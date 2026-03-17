Midtjylland x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds (19/03)

O Nottingham Forest viaja até Herning sabendo exatamente o que precisa fazer: vencer por dois gols de diferença. Depois de perder por 1 a 0 no City Ground na semana passada, graças a um cabeceio tardio de Cho Gue-sung, os ingleses chegam à MCH Arena numa posição incômoda e já familiar nesta temporada europeia.

É a terceira vez que os dois times se encontram em 2025-26, e o Midtjylland ainda não cedeu um placar positivo para o Forest. O clube dinamarquês na fase de grupos, e repetiu o feito na primeira partida das oitavas.

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Análise da Partida

O Midtjylland encerrou a fase de grupos em terceiro lugar na tabela de 36 times, acumulando 19 pontos com seis vitórias, um empate e uma derrota. O clube dinamarquês venceu Forest, Sturm Graz, Maccabi Tel Aviv, Celtic, Genk e Dinamo Zagreb, perdendo apenas para a Roma por 2 a 1 fora de casa. Na segunda fase, avançou direto às oitavas sem precisar disputar o playoff.

O Nottingham Forest vive realidade distinta. O novo técnico Vitor Pereira chegou com estilo, ganhando de Fenerbahce por 3 a 0 na estreia, mas o clube está sem vencer há seis jogos em todas as competições. Na Liga Premier, o Forest figura em 17º lugar, empatado em pontos com o West Ham pelo saldo de gols, numa situação de rebaixamento que pesa sobre cada decisão de escalação.

Na primeira mão, foram 22 chutes sem gols, com Philip Billing salvando em cima da linha e o goleiro Elias Olafsson sendo eleito o melhor em campo. Fora de casa, a história é diferente. O Forest marcou nove gols nos últimos cinco jogos fora do City Ground e venceu dois dos três jogos na Liga Europa como visitante.

Outros palpites para Midtjylland x Nottingham Forest

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Confrontos Diretos

Esta será a terceira vez que Midtjylland e Nottingham Forest se enfrentam nesta temporada, mas a primeira vez que o duelo acontece em Herning.

Na primeira mão das oitavas, o Forest dominou o jogo no City Ground mas foi punido por um cabeceio de Cho Gue-sung, que entrou como substituto e marcou com uma jogada de Ousmane Diao pelo lado direito. Na fase de grupos, em outubro, o Midtjylland ganhou por 3 a 2 também no City Ground, marcando o gol vencedor no minuto 88.

Novidades das Equipes

Midtjylland: Busca confirmar sua vaga na próxima fase

O artilheiro Franculino, com 21 gols em todas as competições nesta temporada, está fora por lesão no joelho. O jovem ponta Mikel Gogorza também está ausente por motivos não especificados.

A boa notícia para Mike Tullberg é que Dario Osorio está disponível após cumprir suspensão por acúmulo de cartões na primeira mão, e deve disputar a vaga no lado direito com Kevin Mbabu. Cho Gue-sung, autor do gol na semana passada, vai pressionar por uma vaga no ataque ao lado de Junior Brumado.

Philip Billing, ex-Bournemouth, é esperado para compor o meio-campo junto com Denil Castillo e Pedro Bravo. Valdemar Andreasen, que entrou no segundo tempo da primeira mão e acertou a trave de 25 metros, também pode ser acionado.

Provável escalação (3-5-2): Elías Olafsson; Martin Erlic, Bech Sorense e Ousmane Diao; Dario Osorio, Philip Billing, Denil Castillo, Pedro Bravo e Victor Bak; Aral Simsir e Júnior Brumado. Técnico: Mike Tullberg.

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

A lista de baixas do Forest é preocupante. Jair Cunha, que saiu lesionado no primeiro tempo da primeira mão com um problema no pé, junta-se ao goleiro Stefan Ortega (panturrilha), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor e Willy Boly, todos com lesões no joelho. Luca Netz é inelegível para a Liga Europa.

Neco Williams, Nikola Milenkovic e Ibrahim Sangaré devem ser reintegrados à titularidade depois de atuarem como substitutos na primeira mão.

O centro do ataque tem nomes claros. Morgan Gibbs-White deve atuar como armador atrás de Igor Jesus. Juntos, os dois responderam por 40% dos 55 gols do Forest na temporada. Jesus marcou sete vezes na Liga Europa, número que empata com o artilheiro Petar Stanic, do Ludogorets.

Provável escalação (4-2-3-1): Matz Sels; Ola Aina, Morato, Murillo e Neco Williams; Nico Domínguez e Anderson; Hutchinson, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Vitor Pereira.

Jogador destaque · Midtjylland Philip Billing 5 Gols na temporada 7 Assistências na temporada 4 Envolvimentos vs Forest (carreira) 19 Pts acumulados pelo clube na EL Jogador destaque · Nottingham Forest Igor Jesus 19 Gols na temporada (todas as competições) 7 Gols na Liga Europa 40% Dos gols do Forest (c/ Gibbs-White) 3 Gols fora de casa na EL

Os Treinadores

Mike Tullberg (Midtjylland): é dinamarquês e conhece o clube por dentro. Transformou o Midtjylland num time respeitado na Europa, jogando num 3-5-2 sólido com alas ativos e uma dupla de atacantes que troca de posição com frequência.

Vitor Pereira (Nottingham Forest): assumiu o clube há poucas semanas e estreou bem, com a goleada de 3 a 0 sobre o Fenerbahce em Istambul. Desde então, são seis jogos sem vitória em todas as competições.

Prévia Tática

O Forest vai atacar. Não tem outra saída. Com o deficit de um gol, Vitor Pereira precisa de duas bolas na rede do Midtjylland sem sofrer gol. Isso significa jogar aberto, pressionar alto e tentar usar as laterais de forma agressiva. Hudson-Odoi e Hutchinson vão tentar trabalhar pelos lados para servir Igor Jesus dentro da área.

O problema para o Forest é que o Midtjylland defende bem justamente contra esse tipo de ataque. O sistema de três zagueiros e dois alas, num 3-5-2, dá largura e proteção ao mesmo tempo. O goleiro Elias Olafsson foi o melhor em campo na primeira mão, salvando o Forest de abrir o placar em múltiplas ocasiões.

Quando o Midtjylland recupera a bola, ele sai rápido pela direita com Diao, que foi o criador do gol de Cho na semana passada. Com Osorio voltando de suspensão, Tullberg pode ter mais velocidade nessa posição. Basta um erro da defesa do Forest para o Midtjylland marcar e encerrar o jogo na prática. Um gol dinamarquês tornaria necessário que o Forest marcasse três para avançar em 90 minutos.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Igor Jesus para marcar a qualquer momento - odd 3,10 Aposta alternativa 1: Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols - odd 2,10 Aposta alternativa 2: Mais de 12,5 faltas do Nottingham Forest - odd 1,93 Aposta alternativa 3: Menos de 10,5 escanteios - odd 1,67

Por que Igor Jesus marca a qualquer momento?

O centroavante brasileiro é o time artilheiro do Forest na competição, com sete gols marcados Ele marcou em cinco dos nove jogos que entrou em campo na competição O brasileiro é o jogador que precisa de menos tempo na competição para marcar, com um gol a cada 72 minutos O Forest é o terceiro melhor ataque da Liga Europa, com 19 bolas nas redes O camisa 19 tenta voltar a marcar após seis partidas gerais

Previsão de Placar