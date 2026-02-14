Neste domingo (15/02), Ponte Preta x São Paulo acontece no estádio Moisés Lucarelli pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 20h30 (horário de Brasília) e aqui, confira a análise completa e as informações deste confronto.

Palpite do Lance para Ponte Preta x São Paulo (15/02/2026)

O palpite principal aponta para gols apenas após o intervalo, considerando o padrão recente apresentado pelas equipes. Tanto a Ponte Preta quanto o São Paulo costumam elevar o ritmo na segunda etapa, retornando do vestiário com maior intensidade e presença ofensiva. A maioria dos gols recentes de ambos ocorreu no segundo tempo, o que reforça a expectativa de que o cenário se repita.

A Ponte Preta marca mais gols no segundo tempo, especialmente entre os minutos 61 e 75 Ponte Preta e São Paulo atacam com mais frequência na etapa final O São Paulo sofre mais gols no segundo tempo, principalmente entre os minutos 46 e 60 O São Paulo marcou 79% dos seus últimos 14 gols após o intervalo

Outros palpites para Ponte Preta x São Paulo

A expectativa é de um placar ajustado, com no máximo dois gols. Nove dos últimos dez jogos da Ponte Preta terminaram com menos de 2,5 gols, e o histórico recente do confronto reforça essa tendência, já que em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes houve no máximo dois gols.

Esse cenário indica uma partida em que apenas um dos lados deve marcar, com leve inclinação para o São Paulo. Quatro dos últimos cinco confrontos da Ponte Preta terminaram com apenas uma equipe balançando as redes, e na temporada atual apenas 17% dos jogos da equipe registraram gols marcados e sofridos.

No mercado de escanteios, a projeção também é de números moderados. O jogo tende a ser menos explorado pelas laterais, reduzindo cruzamentos e, consequentemente, tiros de canto. Quatro dos últimos cinco compromissos da Ponte Preta terminaram com no máximo dez escanteios. Além disso, as duas equipes somam média de 9,73 escanteios na temporada, enquanto nos confrontos diretos a média é de dez cantos por partida.

Análise e Forma dos Times

Ponte Preta - Momento e escalação

A Ponte Preta vive momento oposto ao do São Paulo, já que não vence há cinco partidas. No compromisso mais recente, foi superada pela Portuguesa por 2 x 0. Antes disso, perdeu para o Guarani por 1 x 0 e empatou com o Noroeste em 2 x 2, sequência que evidencia a dificuldade em manter regularidade.

Para o confronto, a equipe entra completa, sem desfalques confirmados. A tendência é de uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva para evitar nova derrota, especialmente diante de um adversário tecnicamente superior.

Provável escalação do Ponte Preta: Diogo Silva; Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; Rodrigo Souza, Tárik, Gustavo Telles e Élvis; Lukinha e Diego Tavares. Técnico: Marcelo Fernandes.

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo atravessa um momento positivo e não perde há cinco partidas. No compromisso mais recente pelo Campeonato Brasileiro Série A, venceu o Grêmio por 2 x 0, demonstrando solidez defensiva e eficiência no ataque. Antes disso, pelo Campeonato Paulista, superou o Primavera por 2 x 1, mantendo a sequência positiva.

A equipe chega confiante e com o elenco praticamente completo para o confronto. Os únicos desfalques seguem sendo André Silva e Ryan Francisco, ambos ainda no departamento médico.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Arboleda; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Confronto direto e estatísticas de Ponte Preta e São Paulo

O histórico recente entre Ponte Preta e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Ponte Preta e São Paulo

19/02/2025 — São Paulo 1 x 2 Ponte Preta (Paulista)

10/02/2024 — Ponte Preta 2 x 0 São Paulo (Paulista)

13/02/2022 — Ponte Preta 1 x 2 São Paulo (Paulista)

01/03/2020 — São Paulo 2 x 1 Ponte Preta (Paulista)

09/02/2019 — Ponte Preta 1 x 0 São Paulo (Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Ponte Preta e São Paulo

A Ponte Preta apresenta baixa precisão ofensiva, com média de 2,2 chutes no alvo e 5,7 finalizações para fora por jogo As duas equipes marcam poucos gols e, na temporada atual, somam média combinada de 1,77 gols O ataque da Ponte Preta registra apenas 0,6 gols de média por partida Dois dos últimos quatro jogos do São Paulo terminaram sem ambos marcam Três dos últimos cinco compromissos do São Paulo terminaram com menos de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Ponte Preta x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Ponte Preta marca o 1º escanteio Sem gol São Paulo marca o 1º escanteio Betsson 3,95 9,80 1,24 Superbet 4,45 9,60 1,27 Bet365 4,50 9,90 1,30

Resumo dos palpites do Lance para Ponte Preta x São Paulo

Primeiro tempo: Empate (2,45 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,82 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,50 na Bet365) Menos de 10,5 Escanteios (1,61 na Superbet)

