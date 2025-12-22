Tunísia x Uganda – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Tunísia x Uganda, pela primeira rodada da Copa Africana de Nações, Grupo C. O confronto acontece nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos, com transmissão ao vivo no Bandsports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Tunísia x Uganda (23/12/2025)

As duas seleções vêm de partidas recentes com muitos gols para ambos os lados. A Seleção da Tunísia apresenta um retrospecto ofensivo muito positivo, tendo marcado pelo menos dois gols em quatro das últimas seis partidas, o que reforça o nosso palpite para a estreia das duas equipes na competição.

Em 2025, Tunísia e Uganda registram 2,0 e 1,4 gols de gols marcados de média, respectivamente Das últimas dez partidas das Águias de Cartago, em sete tivemos mais de 2,5 gols Em quatro das últimas cinco partidas das Garças tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Tunísia x Uganda

O retrospecto recente das duas seleções indica um confronto com ambas as equipes marcando, cenário que ocorreu em cinco dos últimos sete jogos da Seleção da Tunísia. Além disso, Uganda vem de três dos quatro compromissos mais recentes com gols para os dois lados, validando o nosso palpite.

Tunísia e Uganda registram médias de 5,3 e 5,0 escanteios por partida no ano, respectivamente. Somado a isso, em três dos últimos quatro jogos da Seleção da Tunísia, o número total de escanteios ultrapassou a linha de 9,5.

As últimas quatro partidas da Seleção da Tunísia terminaram com o total de cartões abaixo da linha de 3,5. Na temporada, a equipe mantém média de apenas 1,3 cartão recebido por jogo. Já a Seleção de Uganda apresenta média de 1,8 cartão por partida, o que indica boas chances de um confronto com poucos cartões.

Análise e Forma dos Times

Tunísia - Momento e escalação

A Seleção da Tunísia chega para a sua 22ª participação na Copa Africana de Nações em busca do segundo título da competição. As Águias de Cartago conquistaram a edição de 2004 e esperam repetir o feito nesta edição. Vivendo um bom ano de 2025 e já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a seleção soma apenas uma derrota nos últimos nove jogos.

O destaque fica para o jovem Hannibal Mejbri, cria da base do Manchester United e atualmente no Burnley. O camisa 10 surge como uma das principais esperanças para o presente e o futuro da Seleção Tunisiana.

Provável escalação do Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi e Ali Abdi; Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Sebastian Tounekti, Hannibal Mejbri e Elias Saad; Hazem Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

Uganda - Momento e escalação

A Seleção de Uganda chega para a sua oitava participação na Copa Africana de Nações. As Garças vêm com a esperança de conquistar o primeiro título de expressão da história do futebol do país. Apesar de apresentar um bom retrospecto recente, com cinco vitórias nas últimas sete partidas, a seleção não conseguiu a classificação para a próxima Copa do Mundo.

O destaque fica para o goleiro Denis Onyango, do Mamelodi Sundowns da África do Sul, que é o jogador com mais partidas pela Seleção Ugandense, com 85 disputadas.

Provável escalação do Uganda: Denis Onyango; Toby Sibbick, Jordan Obita, Elio Capradossi e Aziz Kayondo; Kenneth Semakula, Khalid Aucho, Allan Okello, Rogers Mato e Jude Ssemugabi; Steven Mukwala. Técnico: Paul Put.

Confronto direto e estatísticas de Tunísia x Uganda

O histórico recente entre Tunísia x Uganda é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Tunísia x Uganda

04/01/2017 - Tunísia 2 x 0 Uganda - Amistoso Internacional

10/04/1999 - Uganda 0 x 2 Tunísia - Eliminatórias Copa Africana de Nações de 2000

27/02/1999 - Tunísia 6 x 0 Uganda - Eliminatórias Copa Africana de Nações de 2000

08/03/1978 - Tunísia 3 x 1 Uganda - Copa Africana de Nações de 1978

20/01/1962 - Tunísia 3 x 0 Uganda - Copa Africana de Nações de 1962

Estatísticas e curiosidades de Tunísia x Uganda

Em todas as competições foram disputados cinco jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Tunísia A Seleção da Tunísia ocupa a 40ª posição no Ranking da FIFA, enquanto a Seleção de Uganda vem na 85ª posição Em 2025, a Seleção da Tunísia registrou 30 gols marcados e 10 sofridos, em 15 jogos disputados A Seleção de Uganda marcou 21 e sofreu 21 gols em 15 jogos no ano de 2025 Das últimas dez partidas da seleção tunisiana, em sete registramos média de mais de 2,5 gols marcados



Comparação de Odds para Tunísia x Uganda

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Tunísia x Uganda

