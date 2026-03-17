Tottenham x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds (18/03)

O Tottenham Hotspur Stadium será palco do confronto decisivo entre Tottenham e Atlético de Madrid nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. O cenário é extremamente desafiador para os ingleses, que foram goleados por 5 a 2 no jogo de ida, no Metropolitano, e agora precisam de uma virada histórica para seguir vivos na competição.

A partida em Madrid foi marcada por um início desastroso dos Spurs, que sofreram três gols em apenas 15 minutos, estabelecendo uma das largadas mais negativas recentes do clube em jogos decisivos. Além disso, a atuação do goleiro Antonín Kinský foi bastante criticada, com erros que contribuíram diretamente para o placar elástico e aumentaram a pressão sobre o técnico Igor Tudor.

O Atlético de Madrid dominou amplamente o confronto de ida e chega a Londres com uma vantagem confortável, podendo administrar o resultado. Já o Tottenham vive um momento extremamente delicado: além da pesada derrota, enfrenta problemas com lesões no elenco e ainda lida com uma situação preocupante na Premier League, lutando contra a parte de baixo da tabela.

Diante desse contexto, a missão dos Spurs é praticamente um "milagre esportivo". Para reverter o cenário e avançar na competição, a equipe inglesa precisará de uma atuação perfeita — algo que não tem sido visto recentemente — contra um adversário experiente e muito competitivo em jogos de mata-mata.

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Análise da partida

A temporada do Tottenham tem sido extremamente complicada, com um cenário que beira o catastrófico. Na Premier League, a equipe soma apenas 30 pontos e segue muito próxima da zona de rebaixamento, sem vencer desde o início de 2026. Desde que assumiu o comando, Igor Tudor acumulou quatro derrotas consecutivas em seus primeiros jogos, um início histórico negativo no clube.

Apesar disso, houve um pequeno sinal de reação no fim de semana. Os Spurs arrancaram um empate por 1 a 1 contra o Liverpool em Anfield, com gol de Richarlison nos minutos finais. O resultado garantiu o primeiro ponto de Tudor e manteve a equipe fora da zona de rebaixamento, ainda que com margem mínima. Mesmo com muitos desfalques, a atuação indicou que o time ainda possui alguma força mental para reagir.

Já o Atlético de Madrid chega em situação bem mais confortável no confronto, mas não sem questionamentos. A equipe espanhola teve uma temporada irregular e precisou passar pela repescagem contra o Club Bruges para chegar às oitavas. Atualmente na terceira posição da La Liga, os Colchoneros veem a Champions como um dos grandes objetivos do ano, tentando finalmente conquistar um título que escapou nas finais de 2014 e 2016.

Um ponto que ainda pode alimentar a esperança do Tottenham é o desempenho em casa na competição. Os ingleses venceram todos os quatro jogos disputados no Tottenham Hotspur Stadium pela Champions League, sem sofrer gols. O ambiente costuma ser decisivo nas noites europeias, elevando o nível da equipe. A grande questão é se esse fator será suficiente para enfrentar um adversário experiente e extremamente competitivo como o Atlético de Madrid.

Outros Palpites para Tottenham x Atlético de Madrid

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Histórico do confronto

O histórico entre Tottenham e Atlético de Madrid em competições europeias é bastante limitado. Antes desta temporada 2025/26, os clubes haviam se enfrentado apenas uma vez, em 1963, pela extinta Copa dos Vencedores de Taças, quando o Tottenham conquistou o título com uma vitória marcante por 5 a 1 em Rotterdam.

No entanto, o capítulo mais recente desse confronto ficou marcado de forma negativa para os ingleses. No jogo de ida, disputado em 10 de março de 2026, o Atlético construiu uma goleada contundente por 5 a 2, aproveitando uma sequência de erros defensivos do Tottenham logo nos primeiros minutos.

Marcos Llorente, Antoine Griezmann e Julián Álvarez foram decisivos no início da partida, contribuindo para uma vantagem de 3 a 0 em apenas 15 minutos. Ainda antes da meia hora, Robin Le Normand ampliou para 4 a 0, e Álvarez voltou a marcar no início do segundo tempo, consolidando a goleada.

Os gols de Pedro Porro e Dominic Solanke diminuíram o prejuízo e mantiveram um mínimo de esperança para os Spurs. Ainda assim, o cenário para o jogo de volta em Londres segue extremamente desafiador diante da ampla vantagem construída pelos espanhóis.

Notícias dos times

Tottenham

O Tottenham chega para o confronto decisivo com sérios problemas no elenco, especialmente no departamento médico. A lista de desfalques é extensa e inclui nomes importantes como James Maddison, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, além de Ben Davies e Mohammed Kudus, todos fora por lesão.

Como se não bastasse, a equipe ainda perde Richarlison, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na competição. O atacante vinha sendo um dos principais nomes do time, inclusive marcando o gol de empate contra o Liverpool na última rodada, o que torna sua ausência ainda mais significativa.

Entre as dúvidas, Cristian Romero e João Palhinha seguem sendo avaliados após um choque no jogo de ida. Apesar das incertezas, o técnico Igor Tudor ainda mantém a expectativa de contar com ambos. Já Yves Bissouma está fora por lesão muscular, com retorno previsto apenas para o início de abril, enquanto Conor Gallagher também é dúvida devido a um quadro de doença.

Diante desse cenário, o Tottenham terá que lidar com um elenco bastante desfalcado em um dos jogos mais importantes da temporada, o que torna a missão de reverter o placar ainda mais desafiadora.

Provável escalação do Tottenham (3-4-3): Guglielmo Vicario; Micky Van de Ven, Radu Dragusin e Kevin Danso; Pedro Porro, Djed Spence, Archie Gray e Pape Sarr; Mathys Tel, Dominic Solanke e Xavi Simmons. Técnico: Igor Tudor.

Atlético de Madrid

Do lado do Atlético de Madrid, algumas mudanças pontuais devem ocorrer para o jogo de volta. A principal baixa é a do goleiro titular Jan Oblak, que sofreu uma lesão muscular durante treinamento no fim de semana. Com isso, Juan Musso deve assumir a meta dos Colchoneros.

Apesar disso, o time espanhol chega com poucas ausências. Rodrigo Mendoza segue fora por entorse no tornozelo, enquanto Pablo Barrios ainda é dúvida e será avaliado antes da partida. No geral, o elenco de Diego Simeone está praticamente completo para o confronto decisivo.

No setor ofensivo, o Atlético mantém sua principal força. Antoine Griezmann está confirmado e segue como peça fundamental, mas o grande destaque pode ser Julián Álvarez, que brilhou no jogo de ida com dois gols e chega novamente como uma das maiores ameaças ao Tottenham neste duelo.

Provável escalação do Atlético de Madrid (4-4-2): Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso e Ademola Lookman; Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

Jogadores em Destaque

Jogador destaque · Tottenham Hotspur Dominic Solanke 3 Gols na Champions League 3 Jogos disputados na C1 1 Gol vs. Atlético (ida) 1/jogo Média de gols na Champions Jogador destaque · Atlético de Madrid Julián Álvarez 7 Gols na Champions League 3 Assistências na C1 10 Participações diretas em 10 jogos Rec. Superou Diego Costa em G+A na C1 nesta temporada

Dominic Solanke surge como a principal referência ofensiva do Tottenham para este confronto decisivo. O atacante marcou os três gols da equipe na competição em apenas três partidas, incluindo o gol anotado na derrota por 5 a 2 no jogo de ida em Madrid. Diante das ausências no setor ofensivo, sua responsabilidade aumenta ainda mais.

Do outro lado, Julián Álvarez é o grande nome do ataque do Atlético de Madrid. O argentino vive fase excepcional, acumulando dez participações diretas em gols em dez jogos na Champions, sendo decisivo em momentos importantes — como no duelo de ida, quando marcou duas vezes.

