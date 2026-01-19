Novorizontino x Palmeiras – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Novorizontino x Palmeiras pelo Campeonato Paulista
- Matéria
- Mais Notícias
Confira aqui no Lance! os melhores palpites para Novorizontino x Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O encontro da quarta rodada acontece nesta terça-feira (20), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. A bola rola no interior paulista às 20h (horário de Brasília). Veja também as principais informações dos times para o encontro.
Palpite do Lance! para Novorizontino x Palmeiras (20/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Abel Ferreira fez questão de elogiar o comportamento da sua defesa nesta início de temporada. Em três jogos, o Palmeiras ainda não tomou gol. Além das poucas chances cedidas, um dos méritos vem sendo as atuações de Carlos Miguel - com boas defesas nos duelos. As últimas seis partidas do time - contando com 2025 - terminaram com menos de 4,5 gols.
O Alviverde saiu vitorioso em cinco delas. Do lado do Novorizontino, o jogo contra o Primavera expôs alguns problemas defensivos, mesmo com uma vitória. O time tende a encontrar algumas dificuldades diante de um adversário com algumas modificações. Logo, o combo é uma alternativa de palpite no encontro.
- A única derrota do Tigre do Vale na temporada foi por 2 a 1 para o Santos na estreia do Paulistão
- O Alviverde tem três gols marcados em três rodadas disputadas
- A equipe de Abel Ferreira finaliza 14 vezes por jogo em média neste estadual
Outros palpites para Novorizontino x Palmeiras
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Palmeiras tem um forte começo de jogos tanto no confronto direto quanto no recorte recente. Em quatro dos últimos cinco duelos, o time verde foi o primeiro a marcar. A superioridade sobre o rival força uma postura mais agressivo, buscando criar as primeiras chances ainda no primeiro tempo.
O Novorizontino não aposta em um estilo de muito intensidade física nos seus duelos, o que faz com que seus jogos tenham poucos cartões. Quatro dos últimos cinco duelos terminaram abaixo de 4,5 combinados. Mesmo contra o Santos - na Vila Belmiro - a equipe teve apenas uma advertência. O Alviverde também terminou seus jogos com poucos cartões, o que sugere baixa distribuição para os mandantes.
Até o momento, os três jogos do Tigre do Vale na competição tiveram gols marcados nos dois tempos. A equipe marcou três vezes em primeiros tempos e quatro nos segundos. As partidas do Palmeiras, pelo fato de terem terminados com apenas um, não tiveram esse mercado. Porém, o cenário de pressão no campo sugere possibilidades de chances nos dois períodos.
Análise e Forma dos Times
Novorizontino - Momento e escalação
O Novorizontino teve uma das maiores vitórias conquistadas nesta edição do Paulistão. Diante do Primavera, conseguiu um eletrizante 4 a 3 para garantir sua segunda vitória na competição. A equipe perdia por 3 a 1 aos 55 minutos. Porém, conseguiu buscar a virada com um gol de Robson aos 95 minutos.
A equipe de Novo Horizonte está no momento na terceira posição, com duas vitórias e uma derrota. Ederson Moreira elogiou o último resultado dos seus comandados, destacando a confiança dos jogadores. Sem novos desfalques, o treinador deve repetir a formação titular neste duelo.
Provável escalação do Novorizontino: César; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Luís Oyama e Léo Naldi; Tavinho, Rômulo e Diego Galo; Robson. Técnico: Ederson Moreira.
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras começou de forma invicta a disputa do estadual nesta temporada. O Alviverde venceu pelo placar de 3 a 0 os duelos contra Portuguesa, Santos e Mirassol, respectivamente. Assim, está com nove pontos somados no torneio. Abel Ferreira vem rodando o elenco nestes primeiros jogos para aprimorar a parte física dos jogadores.
Com o clássico contra o São Paulo no sábado (24), o treinador deve voltar a mexer em algumas peças titulares. Uma baixa certa em Novo Horizonte deve ser Vitor Roque. O atacante sofreu uma pancada no joelho e saiu com dores na região. Já Andreas Pereira evoluiu em relação ao problema no ombro que teve na primeira rodada.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas (Luís Pacheco) e Emiliano Martínez; Allan, Maurício e Ramón Sosa; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Confronto direto e estatísticas de Novorizontino e Palmeiras
O histórico recente entre Novorizontino e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Novorizontino e Palmeiras
- 25/01/2025 - Palmeiras 1 x 2 Novorizontino - (Campeonato Paulista)
- 28/03/2024 - Palmeiras 1 x 0 Novorizontino - (Campeonato Paulista)
- 21/01/2024 - Novorizontino 1 x 1 Palmeiras - (Campeonato Paulista)
- 23/01/2022 - Novorizontino 0 x 2 Palmeiras - (Campeonato Paulista)
- 26/03/2019 - Palmeiras 5 x 0 Novorizontino - (Campeonato Paulista)
Estatísticas e curiosidades de Novorizontino x Palmeiras
- O Palmeiras ganhou quatro dos últimos dez confrontos diretos com o placar abaixo de 4,5 gols
- São sete vitórias do Alviverde, uma do Novorizontino e um empate nesse recorte de partidas
- Cinco dos últimos seis confrontos diretos terminaram com menos de 4,5 cartões
- E o Palmeiras foi o primeiro a marcar nos últimos cinco encontros
- O Tigre do Vale cometeu 10,4 faltas por jogos nos seus últimos dez compromissos
Comparação de Odds para Novorizontino x Palmeiras
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado gols no segundo tempo:
|Casa
|Mais de 1,5 gols no 2º tempo
|Menos de 1,5 gols 2º tempo
Betsson
Betano
Superbet
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Novorizontino x Palmeiras
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias