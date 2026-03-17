Grêmio x Vitória – Palpites, análise e odds (19/03)
Confira os palpites e informações para Grêmio x Vitória pelo Campeonato Brasileiro
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A Arena do Grêmio será o palco do confronto entre Grêmio e Vitória nesta quinta-feira, 19 de março, em um duelo que coloca frente a frente duas equipes vivendo momentos semelhantes na competição. O Tricolor Gaúcho segue invicto em Porto Alegre neste Brasileirão, mas ainda busca maior regularidade fora de casa. Já o Leão da Barra chega motivado após vitória na rodada anterior e encara sua primeira grande viagem como um teste importante para o que vem construindo.
Na tabela, as equipes estão separadas por apenas um ponto, ainda que com número diferente de jogos disputados, o que reforça o equilíbrio do confronto. No entanto, o histórico joga a favor do Grêmio: atuando na Arena, o Vitória venceu apenas três vezes em quase 30 partidas.
Com esse cenário, o time gaúcho entra em campo ciente da vantagem histórica e contando com o bom momento do seu ataque para tentar fazer valer o fator casa. Ainda assim, apesar do favoritismo no papel, o futebol brasileiro costuma surpreender, o que mantém o duelo aberto e com potencial de equilíbrio ao longo dos 90 minutos.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Grêmio de Luís Castro chega à sétima rodada com oito pontos em seis jogos, ocupando posição intermediária na tabela. A campanha é marcada por oscilações: desempenho irregular fora de casa, mas consistente na Arena, onde o Tricolor soma duas vitórias e um empate, mantendo a invencibilidade.
Grande parte da produção ofensiva passa por Carlos Vinícius, artilheiro isolado do campeonato com cinco gols em cinco partidas. O atacante é responsável por mais da metade dos gols da equipe no Brasileirão, evidenciando sua importância dentro do sistema. A dependência existe, mas é justificada pelo momento vivido pelo camisa 9.
Defensivamente, ainda há ajustes a serem feitos. O Grêmio sofreu nove gols nas primeiras rodadas, figurando entre as defesas mais vazadas nesse recorte. Apesar disso, os números mostram intensidade: a equipe lidera o campeonato em interceptações e está entre as que mais desarmam. O problema aparece na organização quando é pressionada, deixando espaços que vêm sendo explorados pelos adversários.
A conquista do Campeonato Gaúcho, com vitória sobre o Internacional na final, trouxe confiança ao elenco e reforçou a ideia de um time competitivo sob o comando de Luís Castro.
Já o Vitória soma sete pontos em cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas — seu melhor início recente de Série A. A vitória sobre o Atlético-MG na última rodada foi convincente, com gols de Renato Kayzer e Erick, consolidando um desempenho eficiente e seguro.
No entanto, o desempenho fora de casa ainda é um ponto de atenção. O Leão soma um empate e uma derrota como visitante e busca encontrar maior consistência longe do Barradão. A visita a Porto Alegre será mais um teste importante para avaliar a capacidade da equipe de competir em cenários adversos.
Outros Palpites para Grêmio x Vitória
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Histórico do confronto
O retrospecto geral do confronto aponta clara vantagem para o Grêmio. Em 53 partidas disputadas, o Tricolor soma 26 vitórias, contra 13 triunfos do Vitória e 14 empates, consolidando um histórico amplamente favorável.
Quando o recorte é a Arena do Grêmio, esse domínio se torna ainda mais evidente. Em 29 jogos em Porto Alegre, foram 19 vitórias do Grêmio, sete empates e apenas três vitórias do Vitória, números que reforçam a força do time gaúcho como mandante neste duelo.
Apesar disso, o histórico recente mostra um cenário um pouco mais equilibrado. Nos últimos confrontos, o Grêmio segue levando vantagem, mas o Vitória já demonstrou capacidade de surpreender — como na vitória por 3 a 1 em Salvador no returno do Brasileirão 2025.
Ainda assim, os números em Porto Alegre contam uma história diferente. Vencer fora de casa contra o Grêmio neste confronto é algo raro, e esse é justamente o desafio do Vitória: quebrar um retrospecto historicamente desfavorável e reescrever esse capítulo do duelo.
Notícias dos Times
Grêmio
Luís Castro chega para a sétima rodada ainda lidando com alguns problemas físicos no elenco do Grêmio. O zagueiro Gustavo Martins segue fora por lesão muscular na coxa e só deve retornar em abril. Já o lateral-esquerdo Marlon, que desfalcou a equipe contra a Chapecoense por conta de um quadro viral, tem chances de se recuperar a tempo para o confronto diante do Vitória. Arthur também permanece em tratamento.
Entre as ausências de longa duração, seguem fora Villasanti, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, e Martin Braithwaite, afastado há meses após romper o tendão de Aquiles. São baixas importantes, mas que vêm sendo parcialmente compensadas por alternativas encontradas pelo treinador.
Por outro lado, há boas notícias. Amuzu retornou e deve seguir entre os titulares, ampliando as opções ofensivas. Além disso, Monsalve voltou a apresentar bom desempenho, enquanto Nardoni ganhou espaço no meio-campo. A tendência é de manutenção da base da equipe que atuou em Chapecó, com poucos ajustes pontuais para o duelo na Arena.
Provável escalação do Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon (Caio Paulista); Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Vitória
O Vitória chega para o confronto com problemas importantes no elenco, especialmente no setor defensivo e de meio-campo. O zagueiro Edu sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles durante o Ba-Vi e está fora de toda a temporada 2026. Situação semelhante vive o volante Dudu, que passará por cirurgia e também não retorna mais neste ano. Para amenizar essa baixa, o clube trouxe Zé Vitor como reposição no meio.
