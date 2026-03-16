Mirassol x Coritiba – Palpites, análise e odds (18/03)

Na quarta-feira, 18 de março, o Estádio José Maria de Campos Maia será palco de um confronto que carrega mais importância do que a própria rodada sugere. O Coritiba chega a Mirassol com dez pontos na tabela e embalado por duas vitórias consecutivas, enquanto o Leão Caipira tenta recuperar a consistência após a derrota para o Palmeiras, resultado que interrompeu um início de Brasileirão considerado promissor.

A sétima rodada coloca frente a frente dois clubes recém-promovidos à elite que apostaram em projetos estruturados para se manter na Série A. O Coxa tem mostrado que possui elenco capaz de brigar por objetivos além da permanência na divisão. Já o Mirassol ainda busca encontrar maior regularidade atuando em casa nesta edição do campeonato. Essa diferença de momento entre as equipes torna o confronto tecnicamente interessante e taticamente imprevisível.

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Análise da partida

O Mirassol vive um início de temporada marcado por certa irregularidade, embora os números não contem toda a história. A equipe paulista tem um jogo a menos que a maioria dos adversários, já que o confronto contra o Flamengo pela 4ª rodada foi adiado. Com seis pontos em cinco partidas disputadas, a campanha não impressiona, mas também está longe de ser negativa para um clube que busca se consolidar na Série A.

Nos últimos jogos, o principal problema do Leão Caipira tem sido a falta de consistência ao longo dos 90 minutos. Contra o Santos, na 5ª rodada, a equipe chegou a sair atrás no placar antes de reagir e buscar o empate em 2 a 2. Já diante do Palmeiras, na rodada seguinte, criou boas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu convertê-las e acabou sendo derrotada por 1 a 0 com um gol de Flaco López. No ataque, Negueba e Alesson têm mostrado boa movimentação e entrosamento, mas o time ainda depende muito de momentos individuais para criar perigo com regularidade.

Atuar no Estádio José Maria de Campos Maia costuma ser um fator positivo para o Mirassol. No Brasileirão de 2025, por exemplo, a equipe venceu o Santos por 3 a 0 no mesmo palco, e o retrospecto recente como mandante é relativamente sólido diante de diferentes tipos de adversários. Além disso, o gramado sintético do estádio costuma dificultar a vida de equipes visitantes que preferem iniciar a construção desde a defesa.

Do outro lado, o Coritiba atravessa seu melhor momento na temporada. A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena foi um exemplo de eficiência: o Coxa não precisou dominar a posse de bola para controlar o jogo. Na rodada seguinte, no Couto Pereira, venceu o Remo com tranquilidade após Pedro Rocha marcar logo no início em cruzamento de JP Chermont. Foram duas vitórias consecutivas, com dois gols marcados e nenhum sofrido — resultado de organização tática e disciplina defensiva.

Com dez pontos, o Coritiba ocupa a 6ª colocação e já aparece na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Embora o objetivo inicial da temporada seja apenas garantir a permanência na Série A, o desempenho recente permite sonhar com algo mais. Mesmo após perder as duas primeiras partidas em casa, contra Bragantino e São Paulo, o time conseguiu reagir e alcançar os dez pontos, mostrando capacidade de somar resultados importantes também fora de seus domínios — um atributo fundamental em uma competição longa como o Brasileirão.

Outros Palpites para Mirassol x Coritiba

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Histórico do confronto

Mirassol e Coritiba quase não se enfrentaram ao longo de suas histórias. Durante muitos anos, os dois clubes estiveram em divisões diferentes, e foi apenas na Série B de 2024 que passaram a se encontrar de forma mais direta. Naquela competição, os confrontos foram favoráveis ao Mirassol, que venceu as duas partidas disputadas.

Em julho de 2024, jogando em Curitiba, o time paulista venceu por 1 a 0. Alguns meses depois, no Estádio José Maria de Campos Maia, o resultado se repetiu com o mesmo placar. Na ocasião, o Coritiba — que buscava se aproximar da parte de cima da tabela da Série B — não conseguiu encontrar soluções diante do sistema compacto montado pelo adversário.

No Campeonato Brasileiro da Série A, este será o primeiro duelo entre as duas equipes. O histórico ainda é curto e não cria grandes tabus, mas o Coritiba entra em campo sabendo que nunca venceu o Mirassol em partidas oficiais — um detalhe pequeno, mas que costuma ganhar peso no contexto do futebol.

