recente, alternando triunfos e derrotas, a equipe dinamarquesa espera engatar uma boa sequência de resultados e elevar suas campanhas nas competições que disputa.

Para esta partida, Magnus Mattsson, Rodrigo Huescas e Oliver Højer, todos lesionados, estão fora.

Provável escalação do Copenhagen: Dominik Kotarski; Junnosuke Suzuki, Pantelis Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Marcos López; William Clem, Jordan Larsson, Elias Achouri e Viktor Claesson; Youssoufa Moukoko e Mohamed Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup.

Confronto direto e estatísticas de Villareal x Copenhagen

O histórico recente entre Villareal e Copenhagen é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Villareal x Copenhagen

Está será a primeira partida oficial entre Villareal e Copenhagen O Villareal possui apenas um ponto conquistado em cinco rodadas da Champions, em 34º colocado na tabela Os espanhóis vem de oito vitórias nos últimos dez jogos O Copenhagen vem de cinco vitórias e quatro derrotas nos últimos dez jogos Na temporada, o Villareal marcou 40 gols em 22 partidas. Já o Copenhagen, 58 gols em 32 partidas

Comparação de Odds para Villareal x Copenhagen

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Villareal Empate Copenhagen Betsson 1,41 4,90 7,80 Betano 1,42 4,70 7,30 Br4bet 1,41 4,50 7,00

Resumo dos palpites do Lance! para Villareal x Copenhagen

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.