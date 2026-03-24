República Tcheca x Irlanda – Palpites, análise e odds (26/03)

A repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026 coloca República Tcheca e Irlanda frente a frente em um mata-mata que vale muito mais do que uma simples vaga na próxima fase. O jogo em Praga, às 16h45 (horário de Brasília), decide quem segue vivo no caminho até o Mundial e quem fica pelo caminho depois de campanhas competitivas, mas insuficientes para a classificação direta.

Os dados de contexto ajudam a explicar por que a República Tcheca chega com leve favoritismo. A seleção tcheca aparece em 43º no ranking da FIFA, enquanto a Irlanda ocupa a 59ª posição. Além disso, os tchecos jogam em casa e tiveram produção ofensiva superior no ciclo das Eliminatórias. Ainda assim, o mercado não enxerga um duelo simples, e isso faz sentido.

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Análise da partida

Em termos de postura, a tendência é de uma equipe mais agressiva, tentando empurrar o adversário para trás desde os primeiros minutos.

O recorte estatístico do pré-jogo reforça essa leitura. A Tchéquia venceu seis dos últimos dez jogos, enquanto a Irlanda perdeu apenas dois nesse mesmo intervalo. O contraste é relevante. Os tchecos parecem ter um teto ofensivo mais alto. Já os irlandeses chegam com uma estrutura competitiva mais estável e acostumada a sobreviver em partidas apertadas.

Nas Eliminatórias, a diferença de produção ofensiva também chama atenção. A República Tcheca marcou 18 gols e teve saldo de dez, contra nove gols marcados e saldo de dois da Irlanda. Em uma semifinal de playoff, esse tipo de dado não define o cenário sozinho, mas ajuda a indicar qual seleção costuma criar mais e atacar com maior volume.

O fator casa também pesa. O jogo será na Fortuna Arena, em Praga, e a tendência é de uma Tchéquia buscando controlar a posse, empurrar os laterais e abastecer Patrik Schick com frequência. A Irlanda deve responder com bloco médio, jogo físico e ataques mais verticais, principalmente quando recuperar a bola e conseguir acionar Troy Parrott.

Outros palpites para República Tcheca x Irlanda

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Confrontos diretos

O histórico recente do confronto mostra equilíbrio. No recorte listado pela ESPN, os três encontros mais claros entre as seleções terminaram com uma vitória tcheca e dois empates: 1 x 0 para os tchecos em 2007 e dois 1 x 1, em 2006 e 2012. Já a Flashscore amplia o histórico e aponta vantagem geral da República Tcheca, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Como se trata de play-off e de seleções de grupos diferentes, não houve jogo de turno nesta temporada entre os dois lados. Por isso, a leitura do H2H funciona mais como termômetro de estilo do que como prova definitiva. O histórico aponta duelos normalmente fechados, físicos e com pouca margem para erro.

Esse padrão importa porque o contexto atual também empurra o jogo para uma zona de tensão. A Irlanda chega com confiança competitiva e menos pressão externa. A República Tcheca entra com obrigação maior por jogar em casa e por ter elenco tecnicamente superior em setores-chave.

Notícias da República Tcheca e Irlanda

República Tcheca: desfalques e dúvidas

A República Tcheca chega ao play-off com uma base experiente e poucas indefinições no setor ofensivo. A lista oficial da UEFA para o jogo traz nomes importantes como Matej Kovar, Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Patrik Schick e Tomas Chory, além de confirmar Jaroslav Kostl como técnico da seleção.

Como a UEFA informa que as listas são atualizadas na manhã de cada partida, o cenário mais seguro é tratar a equipe como praticamente definida, mas sem cravar ausências clínicas que não tenham sido detalhadas oficialmente. A espinha dorsal deve passar por Coufal, Soucek e Schick, com a equipe tentando usar mais presença física e jogo direto no terço final.

Escalação provável da República Tcheca (3-4-1-2): Matej Kovar; Robin Hranac, Jaroslav Zeleny, David Jurasek; Vladimir Coufal, Lukas Cerv, Tomas Soucek, Matej Rynes; Adam Karabec; Patrik Schick, Tomas Chory. Técnico: Miroslav Koubek.