Notícias dos times

Mirassol

Pelo lado do Mirassol, o técnico Rafael Guanaes deve voltar a comandar a equipe à beira do campo após cumprir suspensão na partida contra o Palmeiras. A principal dúvida no setor defensivo segue sendo o lateral Igor Cariús, que está fora desde a semana passada. Caso ele não reúna condições de jogo, Daniel Borges ou Victor Luis deve assumir a posição, mantendo a linha de quatro defensores que tem sido o padrão da equipe.

No ataque, o experiente Tiquinho Soares, contratado para esta temporada, aparece como uma alternativa importante e pode entrar no decorrer da partida caso o time precise de uma referência mais física na área no lugar de Nathan Fogaça. No meio-campo, Lucas Mugni também surge como opção para ocupar uma das vagas na criação.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.

Coritiba

No Coritiba, a principal novidade é o possível retorno de Jacy. O zagueiro ficou fora da partida contra o Remo por conta do protocolo de concussão da CBF, que exige afastamento mínimo de cinco dias. Caso apresente boa evolução clínica, pode voltar à defesa já no jogo de quarta-feira. Se não estiver em condições, Tiago Cóser — que teve boa atuação contra o Remo — deve seguir entre os titulares.

Tinga ainda está em fase de transição física após uma lesão muscular e permanece fora da equipe. O goleiro reserva Benassi também não estará disponível, pois segue em recuperação final de uma fratura. Já Rodrigo Rodrigues continua como desfalque de longa duração após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior ainda na Série B da temporada passada.

Josué, que havia cumprido suspensão determinada pelo STJD na partida contra o Corinthians, voltou a atuar diante do Remo e deve seguir no time titular. O meia tem sido peça importante na organização do jogo do Coritiba, especialmente no controle da posse de bola, e conta com a confiança do técnico Fernando Seabra.

Provável escalação do Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy (ou Tiago Cóser) e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Jogadores em Destaque

Jogador destaque · Mirassol Negueba 3 Gols em 2026 2 Assistências em 2026 2.8 Dribles por jogo 7.1 Nota média Sofascore Jogador destaque · Coritiba Pedro Rocha 5 Gols em 2026 3 Assistências em 2026 3.1 Chutes por jogo 7.4 Nota média Sofascore

Negueba não é o típico meia que aparece constantemente no placar, mas é uma peça fundamental para o funcionamento do Mirassol entre as linhas. Ele se movimenta bem para arrastar a marcação adversária, abrindo espaços para Alesson e Nathan Fogaça explorarem o ataque. Além disso, possui qualidade técnica para desequilibrar individualmente quando o jogo fica mais travado. Mesmo na derrota para o Palmeiras, foi um dos jogadores mais ativos na tentativa de criar oportunidades.

No Coritiba, o destaque do momento é Pedro Rocha. O atacante foi contratado após se destacar no acesso do Remo à Série A em 2025 e rapidamente ganhou importância no elenco do Coxa. Na atual temporada, soma cinco gols em 11 partidas e marcou contra o próprio ex-clube no último domingo, demonstrando frieza e bom posicionamento. Sua movimentação sem a bola e a capacidade de encontrar espaços no momento certo o tornam perigoso, mesmo quando o Coritiba não domina o jogo.

Os Técnicos

Rafael Guanaes conduz no Mirassol um projeto de continuidade. O treinador chegou ao clube com a missão de manter o estilo de jogo desenvolvido nas últimas temporadas: uma equipe organizada, que atua em bloco e utiliza bem os jogadores de lado para construir as jogadas ofensivas. No Brasileirão de 2026, o time ainda apresenta algumas inconsistências defensivas, mas mantém uma identidade ofensiva clara. Ajustar o sistema defensivo pode ser decisivo para que o Leão conquiste vitórias com maior controle das partidas.

Já Fernando Seabra assumiu o Coritiba com o objetivo de consolidar o clube novamente na elite do futebol brasileiro, e até aqui o trabalho apresenta bons sinais. O técnico prioriza uma equipe compacta defensivamente, apostando em transições rápidas para o ataque. Essa abordagem ajuda a explicar por que o Coxa tem conseguido resultados importantes fora de casa. Entre suas decisões mais acertadas está a inclusão de Josué no meio-campo, que trouxe mais equilíbrio ao time ao ajudar no controle da posse e na proteção da defesa.

