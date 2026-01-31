Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Tottenham x Manchester City pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2026. O confronto acontece neste domingo (01/02), a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur.

Palpite do Lance! para Tottenham x Manchester City (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Tottenham costuma adotar postura agressiva nos minutos iniciais, priorizando a ofensiva com o objetivo de marcar o primeiro gol e, a partir disso, administrar a vantagem com uma linha mais compacta. Esse comportamento já foi observado em partidas recentes e também em confrontos diretos diante do Manchester City, nos quais o time londrino conseguiu sair na frente do placar.

A estratégia tem se mostrado eficiente, especialmente pela capacidade do Tottenham de explorar espaços logo no início e impor ritmo elevado nos primeiros minutos.

Em confrontos diretos, o Tottenham abriu o placar contra o City em três dos últimos quatro jogos Em outras partidas, o Tottenham marcou o primeiro gol em cinco dos últimos sete compromissos O City sofre mais gols no primeiro tempo, cenário que ocorreu em 33% das últimas vezes em que sua defesa foi vazada

Outros palpites para Tottenham x Manchester City

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As equipes tendem a adotar postura mais protegida, evitando entradas desnecessárias e situações que possam desafiar a arbitragem. Nesta fase do campeonato, perder jogadores por suspensão pode ser decisivo, o que contribui para um jogo mais controlado. Com isso, o confronto se encaminha para um número reduzido de cartões. Esse cenário se confirma pelo histórico recente, já que os últimos três jogos do Tottenham terminaram com menos de 3,5 cartões.

Além disso, o Manchester City figura entre as equipes menos punidas da competição, com média de apenas 1,58 cartão por partida na temporada atual. Paralelamente, o City apresenta forte tendência no mercado de escanteios. A equipe explora bem as laterais, realiza muitos cruzamentos e finaliza com frequência de fora da área, fatores que elevam o número de cantos ao longo das partidas.

Três dos últimos cinco jogos do City terminaram com a equipe cobrando mais de 5,5 escanteios. O Manchester também costuma superar o adversário nesse quesito, algo que ocorreu em sete dos últimos dez compromissos. Por fim, o confronto indica um placar mais elástico, com pelo menos três gols, já que três dos últimos cinco jogos do Tottenham atingiram essa marca. Na temporada atual, as duas equipes somam média de 4,1 gols por partida, reforçando o prognóstico.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham ocupa a 14ª posição da Premier League, com 28 pontos. A equipe tem surpreendido de forma negativa ao longo da competição, acumulando mais derrotas do que vitórias no Campeonato Inglês. No último compromisso pelo torneio, empatou com o Burnley por 2 x 2 e, anteriormente, foi derrotada pelo West Ham por 2 x 1.

O time segue com desfalques importantes no elenco. O centroavante Richarlison, o ponta Mohammed Kudus, o zagueiro Micky van de Ven e o volante Rodrigo Bentancur estão fora por questões médicas. Ainda assim, há expectativa de que a maioria desses jogadores retorne no início de fevereiro.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e Kevin Danso; Djed Spence, Conor Gallagher, Bissouma e Pedro Porro; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City atravessa um momento consistente e ocupa atualmente a vice-liderança do Campeonato Inglês, com 46 pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Wolverhampton por 2 x 0, mas, anteriormente, havia sido derrotada pelo Manchester United por 3 x 1.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola terá desfalques relevantes. Jeremy Doku e Rúben Dias seguem fora por lesões consideradas mais graves e a previsão é de retorno apenas para o fim de fevereiro.

Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Matheus Nunes; Rodri Hernández; Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Antoine Semenyo; Omar Marmoush. Técnico: Pep Guardiola

Confronto direto e estatísticas de Tottenham e Manchester City

O histórico recente entre Tottenham e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham e Manchester City

23/08/2025 – Manchester City 0 x 2 Tottenham – (Campeonato Inglês)

26/02/2025 – Tottenham 0 x 1 Manchester City – (Campeonato Inglês)

23/11/2024 – Manchester City 0 x 4 Tottenham – (Campeonato Inglês)

30/10/2024 – Tottenham 2 x 1 Manchester City – (Copa da Liga Inglesa)

14/05/2024 – Tottenham 0 x 2 Manchester City – (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de Tottenham e Manchester City

O Tottenham mantém boa posse de bola e costuma sofrer gols entre os minutos 76 e 90 O City comete poucas faltas, com média de apenas 9,8 por partida O Tottenham também apresenta jogo mais leve, com média de 10,4 faltas por jogo A equipe do City registra média de 6 escanteios por partida Nos confrontos diretos, o time visitante marcou média de 7,5 escanteios por jogo O City apresenta forte poder ofensivo e marcou, em média, 2,1 gols por partida nas últimas dez As duas equipes finalizam com frequência: o Tottenham chuta 14,4 vezes por jogo, enquanto o City registra 14,2 O City mantém alto volume ofensivo, com média de 2,1 ataques por minuto

Comparação de Odds para Tottenham x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,60 2,34 Superbet 1,61 2,32 Bet365 1,61 2,30

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Manchester City

Tottenham faz o 1º gol (2,64 na Betsson) Menos de 3,5 Cartões (2,25 na Betsson) Manchester City: Mais de 5,5 Escanteios (1,85 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (1,61 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.