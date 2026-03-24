Ucrânia x Suécia – Palpites, análise e odds (26/03)

A Ucrânia recebe a Suécia nesta quinta-feira, 26 de março, em um duelo que vai muito além do futebol. A partida, válida pela semifinal do playoff da Qualificação Europeia para a Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente dois selecionados com motivações distintas e histórias recentes muito diferentes dentro do processo classificatório.

Por conta da guerra em curso no país, a Ucrânia disputará o jogo como mandante em solo neutro, no Estádio Ciudad de Valencia, na Espanha. O vencedor garante vaga na final do caminho B, marcada para 31 de março, contra o classificado do duelo entre Polônia e Albânia. Uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México está em jogo, e o clima de decisão absoluta promete uma noite de alto nível emocional.

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Análise da partida

A campanha da Ucrânia nas eliminatórias foi sólida dentro do contexto em que o país se encontra. Serhiy Rebrov conduziu o time ao segundo lugar no Grupo D, com derrotas apenas para a França, seleção que esteve na final da Copa do Mundo de 2022. Os ucranianos encerraram a fase de grupos com três vitórias nos últimos quatro jogos, incluindo um triunfo convincente por 2 a 0 sobre a Islândia na rodada final.

O histórico recente fortalece a confiança ucraniana. A equipe venceu três de seus últimos quatro jogos de playoff em formato de jogo único, o que mostra maturidade e consistência nos momentos decisivos. A presença de jogadores atuando em ligas de alto nível europeu, como os catalães Viktor Tsygankov e Vladyslav Vanat do Girona, e o zagueiro Illia Zabarnyi do Paris Saint-Germain, confere qualidade técnica que poucas seleções de igual ranking conseguem reunir.

A situação da Suécia é bem diferente. Graham Potter assumiu o comando da equipe em outubro de 2025, substituindo Jon Dahl Tomasson após uma campanha nas eliminatórias que não poderia ter sido pior: zero vitórias em seis jogos no Grupo B, com apenas dois pontos contra Suíça, Kosovo e Eslovênia. A seleção sueca chegou ao playoff exclusivamente pela via da Nations League, algo que evidencia o estado de transformação em que o grupo se encontra.

Potter foi contratado justamente para promover uma virada de chave, e o início do trabalho trouxe uma reformulação de mentalidade. O técnico inglês tem a reputação de montar equipes organizadas defensivamente, mas o período de preparação para este jogo foi conturbado por uma lista de baixas que pesa sobre qualquer prognóstico favorável aos suecos. O objetivo da Suécia neste playoff é classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez desde a edição de 2018, na Rússia.

Outros palpites para Ucrânia x Suécia

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Confronto direto

A estatística histórica aponta claramente para um favoritismo ucraniano. Nos cinco encontros entre as seleções, a Ucrânia venceu quatro vezes. Os dois confrontos mais marcantes foram em fases finais de Eurocopas, e em ambos os casos o resultado foi favorável aos ucranianos por 2 a 1.

Na Euro 2012, Andriy Shevchenko, então com 35 anos, decidiu o jogo com dois gols em uma atuação histórica em Donetsk. Em 2021, na Euro que foi disputada em 2021 por conta da pandemia, foi Artem Dovbyk quem entrou para a história ao marcar o gol da vitória nos acréscimos da prorrogação, numa das imagens mais emblemáticas do torneio. O atacante do Roma, que agora desfalca a equipe por lesão, se tornou uma espécie de algoz particular da Suécia nessas eliminatórias.

Em termos de duelos amistosos, há um triunfo ucraniano fora de casa, em 2008, e um empate em 2011. O histórico geral favorece a Ucrânia, que nunca perdeu para os suecos em confronto oficial. A memória dos jogos anteriores deve pesar no vestiário de Potter, que precisará convencer seus jogadores de que desta vez o roteiro pode ser diferente.

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Ucrânia: manutenção da base titular

O desfalque mais sentido no lado ucraniano é Oleksandr Zinchenko. O lateral-meia do Ajax sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado em fevereiro e não terá condições de atuar, correndo o risco inclusive de perder a própria Copa do Mundo caso a Ucrânia se classifique. Artem Dovbyk, que teria sido o substituto natural de Shevchenko como carrasco histórico dos suecos, também está fora por contusão no tendão.

Com essas ausências, a responsabilidade criativa recai principalmente sobre Ruslan Malinovskyi, que precisará ser o organizador do jogo ofensivo. Mykola Shaparenko garante equilíbrio no meio, enquanto Tsygankov oferece verticalidade pela direita. Na frente, Vladyslav Vanat e Roman Yaremchuk formam uma parceria que mescla mobilidade com presença física. Três debutantes foram convocados, entre eles o goleiro Ruslan Neshcheret e o atacante Matviy Ponomarenko, do Dynamo Kyiv.

Provável escalação da Ucrânia (4-3-3): Anatoliy Trubin; Yukhym Konoplya, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko e Mykolenko; Ivan Kalyuzhny, Georgiy Sudakov e Oleksandr Yarmolyuk; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat e Roman Yaremchuk. Técnico: Serhiy Rebrov.

