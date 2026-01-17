Confira os palpites da equipe do Lance! para Vasco x Nova Iguaçu neste domingo (18/01), em São Januário. O confronto da segunda rodada do Campeonato Carioca terá início às 18h (horário de Brasília). As equipes estrearam com vitórias na competição e buscam seguir com a invencibilidade no estadual.

Palpite do Lance! para Vasco x Nova Iguaçu (18/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Vasco iniciou a temporada repetindo um problema que incomodou na segunda metade de 2025: a fragilidade defensiva. O gol defendido por Léo Jardim foi vazado duas vezes diante do Maricá. Além dos gols, a marcação cedeu 14 chutes ao jovem time da elite estadual. O Nova Iguaçu terá seu primeiro grande teste de 2026 diante do Cruz-Maltino.

A equipe balançou as redes nas últimas quatro partidas, com seis das oito recentes terminando com o mercado de ambos marcam. A tendência é que o duelo sejam um grande teste para os times, com a parte física ainda sendo um desafio para os treinadores. Assim, o mercado de ambos marcam é uma boa alternativa.

O Vasco sofreu 1,7 gols por jogo nos últimos dez compromissos O Nova Iguaçu marcou 1,2 gols no mesmo recorte de partidas Cinco dos últimos seis jogos do Gigante da Colina como mandante tiveram esse mercado

Outros palpites para Vasco x Nova Iguaçu

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Vasco estreou apostando em um estilo muito agressivo jogando diante do seu torcedor. Os primeiros quatro gols na temporada foram liderados pela dupla Rayan e Coutinho que ditaram o ritmo do jogo. O ataque da equipe marcou mais de 1,5 vez em seis dos últimos dez duelos como mandante. A nossa expectativa é para o time repetir essa ofensividade em casa diante da Laranja Mecânica da Baixada.

O Nova Iguaçu teve jogos com menos de 10,5 escanteios combinados em quatro das últimas cinco oportunidades. Apesar do Cruz-Maltino ter um estilo favorável a profundidade, a análise é para 45 minutos iniciais mais truncado pelo meio. Ambas as estreias tiveram exatos quatro escanteios no tempo inicial.

Por fim, o Vasco já deve tomar conta das ações desde o apito inicial - assim como fez contra o Maricá. Foram duas bolas nas redes na primeira metade do jogo. Dos últimos 12 tentos feitos, cinco saíram antes do intervalo. A nossa aposta é para o time ditar o ritmo, conseguindo balançar as redes na etapa.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

Fernando Diniz surpreendeu na última quinta-feira e iniciou a temporada com os jogadores do elenco principal na temporada. A estratégia surtiu efeito e a equipe venceu por 4 a 2 o Maricá na estreia do estadual. Cuesta, Coutinho e Rayan, duas vezes, marcaram os gols da vitória Cruz-Maltina. O lado ruim foi a expulsão de Lucas Piton, que recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo.

O lateral cumprirá suspensão automática diante do Nova Iguaçu, abrindo espaço para Victor Luis ou Puma atuar pelo lado esquerdo. Diniz deixou em aberto a possibilidade de mexer no time titular. Assim, é difícil cravar a estratégia inicial para o jogo. Quem não deve ser relacionados é a dupla Leandrinho e David, ambos negociando suas transferências para novos clubes.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Ricardo), Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luis; Tchê Tchê e Cauan Barros; Adson, Coutinho e Garré (Andrés Gómez); Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Nova Iguaçu - Momento e escalação

O Nova Iguaçu terminou a primeira rodada do Cariocão na liderança do Grupo B. A equipe da Baixada venceu por 3 a 1 o Sampaio Corrêia-RJ, fora de casa. O artilheiro do confronto foi Léo Rafael, autor do primeiro hat-trick do estadual. Além do camisa oito, Elias anotou uma bola na rede a favor descontando para o Galinho da Serra.

A Laranja Mecânica da Baixada segue apostando no trabalho do treinador Carlos Vitor. Ele foi responsável por levar a equipe até a decisão da competição em 2024. A equipe investiu na montagem do elenco para tentar repetir uma boa campanha este ano.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Davi Alves, Sidney e Wender; Xandinho, Léo Rafael, Jorge Pedra e Lucas Cruz; Rickelme e Vinicius Charopem. Técnico: Carlos Vitor.

Confronto direto e estatísticas de Vasco e Nova Iguaçu

O histórico recente entre Vasco e Nova Iguaçu é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vasco e Nova Iguaçu

05/03/2025 - Nova Iguaçu 0 x 3 Vasco - (Copa do Brasil)

11/01/2025 - Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco - (Campeonato Carioca)

17/03/2024 - Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco - (Campeonato Carioca)

10/03/2024 - Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)

31/01/2024 - Nova Iguaçu 2 x 0 Vasco - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Vasco x Nova Iguaçu

O mercado de ambos marcam terminou nos últimos quatro confrontos diretos com o Vasco de mandante A equipe Cruz-Maltina marcou 2,5 gols em três desses duelos Os clubes chegaram a fazer a semifinal do Carioca em 2024, quando a Laranja Mecânica se classificou para a grande final Seis dos últimos 17 gols sofridos pelo Vasco aconteceram entre os 60-75 minutos O Nova Iguaçu teve cinco cobranças de escanteio na estreia do estadual

Comparação de Odds para Vasco x Nova Iguaçu

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,22 1,58 Betano 2,18 1,62 Bet365 2,25 1,57

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Vasco x Nova Iguaçu

Ambas as equipes marcam (2,22 na Betsson) Mais de 1,5 gols do Vasco (1,83 na Betsson) Menos de 4,5 escanteios no primeiro tempo (1,72 na Betano) Vasco marca no primeiro tempo (1,72 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.