Irlanda: desfalques e dúvidas

A Irlanda tem baixas mais claras para esta semifinal. A FAI confirmou que Liam Scales está suspenso para o primeiro jogo contra a República Tcheca. Além disso, os goleiros Gavin Bazunu e Max O'Leary estão fora desta janela internacional por lesão. Ao mesmo tempo, Robbie Brady voltou ao grupo após recuperar a condição física, e Adam Idah foi liberado para integrar a convocação.

Heimir Hallgrimsson chamou um elenco de 25 jogadores e manteve uma base competitiva, com nomes como Caoimhin Kelleher, Nathan Collins, Dara O'Shea, Jayson Molumby, Jason Knight, Finn Azaz e Troy Parrott. Sem Scales, a tendência é uma linha defensiva mais conservadora, com menos margem para saltar pressão e mais preocupação em proteger a área.

Escalação provável da Irlanda (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher; Seamus Coleman, Nathan Collins, Dara O'Shea, Robbie Brady; Jason Knight, Jayson Molumby; Sammie Szmodics, Finn Azaz, Chiedozie Ogbene; Troy Parrott. Técnico: Heimir Hallgrimsson.

Destaques individuais de República Tcheca x Irlanda

Jogador destaque · República Tcheca Patrik Schick 4 Gols nas Eliminatórias 18 Gols da Tchéquia no torneio Referência Principal finalizador da equipe Decisivo Peça central no jogo aéreo e na área Jogador destaque · Irlanda Troy Parrott 5 Gols nas Eliminatórias 9 Gols da Irlanda no torneio Momento Chega em alta para o mata-mata Transição Ataca bem os espaços nas costas da linha

Os técnicos

Heimir Hallgrímsson foi confirmado pela FAI como treinador da seleção e chega para este mata-mata com a missão de devolver a equipe a um grande torneio. Seu trabalho recente mostra uma Irlanda competitiva, organizada sem a bola e confortável em jogos de pressão alta.

Na República Tcheca, o cenário público recente é mais confuso por divergências entre bases de acompanhamento e noticiário esportivo, mas a leitura tática continua válida. A equipe tenta se estruturar de forma mais agressiva, usando melhor o tamanho dos atacantes e a chegada dos meias. Em um jogo de play-off, a cobrança interna é por um time mais dominante do que apenas reativo.

Análise tática

Taticamente, o confronto pode ser resumido em uma pergunta central: a Irlanda vai suportar a pressão aérea e territorial da República Tcheca por 90 minutos. Os tchecos tendem a atacar com laterais altos, cruzamentos e presença de área. O jogo de Schick exige atenção constante dos zagueiros, e Soucek costuma empurrar a última linha rival para dentro da própria área.

A Irlanda, por sua vez, deve tentar travar o corredor central e acelerar por fora quando recuperar a posse. Parrott é o nome mais perigoso nesse tipo de cenário. Se Finn Azaz conseguir receber entre linhas e Ogbene atacar profundidade, a equipe visitante pode gerar volume suficiente para marcar mesmo sem dominar a posse.

O dado que puxa a análise para o lado tcheco é a diferença de punch ofensivo no torneio. O dado que segura a empolgação do mandante é a consistência irlandesa para competir em jogos de margem curta. Por isso, o melhor caminho para você não parece ser buscar uma aposta fantasiosa. Vale mais olhar para mercados que reconheçam favoritismo da Tchéquia, mas sem ignorar a capacidade irlandesa de responder.

Prognóstico de placar exato para República Tcheca x Irlanda

🎯 Palpite do Lance! República Tcheca 2 x 1 Irlanda A República Tcheca chega com mais peso ofensivo, joga em Praga e tem números melhores de produção nas Eliminatórias. A Irlanda é competitiva, perde pouco e pode criar dificuldades nas transições, mas o cenário geral favorece os donos da casa. A Tchéquia marcou 18 gols nas Eliminatórias, contra nove da Irlanda

gols nas Eliminatórias, contra da Irlanda Os tchecos venceram seis dos últimos dez jogos, segundo o recorte pré-jogo

dos últimos jogos, segundo o recorte pré-jogo A Irlanda perdeu só dois dos últimos dez compromissos, o que sustenta a chance de jogo equilibrado

dos últimos compromissos, o que sustenta a chance de jogo equilibrado Schick e Parrott elevam a probabilidade de gol para os dois lados Previsão final: a República Tcheca avança no play-off, mas com margem curta e sem controle absoluto da partida.

Resumo dos palpites para República Tcheca x Irlanda