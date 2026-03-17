Barcelona x Newcastle – Palpites, análise e odds (18/03)

O Camp Nou será o palco do decisivo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Newcastle, nesta quarta-feira, 18 de março de 2026. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em St. James' Park, as equipes chegam para o duelo com o mesmo objetivo: vencer e garantir vaga na próxima fase.

Na Inglaterra, o que parecia encaminhado para uma vitória do Newcastle teve um desfecho inesperado. Os Magpies foram superiores durante boa parte da partida e chegaram a abrir o placar com Harvey Barnes aos 86 minutos, ficando muito próximos de sair com a vantagem. No entanto, já nos acréscimos, um pênalti cometido por Malick Thiaw permitiu ao Barcelona buscar o empate e levar um resultado valioso para a Espanha.

Agora, o cenário aponta para um confronto tenso e equilibrado. O Barcelona entra como favorito por atuar diante de sua torcida, mas o Newcastle mostrou no jogo de ida que tem condições de competir em alto nível e surpreender mesmo fora de casa.

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Análise da partida

O Barcelona chega para o jogo de volta vivendo um grande momento na temporada. Líder da La Liga, a equipe venceu cinco dos últimos seis jogos em todas as competições, com um impressionante saldo de 17 gols marcados e apenas quatro sofridos no período. No último fim de semana, o Camp Nou presenciou mais uma atuação dominante, com Raphinha marcando um hat-trick na vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla, mantendo a vantagem de quatro pontos na liderança a dez rodadas do fim. Atuando em casa pela Champions League, os catalães somam três vitórias e uma derrota, tendo balançado as redes em todos esses confrontos.

Já o Newcastle chega à Espanha com desempenho mais irregular. A equipe venceu apenas dois dos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e oito sofridos. Apesar disso, há um fator positivo: o retorno de Anthony Gordon, autor do gol da vitória sobre o Chelsea no último compromisso e principal goleador dos Magpies na Champions. Quando confiante, o time inglês já mostrou que pode ser competitivo fora de casa.

A campanha europeia do Newcastle, inclusive, é digna de destaque. A equipe fez uma fase de liga consistente, com vitórias importantes sobre Benfica, Athletic Bilbao e PSV, além de dominar o Qarabag na repescagem para garantir vaga nas oitavas. No entanto, o momento atual é afetado por ausências importantes no elenco, o que pode comprometer o desempenho justamente em um dos desafios mais difíceis possíveis: buscar um resultado positivo em Barcelona.

Outros Palpites para Barcelona x Newcastle

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Histórico do confronto

No histórico geral entre Barcelona e Newcastle na Liga dos Campeões, a vantagem é amplamente favorável aos catalães. São quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, com o Barça tendo marcado 11 gols, contra seis dos ingleses.

O último confronto antes desta temporada havia ocorrido em 2002/03, quando o Barcelona venceu por 2 a 0 no Camp Nou, após já ter superado os ingleses por 3 a 1 em St. James' Park. Ainda assim, o retrospecto não apaga uma das noites mais memoráveis da história do Newcastle: em 1997, Faustino Asprilla protagonizou um hat-trick histórico na vitória por 3 a 2 sobre o próprio Barcelona. Inclusive, o técnico Eddie Howe classificou o duelo recente como "o maior jogo da história do clube", em busca de reviver aquele momento marcante.

Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram duas vezes. Na fase de liga, o Barcelona venceu por 2 a 1 fora de casa, com destaque para o doblete de Marcus Rashford. Já no jogo de ida das oitavas, o empate por 1 a 1 veio de forma dramática, com Lamine Yamal convertendo um pênalti nos acréscimos, garantindo a igualdade mais tardia da Champions fora de prorrogação desde 2015.

Considerando todos os encontros desde 1997, o Newcastle ainda não voltou a vencer o Barcelona: são cinco jogos sem vitória. O confronto no Camp Nou surge como oportunidade para quebrar esse longo jejum — ou ampliar ainda mais a hegemonia catalã no duelo.

Notícias dos times

Barcelona

O Barcelona terá desfalques importantes para o jogo de volta. Estão fora da partida Toni Fernández, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Jules Koundé e Frenkie de Jong, todos em recuperação de lesão, o que reduz consideravelmente as opções de Hansi Flick, principalmente nos setores defensivo e de meio-campo.

