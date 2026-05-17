Boca Juniors x Cruzeiro Palpite – Notícias e odds (19/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 1,55 na Betsson Placar provável: Boca Juniors 1 x 1 Cruzeiro – 6,50 na Betsson Aposta de valor: Resultado: Empate – 3,30 na Betsson Aposta alternativa: Leandro Paredes receber um cartão – 1,80 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Menos de 9,5 escanteios – 1,70 na Br4Bet

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (19), na La Bombonera, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores 2026. O Boca, terceiro colocado com seis pontos, precisa vencer para seguir dependendo apenas de si na briga por vaga nas oitavas, enquanto a Raposa, vice-líder com sete, pode garantir matematicamente a classificação em caso de triunfo em Buenos Aires.

A pressão está do lado argentino. O Boca venceu apenas uma das últimas quatro partidas, foi eliminado pelo Huracán nos playoffs do Apertura dentro de casa e ainda perdeu o atacante Adam Bareiro por lesão muscular. Já o Cruzeiro chega em bom momento após vencer o duelo do primeiro turno por 1 x 0 e empatar fora de casa com o Palmeiras, embora tenha a ausência do suspenso Keny Arroyo. Confira os palpites do Lance para o duelo em Buenos Aires e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida: Decisão no Grupo D com pressão máxima sobre o Boca

O Boca Juniors atravessa seu pior momento na temporada 2026. Após construir uma sequência de 14 jogos de invencibilidade entre fevereiro e abril, incluindo vitória sobre o River Plate no Monumental e goleada por 4 x 0 sobre o Defensa y Justicia fora de casa, a equipe de Claudio Úbeda entrou em crise no mês de maio. A derrota por 1 x 0 para o Cruzeiro no Mineirão marcou o início da queda. Mesmo vencendo o Central Córdoba por 2 x 1 pelo Apertura, o Boca acumulou nova derrota diante do Barcelona em Guayaquil e acabou eliminado pelo Huracán nos playoffs do Apertura, perdendo por 3 x 2 na prorrogação dentro da Bombonera, apesar de atuar os minutos finais com dois jogadores a mais.

A eliminação para o Huracán, em 9 de maio, expôs os problemas emocionais do elenco. Lautaro Di Lollo cometeu dois pênaltis na prorrogação, enquanto o goleiro Hernán Galíndez foi decisivo para os visitantes com grandes defesas. A torcida deixou a Bombonera sob vaias, cenário raro nos últimos anos e que aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. O Boca chega para esta rodada com três derrotas nos últimos quatro jogos e sob forte cobrança interna.

O Cruzeiro vive um cenário bem mais estável. De volta à Libertadores após seis anos, a equipe encontrou equilíbrio sob o comando de Artur Jorge. A campanha na fase de grupos mostra competitividade: vitória sobre o Barcelona em Guayaquil, derrota para a Universidad Católica no Mineirão, triunfo diante do Boca em Belo Horizonte e empate sem gols no Chile, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um homem a menos após a expulsão de Keny Arroyo. Com sete pontos, a Raposa divide a liderança da chave com os chilenos.

No Brasileirão, o Cruzeiro também mantém desempenho consistente. Após perder o clássico contra o Atlético-MG, a equipe reagiu com vitória sobre o Bahia fora de casa, avançou na Copa do Brasil eliminando o Goiás e empatou em 1 x 1 com o líder Palmeiras na Arena Barueri. Keny Arroyo marcou o gol celeste, enquanto o goleiro Otávio teve atuação importante para assegurar o resultado. A Raposa ocupa a 12ª posição na Série A e demonstra capacidade de competir em alto nível nas três frentes da temporada.

A situação do grupo aumenta ainda mais a pressão sobre o Boca Juniors. Uma derrota na Bombonera deixaria os argentinos em situação extremamente delicada, quatro pontos atrás do Cruzeiro restando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos. Nesse cenário, os xeneizes dependeriam de combinação de resultados para avançar às oitavas. Já uma vitória cruzeirense garante matematicamente a classificação da equipe mineira. O empate mantém o Boca vivo, mas obriga os argentinos a vencerem a Universidad Católica na rodada final.

Historicamente, a Bombonera costuma ser um fator decisivo em noites de Libertadores, e o apoio da torcida pode funcionar como combustível para um time pressionado. No entanto, a fragilidade emocional demonstrada na eliminação para o Huracán levanta dúvidas sobre a capacidade de reação do elenco em um contexto de máxima tensão competitiva.

Outros palpites para Boca Juniors x Cruzeiro

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Confrontos diretos

Cruzeiro e Boca Juniors já se enfrentaram 19 vezes na história, em um confronto marcado por enorme equilíbrio: são oito vitórias da Raposa, sete dos argentinos e quatro empates, com 20 gols marcados pelos mineiros contra 19 dos xeneizes. Um dado que reforça o perfil equilibrado do duelo é que, em nenhum desses encontros, houve vitória por mais de dois gols de diferença.

