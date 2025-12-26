Nottingham Forest x Manchester City – Palpites, análise e odds
Confira os palpites do Lance para Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 27 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília). A bola rola no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, em jogo válido pela 18ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Nottingham Forest x Manchester City (27/12)
O palpite em Haaland marcar a qualquer momento se sustenta pelo protagonismo absoluto do atacante no modelo ofensivo do Manchester City. O norueguês é a principal referência de finalização da equipe, concentrando grande parte das chances criadas, especialmente em jogos de controle territorial e alto volume ofensivo, cenário comum para o time de Pep Guardiola na Premier League.
Além disso, Haaland atravessa mais uma temporada de alto nível físico e técnico, com presença constante na área e elevada eficiência nas conclusões. Mesmo quando não participa tanto da construção, sua capacidade de decidir em poucas ações mantém o mercado atrativo, sobretudo diante de defesas que concedem espaço entre zagueiros e sofrem com bolas aéreas e infiltrações centrais.
- Haaland soma 19 gols em 17 rodadas da Premier League
- O Manchester City marcou ao menos dois gols em seis dos oito jogos mais recentes na competição
- Haaland finaliza em média 4,1 vezes por partida no campeonato
Outros palpites para Nottingham Forest x Manchester City
Os palpites apontam para um cenário favorável ao Manchester City, que chega embalado por sete vitórias consecutivas, mantendo alto nível de controle dos jogos e regularidade de desempenho. A tendência é de domínio territorial e posse de bola, reduzindo os riscos diante do Nottingham Forest e reforçando o mercado de vitória dos Citizens.
Além disso, os mercados de menos de 10,5 escanteios e menos de 4,5 cartões se mostram consistentes pelo perfil do City, que costuma administrar o ritmo da partida e evitar jogos físicos ou caóticos. A média disciplinar do árbitro Robert Jones, de 3,55 cartões por jogo, também favorece um confronto mais controlado, com menor incidência de advertências.
Análise e Forma dos Times
Nottingham Forest - Momento e escalação
O Nottingham Forest vive uma temporada abaixo do esperado na Premier League e chega à rodada pressionado pela luta contra o rebaixamento. Com apenas 18 pontos somados, a equipe ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, cenário que evidencia a irregularidade ao longo do campeonato.
O desempenho recente tem sido marcado por dificuldades para competir contra adversários do topo da tabela, com problemas na consistência defensiva e baixa capacidade de reação quando sofre o primeiro gol.
Provável escalação do Nottingham Forest: John; Savona, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz, Elliot Anderson e Hutchinson; Gibbs-White, Hudson-Odoi e Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.
Manchester City - Momento e escalação
O Manchester City chega à rodada ocupando a vice-liderança da Premier League, com 37 pontos, apenas dois atrás do Arsenal, líder do campeonato. A equipe vive ótimo momento e entra em campo com o objetivo claro de manter a sequência positiva para seguir na briga direta pelo topo da tabela.
Mesmo com a pressão por resultados, os Citizens seguem apresentando alto nível de controle de jogo, posse de bola dominante e eficiência ofensiva, marcas do trabalho de Pep Guardiola.
Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Cherki, Reijnders e Bernardo Silva; Foden e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Confronto direto e estatísticas de Nottingham Forest x Manchester City
O histórico recente entre Nottingham Forest e Manchester City fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Nottingham Forest x Manchester City
- 27/04/2025 – Nottingham Forest 0 x 2 Manchester City (FA Cup)
- 08/03/2025 – Nottingham Forest 1 x 0 Manchester City (Premier League)
- 04/12/2024 – Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest (Premier League)
- 28/04/2024 – Nottingham Forest 0 x 2 Manchester City (Premier League)
- 23/09/2023 – Manchester City 2 x 0 Nottingham Forest (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Nottingham Forest x Manchester City
- Em cinco dos últimos seis confrontos entre Nottingham Forest e Manchester City houve menos de 2,5 gols
- O Manchester City abriu o placar em seis dos últimos sete duelos contra o Forest
- Os Citizens venceram o primeiro tempo em seis dos últimos sete confrontos diretos
- O mercado de mais de 4,5 cartões se confirmou em quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes
- Partidas entre Forest e City terminaram com menos de 10,5 escanteios em cinco dos últimos seis encontros
Comparação de Odds para Nottingham Forest x Manchester City
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Wolverhampton
- Marcar em qualquer momento: Haaland (1,65 na Betsson)
- Resultado: Manchester City vence (1,55 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,68 na Superbet)
- Menos de 4,5 cartões (1,52 na Betano)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
