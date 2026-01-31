Strasbourg x PSG – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Strasbourg x PSG pela Ligue 1. O duelo acontece neste domingo, 1º de fevereiro, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, na França, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Strasbourg x PSG (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

O Strasbourg chega em um momento competitivo e de crescimento dentro da Ligue 1. A equipe conseguiu estabilizar seu desempenho, especialmente no aspecto defensivo, e vem mostrando capacidade de competir contra adversários de maior investimento. Jogando no Stade de la Meinau, o time costuma assumir uma postura intensa, com linhas compactas e transições rápidas, o que dificulta o controle do jogo por parte dos visitantes e aumenta a probabilidade de um confronto equilibrado.

Do outro lado, o PSG entra pressionado pela briga direta pela liderança do campeonato. Mesmo ocupando a vice-colocação, o time parisiense ainda oscila em desempenho, sobretudo fora de casa, onde nem sempre consegue transformar domínio territorial em resultado. O contexto de tabela pode pesar emocionalmente, e o cenário aponta para um jogo de controle do PSG, mas com resistência do Strasbourg suficiente para segurar o empate ao longo dos 90 minutos.

O Strasbourg soma três vitórias recentes, indicando evolução competitiva e maior confiança no momento atual. A equipe atravessa uma sequência de oito jogos sem derrota, reforçando a consistência defensiva e a dificuldade em ser batida O PSG é o vice-líder da Ligue 1 e entra com obrigação de resultado para tentar assumir a liderança, fator que pode gerar desgaste e equilíbrio no confronto

Outros palpites para Strasbourg x PSG

O mercado de ambas as equipes marcam aparece bem sustentado pelos números recentes. O Strasbourg teve gols dos dois lados em cinco de seus últimos seis jogos, enquanto o recorte combinado entre Strasbourg e PSG aponta BTTS em nove de dez partidas, indicando confrontos com produção ofensiva consistente, mesmo quando há diferença técnica entre os elencos.

Já os cenários de menos de 3,5 cartões e menos de 9,5 escanteios reforçam a leitura de um jogo mais controlado do que truncado. O Strasbourg ficou abaixo de 4,5 cartões em cinco dos últimos sete jogos, e o PSG manteve essa linha em todos os seus últimos 5, com o recorte conjunto apontando cinco de seis jogos dentro desse padrão disciplinar. Nos escanteios, a tendência também é de moderação: partidas do Strasbourg ficaram abaixo de 10,5 escanteios em quatro de cinco jogos, enquanto o PSG registra seis de seis nesse mesmo cenário, sustentando o palpite de linhas mais baixas.

Análise e Forma dos Times

Strasbourg - Momento e escalação

A tabela aponta o Strasbourg na sétima posição, com 30 pontos, e o time vive um momento positivo na Ligue 1. Na última rodada, a equipe de Gary O'Neil venceu o Lille por 4 a 1, resultado que ampliou a sequência de jogos sem derrota e reforçou a confiança do elenco neste recorte da temporada.

Mesmo assim, o Strasbourg chega ao confronto com desfalques importantes. Emanuel Emegha deve perder mais uma partida por lesão na perna, enquanto Mathis Amougou segue fora por dores no tornozelo. Andrew Omobamidele é dúvida, com problema na panturrilha, e Maxi Oyedele também tende a ficar de fora, em recuperação de lesão muscular.

Provável escalação do Strasbourg: Penders; Guéla Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Técnico: Gary O'Neil.

PSG - Momento e escalação

Na abertura da 20ª rodada da Ligue 1, o surpreendente Lens venceu o Le Havre por 1 a 0, resultado que recolocou a equipe amarela e vermelha na liderança da tabela. Para retomar esse posto, o PSG, atual e maior campeão francês, precisará vencer o Strasbourg fora de casa, no duelo que fecha a rodada.

O técnico Luis Enrique tem problemas importantes para escalar o PSG. Lee Kang-in dificilmente atua por conta de uma lesão na coxa, enquanto Fabián Ruiz segue fora por dores no joelho. A lista de desfalques aumentou no meio da semana, quando Khvicha Kvaratskhelia sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o compromisso pela Champions League contra o Newcastle, tornando-se dúvida para o confronto pela Ligue 1.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernández; Zaire-Emery, Vitinha, Mbaye; Desiré Doué, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Confronto direto e estatísticas de Strasbourg x PSG

O histórico recente entre Strasbourg e PSG fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Strasbourg x PSG

17/10/2025 – PSG 3 x 3 Strasbourg (Ligue 1)

03/05/2025 – Strasbourg 2 x 1 PSG (Ligue 1)

19/10/2024 – PSG 4 x 2 Strasbourg (Ligue 1)

02/02/2024 – Strasbourg 1 x 2 PSG (Ligue 1)

21/10/2023 – PSG 3 x 0 Strasbourg (Ligue 1)

Estatísticas e curiosidades de Strasbourg x PSG

Mais de 2,5 gols em cinco de cinco confrontos recentes entre Strasbourg e PSG Ambas as equipes marcaram em nove de dez jogos do duelo PSG foi o primeiro a marcar em seis de sete confrontos diretos Strasbourg sofreu gols em 20 partidas na temporada PSG sofreu gols em apenas quatro jogos no mesmo recorte

Comparação de Odds para Strasbourg x PSG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,88 1,82 Betano 1,90 1,85 Bet365 1,90 1,85

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Strasbourg x PSG

Resultado: Empate ( 4,35 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam ( 1,58 na Betsson)

na Betsson) Menos de 3,5 cartões ( 1,62 na Superbet)

na Superbet) Menos de 9,5 escanteios (1,60 na Betano)