No confronto mais recente, válido pela Libertadores 2026, o Cruzeiro venceu por 1 x 0 no Mineirão em uma partida extremamente tensa e truncada. O jogo teve nove cartões amarelos e a expulsão de Adam Bareiro ainda nos acréscimos do primeiro tempo. O Boca adotou uma postura mais provocativa e física nos minutos iniciais, mas precisou recuar após ficar com um jogador a menos. Néiser Villarreal marcou o único gol da partida aos 38 minutos da etapa final, após boa troca de passes entre Matheus Pereira e Kaio Jorge. O apito final ainda foi marcado por empurra-empurra e discussões envolvendo jogadores argentinos e Matheus Pereira.

Antes deste reencontro pela Libertadores, as equipes haviam se enfrentado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024. O Boca venceu o jogo de ida por 1 x 0 na Bombonera, com gol de Edinson Cavani. Na volta, no Mineirão, o Cruzeiro devolveu o placar agregado ao vencer por 2 x 1, com gols de Matheus Henrique e Walace, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, a Raposa levou a melhor por 5 x 4 e avançou de fase.

O histórico na Bombonera, no entanto, favorece os argentinos. Em nove partidas disputadas no estádio, o Boca Juniors venceu cinco vezes, enquanto o Cruzeiro conquistou duas vitórias e houve ainda dois empates. O ambiente tradicionalmente hostil do estádio segue sendo um dos grandes desafios para os visitantes em jogos continentais.

Notícias de Boca Juniors x Cruzeiro

Boca Juniors: desfalques e dúvidas

O elenco do Boca Juniors chega bastante fragilizado para este confronto decisivo. A principal ausência é o atacante Adam Bareiro, um dos artilheiros da equipe na temporada, que sofreu uma lesão muscular no complexo adutor e no reto anterior do abdômen durante a derrota para o Huracán, deixando o campo ainda no primeiro tempo. O departamento médico estima cerca de três semanas de recuperação para o paraguaio, que já havia sido expulso no duelo de ida contra o Cruzeiro e vinha sendo alvo de críticas pelo excesso de agressividade em campo.

Outra baixa importante é o volante Santiago Ascacíbar, peça fundamental pela intensidade e capacidade de marcação no meio-campo. O argentino foi expulso na derrota para o Barcelona, pela quarta rodada da fase de grupos, e cumprirá suspensão automática diante da Raposa. As duas ausências atingem diretamente a espinha dorsal da equipe montada por Claudio Úbeda.

A situação no gol também preocupa. O titular Agustín Marchesín sofreu ruptura de ligamentos no joelho direito e está fora até 2027. Seu substituto imediato, Leandro Brey, teve uma lesão na virilha durante a partida contra o Barcelona, em Guayaquil, e ainda inspira cuidados físicos, apesar de ter atuado diante do Huracán. Caso não tenha condições ideais, o experiente Javier García, de 39 anos, deve assumir a meta após passar mais de dois anos sem atuar antes de voltar recentemente aos gramados.

Além disso, Ander Herrera segue fora por lesão muscular na coxa, Carlos Palacios se recupera de artroscopia no joelho, e Edinson Cavani continua indisponível devido a uma hérnia de disco lombar. Para compensar as ausências, Úbeda deve promover Milton Giménez ao ataque ao lado de Miguel Merentiel, enquanto Milton Delgado e Leandro Paredes aparecem como alternativas para preencher o espaço deixado por Ascacíbar no meio-campo. Exequiel Zeballos, cada vez mais utilizado nas últimas partidas, também pode ganhar vaga entre os titulares pelas pontas.

Provável escalação do Boca Juniors (4-3-3): Leandro Brey; Marcelo Weigandt (Malcom Braida), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado e Tomás Aranda; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

O Cruzeiro chega para o duelo com uma ausência importante: Keny Arroyo, titular pela ponta direita e um dos jogadores mais perigosos da equipe na Libertadores, cumpre suspensão após a expulsão no empate diante da Universidad Católica. O substituto mais provável é Néiser Villarreal, justamente o autor do gol da vitória sobre o Boca Juniors no confronto do primeiro turno, no Mineirão.

No gol, o cenário segue inalterado desde a grave lesão de Cássio, que passou por cirurgia no joelho e só deve retornar no fim de 2026. A responsabilidade permanece com Otávio, de apenas 20 anos, que vem aproveitando bem a sequência como titular. Contra o Palmeiras, no último sábado, o jovem goleiro teve atuação decisiva e realizou importantes defesas para garantir o empate, incluindo uma intervenção em finalização de Gustavo Gómez dentro da pequena área.

O lateral-esquerdo Kauã Prates segue fora por problema muscular, enquanto o meia Matheus Henrique continua em recuperação de lesão. Já o lateral-direito William foi liberado pelo clube para resolver questões pessoais e também não estará disponível para a partida em Buenos Aires.

