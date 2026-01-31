Confira os principais palpites, análise detalhada e as odds para Real Madrid x Rayo Vallecano pela La Liga. O encontro acontece neste domingo, 1º de fevereiro, no Bernabéu às 10h (horário de Brasília). Este será mais um dos confrontos válidos pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, veja aqui no Lance! também com chegam as equipes e as principais informações do jogo.

Palpite do Lance! para Real Madrid x Rayo Vallecano (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Kylian Mbappé vive uma temporada goleadora e decisiva pelo Real Madrid. O francês marcou em sete dos últimos oito jogos, com 11 tentos feitos. Ele foi o primeiro a marcar em seis desses duelos. Os números reforçam o poder decisivo e goleador do atacante. O estilo de mais velocidade dos Merengues favorece a aproximação de Mbappé com as redes.

Na temporada em geral, o francês marcou 41 gols em 33 jogos, com média de 1,24 por partida. O Rayo Vallecano foi vazado em 15 dos 21 duelos na competição. Fora de casa, deve procurar se defender boa parte dos 90 minutos, aumentando as chances para Mbappé ser o primeiro a marcar.

O camisa dez do Real Madrid tem um gol em dois jogos diante do Rayo Vallecano Ele é o artilheiro da La Liga com 21 tentos feitos na competição O Rayo Vallecano sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos

Outros palpites para Real Madrid x Rayo Vallecano

O Rayo Vallecano tem a 13ª campanha como visitante, com sete derrotas fora de casa. A equipe perdeu quatro dos cinco jogos recentes nesse mando, sendo três por dois ou mais gols de diferença. Apesar da temporada oscilante, o Real Madrid busca sempre um estilo muito agressivo em casa - com nove triunfos no Bernabéu na liga - favorece o palpite no handicap.

Além disso, outra aposta é no total de gols acima de 3,5. O time de Madri marcou duas ou mais vezes no mesmo jogo nas últimas 11 partidas. Seis delas passaram do 3,5 tentos combinados. A fase defensiva da equipe chama atenção - vazado em seis dos últimos oito jogos pode abrir margem para um possível tento do Vallecano. O encontro promete ser aberto de chances, com uma expectativa de muitos gols.

A equipe do Madrid deve aproveitar o fator casa para buscar pressionar o Vallecano. Os visitantes foram derrotados sete vezes em primeiros tempos na La Liga. Por outro lado, o Real tem o maior número de vitórias no período, com 11 triunfos. Além disso, marcou o primeiro gol em oito dos seus últimos dez jogos. O time deve apostar em um ritmo mais intenso na etapa, favorito a sair vitorioso.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid perdeu para o Benfica na última quarta-feira em duelo da Champions League. A derrota por 4 a 2, com direito a gol do goleiro Trubin no último lance, levou os Merengues nos playoffs da competição. O sorteio realizado colocou novamente espanhóis e portugueses frente a frente na pré-oitavas. Assim, o Real tenta chegar ao duelo em melhor fase e quer seguir na briga pelo título espanhol.

A equipe vem de uma vitória sobre o Villarreal, mantendo a diferença para o Barcelona em um ponto. O treinador deve ir a campo com sua escalação titular. A principal dúvida é Carvajal, que pode ganhar minutos entre os 11 iniciais após uma lesão. Após treinarem com o grupo, Alexander-Arnold e Rüdiger devem ser relacionados pelo treinador.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Valverde (Carvajal), Dean Huijsen, Raúl Asencio e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Ardar Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Rayo Vallecano - