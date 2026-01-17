Vasco x Nova Iguaçu – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Vasco x Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca
Confira os palpites da equipe do Lance! para Vasco x Nova Iguaçu neste domingo (18/01), em São Januário. O confronto da segunda rodada do Campeonato Carioca terá início às 18h (horário de Brasília). As equipes estrearam com vitórias na competição e buscam seguir com a invencibilidade no estadual.
Palpite do Lance! para Vasco x Nova Iguaçu (18/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Vasco iniciou a temporada repetindo um problema que incomodou na segunda metade de 2025: a fragilidade defensiva. O gol defendido por Léo Jardim foi vazado duas vezes diante do Maricá. Além dos gols, a marcação cedeu 14 chutes ao jovem time da elite estadual. O Nova Iguaçu terá seu primeiro grande teste de 2026 diante do Cruz-Maltino.
A equipe balançou as redes nas últimas quatro partidas, com seis das oito recentes terminando com o mercado de ambos marcam. A tendência é que o duelo sejam um grande teste para os times, com a parte física ainda sendo um desafio para os treinadores. Assim, o mercado de ambos marcam é uma boa alternativa.
- O Vasco sofreu 1,7 gols por jogo nos últimos dez compromissos
- O Nova Iguaçu marcou 1,2 gols no mesmo recorte de partidas
- Cinco dos últimos seis jogos do Gigante da Colina como mandante tiveram esse mercado
Outros palpites para Vasco x Nova Iguaçu
O Vasco estreou apostando em um estilo muito agressivo jogando diante do seu torcedor. Os primeiros quatro gols na temporada foram liderados pela dupla Rayan e Coutinho que ditaram o ritmo do jogo. O ataque da equipe marcou mais de 1,5 vez em seis dos últimos dez duelos como mandante. A nossa expectativa é para o time repetir essa ofensividade em casa diante da Laranja Mecânica da Baixada.
O Nova Iguaçu teve jogos com menos de 10,5 escanteios combinados em quatro das últimas cinco oportunidades. Apesar do Cruz-Maltino ter um estilo favorável a profundidade, a análise é para 45 minutos iniciais mais truncado pelo meio. Ambas as estreias tiveram exatos quatro escanteios no tempo inicial.
Por fim, o Vasco já deve tomar conta das ações desde o apito inicial - assim como fez contra o Maricá. Foram duas bolas nas redes na primeira metade do jogo. Dos últimos 12 tentos feitos, cinco saíram antes do intervalo. A nossa aposta é para o time ditar o ritmo, conseguindo balançar as redes na etapa.
Análise e Forma dos Times
Vasco - Momento e escalação
Fernando Diniz surpreendeu na última quinta-feira e iniciou a temporada com os jogadores do elenco principal na temporada. A estratégia surtiu efeito e a equipe venceu por 4 a 2 o Maricá na estreia do estadual. Cuesta, Coutinho e Rayan, duas vezes, marcaram os gols da vitória Cruz-Maltina. O lado ruim foi a expulsão de Lucas Piton, que recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo.
O lateral cumprirá suspensão automática diante do Nova Iguaçu, abrindo espaço para Victor Luis ou Puma atuar pelo lado esquerdo. Diniz deixou em aberto a possibilidade de mexer no time titular. Assim, é difícil cravar a estratégia inicial para o jogo. Quem não deve ser relacionados é a dupla Leandrinho e David, ambos negociando suas transferências para novos clubes.
Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Ricardo), Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luis; Tchê Tchê e Cauan Barros; Adson, Coutinho e Garré (Andrés Gómez); Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Nova Iguaçu - Momento e escalação
O Nova Iguaçu terminou a primeira rodada do Cariocão na liderança do Grupo B. A equipe da Baixada venceu por 3 a 1 o Sampaio Corrêia-RJ, fora de casa. O artilheiro do confronto foi Léo Rafael, autor do primeiro hat-trick do estadual. Além do camisa oito, Elias anotou uma bola na rede a favor descontando para o Galinho da Serra.
A Laranja Mecânica da Baixada segue apostando no trabalho do treinador Carlos Vitor. Ele foi responsável por levar a equipe até a decisão da competição em 2024. A equipe investiu na montagem do elenco para tentar repetir uma boa campanha este ano.
Provável escalação do Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Davi Alves, Sidney e Wender; Xandinho, Léo Rafael, Jorge Pedra e Lucas Cruz; Rickelme e Vinicius Charopem. Técnico: Carlos Vitor.
Confronto direto e estatísticas de Vasco e Nova Iguaçu
O histórico recente entre Vasco e Nova Iguaçu é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Vasco e Nova Iguaçu
- 05/03/2025 - Nova Iguaçu 0 x 3 Vasco - (Copa do Brasil)
- 11/01/2025 - Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco - (Campeonato Carioca)
- 17/03/2024 - Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco - (Campeonato Carioca)
- 10/03/2024 - Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)
- 31/01/2024 - Nova Iguaçu 2 x 0 Vasco - (Campeonato Carioca)
Estatísticas e curiosidades de Vasco x Nova Iguaçu
- O mercado de ambos marcam terminou nos últimos quatro confrontos diretos com o Vasco de mandante
- A equipe Cruz-Maltina marcou 2,5 gols em três desses duelos
- Os clubes chegaram a fazer a semifinal do Carioca em 2024, quando a Laranja Mecânica se classificou para a grande final
- Seis dos últimos 17 gols sofridos pelo Vasco aconteceram entre os 60-75 minutos
- O Nova Iguaçu teve cinco cobranças de escanteio na estreia do estadual
Comparação de Odds para Vasco x Nova Iguaçu
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Vasco x Nova Iguaçu
