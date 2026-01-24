Santos x RB Bragantino – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Santos x RB Bragantino pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece neste domingo, 25 de janeiro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola na Vila Belmiro, em Santos. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Santos x RB Bragantino (25/01/2026)

O RB Bragantino chega ao duelo em um momento mais estável de desempenho e competitividade dentro do Campeonato Paulista. A equipe apresenta organização coletiva clara, bom controle de ritmo e capacidade de ser agressiva mesmo fora de casa, características que sustentam o prognóstico de vitória. O time tem mostrado consistência defensiva aliada a transições rápidas, aproveitando bem os espaços deixados pelos adversários.

Já o Santos vive um início de estadual marcado por instabilidade e dificuldade para transformar posse e volume em resultado. A equipe ainda busca encaixe, especialmente no setor ofensivo, e convive com baixa confiança após sequência sem vitórias. Jogando na Vila Belmiro, o Santos tende a se expor mais, o que pode favorecer o modelo de jogo do Bragantino, que costuma ser eficiente atacando espaços e impondo intensidade ao longo dos 90 minutos.

O RB Bragantino está há quatro jogos sem derrota , mostrando regularidade neste início de Paulistão

, mostrando regularidade neste início de Paulistão O Santos não venceu nas últimas três partidas , evidenciando o momento de instabilidade da equipe

, evidenciando o momento de instabilidade da equipe O Bragantino apresenta melhor aproveitamento geral na competição até aqui, com desempenho mais consistente nos dois lados do campo

Outros palpites para Santos x RB Bragantino

Os mercados indicam um jogo com tendência de controle inicial do RB Bragantino, mas sem domínio absoluto ao longo dos 90 minutos. A aposta no Bragantino para marcar o primeiro gol se apoia na postura mais agressiva da equipe nos minutos iniciais e na dificuldade recente do Santos em se impor desde o começo das partidas, o que abre espaço para o time visitante sair na frente mesmo atuando fora de casa.

Já os mercados de menos de 10,5 escanteios e ambas as equipes marcam apontam para um duelo equilibrado em volume, sem excesso de ações pelos lados, mas com chances claras para os dois times. O Santos costuma responder quando sai atrás, enquanto o Bragantino, apesar da organização, não passa ileso defensivamente contra o rival, o que sustenta a expectativa de gols para ambos sem um jogo excessivamente aberto.

Análise e Forma dos Times

Santos - Momento e escalação

O Santos ocupa a 8ª colocação do Campeonato Paulista, com cinco pontos em quatro jogos, e entra em campo pressionado pela necessidade de se manter no G8. O empate com o Corinthians na última rodada, embora sem vitória, foi visto internamente como um resultado positivo pelo contexto da partida e pela reação da equipe. Atuando novamente na Vila Belmiro, o Peixe aposta no fator casa e no apoio do torcedor para ganhar competitividade e se aproximar da zona de classificação.

Provável escalação do Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinícius Lira; Arão e João Schmidt (Zé Rafael); Barreal, Rollheiser e Thaciano (Lautaro Díaz); Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB Bragantino - Momento e escalação

O RB Bragantino lidera o Campeonato Paulista e chega para o confronto em um momento de alto rendimento. A equipe soma 10 pontos na competição, mantém invencibilidade e ainda não sofreu gols, refletindo um sistema defensivo sólido e um modelo de jogo bem ajustado. O time de Bragança Paulista alia intensidade, boa ocupação de espaços e controle das ações, o que tem permitido resultados consistentes neste início de torneio.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Nacho Sosa e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Vágner Mancini.

Confronto direto e estatísticas de Santos x RB Bragantino

O histórico recente entre Santos e RB Bragantino fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Santos x RB Bragantino

28/09/2025 – Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos (Campeonato Brasileiro)

27/04/2025 – Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino (Campeonato Brasileiro)

02/03/2025 – Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino (Campeonato Paulista)

27/03/2024 – Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino (Campeonato Paulista)

03/03/2024 – Red Bull Bragantino 1 x 0 Santos (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Santos x RB Bragantino

O RB Bragantino atravessa uma sequência de quatro jogos sem derrota, reforçando o bom momento na competição O Santos não venceu nas últimas três partidas, evidenciando a fase de instabilidade do time. O Bragantino mantém uma série de quatro jogos sem sofrer gols, com destaque para a solidez defensiva O Santos sofreu gol em quatro partidas consecutivas, mostrando dificuldades na proteção defensiva O RB Bragantino ficou abaixo de 4,5 cartões em cinco de sete jogos recentes, sustentando a linha disciplinar do confronto

Comparação de Odds para Santos x RB Bragantino

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Resumo dos palpites do Lance para Santos x RB Bragantino

