Tottenham x Aston Villa – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Tottenham x Aston Villa pela FA Cup. O encontro acontece no Hotspurs Stadium neste sábado (10/01), às 14h45 (horário de Brasília). Este duelo será válido pela terceira rodada da competição. Os Spurs tentam encerrar um jejum de 35 anos sem o título do torneio, enquanto os Villans não vence a taça desde 1957.

Palpite do Lance! para Tottenham x Aston Villa (10/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Uma partida eliminatória entre dois times equilibrados sugere que os 45 minutos finais sejam mais abertos para gols marcados. Aliás, o Aston Villa tem uma marca goleadora no período - 21 dos 33 gols na Premier League foram no segundo tempo. Três dos últimos quatro jogos da equipe tiveram a etapa mais produtiva.

O mercado proposto se repetiu em dois dos três jogos recentes dos Spurs em casa. O desempenho defensivo é um ponto da equipe de Thomas Frank para os segundos tempos. A queda física - principalmente contra equipe rápidas - gera muitas chances aos adversários.

Quatro de 13 gols sofridos recentemente pelo Tottenham aconteceram nos 15 minutos finais dos jogos 65% dos últimos gols do Aston Villa foram nos segundos tempos (13 de 20 marcados) Os Spurs marcaram sete vezes na etapa nos últimos dez compromissos

Outros mercados para Tottenham x Aston Villa

Apesar de jogar em casa, o Tottenham lida com uma série de desfalques importantes para o duelo deste sábado. Essa fator se alia a um desempenho oscilante nos últimos jogos, com pouca objetividade do seu time. Assim, o Aston Villa - que vive grande fase com oito vitórias nos últimos dez duelos - chega com favoritismo ao triunfo. Esse bom momento sugere um empate anula a favor dos visitantes.

Outro padrão para o duelo é a expectativa por um placar movimentado. A equipe de Londres sofreu gol em nove dos últimos 13 duelos, o que mostra um defesa instável. Nove destes jogos totais terminaram com mais de 2,5 tentos. O mercado foi visto em oito das últimas nove partidas dos Villans, time com média de dois gols por jogo nesse recorte.

Defensivamente, o Aston Villa vem concedendo uma média de quatro escanteios por duelo aos adversários. Sofreu menos de 5,5 cobranças nas partidas em seis dos últimos dez jogos. O estilo de mais objetividade ajuda a traduzir um alto percentual como o primeiro time a ter essa bola parada. Isso porque fez a primeira cobrança em sete destas partidas, mercado que deve se repetir diante dos Spurs.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham estreia nesta FA Cup pressionado pelas últimas atuações da equipe. Em três partidas no ano, obteve dois empates e uma derrota. O revés, inclusive, veio na casa do Bournemouth ao sofrer o gol decisivo aos 95 minutos. O resultado de 2 x 3 na última rodada da Premier League derrubou os Spurs para a 14ª posição, com apenas 27 pontos.

Thomas Frank terá a baixa de Mohamed Kudus, atacante que ficará afastado até abril com um problema na coxa. Além dele, Lucas Bergvall e Rodrigo Bentancur se lesionaram no último jogo e serão reavaliados. O uruguaio teve uma lesão mais séria e deve ficar algumas semanas fora. Para a estreia na copa, Frank pode manter o tradicional rodízio no gol com Antonín Kinsky sendo titular.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario (Antonín Kinsky); Pedro Porro, Micky van de Ven, Kevin Danso e Djed Spence; João Palhinha, Archie Gray e Xavi Simons; Mathys Tel, Randal Kolo Muani e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

Aston Villa - Momento e escalação

Uma das sensações da Premier League, o Aston Villa não saiu do 0 a 0 com o Crystal Palace na última quarta-feira. O empate sem gols teve uma baixa efetividade do time, que das 15 finalizações feitas somente três foram no gol. O resultado, contudo, evitou que os Villans assumissem a segunda posição, devido ao tropeço do Manchester City. A equipe tenta repetir o feito da última temporada na FA Cup.

Em 2024/25, caiu na semifinal para o Crystal Palace, clube que veio a ser campeão da competição. Unai Emery deve apostar na escalação de Marco Bizot no gol diante do Spurs. Isso porque Emiliano Martínez deixou o campo na última partida no intervalo e deve ser poupado. Outro problema por lesão é o volante Amadou Onana, com um problema no tendão.

Provável escalação do Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Ezri Konsa, Lindelof e Ian Maatsen; Lamare Bogarde; John McGinn, Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham e Aston Villa

O histórico recente entre Tottenham e Aston Villa é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham e Aston Villa

19/10/2025 - Tottenham 1 x 2 Aston Villa - (Premier League)

16/05/2025 - Aston Villa 2 x 0 Tottenham - (Premier League)

09/02/2025 - Aston Villa 2 x 1 Tottenham - (FA Cup)

03/11/2024 - Tottenham 4 x 1 Aston Villa - (Premier League)

10/03/2024 - Aston Villa 0 x 4 Tottenham - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Aston Villa

O Aston Villa venceu os últimos três confrontos diretos, sendo dois pelo placar de 2 a 1 Seis dos últimos sete encontros entre os times tiveram mais de 2,5 gols totais O segundo tempo foi o mais produtivo em quatro destas partidas Os últimos seis jogos dos Spurs terminaram com menos de 10,5 escanteios 28 dos 39 escanteios sofridos pelo Aston Villa nos últimos dez jogos foram nos segundos tempos

Comparação de Odds para Tottenham x Aston Villa

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,85 1,90 Betano 1,87 1,95 Bet365 1,90 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Aston Villa

Segundo tempo com mais gols (2,10 na Betsson) Empate anula: Aston Villa (1,88 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,87 na Betano) Aston Villa cobra o primeiro escanteio (1,90 na Bet365)

