Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o confronto da 26ª rodada da Bundesliga 2025/26
Confira os principais palpites para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique pela 26ª rodada da Bundesliga 2025/26. O duelo acontece neste sábado (14), na BayArena, com bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília). O Lance! separou uma análise completa e as informações dos times para o confronto.
Palpite do Lance para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (14/03/2026)
O duelo entre os dois últimos campeões alemão traz a tona uma boa expectativa para gols no segundo tempo. O Bayern de Munique é o time europeu com o ataque mais efetivo nesta temporada. Em 39 jogos realizados, o ataque Bávaro marcou 134 gols, com média de 3,4 por partida. Somente na Bundesliga, 52 dos 92 totais foram nos segundos tempos.
O Bayer Leverkusen vem aumentando sua efetividade no períodos nas últimas partidas. Dez dos últimos 16 tentos foram após os 45 minutos finais. Três dos quatro duelos recentes tiveram ambos marcam na etapa. O time visitante vem sofrendo recentemente no período, com muitas chances sofridas a partir de uma queda física nos confrontos. Logo, o mercado é visto como boa opção no encontro.
- Sete dos últimos 12 gols sofridos pelo Bayern de Munique foram entre os minutos 75-90
- O Leverkusen tem 12 tentos marcados em segundos tempos como mandante na Bundesliga
- As últimas quatro partidas dos Bávaros tiveram ambos marcam na segunda etapa
Outros palpites para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
A campanha do Bayern de Munique nesta Bundesliga é por si um fator favorável ao nosso palpite. O time venceu 21 dos 25 jogos feitos na competição, com uma invencibilidade como visitante. Mas do que resultados, o desempenho é de amplo domínio sobre seus adversários. O Leverkusen tem o foco na Liga dos Campeões na semana, o que deve forçar um domínio do Bayern para uma boa vitória.
Os dois ataques contam com jogadores de alta capacidade de finalização. Tanto que somadas as médias de acertos no gol é de 13,4 por jogo (8,8 do Bayern e 4,6 do Leverkusen). Os times apostam no alto volume ofensivo por jogo como arma dos seus respectivos modelos. O jogo tende a ter muitas chances criadas e, apesar da alta disposição defensiva no clássico, tem uma tendência a alto número de acertos no alvo.
Muito da força do Bayern de Munique passa pelos pés de Harry Kane. Porém, outra peça de destaque é o francês Michael Olise. O ponta direita se destaca pela capacidade de criar jogadas individuais, gerando chances para seus companheiros. Assim, já deu 22 assistências na temporada nos 42 jogos, entre clube e seleção. Das últimas oito partidas que entrou em campo, em cinco ele deu um passe para gol.
Análise e Forma dos Times
Bayer Leverkusen - Momento e escalação
O Bayer Leverkusen segurou o empate no primeiro jogo contra o Arsenal pelas oitavas da Liga dos Campeões. Em casa, o time saiu na frente do placar com gol de Robert Andrich, mas Kai Havertz garantiu o empate em cobrança de pênalti próximo do apito final. O resultado deixou o confronto em aberto para a próxima terça-feira (17), na Inglaterra.
Na Bundesliga, a equipe vem de um empate em 3 a 3 com o Freiburg. O ponto somado deixou o Leverkusen em sexto lugar, três pontos da zona de classificação à Champions. Para este duelo, Hjulmand não contará com Grimaldo, ala que recebeu o quinto amarelo na última rodada.
Provável escalação do Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Robert Andrich, Edmond Tapsoba e Jarell Quansah; Ernest Poku, Aleix García, Ezequiel Fernández e Axel Tape (Tim Oermann); Martin Terrier, Ibrahim Maza e Christian Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand.
Bayern de Munique - Momento e escalação
O Bayern de Munique teve a vitória mais imponente de todos os oito jogos de ida da Champions League. Em Bérgamo, a equipe venceu por 6 a 1 a Atalanta e encaminhou a vaga para as quartas de final. A notícia ruim do confronto, contudo, foram os problemas médicos de três jogadores: Jonas Urbig, Alphonso Davies e Jamal Musiala. Todos esses serão baixas contra o Leverkusen.
Após vencer o Borussia Mönchegladbach na última rodada, o Bayern manteve a diferença em 11 pontos para o Borussia Dortmund. Com o título encaminhado, a equipe tenta engatar a sexta vitória seguida na Bundesliga. Além do trio afastado, Kompany não conta com Manuel Neuer, em recuperação de lesão. Harry Kane, após problema na panturrilha, pode voltar a ser titular neste duelo.
Provável escalação do Bayern de Munique: Sven Ulreich; Stanišić, Jonathan Tah, Upamecano e Laimer; Pavlovic e Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Díaz; Nicolas Jackson (Harry Kane). Técnico: Vincent Kompany
Confronto direto e estatísticas de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
O histórico recente entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique
- 01/11/2025 - Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen - (Bundesliga)
- 11/03/2025 - Bayer Leverkusen 0 x 2 Bayern de Munique - (Champions League)
- 05/03/2025 – Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen - (Champions League)
- 15/02/2025 – Bayer Leverkusen 0 x 0 Bayern de Munique - (Bundesliga)
- 03/12/2024 – Bayern de Munique 0 x 1 Bayer Leverkusen - (Copa da Alemanha)
Estatísticas e curiosidades de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
- Sete dos últimos dez confrontos diretos terminaram com um dos lados vencedor, sendo três seguidas do Bayern de Munique
- O mercado de ambos marcam bateu em sete dos últimos dez encontros na BayArena
- O Leverkusen tem média de 1,3 tentos sofridos nos 25 compromissos disputados na Bundesliga
- Oito dos últimos dez jogos do Bayern de Munique terminaram com o mercado de ambos marcam
- Seis das últimas sete partidas entre as equipes terminaram com mais de 4,5 cartões\
Comparação de Odds para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Betsson
Superbet
Betano
Resumo dos palpites do Lance para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