Por outro lado, há uma notícia positiva: Gavi recebeu alta do departamento médico e pode voltar a ser relacionado após 205 dias afastado, período em que se recuperou de uma artroscopia no joelho. Mesmo que não inicie como titular, seu retorno já representa um reforço importante para o elenco neste momento decisivo.

Outro ponto de atenção é a situação de Marcus Rashford. O atacante, que está emprestado pelo Manchester United com opção de compra, começou no banco no jogo de ida, mas pode ganhar mais minutos nesta quarta-feira. Flick avalia a possibilidade de utilizá-lo desde o início ou como uma opção importante ao longo da partida.

Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermín Lopéz e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Newcastle

O Newcastle também chega bastante desfalcado para este jogo decisivo. Estão fora da partida Bruno Guimarães, Lewis Miley, Emil Krafth e Fabian Schär, baixas que impactam diretamente a estrutura da equipe. A ausência de Bruno Guimarães é a mais sentida, já que o brasileiro é peça-chave na organização do meio-campo e responsável por ditar o ritmo de jogo dos Magpies.

Por outro lado, há um reforço importante: o retorno de Anthony Gordon. Artilheiro do Newcastle na Champions League nesta temporada, o atacante deve voltar ao time titular após ter desfalcado a equipe no jogo de ida por doença. Sua presença muda significativamente o potencial ofensivo da equipe.

Gordon, inclusive, respondeu às dúvidas levantadas por Wayne Rooney sobre sua condição física, classificando os comentários como "sem sentido". Em grande fase, soma dez gols em 11 jogos na competição, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé no ranking de artilheiros, o que reforça ainda mais sua importância para o duelo decisivo.

Provável escalação do Newcastle (4-3-3): Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn e Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton e Jacob Ramsey; Anthony Gordon, Harvey Barnes e Anthony Elanga.

Jogadores em destaque

Jogador destaque · FC Barcelona Lamine Yamal 10 Gols na Champions League 14 Gols na La Liga 8.34 Nota média na La Liga Rec. Jogador mais jovem com 30 jogos na Champions Jogador destaque · Newcastle United Anthony Gordon 10 Gols na Champions League 4 Gols na Premier League 6.96 Nota média na Premier League 2º Artilheiro da Champions (atrás de Mbappé)

Lamine Yamal segue como o principal destaque do Barcelona neste início de ano. O jovem espanhol de 18 anos vive grande fase, com dez gols e quatro assistências nos últimos 13 jogos, assumindo protagonismo no ataque da equipe e se colocando entre os candidatos aos principais prêmios individuais da temporada.

Do outro lado, Anthony Gordon também atravessa um momento excepcional com a camisa do Newcastle. O atacante soma dez gols na atual edição da Champions League, sendo o segundo maior artilheiro da competição, atrás apenas de Kylian Mbappé.

Assim, o duelo coloca frente a frente dois jogadores em grande fase, que podem ser decisivos em um confronto equilibrado e de alta intensidade no Camp Nou.

Os Técnicos

Hansi Flick, no comando do Barcelona, assumiu um elenco em reconstrução e rapidamente o transformou em uma equipe extremamente competitiva. Seu modelo de jogo é baseado em intensidade, pressão alta e transições ofensivas rápidas, com a proposta de tornar cada recuperação de bola uma chance imediata de perigo. O desempenho na La Liga comprova essa evolução, com vantagem de quatro pontos na liderança a dez rodadas do fim. Na Champions League, apesar de reconhecer que a atuação no jogo de ida em St. James' Park esteve abaixo do ideal, Flick demonstrou pragmatismo ao valorizar o resultado conquistado, mesmo com os erros apresentados.

Do outro lado, Eddie Howe segue consolidando um trabalho consistente no Newcastle. Sua equipe se caracteriza por um futebol vertical, intenso e eficiente em explorar falhas do adversário. Após o empate no jogo de ida, Howe destacou a frustração pelo pênalti sofrido nos minutos finais, mas fez questão de elogiar o desempenho coletivo, classificando-o como um dos melhores recentes do time. Para o duelo decisivo em Barcelona, o treinador transmite confiança, mas terá um desafio importante: reorganizar o meio-campo sem Bruno Guimarães, peça fundamental na estrutura da equipe, mantendo o nível competitivo no setor central.

Análise tática

O Barcelona deve ir a campo no seu habitual 4-2-3-1, sistema base de Hansi Flick nesta temporada. A dupla Pedri e Bernal será responsável por dar equilíbrio e controlar as transições, enquanto o trio ofensivo com Lamine Yamal, Fermín e Raphinha assume a criação e aceleração do jogo. A principal característica da equipe está na velocidade de circulação e na capacidade de acionar os pontas em situações de um contra um logo após recuperar a bola. No jogo de ida, Raphinha teve grande entrega defensiva, mas faltou precisão nas decisões finais, enquanto Lewandowski aparentou estar abaixo fisicamente. No Camp Nou, a expectativa é de uma atuação mais dominante.

O Newcastle, por sua vez, deve responder no 4-3-3, com Tonali e Joelinton assumindo funções importantes no meio-campo para compensar a ausência de Bruno Guimarães, enquanto Ramsey adiciona verticalidade às transições. Um ponto-chave será novamente o duelo entre Lewis Hall e Lamine Yamal. No jogo de ida, o lateral conseguiu limitar bem o jovem espanhol durante boa parte da partida, e repetir esse desempenho pode ser determinante para as chances dos ingleses.

Taticamente, o Barcelona apresenta vulnerabilidades nas costas dos laterais, especialmente com Cancelo avançando bastante. Esse espaço pode ser explorado por Anthony Gordon, caso esteja em plenas condições físicas. Por outro lado, o Newcastle também tem dificuldades pelo lado esquerdo defensivo, principalmente quando Raphinha ganha profundidade — cenário que pode gerar desequilíbrios, já que Hall dificilmente conseguirá cobrir ao mesmo tempo Yamal e o brasileiro.

Os números reforçam a expectativa de um jogo aberto: o Barcelona sofreu gols em todos os jogos em casa na Champions nesta temporada, com ambas as equipes marcando em cada um deles. Diante desse contexto, a tendência é de mais um confronto com gols para os dois lados.

Dicas de apostas

Aposta principal: Ambas as equipes marcam e Mais de 2,5 gols (Odd 1,60) Aposta de Valor: Lamine Yamal marcar a qualquer momento (Odd 2,15) Aposta alternativa: Barcelona se classificar (Odd 1,31) Aposta alternativa: Mais de 3,5 cartões (Odd 1,70)

Por que ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols?

Em nove dos últimos dez jogos do Newcastle tivemos ambas as equipes marcando gols As duas equipes vem de histórico de oito dos últimos dez jogos com mais de 2,5 gols O Barcelona registra média de 2,3 gols marcados nos últimos dez jogos, enquanto o Newcastle vem com 2,2 gols de média no mesmo período

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite do Lance: Barcelona 2 x 1 Newcastle

Razões principais:

Diante de sua torcida, o Barcelona tem sido extremamente dominante ao longo da temporada, tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões. Com um ataque altamente eficiente e um modelo de jogo consolidado, a tendência é que a equipe catalã consiga fazer a diferença neste confronto, mesmo diante de um Newcastle competitivo.

Os números reforçam esse favoritismo: são 18 vitórias em 19 jogos como mandante em todas as competições, além de uma média superior a três gols marcados por partida. Esse desempenho sólido no Camp Nou torna o Barcelona um adversário ainda mais difícil de ser superado.

Do outro lado, o Newcastle chega com limitações importantes no elenco, o que dificulta ainda mais sua missão fora de casa. Apesar de ter mostrado no jogo de ida que pode competir em alto nível, o cenário agora é mais desafiador.

Diante desse contexto, a análise aponta para um leve favoritismo do Barcelona, com boas chances de confirmar a classificação diante de sua torcida.

🎯 Palpite do Lance! Barcelona 2 x 1 Newcastle United Razões principais: O Barcelona é sólido em casa nesta temporada: 18 vitórias em 19 jogos em todas as competições, com média superior a três gols marcados por partida.

O Newcastle chega sem Bruno Guimarães e Fabian Schär, duas peças centrais no esquema de Eddie Howe.

Os dados indicam que o Barcelona sofreu gols em todos os quatro jogos de Champions em casa nesta temporada — ambas as equipes devem marcar.

Lamine Yamal marcou cinco gols nos cinco últimos jogos em todas as competições e é candidato natural a decidir.

Anthony Gordon, artilheiro do Newcastle na Champions, deve dificultar a missão catalã, mas não o suficiente para segurar o resultado. Previsão final: Barcelona se classifica para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Vencedor geral: Barcelona se classifica para as quartas de final (3 x 2 no agregado)

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