A principal notícia positiva para Artur Jorge é a confirmação de Matheus Pereira entre os titulares. Principal articulador da equipe e líder em passes decisivos no Brasileirão 2026, o camisa 10 chega em grande momento técnico e deve ser novamente o cérebro ofensivo da Raposa. Kaio Jorge, artilheiro do time na temporada, e o zagueiro Fabrício Bruno, peça-chave da solidez defensiva, também estão confirmados para o confronto na Bombonera.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Néiser Villarreal, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Destaques individuais de Boca Juniors x Cruzeiro

Jogador destaque · Boca Juniors Leandro Paredes 7,55 Nota média no FotMob na Liga Profesional 2026, líder do elenco 90% Precisão de passe na temporada, referência na saída de bola 2G + 3A Participações diretas em gols no Apertura 2026 14 Títulos na carreira, incluindo Copa do Mundo 2022 pela Argentina Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 7,52 Nota média no FotMob no Brasileirão 2026 3,4 Passes decisivos por jogo na Série A, líder da competição 5G + 3A Participações diretas em gols na temporada 2026 58 Faltas sofridas em 2026

Os Técnicos: Sobrevivência argentina contra a mão firme portuguesa

A situação de Claudio Úbeda ficou consideravelmente mais delicada após a eliminação no Apertura. O treinador chegou ao Boca Juniors nesta temporada e ganhou respaldo durante a sequência de invencibilidade construída no início do ano, mas as três derrotas nas últimas quatro partidas desgastaram rapidamente sua imagem diante da torcida e da imprensa argentina.

A queda para o Huracán, especialmente pelo contexto de enfrentar um adversário com dois jogadores a menos nos minutos finais, ampliou ainda mais a pressão sobre o técnico. O duelo contra o Cruzeiro passa a ter peso decisivo também para a permanência de Úbeda no cargo.

A principal virtude do trabalho do treinador até aqui foi a organização defensiva, sobretudo em partidas fora de casa. No entanto, as ausências de Santiago Ascacíbar e Adam Bareiro atingem justamente setores fundamentais do esquema montado pelo técnico. A capacidade de reorganizar o time diante desses desfalques pode ser determinante para manter vivo o sonho do Boca pela sétima Libertadores.

Artur Jorge assumiu o Cruzeiro em um momento delicado da temporada, com a equipe pressionada no Brasileirão, e rapidamente conseguiu reorganizar o time taticamente. Desde sua chegada, a Raposa conquistou o Campeonato Mineiro e passou a apresentar maior estabilidade nas competições que disputa.

A aposta em Otávio no gol, a consolidação de Fabrício Bruno como líder defensivo e o equilíbrio formado pela dupla de volantes Gerson e Lucas Romero são alguns dos principais méritos de seu trabalho.

O treinador português tem perfil pragmático e costuma administrar bem partidas fora de casa. O empate sem gols diante da Universidad Católica, no Chile, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, evidenciou a maturidade tática construída pela equipe.

Na Bombonera, a tendência é de um Cruzeiro mais cauteloso e estratégico, consciente de que um empate já seria um resultado bastante positivo na luta pela classificação.

Análise Tática

Sem Santiago Ascacíbar e Adam Bareiro, Claudio Úbeda deve abandonar o 4-3-1-2 utilizado nas últimas partidas e apostar em um 4-3-3 mais móvel, com Leandro Paredes centralizado no meio-campo e acompanhado por Milton Delgado e Tomás Aranda. A intenção é manter circulação de bola pelo corredor central e explorar a velocidade de Exequiel Zeballos e Miguel Merentiel pelos lados. Empurrado pela Bombonera, o Boca tende a iniciar a partida em ritmo intenso, tentando pressionar o Cruzeiro desde os primeiros minutos.

O principal problema dos argentinos está justamente na saída de bola. O erro de construção que originou um dos gols do Huracán nos playoffs do Apertura não foi um caso isolado, já que falhas semelhantes apareceram também na derrota para o Barcelona em Guayaquil. Se o Cruzeiro conseguir pressionar a primeira linha de construção e forçar erros de Milton Delgado ou Lautaro Di Lollo, poderá encontrar espaços importantes para contra-atacar.

O Cruzeiro deve manter o 4-2-3-1 consolidado por Artur Jorge, com Matheus Pereira centralizado na armação e Néiser Villarreal ocupando a ponta direita na vaga de Keny Arroyo. Lucas Romero e Gerson formam uma dupla de volantes consistente na proteção defensiva e na recuperação de bola, enquanto Christian atua pela esquerda com liberdade para circular por dentro. Kaio Jorge será novamente a principal referência ofensiva e precisará ser eficiente nas poucas oportunidades que surgirem, como aconteceu no confronto do primeiro turno.

O duelo tático mais importante da partida estará no choque entre a pressão alta que o Boca precisa exercer e a organização defensiva que o Cruzeiro vem demonstrando em jogos fora de casa. Caso Leandro Paredes não consiga encontrar espaços entre as linhas da equipe mineira nos primeiros minutos, a tendência é de um jogo mais travado e equilibrado, cenário que favorece o visitante. O histórico do confronto reforça essa perspectiva: nos 19 encontros entre os clubes, a média é de apenas dois gols por partida.

Prognóstico de placar exato para Boca Juniors x Cruzeiro