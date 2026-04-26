San Lorenzo x Santos – Palpites, análise e odds (28/04)

San Lorenzo e Santos se reencontram pela primeira vez desde a Copa Libertadores de 2021 nesta terça-feira, 28 de abril, em partida válida pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2026. O Estadio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, será o palco de um duelo que pode definir, já na metade da fase de grupos, quem traça o caminho mais claro rumo à classificação.

O Ciclón chega como líder isolado da zona, com quatro pontos conquistados numa sequência de seis jogos sem derrota sob o comando de Gustavo Álvarez. O Santos, por sua vez, ocupa a lanterna com apenas um ponto – e sabe que um novo resultado negativo pode encaminhar uma eliminação no torneio.

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Análise da partida

A chegada de Gustavo Álvarez ao Ciclón, em 22 de março, transformou o ambiente no Boedo. O técnico argentino de 53 anos herdou um grupo que havia sofrido uma goleada de 5 a 2 para o Defensa y Justicia e acumulava quatro jogos sem vitória no Apertura – e estabilizou tudo com um sistema defensivo compacto e transições rápidas.

No Apertura 2026, San Lorenzo soma 22 pontos e ocupa a sexta colocação da Zona A com duas rodadas restantes na fase regular. Na última sexta-feira, Rodrigo Auzmendi entrou no segundo tempo e marcou de cabeça para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Platense em Vicente López. Um empate sem gols com o Vélez Sarsfield em casa na rodada anterior havia desperdiçado uma chance valiosa, mas o ciclo de seis partidas invicto segue intacto.

Na Sul-Americana, San Lorenzo estreou com um empate por 1 a 1 diante do Deportivo Recoleta no Paraguai e ajustou o trabalho para a segunda rodada, quando venceu o Deportivo Cuenca por 2 a 1 no Gasómetro. Os quatro pontos do grupo D são produto dessa consistência defensiva e da eficiência nos momentos decisivos.

O Santos chega em situação bem mais delicada. No Brasileirão, o Peixe soma 14 pontos em 13 rodadas e figura na 15ª colocação, a um ponto da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, a derrota para o Cuenca no Equador na abertura e o empate por 1 a 1 com o Recoleta em casa deixaram o clube de Cuca com apenas um ponto – lanterna do Grupo D, com três de distância do adversário desta terça-feira.

A decisão de poupar Neymar para o confronto de sábado com o Bahia, na Arena Fonte Nova, revelou a dimensão que esse jogo tem para o Peixe. Benjamín Rollheiser marcou dois pênaltis no primeiro tempo e o Santos estava a 45 minutos de uma vitória importante, mas cedeu dois gols em sete minutos no segundo tempo e ficou no empate por 2 a 2 – sem ganhar mais três pontos que precisava na briga para sair da parte de baixo da tabela.

A dependência do Santos de sua dupla de estrelas é real: em 24 jogos na temporada, Neymar e Gabigol atuaram juntos apenas oito vezes. O clube ainda não venceu em nenhuma das cinco partidas em que ambos ficaram de fora ao mesmo tempo.

O confronto direto entre líder e lanterna tem peso extra. San Lorenzo pode abrir sete pontos de vantagem caso vença, o que tornaria o Santos virtualmente eliminado da corrida pelo primeiro lugar – e em risco real de não alcançar nem a segunda colocação que daria acesso ao playoff. O fator casa, a sequência invicta sob Álvarez e a irregularidade santista continental inclinam a análise para o mandante.

Outros palpites para San Lorenzo x Santos

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Confrontos diretos

O histórico entre San Lorenzo e Santos se resume a quatro confrontos, todos pela Copa Libertadores, com leve vantagem para o clube brasileiro: dois triunfos do Santos, uma vitória do Ciclón e um empate.

O mais recente aconteceu na fase de grupos da Copa Libertadores 2021. No primeiro jogo, disputado no Nuevo Gasómetro, o Santos venceu por 3 a 1 em Buenos Aires. Na partida de volta, já em território brasileiro, o Ciclón arrancou o empate por 2 a 2. Nenhum dos dois times voltou a se encontrar desde então.

Notícias de San Lorenzo x Santos

San Lorenzo

San Lorenzo terá dois desfalques confirmados: Gastón Hernández e Ezequiel Cerutti, que sofreram rupturas de ligamentos e devem ficar afastados por meses. Gustavo Álvarez deve manter a base da última semana, com Jhohan Romaña, colombiano de 26 anos, como referência na linha de três zagueiros, e Rodrigo Auzmendi e Alexis Cuello disputando posição no ataque.

Escalação provável do San Lorenzo (3-4-2-1): Gill; Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Abrego, Insaurralde, De Ritis; Barrios, Hernández; Cuello. Técnico: Gustavo Álvarez.

