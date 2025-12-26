Nottingham Forest x Manchester City – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Nottingham Forest x Manchester City pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 27 de dezembro, às 9h30 (horário de Brasília). A bola rola no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, em jogo válido pela 18ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Nottingham Forest x Manchester City (27/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite em Haaland marcar a qualquer momento se sustenta pelo protagonismo absoluto do atacante no modelo ofensivo do Manchester City. O norueguês é a principal referência de finalização da equipe, concentrando grande parte das chances criadas, especialmente em jogos de controle territorial e alto volume ofensivo, cenário comum para o time de Pep Guardiola na Premier League.

Além disso, Haaland atravessa mais uma temporada de alto nível físico e técnico, com presença constante na área e elevada eficiência nas conclusões. Mesmo quando não participa tanto da construção, sua capacidade de decidir em poucas ações mantém o mercado atrativo, sobretudo diante de defesas que concedem espaço entre zagueiros e sofrem com bolas aéreas e infiltrações centrais.

Haaland soma 19 gols em 17 rodadas da Premier League O Manchester City marcou ao menos dois gols em seis dos oito jogos mais recentes na competição Haaland finaliza em média 4,1 vezes por partida no campeonato

Outros palpites para Nottingham Forest x Manchester City

Os palpites apontam para um cenário favorável ao Manchester City, que chega embalado por sete vitórias consecutivas, mantendo alto nível de controle dos jogos e regularidade de desempenho. A tendência é de domínio territorial e posse de bola, reduzindo os riscos diante do Nottingham Forest e reforçando o mercado de vitória dos Citizens.

Além disso, os mercados de menos de 10,5 escanteios e menos de 4,5 cartões se mostram consistentes pelo perfil do City, que costuma administrar o ritmo da partida e evitar jogos físicos ou caóticos. A média disciplinar do árbitro Robert Jones, de 3,55 cartões por jogo, também favorece um confronto mais controlado, com menor incidência de advertências.

Análise e Forma dos Times

Nottingham Forest - Momento e escalação

O Nottingham Forest vive uma temporada abaixo do esperado na Premier League e chega à rodada pressionado pela luta contra o rebaixamento. Com apenas 18 pontos somados, a equipe ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, cenário que evidencia a irregularidade ao longo do campeonato.

O desempenho recente tem sido marcado por dificuldades para competir contra adversários do topo da tabela, com problemas na consistência defensiva e baixa capacidade de reação quando sofre o primeiro gol.

Provável escalação do Nottingham Forest: John; Savona, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz, Elliot Anderson e Hutchinson; Gibbs-White, Hudson-Odoi e Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City chega à rodada ocupando a vice-liderança da Premier League, com 37 pontos, apenas dois atrás do Arsenal, líder do campeonato. A equipe vive ótimo momento e entra em campo com o objetivo claro de manter a sequência positiva para seguir na briga direta pelo topo da tabela.

Mesmo com a pressão por resultados, os Citizens seguem apresentando alto nível de controle de jogo, posse de bola dominante e eficiência ofensiva, marcas do trabalho de Pep Guardiola.

Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Cherki, Reijnders e Bernardo Silva; Foden e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Nottingham Forest x Manchester City

O histórico recente entre Nottingham Forest e Manchester City fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nottingham Forest x Manchester City

27/04/2025 – Nottingham Forest 0 x 2 Manchester City (FA Cup)

08/03/2025 – Nottingham Forest 1 x 0 Manchester City (Premier League)

04/12/2024 – Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest (Premier League)

28/04/2024 – Nottingham Forest 0 x 2 Manchester City (Premier League)

23/09/2023 – Manchester City 2 x 0 Nottingham Forest (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Nottingham Forest x Manchester City

Em cinco dos últimos seis confrontos entre Nottingham Forest e Manchester City houve menos de 2,5 gols O Manchester City abriu o placar em seis dos últimos sete duelos contra o Forest Os Citizens venceram o primeiro tempo em seis dos últimos sete confrontos diretos O mercado de mais de 4,5 cartões se confirmou em quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes Partidas entre Forest e City terminaram com menos de 10,5 escanteios em cinco dos últimos seis encontros

Comparação de Odds para Nottingham Forest x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

<strong>Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.</strong> Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,60 2,34 Betano 1,62 2,35 Br4 1,60 2,37

