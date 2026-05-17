Fluminense x Bolívar Palpite – Notícias e odds (19/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Fluminense e mais de 2,5 gols – 1,64 na Betsson Placar provável: Fluminense 3 x 0 Bolívar – 7,00 na Betsson Aposta de valor: John Kennedy marcar a qualquer momento – 1,85 na Betsson Aposta alternativa: Fluminense marcar em ambos os tempos – 1,85 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Menos de 9,5 escanteios – 1,75 na Br4Bet

O Fluminense recebe o Bolívar nesta terça-feira (19), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores 2026. Lanterna da chave com apenas dois pontos, o Tricolor precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para ultrapassar os bolivianos no confronto direto e seguir dependendo apenas de si na última rodada. Qualquer resultado diferente da vitória elimina os cariocas da competição.

Apesar da pressão, o Fluminense chega motivado após vencer o São Paulo por 2 x 1 no Brasileirão e manter-se no G4. O ambiente no Maracanã promete ser de grande apoio da torcida após a apresentação de Hulk no último sábado, mesmo que o atacante só possa estrear após a abertura da janela de transferências em julho. Confira os palpites do Lance para o duelo no Rio de Janeiro e também outras dicas de aposta para hoje.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17:00 (17/05) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida: Sobrevivência na Libertadores

A campanha do Fluminense na Libertadores 2026 contrasta fortemente com o desempenho da equipe no Brasileirão. No torneio continental, o Tricolor soma dois empates, 0 x 0 contra o Deportivo La Guaira e 1 x 1 diante do Independiente Rivadavia, ambos fora de casa, e duas derrotas, para Independiente Rivadavia no Maracanã e Bolívar em La Paz, acumulando apenas dois pontos e saldo negativo de três gols.

No Campeonato Brasileiro, porém, o cenário é completamente diferente. O Fluminense ocupa a terceira colocação com 30 pontos após 16 rodadas e possui uma das campanhas mais sólidas como mandante da competição, com sete vitórias em nove jogos no Maracanã. John Kennedy atravessa grande fase, liderando a artilharia da equipe e chegando a 12 gols na temporada, repetindo sua melhor marca pelo clube alcançada em 2023, ano do título da Libertadores.

A vitória por 2 x 1 sobre o São Paulo no último sábado aumentou a confiança do elenco para a decisão continental. John Kennedy abriu o placar, Canobbio ampliou, e o Fluminense conseguiu controlar a partida mesmo após sofrer pressão nos minutos finais. Lucho Acosta, recuperado de lesão no joelho, voltou a comandar a criação ofensiva e elevou o nível técnico do setor ofensivo tricolor.

O Bolívar chega ao Maracanã ocupando a segunda posição do grupo, com cinco pontos. A equipe boliviana venceu o Fluminense por 2 x 0 em La Paz, empatou duas vezes com o Deportivo La Guaira e foi derrotada pelo Independiente Rivadavia na Argentina. Desde a saída de Flavio Robatto, em abril, o clube passou a ser comandado interinamente por Vladimir Soria, que ainda busca dar estabilidade ao time fora da altitude boliviana.

O retrospecto do Bolívar em território brasileiro ajuda a explicar o favoritismo tricolor. Em 21 partidas disputadas no Brasil, os bolivianos conquistaram apenas uma vitória. Sem os 3.650 metros de altitude do Estádio Hernando Siles, a equipe perde grande parte de sua vantagem competitiva e apresenta dificuldades para sustentar intensidade física ao longo dos 90 minutos.

Na última rodada da Libertadores, o Bolívar escapou da derrota diante do Deportivo La Guaira graças a um gol de falta marcado por Leonel Justiniano nos acréscimos, arrancando empate por 1 x 1 em Caracas. O desempenho voltou a expor as limitações defensivas e a dificuldade do time para controlar partidas longe de La Paz.

Matematicamente, o cenário favorece os bolivianos. Um simples empate no Maracanã elimina o Fluminense e garante o Bolívar nas oitavas de final. Por isso, a tendência é de uma postura extremamente defensiva dos visitantes, priorizando linhas baixas, compactação e interrupções constantes no ritmo do jogo.

Para o Fluminense, o desafio vai além de vencer: será necessário atacar desde o início sem perder equilíbrio defensivo. O ambiente no Maracanã promete ser de pressão máxima, impulsionado pela apresentação de Hulk e pela mobilização da torcida, que já ultrapassou a marca de 50 mil ingressos vendidos para a decisão.

