Arsenal x Bayer Leverkusen – Palpites, análise e odds (17/03)

Arsenal e Bayer Leverkusen empataram por 1 x 1 na BayArena, na semana passada. O resultado parece equilibrado à primeira vista, mas o contexto foi mais favorável aos Gunners do que o placar sugere. Agora, a decisão será no estádio do Arsenal, no dia 17 de março, às 17h, no horário de Brasília.

O Arsenal saiu atrás no placar após o cabeceio de Andrich, aos 46 minutos, mas buscou o empate nos acréscimos, quando Kai Havertz converteu um pênalti, sem comemorar diante do ex-clube. O gol mudou o cenário da eliminatória, já que a equipe inglesa agora decide em casa, no seu ambiente e sem a necessidade de correr atrás do resultado. Já o Leverkusen precisa marcar para evitar que a vaga seja decidida na prorrogação.

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Análise da partida

O Arsenal chega como favorito, e não apenas por causa da odd. Os Gunners venceram os oito jogos da fase de liga, com 24 gols marcados e apenas cinco sofridos. Nenhuma equipe teve desempenho superior nesta edição. Até o duelo contra o Leverkusen, eram também o único time da competição que ainda não havia saído atrás no placar. Essa sequência foi interrompida, mas a reação imediata, com o gol de pênalti, diz muito sobre a força mental deste elenco.

Na Premier League, o cenário também é positivo. O time tem sete pontos de vantagem na liderança e acumula seis vitórias seguidas no Emirates, com somente um gol sofrido nesse recorte. O sonho do quadruplé histórico segue vivo, e Arteta tem feito boa gestão do elenco, rodando a equipe com inteligência e mantendo o nível competitivo.

O Leverkusen vive uma realidade diferente. A temporada 2025-26 está distante do nível apresentado no título invicto da Bundesliga. Xabi Alonso deixou o clube, Ten Hag durou apenas três jogos e saiu rapidamente, e Kasper Hjulmand assumiu o comando em outubro. Depois do desgastante empate por 1 x 1 com o Bayern no sábado, a equipe aparece na sexta colocação da Bundesliga, a três pontos de uma vaga em competição europeia.

Na Champions, o desempenho foi razoável. O time terminou a fase de liga na 16ª posição, com vitória sobre o Manchester City e classificação nos playoffs diante do Olympiakos. Em casa, ainda mostra certa solidez, com apenas uma derrota nos últimos nove jogos na BayArena. Fora de casa, porém, o rendimento é mais irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos como visitante.

O Arsenal tem neste confronto um trunfo que o Leverkusen não pode ignorar: o Emirates. Desde a derrota para o United, em janeiro, os Gunners não perdem em casa e, por isso, o contexto desta terça-feira é bastante favorável para tentar resolver a classificação sem maiores complicações.

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Confrontos diretos

Os dois clubes haviam se enfrentado apenas três vezes em competições oficiais antes desta terça-feira. Nas duas primeiras, os Gunners levaram a melhor.

O primeiro encontro aconteceu na Champions de 2001-02. Na BayArena, o Arsenal saiu na frente com Pirès, mas cedeu o empate por 1 x 1 nos acréscimos, com gol de Ulf Kirsten, depois da expulsão de Ray Parlour. Uma semana depois, em Highbury, a resposta foi contundente: vitória por 4 x 1, com gols de Pirès, Henry, Vieira e Bergkamp.

O terceiro confronto foi na semana passada. O empate por 1 x 1 deixou o retrospecto mais equilibrado, mas a vantagem geral ainda pende para o lado do Arsenal.

Também vale destacar que o Leverkusen venceu apenas um dos oito jogos de Champions em casa contra clubes ingleses, justamente diante do Chelsea, em novembro de 2011. O retrospecto contra equipes inglesas na BayArena é modesto. Os alemães avançaram em quatro dos cinco confrontos decisivos na Europa diante de adversários ingleses, mas a única eliminação aconteceu para o Liverpool, em 2004-05. Nesta terça-feira, o Arsenal tem argumentos para ser a segunda exceção.

Notícias dos times

Arsenal: momento e possível escalação

A principal incerteza é Jurrien Timber, já que o defensor holandês deixou o jogo contra o Everton no sábado e segue como dúvida. Ben White, com problema no joelho, também permanece fora, o que reduz as opções de Arteta para a linha defensiva.

Martin Odegaard está descartado para esta partida, assim como já esteve no confronto em Leverkusen, por conta de uma lesão no joelho. Mikel Merino também não joga mais nesta temporada, após passar por cirurgia no pé em fevereiro.

William Saliba se recuperou de um problema no tornozelo. Rice, Gabriel e Zubimendi foram poupados contra o Everton e estão disponíveis. Trossard não viajou para a Alemanha, mas voltou aos treinos no início da semana e ainda tem presença incerta. Eze também segue como dúvida, depois de algumas semanas em nível abaixo do esperado.

Com a incerteza em torno de Timber, Arteta pode optar por escalar Saka no meio-campo central, como já fez anteriormente na Premier League, e deixar Madueke aberto pela direita, setor em que costuma render mais. Trata-se de uma das movimentações táticas mais interessantes para a partida.

Atenção: Zubimendi e Norgaard estão a um amarelo de suspensão para uma eventual quartas de final.

