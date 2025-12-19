Newcastle x Chelsea – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Newcastle x Chelsea, pela 17ª rodada do Premier League. O confronto acontece neste sábado, 20 de dezembro, às 09h30 (horário de Brasília), no St. James Park,em Newcastle, Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Newcastle x Chelsea (20/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As partidas mais recentes do Newcastle vêm mantendo o padrão de jogos bastante movimentados, com oportunidades para ambos os lados e muitos gols anotados, o que reforça nosso palpite. Além disso, o histórico do confronto aponta para uma alta probabilidade de que as duas equipes marquem, aumentando também as chances de termos mais de 2,5 gols na partida.

Em oito das últimas nove partidas do Newcastle tivemos ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols marcados Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes tivemos ambas as equipes marcando gols Na temporada, os Magpies vem de 1,5 gol marcado por partida, enquanto os Blues registram 1,9 gol por jogo

Outros palpites para Newcastle x Chelsea

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O atacante alemão do Newcastle vem correspondendo bem o investimento e é nosso palpite para balançar as redes na partida. Na temporada, já são oito gols marcados e duas assistências com a camisa dos Magpies. Contando seleção alemã, 12 gols em 31 jogos disputados

As últimas partidas do Newcastle vem mostrando um alto volume de escanteios na partida. Com médias de 6,0 por jogo, enquanto o Chelsea vem com 5,6 escanteios de média, o prognóstico indica grandes chances de superar a linha, conforme ocorreu em seis dos últimos oito jogos da equipe do norte da Inglaterra.

Na temporada, os Magpies vem de 2,0 cartões recebidos por partida de média, e os Blues registram 1,9 cartões por jogo. Em cinco dos últimos seis confrontos entre as equipes tivemos mais de 4,5 cartões, assim nosso palpite para superar a linha ganha força.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle vem de momentos de oscilação na temporada, bem abaixo do que era esperado para a equipe que tem altos investimentos do mundo árabe. Os Magpies não conseguem engrenar uma sequência de vitórias a mais de dez jogos, e atualmente ocupa a 12ª colocação na Premier League. Em sua última partida, vitória sobre o Fulham por 2 a 1 nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Eddie Howe vem sofrendo para escalar sua equipe, com muitos problemas, principalmente no setor defensivo. Nomes como o goleiro Nick Pope, os zagueiros Sven Botman e Dan Burn, além de Kieran Trippier e Tino Livramento, seguem fora por lesão.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Harrison Ashby, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Lewis Miley, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Jacob Murphy, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Chelsea - Momento e escalação

Já o Chelsea vem de um momento melhor. Após ficar quatro partidas sem vitórias, venceu os dois últimos jogos, contra Everton pela Premier League e Cardiff City pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Atualmente, ocupa a quarta colocação do campeonato, brigando pela parte de cima da tabela.

Enzo Maresca segue sem contar com Levi Colwill, lesionado. O brasileiro Estevão teve uma pequena lesão muscular e também estará fora da partida contra o Newcastle.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Reece James, Cole Palmer, Enzo Fernánde e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x Chelsea

O histórico recente entre Newcastle e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Newcastle x Chelsea

11/05/2025 - Newcastle 2 x 0 Chelsea - Premier League

22/12/2024 - Newcastle 2 x 0 Chelsea - Carabao Cup

13/04/2024 - Chelsea 2 x 1 Newcastle - Premier League

09/12/2023 - Chelsea 3 x 2 Newcastle - Premier League

20/05/2023 - Chelsea 1(4) x (2)1 Newcastle - Carabao Cup

Estatísticas e curiosidades de Newcastle x Chelsea

Em todas as competições foram disputados 178 jogos entre as duas equipes, com 78 vitórias do Chelsea, 42 empates e 58 triunfos do Newcastle Na temporada, o Newcastle marcou 42 gols e sofreu 28, em 25 partidas disputadas até o momento O Chelsea registrou 49 gols marcados e 28 sofridos, em 25 jogos na temporada até o momento O Newcastle vem de nove jogos consecutivos sofrendo gols Em oito dos últimos nove jogos dos Magpies tivemos registrados mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Newcastle x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Newcastle x Chelsea

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.