O Lance! apresenta os melhores palpites para Botafogo x Flamengo, pela quartas de final do Campeonato Carioca. O confronto acontece neste domingo, 15 de fevereiro, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Botafogo x Flamengo (15/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Botafogo e Flamengo vêm de um retrospecto recente em que a maior parte dos gols marcados ocorre na segunda etapa das partidas. Diante da importância deste clássico para ambas as equipes — em que quem perder está eliminado da competição — é esperado um primeiro tempo mais contido e estudado, com maior intensidade ofensiva após o intervalo, quando as equipes tendem a se expor mais em busca da vitória.

Com esse cenário, nosso palpite acompanha para um segundo tempo mais movimentado em número de gols neste confronto.

Os últimos dez jogos do Botafogo registram 77% dos gols marcados e dos gols sofridos na segunda etapa das partidas O Flamengo marcou 66% e sofreu 60% dos gols das últimas dez partidas no segundo tempo O Flamengo vem de seis partidas seguidas sofrendo gols

Outros palpites para Botafogo x Flamengo

A visível fragilidade defensiva que o Flamengo vem demonstrando neste início de temporada é o principal ponto de atenção da equipe. O Rubro-Negro sofreu gols em todas as últimas seis partidas, sendo obrigado a correr atrás do resultado em diversos momentos. Com isso, tivemos ambas as equipes marcando em cinco dos últimos seis jogos do Flamengo.

Somado ao fato de que os dois ataques vêm sendo produtivos, com médias de 1,7 e 1,5 gols marcados nas últimas dez partidas, respectivamente, o palpite para gols para os dois lados neste clássico ganha ainda mais força.

O Flamengo mantém um estilo de jogo muito ofensivo, buscando o resultado desde os primeiros minutos. Esse volume de jogadas no campo adversário fez com que a equipe tivesse o primeiro escanteio da partida a seu favor em sete dos últimos dez jogos. Diante disso, é esperado que o Rubro-Negro mantenha esse perfil mesmo atuando fora de casa, reforçando nosso palpite.

No Campeonato Carioca, o Botafogo registra média de 14,7 faltas e 3,0 cartões por partida. Já o Flamengo apresenta médias de 13,2 faltas e 1,7 cartões. Considerando o histórico do clássico e a rivalidade entre as equipes, onde as partidas costumam ser mais físicas e disputadas, é esperado que essas médias aumentem, fazendo do mercado de cartões uma opção muito válida para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo vem alternando bons e maus momentos neste início de temporada. Empolgou no começo, com cinco vitórias nas primeiras seis partidas, mas nas últimas quatro entrou em queda de rendimento, acumulando quatro derrotas consecutivas e ficando pressionado por melhores resultados.

Na última rodada do Campeonato Carioca, derrota para o Vasco por 2 a 0. Já no compromisso mais recente, novo revés por 1 a 0 em mais um clássico carioca, desta vez contra o Fluminense. Agora, recebe o Flamengo para mais um grande confronto, com o objetivo de superar a má fase e retomar o caminho das vitórias.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo teve um início de temporada muito abaixo da expectativa criada para uma equipe que conquistou títulos tão importantes em 2025. Com cinco derrotas nas primeiras sete partidas, o sinal de alerta foi ligado e a pressão aumentou. Porém, nas últimas três partidas, vieram duas vitórias, começando a mostrar todo o potencial que a equipe pode entregar.

No Campeonato Carioca, a classificação só veio na última rodada, ao golear o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1. Já no compromisso mais recente, vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, conquistando o primeiro triunfo no Brasileirão. Agora, encara o Botafogo no clássico carioca pelas quartas de final do estadual, com o objetivo de superar o rival e avançar para as semifinais.

Provável escalação do Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal (Samuel Lino); Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luis.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Flamengo

O histórico recente entre Botafogo e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Botafogo x Flamengo

15/10/2025 - Botafogo 0 x 3 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

18/05/2025 - Flamengo 0 x 0 Botafogo - (Campeonato Brasileiro)

12/02/2025 - Flamengo 1 x 0 Botafogo - (Campeonato Carioca)

02/02/2025 - Botafogo 1 x 3 Flamengo - (Supercopa do Brasil)

18/08/2024 - Botafogo 4 x 1 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Flamengo

Em todas as competições foram disputados 353 jogos entre as duas equipes, com 107 vitórias do Botafogo, 114 empates e 132 triunfos do Flamengo O Botafogo registra 77% dos gols marcados nas últimas dez partida no segundo tempo Em cinco dos últimos seis jogos do Flamengo tivemos ambas as equipes marcando gols O Rubro-Negro teve o primeiro escanteio da partia em sete dos últimos dez jogos As equipes registram médias de 3,0 e 1,7 cartões por partida nesse início de temporada

Comparação de Odds para Botafogo x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Botafogo Flamengo Betsson 2,65 1,50 Betano 2,62 1,50 Br4bet 2,55 1,47

Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Flamengo

