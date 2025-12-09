menu hamburguer
sites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Villareal x Copenhagen – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Villareal x Copenhagen pela Champions League

North Star Network
Parceiro de Conteúdo
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 09/12/2025
07:00
O Lance! apresenta os melhores palpites para Villareal x Copenhagen, pela sexta rodada do Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio de la Ceramica, em Villareal, Espanha, com transmissão ao vivo no HBO Max e no canal por assinatura TNT. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Villareal x Copenhagen (10/12)

Villareal vencer + mais de 2,5 gols (1,98 na Betsson)

Mesmo sem vencer na Champions League, o favoritismo está do lado da equipe espanhola. Com uma excelente campanha em casa, o Villareal quer usar esse fator como vantagem e conquistar a primeira vitória no campeonato.

  1. Das últimas cinco partidas do Villareal, em quatro tivemos mais de 2,5 gols por partida
  2. A equipe espanhola vem de oito vitórias nos últimos dez jogos, somando todas as competições
  3. Em cinco dos últimos nove jogos do Copenhagen tivemos a marca de 2,5 gols superada

Outros palpites para Villareal x Copenhagen

O palpite ambas as equipes marcam ganha força diante do momento recente dos dois times, que vêm sofrendo gols na maioria de suas partidas. Na Champions League, o Villarreal levou 10 gols em cinco jogos, enquanto o Copenhagen sofreu 14. Esses números evidenciam as fragilidades defensivas e indicam um duelo com boas chances de gols para os dois lados.

No mercado de escanteios, o histórico também aponta para uma partida com baixo número de tiros de canto. O Villarreal registra média de apenas 2,6 escanteios por jogo, enquanto o Copenhagen soma 5,2 na competição.

As duas equipes apresentam médias semelhantes de cartões recebidos. O time espanhol comete 12,4 faltas por partida, resultando em 2,0 cartões em média. Já os dinamarqueses cometem 14,6 faltas e recebem em média 2,2 cartões. Os números reforçam a expectativa de uma partida com índice moderado de advertências.

Análise e Forma dos Times

Villareal - Momento e escalação

O Villarreal vive realidades opostas na Champions League e em La Liga. Terceiro colocado no campeonato espanhol, o Submarino Amarelo atravessa um excelente momento, com seis vitórias consecutivas. Porém, na competição europeia, a situação é bem diferente: são cinco partidas sem vencer, com quatro derrotas e apenas um empate. O objetivo agora é conquistar o primeiro triunfo para ainda sonhar com uma vaga na próxima fase.

Para o confronto, o técnico Marcelino não poderá contar com Gerard Moreno, Pau Cabanes e Logan Costa, todos no departamento médico.

Provável escalação do Villareal: Luiz Júnior; Adrià Altimira, Rafa Marín, Renato Veiga e Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye e Nicolas Pépé; Tani Oluwaseyi e Georges Mikautadze. Técnico: Marcelino.

Copenhagen- Momento e escalação

O Copenhagen conquistou sua primeira vitória na Champions League na última rodada, diante do Kairat, e segue na busca por uma vaga na próxima fase. Apesar da oscilação recente, alternando triunfos e derrotas, a equipe dinamarquesa espera engatar uma boa sequência de resultados e elevar suas campanhas nas competições que disputa.

Para esta partida, Magnus Mattsson, Rodrigo Huescas e Oliver Højer, todos lesionados, estão fora.

Provável escalação do Copenhagen: Dominik Kotarski; Junnosuke Suzuki, Pantelis Hatzidiakos, Gabriel Pereira e Marcos López; William Clem, Jordan Larsson, Elias Achouri e Viktor Claesson; Youssoufa Moukoko e Mohamed Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup.

Confronto direto e estatísticas de Villareal x Copenhagen

O histórico recente entre Villareal e Copenhagen é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Villareal x Copenhagen

  1. Está será a primeira partida oficial entre Villareal e Copenhagen
  2. O Villareal possui apenas um ponto conquistado em cinco rodadas da Champions, em 34º colocado na tabela
  3. Os espanhóis vem de oito vitórias nos últimos dez jogos
  4. O Copenhagen vem de cinco vitórias e quatro derrotas nos últimos dez jogos
  5. Na temporada, o Villareal marcou 40 gols em 22 partidas. Já o Copenhagen, 58 gols em 32 partidas

Comparação de Odds para Villareal x Copenhagen

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de ApostasVillarealEmpateCopenhagen

Betsson

1,41

4,90

7,80

Betano

1,42

4,70

7,30

Br4bet

1,41

4,50

7,00

Resumo dos palpites do Lance! para Villareal x Copenhagen

  1. Villareal vencer + mais de 2,5 gols (1,98 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam (1,78 na Betsson)
  3. Menos de 9,5 escanteios (1,78 na Betsson)
  4. Menos de 4,5 cartões (1,73 na Betsson)

