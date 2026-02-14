Confira os principais palpites e análise completa para Palmeiras x Guarani pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo (15), na Arena Barueri, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Se o Alviverde já chega classificado às quartas de final, o Bugre tenta confirmar sua vaga fora de casa. Veja também neste artigo outras informações das equipes para o encontro.

Palpite do Lance para Palmeiras x Guarani (15/02/2026)

O Palmeiras chega à Arena Barueri no seu melhor momento neste início de temporada. Com três vitórias seguidas, o time voltou a conquistar importantes resultados - apesar de ainda faltar ajustes no desempenho. Classificado no estadual, Abel deve mandar a campo um time reserva. Esse fator deve reforçar o mercado de ambos marcam não.

Esse palpite foi visto em seis dos sete duelos do time na competição, com vitórias Alviverde em quatro deles. O mercado também vem se repetindo nos duelos do Guarani - cinco de sete partidas. A equipe campineira terá importantes do meio para frente, o que pode dificultar a produção ofensiva. Logo, o combo é visto como boa opção no encontro.

O Palmeiras tem média de 0,9 gols sofridos neste Campeonato Paulista As três partidas do Bugre como visitante tiveram o ambos marcam não Esse mercado se repetiu em quatro dos últimos cinco encontro entre os times com mando Alviverde

Outros palpites para Palmeiras x Guarani

Como citado acima, a possível escalação reserva dos mandantes pode provocar um duelo menos intenso, com ritmo mais cadenciado. O Palmeiras teve uma baixa média de escanteios no Paulistão, com 5,4 por jogo. Ela é 1,3 maior que a do Bugre, que terminou três dos sete jogos com menos de 10,5 tiros de cantos combinados.

Em 80% dos últimos dez jogos do Alviverde, a equipe foi a primeira a marcar em campo. Oito dos 17 gols feitos nesse recorte saíram nos primeiros tempos. O Bugre sofreu dois tentos na faixa dos 45 minutos iniciais. O time mandante tende a controlar as ações, com chances a serem criadas na etapa.

Por fim, o último palpite é por uma partida com poucos gols feitos. Esse mercado se repetiu nas últimas nove atuações do Bugre. A baixa média de gols e a defesa pouco vazada contribuem para essa estatística. Cinco jogos do Palestra na competição tiveram o placar de 1 a 0 - quatro triunfos e uma derrota. Logo, nossa análise é no duelo de baixa produtividade ofensiva.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras embalou um bom momento na temporada conquistando três vitórias nos últimos jogos. A sequência classificou o time às quartas de final do estadual e levou para a liderança do Brasileirão. O resultado mais recente foi no Beira-Rio quando bateu por 3 a 1 o Internacional no campeonato nacional. Andreas Pereira, Gustavo Gómez e Vitor Roque fizeram os gols do Alviverde.

Garantindo no mata-mata, o time deve ter alterações na formação titular neste domingo. A tendência, inclusive, é que Abel Ferreira escale todos os reservas devido à maratona de jogos. O treinador, porém, é baixa confirmada. Ele foi expulsão na vitória sobre o Corinthians e cumpre suspensão diante do Bugre. Felipe Anderson, em transição física, deve seguir como baixa para a comissão.

Provável escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Larson, Riquelme e Ramón Sosa; Luighi e Bruno Rodrigues. Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar).

Guarani - Momento e escalação

O Guarani chega nesta última rodada com chances de classificação à próxima fase. Após um início conturbado, o time engatou três vitórias seguidas. O Bugre está no momento na sexta posição, com 11 pontos. Porém, a derrota na última partida para o Botafogo-SP força a equipe pontuar diante do Palmeiras, para não depender de outros resultados.

Matheus Costa terá que mexer no time titular na Arena Barueri. Isso porque os meias Diego Torres e Isaque receberam o terceiro amarelo na competição. Guilherme Cachoeira é o favorito para assumir a posição de camisa dez. Além da dupla, o centroavante Maranhão deve ser baixa, já que se recupera de uma lesão.

Provável escalação do Guarani: Caíque França; Raphael, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson; Willian Farias e Nathan Melo; Mirandinha, Guilherme Cachoeira e Guilherme Parede; Lucca. Técnico: Matheus Costa.

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e Guarani

O histórico recente entre Palmeiras e Guarani é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Palmeiras e Guarani

02/02/2025 - Guarani 1 x 4 Palmeiras - (Campeonato Paulista)

05/03/2023 - Guarani 0 x 0 Palmeiras - (Campeonato Paulista)

06/03/2022 - Palmeiras 2 x 0 Guarani - (Campeonato Paulista)

23/04/2021 - Guarani 1 x 2 Palmeiras - (Campeonato Paulista)

20/02/2020 - Palmeiras 1 x 0 Guarani - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Guarani

O Palmeiras venceu 50% dos 169 confrontos diretos contra o Guarani Enquanto o Alviverde tem média de 1,67 gols marcados, enquanto o Bugre tem 1,05 nesses duelos A equipe da Barra Funda abriu o placar em cinco das últimas sete atuações diante do Guarani O Alviverde tem média de 1,7 gols marcados nos dez compromissos recentes Oito dos últimos dez jogos do Guarani terminaram com mais de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Palmeiras x Guarani

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,80 1,90 Betano 1,83 1,91 Bet365 1,85 1,95

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Guarani

Palmeiras vence e ambas as equipes marcam: não (1,79 na Betsson) Menos de 10,5 escanteios (1,68 na Betsson) Palmeiras abre o placar do 1º tempo (1,72 na Betano) Menos de 2,5 gols (1,95 na Bet365)