Outros palpites para Fluminense x Bolívar

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h00 (17/05). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

A partida desta terça-feira marca apenas o segundo confronto oficial da história entre Fluminense e Bolívar. O primeiro encontro aconteceu em 30 de abril, pela terceira rodada desta edição da Libertadores, quando o Bolívar venceu por 2 x 0 no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Robson Matheus, brasileiro da equipe boliviana, marcou os dois gols da partida: o primeiro aos cinco minutos do primeiro tempo e o segundo aos 16 da etapa final.

O contexto daquela noite foi extremamente desfavorável ao Fluminense. Além das dificuldades impostas pelos 3.650 metros de altitude de La Paz, o Tricolor ainda perdeu Facundo Bernal, expulso após aplaudir ironicamente o árbitro em um lance revisado pelo VAR. Com um jogador a menos, a equipe de Luis Zubeldía teve pouca capacidade de reação. Agora, atuando ao nível do mar e diante de um Maracanã lotado, o cenário é completamente diferente para os cariocas.

Embora o histórico entre os clubes ainda seja curto, o Fluminense possui experiência recente enfrentando equipes bolivianas na Libertadores. Na campanha do título continental de 2023, o Tricolor encarou o The Strongest em La Paz e foi derrotado por 1 x 0, mas conseguiu avançar com tranquilidade na fase de grupos.

O retrospecto geral do Bolívar em solo brasileiro também reforça o favoritismo do Fluminense. Em 21 partidas disputadas no Brasil contra clubes nacionais, os bolivianos conquistaram apenas uma vitória, demonstrando enorme dificuldade para competir fora da altitude. O dado fortalece a expectativa de domínio tricolor no Maracanã nesta rodada decisiva da Libertadores.

Notícias de Fluminense x Bolívar

Fluminense: desfalques e dúvidas

A principal dúvida do Fluminense é Martinelli. O volante sofreu uma lesão grau 3 no reto femoral anterior da coxa esquerda no dia 23 de abril, durante a partida contra o Operário-PR pela Copa do Brasil, e recebeu inicialmente um prognóstico de seis a oito semanas de recuperação. No entanto, surpreendeu ao retornar aos treinamentos no gramado em 11 de maio, menos de três semanas após a lesão. Luis Zubeldía evitou confirmar a presença do jogador nos últimos dias, mas, caso esteja apto, Martinelli deve reassumir imediatamente a titularidade no meio-campo.

Lucho Acosta é a principal boa notícia para o Tricolor. O meia argentino voltou após se recuperar de um problema no joelho esquerdo e vem crescendo de rendimento. Foi decisivo na classificação diante do Operário-PR pela Copa do Brasil e teve destaque na vitória sobre o São Paulo, recebendo a maior nota da equipe. O camisa 32 soma quatro gols e cinco assistências em 22 partidas na temporada e deve iniciar entre os titulares no Maracanã.

Germán Cano voltou a ficar no banco contra o São Paulo após semanas tratando um problema muscular e pode aparecer como opção no segundo tempo, principalmente se o Fluminense precisar aumentar a presença ofensiva na área. Alisson retorna após cumprir suspensão pelo Brasileirão e disputa espaço no meio-campo. Já Matheus Reis continua fora, ainda em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior.

Hulk, apresentado oficialmente no último sábado em um Maracanã lotado, segue sem condições de estreia imediata. O atacante só poderá atuar após a reabertura da janela de transferências em julho, mas sua chegada já elevou o entusiasmo da torcida para a decisão contra o Bolívar.

Provável escalação do Fluminense (4-3-3): Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy e Agustín Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía.

Bolívar: desfalques e dúvidas

O Bolívar não possui desfalques confirmados de grande impacto, mas chega ao Maracanã após um período desgastante na Liga Boliviana. A equipe empatou por 1 x 1 com o Nacional Potosí no dia 14 de maio, resultado que manteve a irregularidade do time longe de La Paz. Vladimir Soria permanece no comando técnico desde a saída de Flavio Robatto e tem apostado principalmente em uma organização defensiva mais sólida.

Robson Matheus, meio-campista brasileiro que marcou os dois gols da vitória sobre o Fluminense no primeiro turno, segue como peça importante na saída de bola e na construção ofensiva. No ataque, Martín Cauteruccio, experiente centroavante uruguaio de 39 anos e campeão da Libertadores de 2014 pelo San Lorenzo, lidera a artilharia da equipe na temporada, com cinco gols no Campeonato Boliviano, e será a principal referência ofensiva.

Outro nome fundamental é o goleiro Carlos Lampe. Aos 39 anos, o arqueiro acumula vasta experiência em Libertadores e pela seleção boliviana, devendo ser bastante exigido diante da pressão ofensiva esperada do Fluminense no Maracanã.

