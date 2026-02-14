O Lance! apresenta os melhores palpites para Santos x Velo Clube, pela oitava e última rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 15 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, com transmissão ao vivo na TNT e HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Santos x Velo Clube (15/02/2026)

Santos e Velo Clube estão entre os piores ataques do Campeonato Paulista até o momento. Com visíveis dificuldades ofensivas, a equipe do Velo Clube marcou apenas dois gols em sete rodadas, o que explica muito a penúltima colocação da competição. Já o Santos registra apenas dez gols marcados nas últimas dez partidas, ainda sentindo muito a falta de seu principal nome no ataque, Neymar. Diante disso, nosso palpite para mais uma partida contida em número de gols aparece como uma ótima opção para o confronto.

Nas últimas dez partida, o Santos registra média de 1,0 gol marcado e 1,4 gol sofrido O Velo Clube marcou apenas seis gols nas últimas dez partidas Em todos os últimos nove jogos do Velo Clube tivemos menos de 2,5 gols

Outros palpites para Santos x Velo Clube

O argentino Álvaro Barreal segue como um dos destaques da equipe do Santos. Na temporada passada, foi o terceiro artilheiro do clube, com nove gols marcados. Já em 2026, soma dois gols em oito partidas. Com as ausências de Neymar e Gabriel Barbosa no comando do ataque, a responsabilidade ofensiva fica nos pés do meia-atacante, e nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do jogador.

No Campeonato Paulista, o Santos registra média de 13,6 faltas por partida e 3,3 cartões recebidos. Diante da importância do confronto — em que a derrota ou até mesmo o empate pode significar eliminação — é esperado um jogo mais físico e disputado, aumentando consideravelmente as chances de ultrapassar a linha de cartões, o que reforça nosso palpite.

Nas últimas dez partidas, Santos e Velo Clube apresentam médias de 6,1 e 6,5 escanteios, respectivamente. Mesmo com dificuldades na conversão em gols, o volume ofensivo das equipes gera muitos tiros de canto. Como a tendência é de um jogo movimentado, com ambas buscando o resultado, o palpite para superar a linha de escanteios ganha ainda mais força.

Análise e Forma dos Times

Santos - Momento e escalação

O Santos chega para esse confronto pressionado por melhores resultados neste início de temporada. Com apenas duas vitórias em dez partidas disputadas em 2026, a equipe ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e ocupa a décima colocação do Campeonato Paulista, com nove pontos conquistados.

Para se classificar à próxima fase, precisa confirmar a vitória sobre o Velo Clube e ainda torcer por outros resultados. Além disso, sem Neymar há algum tempo se recuperando de lesão, o Peixe também não contará com Gabriel Barbosa, que está fora por problema muscular.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito (Gabriel Bontempo); Álvaro Barreal, Thaciano e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Velo Clube - Momento e escalação

Já a situação do Velo Clube é ainda mais complicada. Em penúltimo colocado no Paulistão, a equipe conquistou apenas uma vitória nas sete rodadas, somando cinco pontos. No último compromisso, empatou em 1 a 1 com o RB Bragantino.

Para tentar escapar do rebaixamento, precisa vencer o Santos e ainda torcer por derrotas de Noroeste ou Primavera — uma missão bastante difícil. Além disso, não contará com o lateral Ynaiã, que cumprirá suspensão após a expulsão na última rodada.

Provável escalação do Velo Clube: Marcelo Carné; Ignacio Sosa, Gabriel Mancha, Betão, Marcelo Augusto e Zé Mário; Luiz Otávio, Mateus Norton e Sillas; Daniel Amorim e Jhoninha. Técnico: Pintado.

Confronto direto e estatísticas de Santos x Velo Clube

O histórico recente entre Santos e Velo Clube é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Santos x Velo Clube

25/01/2025 - Velo Clube 2 x 1 Santos - (Campeonato Paulista)

20/10/1979 - Santos 1 x 0 Velo Clube - (Campeonato Paulista)

22/08/1979 - Velo Clube 2 x 3 Santos - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Santos x Velo Clube

Em todas as competições foram disputados três jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Santos e um triunfo do Velo Clube O Velo Clube vem de nove partidas seguidas com menos de 2,5 gols Álvaro Barreal registra dois gols em oito partidas nesse início de temporada O Peixe registra média de 3,3 cartões por partida no Campeonato Paulista As equipes registram média de 6,1 e 6,5 escanteios por partida nesse início de temporada

Comparação de Odds para Santos x Velo Clube

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Santos Empate Velo Clube Betsson 1,22 5,30 12,50 Betano 1,22 4,90 17,50 Br4bet 1,22 5,50 13,00

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Velo Clube

