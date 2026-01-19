Confira aqui no Lance! os melhores palpites para Novorizontino x Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O encontro da quarta rodada acontece nesta terça-feira (20), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. A bola rola no interior paulista às 20h (horário de Brasília). Veja também as principais informações dos times para o encontro.

Palpite do Lance! para Novorizontino x Palmeiras (20/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Abel Ferreira fez questão de elogiar o comportamento da sua defesa nesta início de temporada. Em três jogos, o Palmeiras ainda não tomou gol. Além das poucas chances cedidas, um dos méritos vem sendo as atuações de Carlos Miguel - com boas defesas nos duelos. As últimas seis partidas do time - contando com 2025 - terminaram com menos de 4,5 gols.

O Alviverde saiu vitorioso em cinco delas. Do lado do Novorizontino, o jogo contra o Primavera expôs alguns problemas defensivos, mesmo com uma vitória. O time tende a encontrar algumas dificuldades diante de um adversário com algumas modificações. Logo, o combo é uma alternativa de palpite no encontro.

A única derrota do Tigre do Vale na temporada foi por 2 a 1 para o Santos na estreia do Paulistão O Alviverde tem três gols marcados em três rodadas disputadas A equipe de Abel Ferreira finaliza 14 vezes por jogo em média neste estadual

Outros palpites para Novorizontino x Palmeiras

O Palmeiras tem um forte começo de jogos tanto no confronto direto quanto no recorte recente. Em quatro dos últimos cinco duelos, o time verde foi o primeiro a marcar. A superioridade sobre o rival força uma postura mais agressivo, buscando criar as primeiras chances ainda no primeiro tempo.

O Novorizontino não aposta em um estilo de muito intensidade física nos seus duelos, o que faz com que seus jogos tenham poucos cartões. Quatro dos últimos cinco duelos terminaram abaixo de 4,5 combinados. Mesmo contra o Santos - na Vila Belmiro - a equipe teve apenas uma advertência. O Alviverde também terminou seus jogos com poucos cartões, o que sugere baixa distribuição para os mandantes.

Até o momento, os três jogos do Tigre do Vale na competição tiveram gols marcados nos dois tempos. A equipe marcou três vezes em primeiros tempos e quatro nos segundos. As partidas do Palmeiras, pelo fato de terem terminados com apenas um, não tiveram esse mercado. Porém, o cenário de pressão no campo sugere possibilidades de chances nos dois períodos.

Análise e Forma dos Times

Novorizontino - Momento e escalação

O Novorizontino teve uma das maiores vitórias conquistadas nesta edição do Paulistão. Diante do Primavera, conseguiu um eletrizante 4 a 3 para garantir sua segunda vitória na competição. A equipe perdia por 3 a 1 aos 55 minutos. Porém, conseguiu buscar a virada com um gol de Robson aos 95 minutos.

A equipe de Novo Horizonte está no momento na terceira posição, com duas vitórias e uma derrota. Ederson Moreira elogiou o último resultado dos seus comandados, destacando a confiança dos jogadores. Sem novos desfalques, o treinador deve repetir a formação titular neste duelo.

Provável escalação do Novorizontino: César; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Luís Oyama e Léo Naldi; Tavinho, Rômulo e Diego Galo; Robson. Técnico: Ederson Moreira.

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras começou de forma invicta a disputa do estadual nesta temporada. O Alviverde venceu pelo placar de 3 a 0 os duelos contra Portuguesa, Santos e Mirassol, respectivamente. Assim, está com nove pontos somados no torneio. Abel Ferreira vem rodando o elenco nestes primeiros jogos para aprimorar a parte física dos jogadores.

Com o clássico contra o São Paulo no sábado (24), o treinador deve voltar a mexer em algumas peças titulares. Uma baixa certa em Novo Horizonte deve ser Vitor Roque. O atacante sofreu uma pancada no joelho e saiu com dores na região. Já Andreas Pereira evoluiu em relação ao problema no ombro que teve na primeira rodada.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas (Luís Pacheco) e Emiliano Martínez; Allan, Maurício e Ramón Sosa; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Confronto direto e estatísticas de Novorizontino e Palmeiras

O histórico recente entre Novorizontino e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Novorizontino e Palmeiras

25/01/2025 - Palmeiras 1 x 2 Novorizontino - (Campeonato Paulista)

28/03/2024 - Palmeiras 1 x 0 Novorizontino - (Campeonato Paulista)

21/01/2024 - Novorizontino 1 x 1 Palmeiras - (Campeonato Paulista)

23/01/2022 - Novorizontino 0 x 2 Palmeiras - (Campeonato Paulista)

26/03/2019 - Palmeiras 5 x 0 Novorizontino - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Novorizontino x Palmeiras

O Palmeiras ganhou quatro dos últimos dez confrontos diretos com o placar abaixo de 4,5 gols São sete vitórias do Alviverde, uma do Novorizontino e um empate nesse recorte de partidas Cinco dos últimos seis confrontos diretos terminaram com menos de 4,5 cartões E o Palmeiras foi o primeiro a marcar nos últimos cinco encontros O Tigre do Vale cometeu 10,4 faltas por jogos nos seus últimos dez compromissos

Comparação de Odds para Novorizontino x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado gols no segundo tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 2º tempo Menos de 1,5 gols 2º tempo Betsson 2,50 1,47 Betano 2,45 1,53 Superbet 2,40 1,50

Resumo dos palpites do Lance! para Novorizontino x Palmeiras

Palmeiras vence e menos de 4,5 gols (1,95 na Betsson) Palmeiras marca no primeiro tempo (1,92 na Betsson) Menos de 2,5 cartões do Novorizontino (1,93 na Betano) Gols nos dois tempos (2,00 na Superbet)

