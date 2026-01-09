Tottenham x Aston Villa – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Tottenham x Aston Villa pela FA Cup
- Matéria
- Mais Notícias
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Tottenham x Aston Villa pela FA Cup. O encontro acontece no Hotspurs Stadium neste sábado (10/01), às 14h45 (horário de Brasília). Este duelo será válido pela terceira rodada da competição. Os Spurs tentam encerrar um jejum de 35 anos sem o título do torneio, enquanto os Villans não vence a taça desde 1957.
Palpite do Lance! para Tottenham x Aston Villa (10/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Uma partida eliminatória entre dois times equilibrados sugere que os 45 minutos finais sejam mais abertos para gols marcados. Aliás, o Aston Villa tem uma marca goleadora no período - 21 dos 33 gols na Premier League foram no segundo tempo. Três dos últimos quatro jogos da equipe tiveram a etapa mais produtiva.
O mercado proposto se repetiu em dois dos três jogos recentes dos Spurs em casa. O desempenho defensivo é um ponto da equipe de Thomas Frank para os segundos tempos. A queda física - principalmente contra equipe rápidas - gera muitas chances aos adversários.
- Quatro de 13 gols sofridos recentemente pelo Tottenham aconteceram nos 15 minutos finais dos jogos
- 65% dos últimos gols do Aston Villa foram nos segundos tempos (13 de 20 marcados)
- Os Spurs marcaram sete vezes na etapa nos últimos dez compromissos
Outros mercados para Tottenham x Aston Villa
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Apesar de jogar em casa, o Tottenham lida com uma série de desfalques importantes para o duelo deste sábado. Essa fator se alia a um desempenho oscilante nos últimos jogos, com pouca objetividade do seu time. Assim, o Aston Villa - que vive grande fase com oito vitórias nos últimos dez duelos - chega com favoritismo ao triunfo. Esse bom momento sugere um empate anula a favor dos visitantes.
Outro padrão para o duelo é a expectativa por um placar movimentado. A equipe de Londres sofreu gol em nove dos últimos 13 duelos, o que mostra um defesa instável. Nove destes jogos totais terminaram com mais de 2,5 tentos. O mercado foi visto em oito das últimas nove partidas dos Villans, time com média de dois gols por jogo nesse recorte.
Defensivamente, o Aston Villa vem concedendo uma média de quatro escanteios por duelo aos adversários. Sofreu menos de 5,5 cobranças nas partidas em seis dos últimos dez jogos. O estilo de mais objetividade ajuda a traduzir um alto percentual como o primeiro time a ter essa bola parada. Isso porque fez a primeira cobrança em sete destas partidas, mercado que deve se repetir diante dos Spurs.
Análise e Forma dos Times
Tottenham - Momento e escalação
O Tottenham estreia nesta FA Cup pressionado pelas últimas atuações da equipe. Em três partidas no ano, obteve dois empates e uma derrota. O revés, inclusive, veio na casa do Bournemouth ao sofrer o gol decisivo aos 95 minutos. O resultado de 2 x 3 na última rodada da Premier League derrubou os Spurs para a 14ª posição, com apenas 27 pontos.
Thomas Frank terá a baixa de Mohamed Kudus, atacante que ficará afastado até abril com um problema na coxa. Além dele, Lucas Bergvall e Rodrigo Bentancur se lesionaram no último jogo e serão reavaliados. O uruguaio teve uma lesão mais séria e deve ficar algumas semanas fora. Para a estreia na copa, Frank pode manter o tradicional rodízio no gol com Antonín Kinsky sendo titular.
Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario (Antonín Kinsky); Pedro Porro, Micky van de Ven, Kevin Danso e Djed Spence; João Palhinha, Archie Gray e Xavi Simons; Mathys Tel, Randal Kolo Muani e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.
Aston Villa - Momento e escalação
Uma das sensações da Premier League, o Aston Villa não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace na última quarta-feira. O empate sem gols teve uma baixa efetividade do time, que das 15 finalizações feitas somente três foram no gol. O resultado, contudo, evitou que os Villans assumissem a segunda posição, devido ao tropeço do Manchester City. A equipe tenta repetir o feito da última temporada na FA Cup.
Em 2024/25, caiu na semifinal para o Crystal Palace, clube que veio a ser campeão da competição. Unai Emery deve apostar na escalação de Marco Bizot no gol diante do Spurs. Isso porque Emiliano Martínez deixou o campo na última partida no intervalo e deve ser poupado. Outro problema por lesão é o volante Amadou Onana, com um problema no tendão.
Provável escalação do Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Ezri Konsa, Lindelof e Ian Maatsen; Lamare Bogarde; John McGinn, Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.
Confronto direto e estatísticas de Tottenham e Aston Villa
O histórico recente entre Tottenham e Aston Villa é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Tottenham e Aston Villa
- 19/10/2025 - Tottenham 1 x 2 Aston Villa - (Premier League)
- 16/05/2025 - Aston Villa 2 x 0 Tottenham - (Premier League)
- 09/02/2025 - Aston Villa 2 x 1 Tottenham - (FA Cup)
- 03/11/2024 - Tottenham 4 x 1 Aston Villa - (Premier League)
- 10/03/2024 - Aston Villa 0 x 4 Tottenham - (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Aston Villa
- O Aston Villa venceu os últimos três confrontos diretos, sendo dois pelo placar de 2 a 1
- Seis dos últimos sete encontros entre os times tiveram mais de 2,5 gols totais
- O segundo tempo foi o mais produtivo em quatro destas partidas
- Os últimos seis jogos dos Spurs terminaram com menos de 10,5 escanteios
- 28 dos 39 escanteios sofridos pelo Aston Villa nos últimos dez jogos foram nos segundos tempos
Comparação de Odds para Tottenham x Aston Villa
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Aston Villa
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias