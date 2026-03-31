Santos x Remo – Palpites, análise e odds (02/04)

O Brasileirão está de volta após a pausa da Data Fifa, e Santos e Remo protagonizam um confronto direto na parte de baixo da tabela pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. O duelo acontece na quinta-feira, 2 de abril, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

O cenário é de urgência para os dois lados. O Santos ocupa a 16ª colocação, com sete pontos, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Remo, na 19ª posição com seis pontos, precisa de resultado fora de casa para deixar o Z4. É, na prática, um jogo de seis pontos entre equipes que não podem se dar ao luxo de tropeçar novamente.

A grande atração do lado santista é a estreia de Neymar sob o comando de Cuca, contratado em 19 de março para substituir Juan Pablo Vojvoda. O craque foi poupado do empate sem gols com o Cruzeiro, mas treinou sem limitações durante a pausa e deve enfim iniciar uma partida pelo novo treinador. Do outro lado, o Remo chega embalado pela goleada de 4 x 1 sobre o Bahia na rodada anterior, resultado que devolveu esperança ao torcedor azulino.

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Análise da partida

O Santos vive um dos piores inícios de Brasileirão do século. São sete pontos em oito jogos, com uma vitória (2 x 1 sobre o Vasco, na quarta rodada), quatro empates e três derrotas. A equipe não vence há quatro partidas consecutivas e soma apenas 29% de aproveitamento. O saldo de gols é de -3 (dez marcados e 13 sofridos).

Na Vila Belmiro, o rendimento não é muito melhor. O Peixe conquistou cinco dos 12 pontos disputados em casa, com uma vitória, dois empates e uma derrota. A defesa sofreu gols em sete dos oito jogos do campeonato, um problema crônico que preocupa a torcida e a diretoria.

A chegada de Cuca trouxe mudanças imediatas. O treinador alterou o esquema tático, testou variações no jogo-treino contra o sub-20 (vitória de 5 x 1) e esboçou um time mais ofensivo, com Neymar como meia centralizado por trás de um trio de ataque. A expectativa é de que o Peixe finalmente consiga transformar posse de bola em finalizações objetivas.

O Remo, por sua vez, vive um momento de montanha-russa. Após voltar à elite depois de 32 anos, o Leão Azul sofreu com a adaptação nas primeiras sete rodadas: foram três empates e quatro derrotas, incluindo três consecutivas contra Fluminense (2 x 0), Coritiba (1 x 0) e Flamengo (3 x 0). A equipe de Léo Condé chegou a ser lanterna.

A reviravolta veio na oitava rodada. No Mangueirão, diante de sua torcida, o Remo virou sobre o Bahia, então invicto no campeonato, e aplicou uma goleada de 4 x 1 com gols de Vitor Bueno, Gabriel Taliari (duas vezes) e Jajá. Foi a primeira vitória remista na Série A desde 27 de novembro de 1994, quando o clube bateu o Náutico por 2 x 0.

A performance como visitante, porém, é um ponto fraco. O Remo conquistou apenas um ponto em 12 possíveis nos quatro jogos que fez fora de casa pelo Brasileirão 2026, acumulando um empate e três derrotas. A solidez defensiva também não ajuda: o Leão sofreu gol em todos os oito jogos da competição.

pites para Santos x Remo

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Confrontos diretos

Santos e Remo praticamente não se enfrentam há décadas. O duelo mais recente aconteceu em 19 de março de 2010, pela Copa do Brasil, quando o Santos venceu por 4 x 0 no Mangueirão, com dois gols de André e dois de Neymar, que na época tinha apenas 18 anos.

Na Série A, os dois clubes se enfrentaram por última vez em 1994, justamente na última passagem do Remo pela elite. Foram dois jogos naquela temporada: o Santos venceu ambos, 1 x 0 em casa e 4 x 1 em Belém. Curiosamente, o autor do segundo gol do Santos naquela goleada foi Cuca, hoje treinador do Peixe.

O panorama geral é amplamente favorável ao Santos. O Leão Azul jamais venceu o Alvinegro Praiano em confrontos oficiais. Esse dado reforça a condição de favorito do mandante, embora o futebol atual e o momento das equipes nem sempre respeitem estatísticas históricas.

Notícias de Santos e Remo

Santos: desfalques e dúvidas

Cuca terá ao menos quatro desfalques confirmados por razões clínicas. O mais sentido é Gabriel Barbosa, artilheiro do Santos em 2026, que trata de um edema no músculo sóleo da perna direita e só deve voltar contra o Flamengo, na rodada seguinte.

Vini Lira está fora por tempo indeterminado, em recuperação de lesão ligamentar no joelho esquerdo. Mayke lida com artrose no joelho e também não joga. Zé Rafael segue em tratamento por tendinite patelar.

As dúvidas ficam por conta de Escobar, que sentiu desgaste muscular na coxa mas voltou a treinar normalmente, e Willian Arão, que lida com inflamação no tendão de Aquiles. A tendência é que Escobar jogue.

A boa notícia é Neymar, que treinou sem limitações durante toda a pausa e fará sua estreia sob o comando de Cuca. O craque deve atuar como meia centralizado, com liberdade para flutuar pelo ataque. Outro ponto de atenção: nove jogadores do Santos estão pendurados com dois cartões amarelos, entre eles Brazão, Igor Vinícius, Escobar, Gustavo Henrique e o próprio Neymar.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Barreal (Moisés), Thaciano (Rony) e Rony (Moisés). Técnico: Cuca.

Remo: desfalques e dúvidas

Léo Condé lida com problemas no departamento médico. O uruguaio Franco Catarozzi e o grego Panagiotis perderam atividades por questões físicas e serão reavaliados antes da viagem a Santos. João Lucas e Eduardo Melo também foram vetados pelo DM na última rodada.

Patrick de Paula, que sentiu dores no púbis, está em tratamento em São Paulo e deve ficar fora. Vitor Bueno, herói da goleada sobre o Bahia com um golaço de fora da área, é a principal dúvida: saiu do jogo antes dos 90 minutos por desgaste.

A principal força remista está no trio de ataque. Gabriel Taliari vive ótimo momento, com dois gols na última rodada. Alef Manga e Yago Pikachu oferecem velocidade e experiência. Jajá, que saiu do banco para marcar o quarto gol contra o Bahia, pode ganhar uma chance entre os titulares.

Provável escalação do Remo (4-4-2 / 4-3-3): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Picco, Zé Ricardo, Vitor Bueno; Alef Manga, Yago Pikachu (Jajá) e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Destaques individuais de Santos x Remo

Jogador destaque · Santos Neymar Jr. Estreia Primeiro jogo sob o comando de Cuca 2 Gols contra o Remo na Copa do Brasil 2010 Sem limites Treinou normalmente durante toda a Data Fifa Copa 2026 Mira convocação e precisa de ritmo de jogo Jogador destaque · Remo Gabriel Taliari 2 Gols contra o Bahia na 8ª rodada Artilheiro Líder de gols do Remo no Brasileirão 2026 Decisivo Virou o jogo contra o Bahia no 2º tempo Referência Pivot do ataque e jogador de área

Os técnicos

Cuca assumiu o Santos em 19 de março e estreou com um empate sem gols contra o Cruzeiro fora de casa. O treinador tem a missão de reorganizar um elenco desconfiado e dar identidade tática a uma equipe que sofria com oscilações sob Vojvoda. Durante a pausa, Cuca trabalhou variações táticas, testou Willian Arão como zagueiro e projetou um Santos mais vertical, com Neymar como peça central da criação.

Léo Condé enfrenta o desafio de manter o Remo na Série A após o acesso histórico em 2025. A campanha ruim nas primeiras sete rodadas pressionou o treinador, mas a goleada sobre o Bahia aliviou o ambiente. Condé tem apostado em um sistema com três zagueiros e dois alas projetados, alternando entre 3-5-2 e 3-4-3, usando transições rápidas como arma principal. A vitória sobre o Bahia mostrou que o time pode competir quando joga com intensidade e coragem.

Análise tática

Cuca deve escalar o Santos em 4-3-3 com Neymar como meia centralizado, Oliva e Gustavo Henrique como volantes e um trio ofensivo composto por Barreal (ou Moisés) e Rony (ou Thaciano) pelos lados, com um falso nove. A ideia é dominar a posse e pressionar o Remo no campo de ataque, explorando a qualidade técnica de Neymar para criar superioridade numérica no terço final.

O problema do Santos está na fragilidade defensiva. A dupla de zaga Veríssimo e Luan Peres é competente, mas a equipe sofre nas transições quando perde a bola no campo de ataque. Igor Vinícius e Escobar sobem muito pelas laterais, e o espaço nas costas pode ser explorado.

Léo Condé provavelmente vai adotar uma postura mais cautelosa do que na goleada sobre o Bahia. O Remo deve se posicionar em um bloco médio-baixo, com linhas compactas, e apostar nos contra-ataques pela velocidade de Alef Manga e Yago Pikachu. Gabriel Taliari é a referência na área, servindo como pivô para as jogadas ofensivas.

O confronto tático mais importante será nas laterais. Se o Santos pressionar alto com os laterais projetados, os alas do Remo podem encontrar espaço para saídas em velocidade. Alef Manga pelo lado esquerdo e Pikachu pela direita são jogadores que se alimentam de espaço e podem causar dano nas costas da defesa santista.

A presença de Neymar muda o jogo do Santos pela capacidade de ditar o ritmo e encontrar passes entre linhas. Mas o craque também é um risco defensivo, já que não costuma participar ativamente da recomposição. Condé pode tentar isolar os volantes santistas com pressão nos espaços que Neymar deixa vagos.

Prognóstico de placar exato para Santos x Remo

🎯 Palpite do Lance! Santos 2 x 1 Remo O Santos deve vencer na Vila Belmiro, impulsionado pela estreia de Neymar sob o comando de Cuca e pela pressão de um confronto direto contra o rebaixamento. Mas a defesa alvinegra, que sofreu gols em sete dos oito jogos, dificilmente sairá ilesa contra o ataque do Remo, que marcou quatro vezes na rodada passada. O Santos não vence há quatro partidas e precisa urgentemente dos três pontos em casa

há partidas e precisa urgentemente dos pontos em casa O Remo sofreu gol em todos os oito jogos do Brasileirão 2026

os jogos do Brasileirão 2026 A defesa do Santos cedeu gols em sete das oito rodadas disputadas

das rodadas disputadas O Remo conquistou apenas um ponto em 12 possíveis como visitante na Série A Previsão final: Santos retoma o caminho das vitórias com Neymar conduzindo o jogo, mas sofre um gol nas transições do Remo. Resultado: Santos 2 x 1 Remo.

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Remo