Provável escalação do Bolívar (4-3-3): Carlos Lampe; Luis Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Carlos Melgar, Leonel Justiniano e Robson Matheus; Braian Oyola, Martín Cauteruccio e Dorny Romero. Técnico: Vladimir Soria.

Destaques individuais de Fluminense x Bolívar

Jogador destaque · Fluminense John Kennedy 12 Gols na temporada 2026, igualando sua melhor marca (2023) 8 Gols no Brasileirão, um dos artilheiros da competição 31 Jogos disputados na temporada em todas as competições 5 em 7 Jogos em casa no Brasileirão 2026 marcando gols Jogador destaque · Bolívar Robson Matheus 2 Gols na Libertadores 2026, ambos contra o Fluminense em La Paz 4 Gols na temporada 2026 em todas as competições (Liga Boliviana e Libertadores) 4 Jogos na Libertadores 2026, titular em todos pelo Bolívar 7,6 Nota média na Libertadores 2026 (Flashscore), a mais alta do elenco do Bolívar

Os Técnicos: Zubeldía pressionado contra Soria instável

O treinador argentino convive com uma dualidade incômoda nesta temporada: enquanto o Fluminense ocupa a parte de cima da tabela no Brasileirão, a campanha na Libertadores é decepcionante. A pressão sobre Zubeldía aumentou após o empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, e chegaram a circular informações de que ele poderia ser demitido em caso de derrota para o Independiente Rivadavia na quarta rodada da competição continental. O empate por 1 x 1 na Argentina, com gol salvador de John Kennedy nos acréscimos, acabou dando sobrevida ao treinador.

Zubeldía tem como uma de suas principais características a flexibilidade tática. Já utilizou formações mais conservadoras, com três volantes na altitude de La Paz, ajustou o sistema para potencializar Lucho Acosta como organizador central e também testou Savarino em funções híbridas entre o meio-campo e o ataque. A vitória sobre o São Paulo mostrou um Fluminense mais equilibrado e confiante, e o técnico espera transferir essa intensidade para a decisão diante do Bolívar no Maracanã.

Ídolo histórico do Bolívar como jogador, Vladimir Soria assumiu o comando técnico interinamente após a saída de Flavio Robatto. Sua estreia foi impactante, com goleada por 6 x 0 sobre o Real Tomayapo pela Liga Boliviana, mas desde então os resultados alternaram bons e maus momentos. A vitória sobre o Fluminense em La Paz foi o principal resultado da curta passagem até aqui, embora os empates contra Deportivo La Guaira e Nacional Potosí tenham mantido certa instabilidade.

Soria aposta em um estilo pragmático, priorizando organização defensiva e força coletiva. A tendência para o duelo no Maracanã é de um Bolívar atuando em bloco baixo, com duas linhas compactas e pouca posse de bola, tentando explorar contra-ataques em velocidade com Dorny Romero e Braian Oyola. O grande desafio dos bolivianos será sustentar esse nível de concentração defensiva durante os 90 minutos diante de um Fluminense que precisa vencer por larga vantagem.

Análise Tática

O Fluminense deve atuar no 4-3-3 consolidado por Luis Zubeldía nas últimas partidas, com Lucho Acosta centralizado na criação e Savarino aberto pela direita, buscando diagonais para dentro com o pé esquerdo. John Kennedy será a principal referência ofensiva, enquanto Canobbio, pelo lado esquerdo, oferece profundidade e intensidade nos cruzamentos. No meio-campo, Nonato e Hércules garantem equilíbrio defensivo para permitir as subidas constantes de Guga e Guilherme Arana pelos corredores laterais.

O Bolívar tende a adotar um 4-5-1 sem a bola, com Martín Cauteruccio isolado no ataque e duas linhas compactas protegendo Carlos Lampe. A estratégia de Vladimir Soria deve ser bastante clara: fechar os espaços entre linhas e obrigar o Fluminense a construir jogadas pelos lados, evitando infiltrações centrais de Lucho Acosta. Justiniano e Melgar formam um meio-campo mais físico e posicional, reforçando o caráter defensivo da proposta boliviana.

A principal chave tática para o Fluminense será a velocidade na circulação de bola. Diante de um bloco baixo, o Tricolor precisará trocar passes rapidamente para desorganizar a defesa adversária, alternando jogadas pelas pontas com infiltrações pelo centro. As bolas paradas também ganham peso importante: Ignácio e Freytes têm presença aérea relevante, e o Fluminense aparece entre as equipes mais eficientes do Brasileirão em gols originados de escanteios. Além disso, a queda física do Bolívar em partidas fora de La Paz pode abrir espaços para o time carioca acelerar o ritmo especialmente no segundo tempo.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Bolívar