Suécia: sem um dos principais artilheiros

Do lado sueco, a situação é ainda mais preocupante. Alexander Isak, avaliado em mais de 125 milhões de euros pelo Liverpool, está fora por fratura na fíbula sofrida em dezembro. Dejan Kulusevski, que ainda se recupera de uma cirurgia complexa no joelho, viajou com o grupo para apoiar moralmente, mas não tem condições de jogar. Outros seis atletas estão lesionados: Viktor Johansson, Emil Holm, Jacob Widell Zetterstrom, Alexander Bernhardsson, Emil Krafth e Viktor Gyokeres.

Espera-se que Kristoffer Nordfeldt, do AIK, assuma o gol sueco diante do vácuo na posição. No ataque, Viktor Gyokeres, que chegou ao Arsenal vindo do Sporting no verão europeu de 2024, é quem carrega o peso da responsabilidade ofensiva.

Provável escalação da Suécia (4-2-3-1): Kristoffer Nordfeldt; Daniel Svensson, Victor Lindelof, Isak Hien e Filip Gudmundsson; Albin Ekdal Karlstrom e Mattias Svanberg; Hugo Larsson, Anthony Elanga e Williot Andersson Bardghji; Viktor Gyokeres. Técnico: Graham Potter.

Destaques individuais de Ucrânia x Suécia

Jogador destaque · Ucrânia Ruslan Malinovskyi 1.9 Dribles por jogo 2.4 Finalizações por jogo 1.6 Passes-chave por 90 min 7.28 Nota WhoScored Jogador destaque · Suécia Viktor Gyokeres 16 Gols na temporada 2025/26 4.1 Finalizações por jogo 58% Duelos aéreos ganhos 7.61 Nota WhoScored

Os técnicos

Serhiy Rebrov está à frente da Ucrânia há mais de dois anos e conhece profundamente o grupo. Ex-atacante de brilhante trajetória pelo clube, Rebrov construiu uma equipe que sabe o que fazer em jogos de mata-mata. Sua fala antes do playoff foi direta: "Vai depender muito do estado das equipes quando chegarem às partidas de março. É muito importante quem estará em forma ideal." O treinador começou a preparação para este confronto no momento em que soube quem seria o adversário.

Graham Potter é o novato nesse duelo. Contratado para reerguer uma seleção sueca em baixa, o técnico inglês enfrenta neste jogo o seu maior teste à frente da equipe. Conhecido por montar estruturas defensivas sólidas e por trabalhar bem com elencos limitados, Potter declarou que o confronto é "50 a 50". Com tantos desfalques, sua maior qualidade precisará ser a de maximizar o que tem disponível, especialmente em termos de organização e mentalidade coletiva.

Análise tática

A Ucrânia deve operar no 4-3-3 que Rebrov consolidou ao longo de sua gestão. Sem Zinchenko para conduzir a bola desde a defesa, a saída de jogo passa a ser mais direta. Malinovskyi vai operar na meia-esquerda com liberdade para aparecer entre linhas e tentar o chute de longa distância. O trio de meio com Shaparenko e Yarmolyuk dará suporte tanto na construção quanto na pressão alta.

A principal fraqueza ucraniana que Potter pode tentar explorar é a linha defensiva no espaço. A Ucrânia somou apenas uma bola na rede mantida nas últimas 13 partidas, o que sugere instabilidade no setor de trás. Gyokeres, que se destaca pela mobilidade e pela capacidade de receber de costas para o gol, pode causar problemas sérios caso a Suécia explore transições rápidas.

A Suécia deve montar um 4-2-3-1 compacto, com Svanberg e Karlstrom protegendo a defesa. A criatividade virá de Hugo Larsson e de Elanga pelas pontas. Sem Isak, Gyokeres fica mais isolado, o que coloca pressão extra sobre os extremos para chegarem ao último terço. A Ucrânia, por sua vez, pode explorar justamente as costas de Gudmundsson na esquerda sueca, onde Tsygankov e Yaremchuk têm qualidade para trabalhar em diagonal.

Prognóstico de placar exato para Ucrânia x Suécia

🎯 Previsão de Placar Ucrânia 1 x 1 Suécia A Ucrânia não jogará no seu país, mas deve entrar com alta disposição física para dominar as ações. Já a Suécia, mesmo desfalcada, aposta na liderança técnica de Viktor Gyokeres para buscar avançar no mata-mata.A promessa são para 90 minutos movimentados. A Suécia sofreu pelo menos um gol nos últimos sete jogos.

Apesar de campo neutro, a seleção ucraniana teve duas vitórias e uma derrota como mandante nas Eliminatórias.

A seleção sueca marcou nos últimos quatro confrontos diretos entre as seleções.

Os ucranianos tiveram dez gols feitos em seis partidas na primeira fase, com média de 1,7 por jogo. Previsão final: O equilíbrio tende a ser uma marca no encontro desta quinta-feira. As duas seleções apostam na objetividade dos seus atacantes para buscar o principal objetivo: avançar para seguir com o sonho da Copa do Mundo. Logo, o empate é uma opção no encontro. Previsão final de placar: 1 x 1.

Resumo do palpites do Lance para Ucrânia x Suécia