Santos

No Santos, Gabigol e Igor Vinícius retornam após cumprirem suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão, e participaram normalmente do treino de domingo no CT Rei Pelé junto com Gabriel Brazão e Willian Arão. O Peixe chega a Buenos Aires com seu ataque-base disponível pela primeira vez na Sul-Americana. Vinicius Lira segue fora com lesão grave; Gabriel Menino ainda não está em condição ideal.

Neymar não participou do treino deste domingo após sentir sintomas gripais, mais está relacionado para a viagem à Bueno Aires para o duelo.

Escalação provável do Santos (4-2-3-1): Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique; Bontempo, Neymar (Rony), Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de San Lorenzo x Santos

Jogador destaque · San Lorenzo Rodrigo Auzmendi 2 Gols no Apertura 2026 269 Minutos jogados no Apertura 6.53 Média de avaliação FotMob 6 Jogos sem derrota sob Álvarez Jogador destaque · Santos Gabriel Barbosa (Gabigol) 4 Gols no Brasileirão 2026 2 Assistências no Brasileirão 2026 7.4 Média de avaliação FotMob 535 Minutos jogados no Brasileirão

Os técnicos

Gustavo Álvarez, de 53 anos, assumiu San Lorenzo em 22 de março num momento de crise. Natural de Lomas de Zamora, o técnico chegou ao Ciclón após um ciclo bem-sucedido no futebol chileno: campeão da Primeira Divisão com o Huachipato em 2023, depois conquistou a Copa Chile 2024 e a Supercopa de Chile 2025 pela Universidad de Chile, além de alcançar as semifinais da Copa Sul-Americana daquele ano. Álvarez tem contrato até dezembro de 2026 e já devolveu estabilidade a um grupo que vivia sob o peso de uma crise institucional que levará o clube a eleger nova diretoria em 30 de maio.

Cuca – nome de Aleksander Barcelos, de 62 anos – é um dos treinadores mais titulados do futebol brasileiro. Multicampeão pelo Atlético-MG (Copa Libertadores 2013, Brasileirão 2021) e com passagem anterior pelo próprio Santos (2014-2015), ele retornou ao Peixe para a temporada de 2026 carregando grande expectativa. A campanha até aqui, porém, revela uma equipe instável: o Santos não encontrou consistência sem seus dois atacantes mais importantes e oscila perigosamente nos três torneios que disputa de forma simultânea.

Análise tática

Gustavo Álvarez opera com um 3-4-2-1 compacto, onde o trio defensivo central libera os alas Tripichio e De Ritis para atuar com amplitude e chegada. Abrego e Insaurralde formam um duplo pivô que protege a linha de três, enquanto Barrios e Hernández funcionam como meias de ligação num bloco médio bem estruturado. O time de Álvarez se apoia em transições rápidas após recuperar a posse, com Cuello como referência para segurar a bola.

Cuca trabalha no 4-2-3-1 clássico, com Gabigol como centroavante de referência e Neymar – quando disponível – como armador pela esquerda. A dupla conecta bem quando joga junta, mas a ausência de qualquer um deles reduz consideravelmente a criatividade do time. Os laterais Santos são convocados a subir, o que abre espaços para os contra-ataques adversários.

O ponto de vulnerabilidade do Santos está justamente nas alas. De Ritis e Tripichio têm espaço para pressionar os laterais santistas e criar superioridade numérica nas costas das subidas dos fullbacks. A fragilidade emocional exposta contra o Bahia – dois gols sofridos em sete minutos no segundo tempo depois de liderar por 2 a 0 – também é um dado que a comissão técnica do San Lorenzo certamente considerou na preparação.

Prognóstico de placar exato para San Lorenzo x Santos

🎯 Previsão de Placar San Lorenzo 1 x 0 Santos O San Lorenzo deve aproveitar o mando de campo e a solidez defensiva construída por Álvarez para segurar os três pontos. O Santos chega com mais recursos ofensivos do que nas rodadas anteriores, mas sem consistência na Sul-Americana e carregando a pressão de quem não pode mais perder. San Lorenzo invicto em seis partidas sob Gustavo Álvarez e com a defesa menos vazada do Grupo D até aqui.

O Santos marcou apenas um gol em dois jogos na Sul-Americana e cedeu o empate ao Bahia após liderar por 2 a 0 – sinal de fragilidade emocional que o Ciclón pode explorar.

Em 24 jogos na temporada, Neymar e Gabigol jogaram juntos apenas oito vezes. Mesmo com os dois disponíveis, o Santos ainda não encontrou regularidade como dupla.

O Estadio Pedro Bidegain tem sido forte sob Álvarez, e a pressão sobre o visitante, lanterna do grupo, é um fator tático que o San Lorenzo sabe usar.

Resumo do palpites do Lance para San Lorenzo x Santos