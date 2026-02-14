Neste domingo (15/02), São Bernardo x Corinthians acontece no estádio Primeiro de Maio pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 20h30 (horário de Brasília) e aqui, confira a análise completa e as informações deste confronto.

Palpite do Lance para São Bernardo x Corinthians (15/02/2026)

O Corinthians entra como amplo favorito para o confronto. A equipe chega confiante após vitória no último compromisso e apresenta retrospecto positivo diante do São Bernardo, tendo triunfado na maioria dos encontros recentes. Além da tradição, o time conta com elenco qualificado e organização tática consistente, fatores que reforçam o favoritismo. A odd apresentada também se mostra atrativa, sustentada pelos números recentes.

O Corinthians venceu três dos últimos quatro jogos

dos últimos jogos O São Bernardo não vence há quatro partidas

partidas O Timão venceu 56% dos jogos na temporada atual, enquanto o São Bernardo registra 33% de aproveitamento

Outros palpites para São Bernardo x Corinthians

A expectativa é de que apenas o Timão marque na partida, considerando o momento recente e o retrospecto do confronto. A equipe marcou dois gols contra o Red Bull Bragantino e não sofreu gols no compromisso anterior, cenário que pode se repetir diante de um adversário tecnicamente inferior. Dois dos últimos quatro jogos do São Bernardo terminaram sem ambos marcam, e as últimas nove vezes em que as equipes se enfrentaram o placar registrou gols de apenas um lado.

No mercado de escanteios, a tendência é de números moderados, já que ambas as equipes costumam concentrar as jogadas pelo meio, com maior participação dos meias. Quatro dos últimos cinco jogos do Aurinegro terminaram com menos de 10,5 escanteios, enquanto nos confrontos diretos a média combinada é de 9,4 cantos por partida.

Por fim, projeta se um placar reduzido, com domínio do Corinthians ao longo do jogo. O ataque do Time do ABC tem sido inconsistente e, em nove partidas, marcou apenas um gol ou passou em branco. Além disso, os últimos quatro confrontos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols.

Análise e Forma dos Times

São Bernardo - Momento e escalação

O São Bernardo não vive bom momento, tendo conquistado apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados. No compromisso mais recente, foi superado pelo Novorizontino por 2 x 1, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Para o confronto, a equipe entra completa, sem desfalques confirmados, mas ciente do alto grau de dificuldade diante do Corinthians, em uma partida que tende a exigir organização e concentração ao longo dos 90 minutos.

Provável escalação do São Bernardo: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama e Rômulo; Maykon (Tavinho), Hélio Borges e Robson. Técnico: Enderson Moreira

Corinthians - Momento e escalação

O Coringão chega em bom momento, com três vitórias recentes. No último compromisso, superou o Red Bull Bragantino por 2 x 0, adversário que figura entre as equipes mais competitivas da temporada. Pelo Campeonato Paulista, sofreu revés diante do Palmeiras por 1 x 0, mas anteriormente havia conquistado vitória expressiva sobre o Flamengo por 2 x 0 na Supercopa do Brasil.

Para o confronto, o time tem alguns desfalques já conhecidos. Hugo, José Martínez e Kaio César seguem no departamento médico. A equipe entra com a obrigação de vencer para se classificar para a próxima fase do Paulistão.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Confronto direto e estatísticas de São Bernardo e Corinthians

O histórico recente entre São Bernardo e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Bernardo e Corinthians

09/02/2025 — Corinthians 2 x 0 São Bernardo-SP (Paulista)

14/03/2024 — São Bernardo-SP 0 x 2 Corinthians (Copa do Brasil)

27/01/2024 — São Bernardo-SP 1 x 0 Corinthians (Paulista)

09/02/2023 — São Bernardo-SP 2 x 0 Corinthians (Paulista)

16/02/2022 — Corinthians 3 x 0 São Bernardo-SP (Paulista)

Estatísticas e curiosidades de São Bernardo e Corinthians

Nos últimos seis jogos do Tigre do ABC, apenas três terminaram com ambos marcam Quatro dos últimos cinco compromissos do Alvinegro do Parque registraram no máximo dez escanteios O Corinthians apresenta média de 6,1 escanteios por jogo Seis dos últimos oito jogos do Timão terminaram com no máximo dois gols O Corinthians cria, em média, 10,6 tentativas de gol por partida

Comparação de Odds para São Bernardo x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 3,95 1,21 Superbet 4,15 1,21 Bet365 4,33 1,20

Resumo dos palpites do Lance para São Bernardo x Corinthians

Corinthians vence (2,02 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,75 na Betsson) Menos de 10,5 Escanteios (1,65 na Superbet) Menos de 2,5 Gols (1,61 na Bet365)

