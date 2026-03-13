O Lance! apresenta os melhores palpites para Vitória x Atlético-MG, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste sábado, 14 de março, às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Vitória x Atlético-MG (14/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Tanto Vitória quanto Atlético-MG vêm apresentando, em suas partidas mais recentes, um maior volume de gols marcados na segunda etapa, evidenciando confrontos que se tornam mais movimentados após o intervalo. Com primeiros tempos mais controlados, as equipes costumam realizar os ajustes necessários para buscar o resultado na etapa final.

Diante desse padrão, nosso palpite acompanha a tendência de que esse perfil se repita neste confronto, com maior volume de gols no segundo tempo.

O Vitória registrou 67% dos gols marcados e 46% dos gols sofridos no segundo tempo de suas últimas dez partidas Nos últimos dez jogos do Atlético-MG, 65% dos gols marcados e 76% dos gols sofridos ocorreram na segunda etapa

Outros palpites para Vitória x Atlético-MG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Vitória vem apresentando um ótimo retrospecto nas partidas mais recentes, conseguindo implementar seu estilo de jogo e controlar as ações desde os primeiros minutos, o que resultou na equipe abrindo o placar em todos os últimos cinco jogos da temporada. Além disso, o time baiano também leva vantagem no histórico recente do confronto, tendo inaugurado o marcador em quatro dos últimos cinco encontros contra o Atlético-MG. Diante desse cenário, nosso palpite acompanha a tendência de que os donos da casa mantenham esse padrão e voltem a sair na frente neste duelo.

Somado ao bom momento ofensivo, o Vitória também tem apresentado destaque no mercado de escanteios. Nas últimas dez partidas, a equipe conquistou o primeiro escanteio do jogo em oito oportunidades. Atuando em casa, a expectativa é de que esse perfil se repita, reforçando nosso palpite para esse cenário no confronto.

Por fim, o mercado de ambas as equipes marcarem aparece como uma opção bastante interessante. Em seis dos últimos oito jogos do Vitória tivemos gols para os dois lados, cenário que também se repetiu em cinco dos últimos sete confrontos diretos entre as equipes. Diante disso, o palpite para que ambos os times balancem as redes neste duelo ganha ainda mais força.

Análise e Forma dos Times

Vitória - Momento e escalação

O Vitória chega para este confronto na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos que a maioria dos outros times, a equipe baiana registra uma vitória na primeira rodada, um empate e duas derrotas, somando quatro pontos.

No seu último compromisso, empatou em 1 a 1 no clássico contra o Bahia. Agora, recebe o Atlético-MG com o objetivo de voltar ao caminho das vitórias. Para o duelo, o Rubro-Negro Baiano segue com alguns desfalques, como Luan Cândido, Dudu e Rúben Ramos, todos lesionados.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Caíque Gonçalves; Marinho, Renato Kayzer e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Atlético-MG - Momento e escalação

Já o Atlético-MG vem de vitória no seu último compromisso contra o Internacional, encerrando uma sequência negativa de quatro jogos sem triunfos, que incluía a derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Antes disso, o Galo somava apenas uma vitória em oito partidas, vivendo um momento delicado na temporada, que acabou culminando até na troca de comando da equipe.

No Campeonato Brasileiro, o Atlético registra uma vitória, dois empates e duas derrotas, ocupando a 13ª colocação com cinco pontos. Agora, visita o Vitória buscando aproveitar o embalo para iniciar uma sequência positiva de resultados e melhorar sua posição na tabela. Para a partida, Alexsander e Maycon seguem fora, lesionados. Já Natanael volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no confronto contra o Internacional.

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Iván Román, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo, Tomás Cuello, Hulk e Gustavo Scarpa; Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Confronto direto e estatísticas de Vitória x Atlético-MG

O histórico recente entre Vitória e Atlético-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Vitória x Atlético-MG

31/08/2025 - Vitória 1 x 0 Atlético-MG - (Campeonato Brasileiro)

13/04/2025 - Atlético-MG 2 x 2 Vitória - (Campeonato Brasileiro)

05/10/2024 - Atlético-MG 2 x 2 Vitória - (Campeonato Brasileiro)

20/06/2024 - Vitória 4 x 2 Atlético-MG - (Campeonato Brasileiro)

26/08/2018 - Vitória 1 x 0 Atlético-MG - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Vitória x Atlético-MG

Em todas as competições foram disputados 56 jogos entre as duas equipes, com 24 vitórias do Atlético-MG, 17 empates e 15 triunfos do Vitória O Vitória venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa contra o Atlético-MG Em 15 partidas na temporada, o Rubro-Negro Baiano registra cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas O Galo vem com quatro vitórias em 16 partidas nesse início de temporada O Vitória marcou o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos na temporada

Comparação de Odds para Vitória x Atlético-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance para Vitória x Atlético-MG

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.