Confira os palpites para Arsenal x Wigan pela quarta rodada da FA Cup 2025/26. O confronto eliminatório acontece neste domingo (15), no Emirates Stadium, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Por ser jogo único, o vencedor se classificar às oitavas de final da competição. Logo, além dos mercados, veja aqui no Lance! a análise do confronto e as melhores odds.

Palpite do Lance para Arsenal x Wigan (15/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal tem um dos melhores desempenhos apresentado na atual temporada. E muito passa pelo controle sobre seus adversários. É verdade que dos últimos 14 jogos em casa somente em seis o time não sofreu gol. Porém, o Wigan chega em momento de baixa, numa sequência de seis duelos sem vencer. Metade deles o mercado de ambos marcam não bateu.

A equipe é o terceiro pior ataque da terceira divisão inglesa, com 31 gols feitos em 30 rodadas. Essa baixa média deve ser testada contra uma das principais defesas do futebol europeu. Dessa forma, a oposição entre os times e o favoritismo dos Gunners sugerem uma boa aposta neste mercado.

Os mandantes não foram vazados em 13 dos 26 jogos disputados na Premier League

disputados na Premier League Os Latics tem média próxima de um tento feito por jogo na League One

feito por jogo na League One O mercado proposto bateu em metade das últimas quatro partidas do Arsenal

Outros palpites para Arsenal x Wigan

Autor de três dos quatro gols na primeira partida no torneio, Gabriel Martinelli tende a ganhar minutos diante do Wigan. E o atacante aparece como um dos cotados a marcar no encontro. São 11 tentos feitos em 34 partidas nesta temporada. O duelo contra um adversário mais retrancado pode favorecer a aposta no camisa 11, que tempo por característica a velocidade e jogada individual.

Outro mercado de bom valor é nos Gunners marcarem ao menos quatro vezes no encontro. Na temporada divisão, o Wigan passa pouca segurança defensiva e recentemente levou um sonoro 6 a 1 do Peterborough United. Foram 15 gols sofridos nos últimos seis duelos, com média de 2,5. Em grande temporada e dentro de casa, o Arsenal vai tomar conta das ações no jogo, com chances para uma ampla goleada.

As chances para o primeiro tempo ter dois gols são altas, principalmente dado o volume que os donos da casa vão criar no período. Metade dos últimos 24 gols da equipe foram nas etapas iniciais. Quatro das sete partidas recentes tiveram pelo menos dois tentos no tempo. O mercado se repetiu em dois duelos dos últimos cinco dos visitantes.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal tentará neste domingo quebrar uma sequência negativa dentro da FA Cup. Isso porque, desde o título em 2020, o clube não se classifica às oitavas de final. São cinco edições caindo antes da fase dos 16 melhores da copa mais antiga do mundo. A campanha para acabar com esse jejum começou com vitória por 4 a 1 sobre o Portsmouth, fora de casa.

A equipe vem de um empate na Premier League com o Bretford, que diminuiu a diferença por Manchester City na briga pelo título inglês. Seguindo um padrão das copas, Mikel Arteta deve promover várias alterações no time titular. Nomes como Kepa, Ben White, Norgaard e Gabriel Jesus devem ser titulares. No momento, Mikel Merino, Max Dowman e Kai Havertz, esse com problema muscular nos últimos dois dias, serão baixas nesta partida.

Provável escalação do Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Christian Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Christian Norgaard e Martin Zubimendi; Noni Madueke, Eberechi Eze e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Wigan - Momento e escalação

O Wigan tenta diminuir a pressão pelo péssimo momento na temporada buscando surpreender o Arsenal. isso porque, no momento, a equipe está na zona de rebaixamento da terceira divisão inglesa. São seis jogos sem vencer desde a classificação sobre o Preston North, com cinco derrotas e um empate.

Na FA Cup, duas das três partidas que avançaram o time de fase foram decididas nas penalidades. Os Latics venceram, além do Preston North End, o Barrow e o Hemel Hempstead. Para este confronto contra os Gunners, a dupla James Carragher e Harry McHugh devem ser as principais baixas por conta de problemas de lesões.

Provável escalação do Wigan: Sam Tickle; Will Aimson, Jason Kerr e Morgan Fox; Jack Hunt, Weir, Matthew Smith e Fraser Murray; Harrison Bettoni, Callum Wright e Christian Saydee. Técnico: Ryan Lowe.

Confronto direto e estatísticas de Arsenal e Wigan

O histórico recente entre Arsenal e Wigan é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Arsenal e Wigan

12/04/2014 - Wigan 1 (2) x (4) 1 Arsenal - (FA Cup)

14/05/2013 - Arsenal 4 x 1 Wigan - (Premier League)

22/12/2012 - Wigan 0 x 1 Arsenal - (Premier League)

16/04/2012 - Arsenal 1 x 2 Wigan - (Premier League)

03/12/2011 - Wigan 0 x 4 Arsenal - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Wigan

As equipes voltam a se enfrentar após quase 22 anos, quando o Arsenal eliminou o Wigan nos pênaltis na FA Cup O time de Londres venceu 71% dos 21 confrontos diretos entre as equipes, ou seja, 15 vitórias no duelo Em 19 deles, o ataque vermelho marcou ao menos uma vez, com média de 2,19 gols feitos por jogo O Wigan busca sua quarta vitória atuando como visitante diante dos Gunners E esse será apenas o segundo encontro entre os times válido pela FA Cup

Comparação de Odds para Arsenal x Wigan

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de escanteios na partida:

Casa Mais de 9,5 escanteios Menos de 9,5 escanteios Betsson 1,78 1,90 Betano 1,82 1,91 Bet365 1,90 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Arsenal x Wigan

Mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam: não (2,05 na Betsson) Gabriel Martinelli marca a qualquer momento (2,05 na Betsson) Mais de 3,5 gols do Arsenal (1,91 na Betano) Mais de 1,5 gols no 1º tempo (1,72 na Bet365)