A comparação entre os dois evidencia o atual cenário das equipes: enquanto o Tottenham depende de uma única referência ofensiva em meio a desfalques, o Atlético conta com um jogador em alto nível e inserido em um sistema coletivo mais sólido.

Os Técnicos

Igor Tudor, no comando do Tottenham, enfrenta um início bastante complicado desde que assumiu a equipe em fevereiro. O treinador entrou para a história do clube de forma negativa, com quatro derrotas consecutivas em seus primeiros jogos. A decisão de escalar Kinský no jogo de ida contra o Atlético, em detrimento de Vicario, também foi bastante criticada após o resultado. Ainda assim, Tudor foi mantido no cargo, e o empate em Anfield mostrou que o elenco ainda possui força mental para reagir. Para este confronto, porém, as muitas lesões limitam suas alternativas, mesmo com o fator casa sendo um possível trunfo nas noites europeias.

Do outro lado, Diego Simeone vive um cenário oposto, atuando em um contexto que domina como poucos: administrar vantagem em mata-mata. O técnico do Atlético de Madrid é especialista em organizar suas equipes de forma disciplinada, controlar o ritmo do jogo e explorar os espaços nas transições. Seu histórico na competição é expressivo, com duas finais disputadas em 2014 e 2016. Simeone sabe, no entanto, que qualquer relaxamento pode ser perigoso — como quase aconteceu recentemente contra o Barcelona na Copa do Rei. O grande desafio agora será manter a concentração e controlar o jogo sem se expor desnecessariamente.

Análise Tática

O Tottenham deve se organizar em um 3-4-3, sistema que tem sido sua base ao longo da competição. A linha defensiva contará com Van de Ven e Danso, com Pedro Porro atuando pelo lado direito. Sem Richarlison, suspenso, Solanke será a principal referência no ataque, com apoio de Kolo Muani e Mathys Tel pelos lados. A proposta é clara: postura agressiva desde o início em busca dos gols necessários para tentar a remontada.

Já o Atlético de Madrid tende a manter o seu tradicional 4-4-2, com Griezmann e Julián Álvarez formando a dupla ofensiva, enquanto Llorente e Lookman atuam pelos lados do meio-campo. Sob o comando de Diego Simeone, a equipe se destaca pela organização defensiva em bloco compacto e pela eficiência nas transições rápidas.

O cenário tático favorece o plano dos espanhóis: com o Tottenham precisando se expor, os espaços nas costas da defesa inglesa devem aparecer com frequência — exatamente o tipo de situação que o Atlético costuma explorar com precisão.

Para os Spurs, o maior risco é sofrer o primeiro gol. Caso isso aconteça, a desvantagem no agregado se ampliaria ainda mais, tornando a missão de classificação praticamente inviável.

Dicas de apostas

Aposta principal: Atlético de Madrid marcar o primeiro gol (Odd 2,04) Aposta de Valor: Handicap Atlético de Madrid -1 (Odd 4,35) Aposta alternativa: Ambas as equipes marcam (Odd 1,57) Aposta alternativa: Julián Álvarez marcar a qualquer momento (Odd 2,75)

🎯 Nossos palpites Tottenham x Atlético de Madrid ⭐ Palpite recomendado Atlético de Madrid abre o placar Os Colchoneros marcaram primeiro em seus últimos sete jogos. O Tottenham será forçado a atacar, abrindo espaços no contra-ataque. 2.04 Atlético de Madrid — Handicap -1 gol Simeone não tem razão para recuar. Uma vitória por dois ou mais gols é um cenário crível com odds atraente. 4.35 Ambas as equipes marcam O Atlético não fez nenhum clean sheet em seus dez jogos da C1. As duas equipes marcaram em nove dessas dez partidas. 1.57 Julián Álvarez marcador Artilheiro do Atlético na C1 com sete gols em dez jogos. Marcou duas vezes no jogo de ida contra os Spurs. 2.75

Por que Handicap Atlético de Madrid -1?

