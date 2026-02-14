Palmeiras x Guarani – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Palmeiras x Guarani pelo Campeonato Paulista
Confira os principais palpites e análise completa para Palmeiras x Guarani pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo (15), na Arena Barueri, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Se o Alviverde já chega classificado às quartas de final, o Bugre tenta confirmar sua vaga fora de casa. Veja também neste artigo outras informações das equipes para o encontro.
Palpite do Lance para Palmeiras x Guarani (15/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Palmeiras chega à Arena Barueri no seu melhor momento neste início de temporada. Com três vitórias seguidas, o time voltou a conquistar importantes resultados - apesar de ainda faltar ajustes no desempenho. Classificado no estadual, Abel deve mandar a campo um time reserva. Esse fator deve reforçar o mercado de ambos marcam não.
Esse palpite foi visto em seis dos sete duelos do time na competição, com vitórias Alviverde em quatro deles. O mercado também vem se repetindo nos duelos do Guarani - cinco de sete partidas. A equipe campineira terá importantes do meio para frente, o que pode dificultar a produção ofensiva. Logo, o combo é visto como boa opção no encontro.
- O Palmeiras tem média de 0,9 gols sofridos neste Campeonato Paulista
- As três partidas do Bugre como visitante tiveram o ambos marcam não
- Esse mercado se repetiu em quatro dos últimos cinco encontro entre os times com mando Alviverde
Outros palpites para Palmeiras x Guarani
Como citado acima, a possível escalação reserva dos mandantes pode provocar um duelo menos intenso, com ritmo mais cadenciado. O Palmeiras teve uma baixa média de escanteios no Paulistão, com 5,4 por jogo. Ela é 1,3 maior que a do Bugre, que terminou três dos sete jogos com menos de 10,5 tiros de cantos combinados.
Em 80% dos últimos dez jogos do Alviverde, a equipe foi a primeira a marcar em campo. Oito dos 17 gols feitos nesse recorte saíram nos primeiros tempos. O Bugre sofreu dois tentos na faixa dos 45 minutos iniciais. O time mandante tende a controlar as ações, com chances a serem criadas na etapa.
Por fim, o último palpite é por uma partida com poucos gols feitos. Esse mercado se repetiu nas últimas nove atuações do Bugre. A baixa média de gols e a defesa pouco vazada contribuem para essa estatística. Cinco jogos do Palestra na competição tiveram o placar de 1 a 0 - quatro triunfos e uma derrota. Logo, nossa análise é no duelo de baixa produtividade ofensiva.
Análise e Forma dos Times
Palmeiras - Momento e escalação
O Palmeiras embalou um bom momento na temporada conquistando três vitórias nos últimos jogos. A sequência classificou o time às quartas de final do estadual e levou para a liderança do Brasileirão. O resultado mais recente foi no Beira-Rio quando bateu por 3 a 1 o Internacional no campeonato nacional. Andreas Pereira, Gustavo Gómez e Vitor Roque fizeram os gols do Alviverde.
Garantindo no mata-mata, o time deve ter alterações na formação titular neste domingo. A tendência, inclusive, é que Abel Ferreira escale todos os reservas devido à maratona de jogos. O treinador, porém, é baixa confirmada. Ele foi expulsão na vitória sobre o Corinthians e cumpre suspensão diante do Bugre. Felipe Anderson, em transição física, deve seguir como baixa para a comissão.
Provável escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Larson, Riquelme e Ramón Sosa; Luighi e Bruno Rodrigues. Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar).
Guarani - Momento e escalação
O Guarani chega nesta última rodada com chances de classificação à próxima fase. Após um início conturbado, o time engatou três vitórias seguidas. O Bugre está no momento na sexta posição, com 11 pontos. Porém, a derrota na última partida para o Botafogo-SP força a equipe pontuar diante do Palmeiras, para não depender de outros resultados.
Matheus Costa terá que mexer no time titular na Arena Barueri. Isso porque os meias Diego Torres e Isaque receberam o terceiro amarelo na competição. Guilherme Cachoeira é o favorito para assumir a posição de camisa dez. Além da dupla, o centroavante Maranhão deve ser baixa, já que se recupera de uma lesão.
Provável escalação do Guarani: Caíque França; Raphael, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson; Willian Farias e Nathan Melo; Mirandinha, Guilherme Cachoeira e Guilherme Parede; Lucca. Técnico: Matheus Costa.
Confronto direto e estatísticas de Palmeiras e Guarani
O histórico recente entre Palmeiras e Guarani é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Palmeiras e Guarani
- 02/02/2025 - Guarani 1 x 4 Palmeiras - (Campeonato Paulista)
- 05/03/2023 - Guarani 0 x 0 Palmeiras - (Campeonato Paulista)
- 06/03/2022 - Palmeiras 2 x 0 Guarani - (Campeonato Paulista)
- 23/04/2021 - Guarani 1 x 2 Palmeiras - (Campeonato Paulista)
- 20/02/2020 - Palmeiras 1 x 0 Guarani - (Campeonato Paulista)
Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Guarani
- O Palmeiras venceu 50% dos 169 confrontos diretos contra o Guarani
- Enquanto o Alviverde tem média de 1,67 gols marcados, enquanto o Bugre tem 1,05 nesses duelos
- A equipe da Barra Funda abriu o placar em cinco das últimas sete atuações diante do Guarani
- O Alviverde tem média de 1,7 gols marcados nos dez compromissos recentes
- Oito dos últimos dez jogos do Guarani terminaram com mais de 4,5 cartões
Comparação de Odds para Palmeiras x Guarani
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Guarani
