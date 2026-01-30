São Paulo x Santos – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para São Paulo x Santos pelo Campeonato Paulista. O clássico acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, em jogo válido pela sexta rodada do Paulistão 2026. O San-São marca o último clássico das equipes na primeira fase da competição. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para São Paulo x Santos (31/01/2026)

O São Paulo entra no clássico com um cenário mais favorável pelo momento recente e pelo contexto do MorumBIS. A equipe chega embalada após uma vitória de impacto na estreia do Brasileirão, resultado que reforçou a confiança do elenco e a leitura de competitividade do trabalho atual. Em casa, a tendência é de postura dominante, com maior controle territorial e imposição desde os primeiros minutos.

Do outro lado, o Santos atravessa um período de instabilidade, ainda sem vencer na competição e com dificuldades para sustentar desempenho ao longo dos jogos. A pressão por resultado aumenta em um clássico fora de casa, o que pode expor fragilidades defensivas e limitar a margem de erro. Nesse cenário, o favoritismo são-paulino se sustenta mais pelo momento e pela consistência recente do que apenas pelo peso histórico do confronto.

O Santos está sem vitórias há cinco partidas na temporada.

partidas na temporada. O São Paulo vem de vitória sobre o Flamengo na estreia do Brasileirão

O São Paulo apresenta aproveitamento superior como mandante no MorumBIS nesta temporada

Outros palpites para São Paulo x Santos

O palpite de ambas as equipes marcam se apoia no comportamento recente do São Paulo, que teve gols dos dois lados em quatro dos últimos cinco jogos, além da recorrência do mesmo padrão nos clássicos recentes no MorumBIS, onde cinco dos últimos seis San-São terminaram com gols de ambos os times.

O mercado de mais de 5,5 cartões também ganha força pelo perfil disciplinar das equipes em jogos grandes. O Santos ultrapassou a marca de 4,5 cartões em cinco de seis partidas recentes, enquanto confrontos entre São Paulo e Santos registraram mais de 4,5 cartões em oito de nove ocasiões. Já para marcar a qualquer momento, Luciano aparece como principal referência ofensiva do Tricolor, liderando a produção de gols da equipe e somando dois gols na atual temporada, o que sustenta a expectativa de protagonismo no clássico.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo chega ao clássico pressionado pela posição na tabela e pelo desempenho instável no Paulistão. Com apenas quatro pontos em cinco jogos, o time ocupa a 14ª colocação e ainda não conseguiu emendar uma sequência positiva. O empate no último compromisso manteve a equipe distante da zona de classificação e aumentou a necessidade de um resultado mais contundente diante do rival.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Santos - Momento e escalação

O Santos chega ao clássico ocupando a 11ª colocação, com seis pontos somados em cinco partidas, e ainda busca maior regularidade no Campeonato Paulista. A equipe tem apresentado dificuldade para transformar volume de jogo em vitórias, acumulando empates recentes e deixando pontos pelo caminho, inclusive nos últimos dois compromissos disputados na Vila Belmiro.

Provável escalação do Santos: Brazão; Igor Viniicus, Frías, Lucas Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser, Rony, Barreal e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Santos

O histórico recente entre São Paulo x Santos fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Paulo x Santos

21/09/2025 – Santos 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

20/04/2025 – São Paulo 2 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)

01/02/2025 – Santos 3 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

14/02/2024 – São Paulo 0 x 1 Santos (Campeonato Paulista)

12/11/2023 – Santos 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Santos

O Santos chega ao clássico com uma sequência de cinco partidas sem vitória na temporada O São Paulo sofreu gol em quatro jogos recentes, sinalizando fragilidade defensiva recorrente Quatro dos últimos cinco jogos do Santos terminaram com menos de 2,5 gols O São Paulo teve ambas as equipes marcando em quatro dos últimos cinco compromissos O Tricolor foi a primeira equipe a sofrer gol em cinco de seus últimos sete jogos

Comparação de Odds para São Paulo x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,88 1,82 Betano 1,90 1,85 Bet365 1,90 1,85

Resumo dos palpites do Lance! para São Paulo x Santos

Resultado: São Paulo vence ( 2,22 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam ( 1,88 na Betsson)

na Betsson) Mais de 5,5 cartões ( 1,87 na Superbet)

na Superbet) Marcar a qualquer momento: Luciano (2,80 na Betano)

