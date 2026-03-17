Liverpool x Galatasaray – Palpites, análise e odds (18/03)

Anfield será o palco nesta quarta-feira à noite de um dos jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões mais aguardados, com o Liverpool precisando reverter uma desvantagem de um gol diante do Galatasaray.

No seu 100º jogo no banco dos Reds, Arne Slot sofreu uma derrota na Turquia — a segunda na temporada, após o tropeço na fase de liga. O Galatasaray soube aproveitar o jogo desorganizado dos Reds para vencer por 1 a 0 com um cabeceio de Mario Lemina, vantagem que os turcos virão defender na Inglaterra.

Para o Liverpool, o que está em jogo vai muito além desta oitava de final. Apenas em sexto lugar na Premier League um ano após o título, os Reds enxergam na Liga dos Campeões a última chance de salvar a temporada. Os torcedores do Galatasaray foram proibidos de viajar pela UEFA, em razão dos incidentes ocorridos durante o trajeto para Turim, no playoff contra a Juventus.

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Apresentação da partida

O Liverpool entra neste segundo jogo com uma dinâmica irregular. Os Reds venceram três dos quatro últimos jogos em casa pela Liga dos Campeões, e seu ataque balançou as redes em sete das nove últimas partidas na competição. Mas na Premier League, o cenário é bem diferente: ocupam o sexto lugar com 49 pontos, longe do ritmo apresentado no ano passado.

O empate por 1 a 1 com o Tottenham no último sábado, com a igualdade de Richarlison nos minutos finais, custou mais pontos preciosos na briga pelo top 4. É o paradoxo desse time: capaz de façanhas na Liga dos Campeões, mas irregular demais no campeonato para brigar pelo título.

O Galatasaray, por sua vez, chega a Anfield em plena confiança. O clube turco vem de cinco vitórias consecutivas em todas as competições antes desta visita ao Liverpool. Jogar sem sua própria torcida continua sendo uma desvantagem, mas um time tão bem estruturado não vai desmoronar só porque as arquibancadas adversárias fazem mais barulho.

Outros palpites para Liverpool x Galatasaray

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Retrospecto dos confrontos diretos

Os dois clubes se conhecem bem na Liga dos Campeões, e os duelos de 2006 guardam boas memórias para ambos os lados. À época, tanto Liverpool quanto Galatasaray venceram por 3 a 2 em casa na fase de grupos.

Nesta temporada 2025/26, o saldo pende claramente para o lado dos turcos. O Galatasaray bateu o Liverpool por 1 a 0 na fase de liga em setembro de 2025, e repetiu o feito no jogo de ida na semana passada. Duas vitórias idênticas que chegam carregadas de confiança para os turcos às vésperas desta partida de volta.

Novidades dos times

Liverpool: Desfalques e dúvidas

O Liverpool não conta com Federico Chiesa, Conor Bradley (joelho), Giovanni Leoni (joelho), Stefan Bajčetić (isquiotibiais) e Wataru Endo, todos lesionados. Alexander Isak, chegado do Newcastle na última janela, também permanece no departamento médico até abril em razão de uma fratura na fíbula.

Do lado das boas notícias, Salah, Van Dijk, Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai estão todos disponíveis, com Frimpong atuando pelo lado direito na ausência de Bradley. A principal dúvida será a escolha entre Wirtz e Gakpo pelo flanco esquerdo.

Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Galatasaray: Desfalques e dúvidas

Davinson Sánchez levou cartão amarelo no final da partida na última terça-feira e está suspenso para esta visita a Anfield — uma perda importante no centro de uma defesa que havia se saído bem no primeiro jogo.

Enes Büyük está lesionado, e Metehan Baltacı está suspenso. Fora isso, Okan Buruk poderá contar com um grupo praticamente completo: Osimhen está disponível, assim como Lang, Sara e Lemina, embora este último tenha precisado sair machucado no final do jogo de ida.

Provável escalação do Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Çakir; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Wolfried Singo e Ismail Jakobs; Mario Lemina e Lucas Torreira; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara e Noa Lang; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Jogador destaque · Liverpool Dominik Szoboszlai 4 Gols na C1 (25/26) 4 Assistências na C1 (25/26) 8 Participações diretas na C1 9 Jogos disputados na C1 Jogador destaque · Galatasaray Victor Osimhen 7 Gols na C1 (25/26) 7/9 Jogos com gol na C1 18 Gols em todas as competições 9 Jogos disputados na C1

Os treinadores

Arne Slot

O holandês vive uma temporada complicada em seu segundo ano em Anfield. Depois de conquistar o título em 2024/25 de forma convincente, seus Reds patinaram na Premier League e parecem ter dificuldade para recuperar o nível.

Slot não guarda boas memórias do Rams Park, admitindo que a atmosfera de setembro o surpreendeu — antes de voltar à Turquia e ser derrotado mais uma vez. Em Anfield, as coisas serão diferentes: em casa, o Liverpool continua sendo implacável nas noites europeias.

Okan Buruk

O técnico do Galatasaray construiu algo sólido em Istambul. Seu time domina a Süper Lig, avança na C1 e apresenta uma consistência defensiva difícil de abalar, especialmente em casa (apenas dois tropeços em 22 jogos como mandante nesta temporada).

Com mais dificuldades fora de Istambul — quatro derrotas em cinco jogos como visitante na Liga dos Campeões —, Okan Buruk terá que encontrar uma forma de manter esse equilíbrio sem o habitual décimo segundo jogador.

Prévia tática

O Liverpool deve escalar seu tradicional 4-2-3-1, com Gravenberch e Mac Allister na frente da defesa. Szoboszlai ocupará o papel de armador central, com Salah pelo lado direito e Wirtz pelo esquerdo, enquanto Ekitike será o referencial do ataque dos Reds, oferecendo mais mobilidade nas corridas em profundidade do que Salah.

O principal problema dos Reds no jogo de ida foi a vulnerabilidade nas bolas paradas. O Liverpool vem sofrendo gols em cobranças de escanteio desde o início da temporada, e o Galatasaray aproveitou isso logo aos sete minutos com um canto executado na perfeição. Um problema que o Liverpool precisará resolver em Anfield para ter chances de se classificar.

O Galatasaray também deverá adotar um 4-2-3-1, com Torreira e Lemina como meias defensivos. Osimhen atuará nas costas de Konaté e Van Dijk, enquanto Lang e Yılmaz tentarão esticar a defesa pelas pontas. Seu verdadeiro trunfo está no contra-ataque rápido após a recuperação da bola — estratégia que já colocou o Liverpool em dificuldades duas vezes na Turquia.

A chave da partida é simples: se o Liverpool marcar rapidamente, o Galatasaray será obrigado a sair do seu campo. Por outro lado, se os turcos aguentarem até o intervalo, a pressão vai aumentar dentro de Anfield e dentro dos Reds.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Mais de 1,5 gols do Liverpool no 1º tempo - odd 2,63 Aposta alternativa 1: Mais de 3,5 defesas do goleiro do Galatasaray - odd 1,81 Aposta alternativa 2: Ambas as equipes marcam - odd 1,66 Aposta alternativa 3: Liverpool vence o 1º tempo - odd 1,65

Por que mais de 1,5 gols do Liverpool no 1º tempo?

Nove dos 20 gols feitos pelo Liverpool na Liga dos Campeões foram em primeiros tempos A equipe marcou 35% nas últimas dez partidas por todas as competições na etapa Seis dos 11 tentos levados pelos turcos como visitante no torneio foram no tempo em questão Mesmo vindo de atuações ruins, a necessidade de vencer força uma postura mais ofensiva dos Reds A equipe inglesa foi a primeira a marcar em sete das últimas nove partidas

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite de placar final