O Atlético de Madrid não deve adotar uma postura totalmente defensiva, mesmo com a vantagem construída no jogo de ida. A equipe sabe que um gol pode praticamente encerrar qualquer possibilidade de reação do Tottenham, já que obrigaria os ingleses a uma remontada ainda mais improvável.

Dentro desse contexto, Diego Simeone tende a manter o equilíbrio: uma equipe compacta, mas pronta para acelerar nas transições e explorar os espaços deixados por um adversário que precisará se expor. Esse cenário favorece diretamente jogadores como Julián Álvarez e Griezmann, que são extremamente eficientes nesse tipo de situação.

Além disso, existe um ponto estratégico importante: caso o Tottenham consiga abrir vantagem rapidamente, o confronto poderia se complicar. Por isso, o Atlético tem motivos claros para buscar o gol e "matar" o confronto o quanto antes.

Diante desse panorama, o cenário de uma vitória do Atlético por dois ou mais gols se torna plausível, especialmente considerando a fragilidade defensiva recente dos Spurs e a capacidade dos Colchoneros de punir erros em jogos de mata-mata. Trata-se de uma opção com valor interessante dentro do contexto da partida.

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite do Lance: Tottenham 2 x 1 Atlético de Madrid

Razões principais:

Diante de sua torcida, o Tottenham tende a adotar uma postura ofensiva desde os primeiros minutos. A necessidade de reverter o placar força os Spurs a se lançarem ao ataque, e nomes como Solanke e Kolo Muani podem aproveitar possíveis fragilidades do Atlético de Madrid, especialmente sem o goleiro titular.

Por outro lado, o Atlético deve seguir fiel ao seu estilo: defesa compacta e eficiência nas transições. Mesmo sob pressão, os espanhóis têm capacidade de aproveitar os espaços deixados e criar ao menos uma grande oportunidade em contra-ataque — algo recorrente na equipe de Diego Simeone.

Dentro desse cenário, um placar de 2 a 1 para o Tottenham aparece como coerente com o comportamento das equipes, ainda que insuficiente para alterar o destino da eliminatória.

🎯 Palpite final Tottenham 2 x 1 Atlético de Madrid Razões principais: Diante de sua torcida, o Tottenham se lançará ao ataque desde o apito inicial — Solanke e Kolo Muani podem desestabilizar uma defesa privada do goleiro titular Jan Oblak.

Os Spurs venceram seus quatro jogos em casa na Champions League nesta temporada sem sofrer um único gol na fase de liga.

O Atlético não fez nenhum jogo sem sofrer gols em seus dez jogos da C1 nesta temporada — ambas as equipes devem marcar.

Os Colchoneros reagirão ao menos uma vez em contra-ataque, como é seu hábito, mas a vantagem de 5 x 2 no agregado retira a urgência ofensiva de Simeone.

Richarlison está suspenso e Bissouma segue lesionado, o que limita as opções de Tudor — mas a atmosfera do Tottenham Hotspur Stadium nas grandes noites europeias pode elevar o nível da equipe. Previsão final: Atlético de Madrid se classifica para as quartas de final da Liga dos Campeões, com placar agregado de 6 x 4.

O Tottenham venceu todos os seus jogos em casa na Champions League, sem sofrer gols na fase de liga, o que indica força como mandante. Além disso, o Atlético não conseguiu passar em branco defensivamente em seus dez jogos na competição, sugerindo que os ingleses devem encontrar o caminho das redes — possivelmente mais de uma vez.

Ainda assim, a vantagem construída no jogo de ida deixa a classificação praticamente encaminhada para o Atlético de Madrid. Mesmo com uma possível derrota em Londres, a equipe espanhola tem experiência e organização suficientes para administrar o resultado agregado e confirmar a vaga nas quartas de final.

Resultado geral: Atlético de Madrid se classifica para as quartas de final (6 x 4 no agregado)

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