Análise tática

O Mirassol deve se organizar em um 4-3-3, com liberdade para os meias avançarem ao ataque. Rafael Guanaes costuma explorar bastante as pontas para dar amplitude ao jogo e, a partir daí, buscar cruzamentos para o centroavante ou infiltrações de jogadores que chegam de trás. O desafio aparece quando o adversário consegue bloquear bem os lados do campo, situação em que o time passa a depender mais de ações individuais. Nesse contexto, Negueba e Alesson assumem papel importante ao tentar destravar a defesa adversária com criatividade.

Já o Coritiba de Fernando Seabra tende a atuar com o bloco mais recuado, posicionando-se no campo médio e aguardando o momento ideal para acelerar as transições. Nas vitórias contra Corinthians e Remo, o padrão foi semelhante: defesa compacta, recuperação rápida da bola e exploração dos espaços deixados pelo adversário. Lucas Ronier costuma abrir pela direita para permitir a subida de JP Chermont, enquanto Pedro Rocha permanece mais centralizado, aguardando o passe em profundidade.

Uma fragilidade do sistema do Coritiba aparece nas jogadas pelo corredor central. Quando o adversário consegue acionar um centroavante de costas para o gol, a recomposição defensiva pode demorar a se ajustar. Nesse cenário, o Mirassol pode recorrer a Tiquinho Soares, que oferece presença física e capacidade de pivô para prender a bola e esperar a aproximação dos meias.

Por outro lado, o Mirassol também apresenta vulnerabilidades defensivas quando o rival consegue atacar em velocidade. A dupla de zaga formada por João Victor e Willian Machado não possui tanta mobilidade lateral, e isso pode abrir espaço para Pedro Rocha, que costuma atacar as costas da defesa com inteligência e bom timing de movimentação.

Dicas de apostas

🎯 Dicas de apostas — Mirassol x Coritiba Palpite principal Ambas as equipes marcam (Sim) O Mirassol tem marcado em praticamente todos os jogos da temporada e o fator casa no Maião costuma render um desempenho ofensivo mais intenso. Do outro lado, Pedro Rocha chega com cinco gols em 11 jogos e o Coritiba vai buscar o gol cedo para trabalhar fora de casa com mais conforto. As defesas dos dois times não são impermeáveis, o que torna este mercado o de melhor relação entre valor e probabilidade real. Mercado de valor Mais de 2,5 gols na partida Os jogos do Mirassol no Brasileirão 2026 têm sido movimentados: empate em 2 a 2 com o Santos, trocas de golpes com o Cruzeiro e um 2 a 2 que se arrastou até os acréscimos. O Coritiba vem de duas vitórias enxutas, mas sua linha defensiva ainda não é uma muralha. Um jogo aberto no interior paulista com boas linhas de 2,5 tem fundamento estatístico e de contexto. Aposta de jogador Pedro Rocha a marcar ou dar assistência O atacante do Coritiba é o artilheiro do clube na temporada com cinco gols em 11 jogos, incluindo o gol decisivo contra o Remo no último domingo. Ele aparece bem nos espaços e tem bom aproveitamento quando recebe cruzamentos na área. As odds para uma contribuição direta dele costumam ter valor dado o perfil de atacante de área que tem no mercado. Apostas esportivas envolvem risco. Jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos.

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite do Lance: Mirassol 1 x 1 Coritiba

🎯 Nossa Previsão Mirassol 1 x 1 Coritiba Razões principais: O Mirassol tem bons argumentos para buscar pontos atuando no Maião. O estádio costuma impor dificuldades aos visitantes, o elenco possui qualidade individual para criar oportunidades claras e o apoio da torcida frequentemente faz diferença em jogos equilibrados.

Por outro lado, o Coritiba já mostrou que pode ser competitivo longe de casa. A vitória em Itaquera contra o Corinthians evidenciou um time organizado taticamente e capaz de aproveitar as oportunidades quando joga fora de Curitiba.

Um dos principais nomes do Coxa neste momento é Pedro Rocha, artilheiro da equipe na temporada com cinco gols em 11 partidas. O atacante tem características de aparecer em momentos decisivos e pode explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

A linha defensiva do Mirassol pode ter dificuldades diante da velocidade de Pedro Rocha atacando as costas dos zagueiros. No entanto, o Coritiba também apresenta vulnerabilidades, especialmente na saída de bola sob pressão.

Assim, o confronto coloca duas equipes que precisam pontuar por razões distintas: o Mirassol busca se manter próximo do meio da tabela, enquanto o Coritiba tenta consolidar sua posição dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro. Previsão final: Empate em 1 a 1, com ambas as equipes marcando e dividindo os pontos no Maião.

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