Além disso, o técnico Jair Ventura ainda lida com dúvidas importantes. Marinho e Caíque Gonçalves deixaram a última partida com dores e serão avaliados antes do jogo. Caso não tenham condições, o treinador precisará reorganizar tanto o setor ofensivo pelos lados quanto a estrutura do meio-campo.
Entre as alternativas, Anderson Pato ganhou minutos no último compromisso e pode aparecer com mais protagonismo. Já o atacante Diego Tarzia segue aguardando sua estreia oficial, podendo surgir como opção dependendo da necessidade da equipe.
Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Edenilson (Caíque), Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Jogadores em destaque
Jogadores em Destaque
|Gols no Brasileirão
|5
|Gols na temporada
|9+
|% gols do time (Série A)
|55%
|Partidas no BR (2025)
|14 jogos, 12 gols
|Gols no Brasileirão
|2
|Último gol
|Falta vs Atlético (R6)
|Estilo de jogo
|Físico, ponto de apoio
|Especialidade
|Bola parada
Carlos Vinícius lidera a artilharia do Brasileirão 2026 com uma eficiência fora do comum. Renato Kayzer chega embalado após gol de falta contra o Atlético-MG e é a principal ameaça do Vitória.
Os Técnicos
Luís Castro assumiu o Grêmio com o objetivo claro de elevar o clube ao nível de equipes como Flamengo e Palmeiras no médio prazo. Embora reconheça que o processo é gradual, já é possível identificar uma evolução, principalmente no desempenho dentro da Arena. O time ganhou uma identidade mais definida, com um estilo direto: busca rápida por Carlos Vinícius, pressão alta para recuperar a bola e utilização dos meias para acelerar as transições ofensivas.
O treinador conta com um elenco qualificado, com peças como Monsalve, Amuzu e Balbuena, e trabalha para equilibrar o talento individual com a organização coletiva. Apesar das dificuldades fora de casa, a invencibilidade em Porto Alegre tem sido o principal pilar desse início de trabalho.
Do outro lado, Jair Ventura implementou no Vitória uma proposta bem definida desde que assumiu, no segundo semestre de 2025. A equipe se caracteriza por ser extremamente organizada sem a bola, com linhas compactas, transições rápidas e forte aproveitamento em bolas paradas. A vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG foi um exemplo claro desse modelo funcionando de maneira eficiente.
O próprio Ventura destacou após a partida a importância de manter a regularidade e preservar o elenco fisicamente. Por isso, os problemas musculares surgidos recentemente preocupam, especialmente às vésperas de um confronto exigente contra o Grêmio fora de casa.
Análise Tática
O Grêmio deve atuar em um 4-2-3-1, com saída de bola mais direta. Os zagueiros — especialmente Balbuena — são fundamentais nesse processo, buscando ligações longas para Carlos Vinícius, que funciona como referência: protege a bola, distribui e permite a chegada dos meias ao ataque. Além disso, a equipe pressiona alto após perder a posse, o que explica o alto número de interceptações no campeonato.
No entanto, essa proposta também traz riscos. Quando o adversário consegue superar a primeira linha de pressão, o Grêmio tende a ficar exposto nas costas dos laterais, o que ajuda a explicar os gols sofridos nas primeiras rodadas. É uma vulnerabilidade estrutural que pode ser explorada.
O Vitória, por sua vez, deve se organizar em um bloco compacto, com duas linhas de quatro bem definidas e Renato Kayzer como referência isolada no ataque. No meio, Emmanuel Martínez e Baralhas terão papel importante na marcação, especialmente para limitar a atuação de Monsalve entre as linhas. A estratégia deve ser fechar o centro e forçar o Grêmio a jogar pelos lados.
Nas transições, a velocidade de Matheuzinho e Erick pode ser uma arma relevante, explorando justamente os espaços deixados pelos laterais gremistas. Se conseguir manter a compactação defensiva e sair com rapidez, o Vitória terá condições de criar perigo mesmo atuando fora de casa.
Ainda assim, o grande desafio do Leão será lidar com o fator casa. Na Arena do Grêmio, a equipe gaúcha eleva sua intensidade, impulsionada pela torcida, e potencializa ainda mais o jogo direto com Carlos Vinícius. Para o Vitória, controlar o ritmo da partida será tão importante quanto a execução tática.
Dicas de Apostas
Palpite do Lance: Grêmio 2 x 1 Vitória
Nossa Previsão de Placar Final
O fator Arena pesa para o Grêmio. Invicto em casa, com o artilheiro do campeonato em forma e retrospecto histórico amplamente favorável, o Tricolor deve confirmar o favoritismo. Mas a qualidade ofensiva do Vitória, especialmente em bola parada, deve garantir ao menos um gol ao Leão.
O Grêmio reúne argumentos sólidos para conquistar a vitória neste confronto. A invencibilidade na Arena neste início de Brasileirão, o grande momento de Carlos Vinícius e o histórico amplamente favorável — com 19 vitórias em 29 jogos em casa contra o Vitória — formam um cenário bastante consistente para os donos da casa. Além disso, o ambiente em Porto Alegre costuma potencializar o desempenho da equipe de Luís Castro.
O Vitória, por sua vez, chega competitivo e com moral elevada após bons resultados recentes, incluindo a vitória sobre o Atlético-MG. O início de campeonato é positivo, mas os desfalques, o desempenho ainda irregular fora de casa e o retrospecto negativo na Arena tornam o desafio mais complexo.
Diante desse contexto, o cenário mais provável aponta para um jogo equilibrado, mas com vantagem do lado gremista. Um placar de 2 a 1 para o Grêmio surge como resultado coerente com o momento e os números apresentados pelas equipes.
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
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