O Lance! apresenta os melhores palpites para Real Madrid x Elche, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto acontece neste sábado, 14 de março, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Real Madrid x Elche (14/03/2026)

Vinícius Júnior aparece bem cotado para marcar a qualquer momento e ganha ainda mais protagonismo neste cenário, já que Kylian Mbappé segue afastado por conta de uma lesão no joelho, com retorno ainda incerto. Sem o principal artilheiro da La Liga e do Real Madrid, a responsabilidade ofensiva recai com mais força sobre o atacante brasileiro, que surge como a principal referência para decidir.

Além de ser o segundo maior goleador da equipe, Vinícius tem mantido bom nível nas partidas recentes e se encaixa com naturalidade como uma das saídas mais prováveis para um gol dos Los Blancos diante de um adversário defensivamente vulnerável.

Vinícius Júnior marcou nove gols nos últimos 26 jogos A fase do Elche é ruim, e sofreu em média dois gols por jogo nas últimas dez partidas. Sem Kylian Mbappé, artilheiro da La Liga e do Real Madrid, a responsabilidade de marcar recai sobre o atleta brasileiro No Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior conta com uma boa média de 7,3, considerada alta

Outros palpites para Real Madrid x Elche

Espera-se um placar com no máximo três gols, considerando a diferença técnica entre as equipes. Oito dos últimos nove jogos do Real Madrid terminaram com menos de 3,5 gols. Além disso, o Elche também registrou menos de 3,5 gols combinados em três dos últimos quatro duelos, recorte que reforça a tendência de um confronto sem placar tão elevado.

Também há expectativa para o mercado de ambos marcam, com a possibilidade de o Elche encontrar ao menos uma brecha na defesa dos Los Blancos. Quatro dos últimos cinco jogos da equipe terminaram com gols para os dois lados. Vale destacar ainda que, em três dos últimos cinco encontros entre os times, ambos marcaram, dado que sustenta esse cenário.

Por fim, como as duas equipes costumam atacar bastante pelos lados do campo, especialmente o Real Madrid, muito em função da presença de Vinícius Júnior pelo setor, a tendência é de uma quantidade considerável de escanteios. Quatro dos últimos cinco jogos do Real Madrid terminaram com mais de 9,5 escanteios. Na temporada atual, a média somada das equipes é de 10,18 escanteios por partida.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 63 pontos. No recorte dos últimos cinco jogos, a equipe sofreu apenas duas derrotas, e a vitória mais recente foi um 3 x 0 sobre o Manchester City. O momento competitivo segue relevante, mas o cenário exige atenção por conta do alto número de desfalques no elenco.

O departamento médico está cheio. Franco Mastantuono, Kylian Mbappé e Jude Bellingham entraram recentemente na lista de lesionados, sendo os dois últimos nomes de grande peso técnico dentro da equipe. Além deles, outros jogadores importantes seguem fora, como Álvaro Carreras, Rodrygo, Dani Ceballos e Éder Militão.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni e Pitarch, Arda Guler, Brahim Díaz e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa

Elche - Momento e escalação

O Elche ocupa a 17ª colocação, com apenas 26 pontos. No último compromisso pelo Campeonato Espanhol, a equipe perdeu para o Villarreal por 2 x 1. Antes disso, empatou com o Espanyol e foi derrotada pelo Athletic Bilbao, sequência que evidencia um momento de pouca consistência nos resultados.

Para a partida, o time terá três desfalques: Pedro Brigas, John Donald e Héctor Fort, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Elche: Matías Dituro; Víctor Chust, David Affengruber e Léo Petrot; Buba Sangaré, Germán Valera, Aleix Febas, Grady Diangana e Marc Aguado; André Silva e Álvaro Rodríguez (Rafa Mir). Técnico: Eder Sarabia.

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid x Elche

O histórico recente entre Real Madrid e Elche é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Elche

23/11/2025 — Elche 2 x 2 Real Madrid (Campeonato Espanhol) 15/02/2023 — Real Madrid 4 x 0 Elche (Campeonato Espanhol) 19/10/2022 — Elche 0 x 3 Real Madrid (Campeonato Espanhol) 23/01/2022 — Real Madrid 2 x 2 Elche (Campeonato Espanhol) 20/01/2022 — Elche 1 x 2 Real Madrid (Copa do Rei)

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid e Elche

Nos últimos dez compromissos entre as equipes, a média de gols por partida foi de 2,9 O ambos marcam acontece com frequência nos jogos das equipes, com 56% para o Real Madrid e 67% para o Elche no recorte da temporada atual Três dos últimos cinco compromissos do Real Madrid tiveram gols para os dois lados A equipe de Madrid marca muitos escanteios, com média de seis por jogo Em confrontos diretos, as equipes combinaram média de 9,2 tiros de canto por partida, número muito próximo do nosso recorte

Comparação de Odds para Real Madrid x Elche

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,40 2,85 Superbet 1,42 2,90 Betano 1,45 2,77

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Elche

Vinícius Júnior marca a qualquer momento (1,83 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,75 na Betsson) Ambos marcam (1,80 na Superbet) Mais de 9,5 Escanteios (1,78 na Betano)