Provável escalação do Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera (ou Timber), Saliba, Gabriel e Hincapie; Zubimendi e Rice; Saka, Eze (ou Havertz) e Madueke; Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Bayer Leverkusen: momento e possível escalação

Hjulmand chega com uma longa lista de desfalques. Aleix Garcia sofreu uma pancada na cabeça contra o Bayern, no sábado, e provavelmente passará pelos protocolos de concussão, o que deixa sua presença bastante duvidosa. Terrier também deixou o campo lesionado, com problema no tornozelo, embora o clube ainda mantenha otimismo em relação ao caso.

Flekken, com lesão no joelho, Badé, com problema na parte posterior da coxa, Arthur, com lesão ligamentar, Lucas Vázquez, com desconforto na panturrilha, e Ben Seghir, com lesão no tornozelo, estão fora. Tella deve voltar em breve, mas não a tempo desta partida.

Patrik Schick, artilheiro da equipe antes de se machucar, ficou no banco no jogo de ida. Desta vez, porém, pode começar entre os titulares, oferecendo uma referência ofensiva que Kofane ainda não entrega no mesmo nível.

Grimaldo retorna após cumprir suspensão na Bundesliga e surge como boa notícia para os alemães. O jogador é perigoso nas bolas paradas e já causou muitos problemas aos adversários ao longo da temporada.

Provável escalação do Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Andrich, Quansah e Tapsoba; Poku, Palacios (ou Fernandez), Garcia ou Hofmann e Grimaldo; Maza e Terrier; Kofane (ou Schick). Técnico: Kasper Hjulmand.

Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyökeres 10 Gols na Champions 14 Jogos na Champions 11 Gols na PL na temporada 4 Assistências na Champions Jogador destaque · Leverkusen Alejandro Grimaldo 23 Chances criadas na Champions 43% Chances pelo lado esquerdo 28 Gols pelo Leverkusen ✓ Retorno de suspensão

Os técnicos

Mikel Arteta (Arsenal)

O primeiro jogo foi difícil para Arteta. O Leverkusen estudou bem os Gunners e neutralizou a equipe por quase 90 minutos. No fim, porém, duas substituições salvaram o resultado: Madueke no lugar de Saka e Havertz na vaga de Gyökeres. Foram escolhas certeiras, que evidenciam a capacidade do treinador de ler o jogo em tempo real.

Para a partida de volta, o desafio será diferente. A tendência é de um Arsenal mais agressivo e ofensivo do que o time que se apresentou na BayArena.

Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)

O ex-técnico da Dinamarca assumiu um projeto em crise após a saída relâmpago de Ten Hag e merece crédito pelo trabalho realizado até aqui.

A Champions tem sido seu melhor palco. A vitória por 2 x 0 sobre o Manchester City no Etihad, em novembro, foi impressionante, e a classificação diante do Olympiakos confirmou que os jogadores elevam o nível em partidas grandes. Hjulmand tem mostrado capacidade para montar um 3-4-2-1 sólido e competitivo.

Ainda assim, com Garcia como dúvida, Terrier incerto e uma lista extensa de desfalques, as opções ficam mais limitadas. Kasper precisará encontrar formas de gerar perigo com rapidez para evitar que o Arsenal assuma o controle do jogo.

Análise tática

O Arsenal deve se organizar em um 4-3-3, com Gyökeres isolado no ataque e os corredores trabalhando em função dele.

O ponto de atenção está no meio-campo sem Odegaard. Rice e Zubimendi oferecem bom equilíbrio, mas falta um perfil mais criativo entre as linhas. Eze tem cumprido esse papel, embora viva momento de baixa. Havertz como camisa 10 surge como opção, assim como o "experimento Saka" por dentro, liberando Madueke pela direita. Nos dois cenários, a ideia será explorar o espaço nas costas da linha de três do Leverkusen, que tem mostrado vulnerabilidade nas transições.

O Leverkusen deve manter o 3-4-2-1, sistema que se transforma em um 3-2-5 com a bola. Grimaldo, pela esquerda, é o principal foco de perigo: 43% das chances criadas pelo time na Champions saíram do lado dele. Se o lateral-direito do Arsenal, seja Timber ou Mosquera, tiver dificuldade nesse duelo, os espaços tendem a aparecer.

O problema para os alemães é que a equipe precisará atacar mais do que no jogo de ida, e isso naturalmente amplia os riscos que o Arsenal tentará explorar. O Leverkusen sofreu quatro gols em contra-ataques nos dez jogos da fase de liga. Em um time que pressiona alto e acelera rápido para frente, esse é um dado que merece atenção.

As bolas paradas também entram como fator relevante. O Arsenal é o melhor da competição nesse fundamento, e o Leverkusen já sofreu com esse tipo de lance no jogo de ida. Um erro nesse contexto pode mudar completamente o rumo da partida.

Dicas de apostas

Aposta principal: Aposta principal: Arsenal vence e ambas as equipes marcam — odds: 3.00 Aposta alternativa: Aposta alternativa: Viktor Gyökeres marca — odds: 2.00 Aposta de valor: Aposta de valor: Mais de 2.5 gols — odds: 1.90

🎯 Palpite do Lance! Arsenal 2 x 0 Leverkusen Razões principais: O Arsenal não sofreu gol no Emirates nos últimos cinco jogos de Champions.

O Leverkusen marcou apenas um gol nas últimas quatro partidas fora de casa na competição europeia.

Gyökeres balançou a rede em dez dos 14 jogos de Champions, com uma consistência que não pode ser ignorada. Além disso, os alemães ainda podem não contar com Garcia, um dos pilares defensivos, enquanto o Arsenal venceu seis partidas consecutivas como mandante. O cenário, portanto, é amplamente favorável aos ingleses. Previsão final: Classificação do Arsenal para as quartas de final.

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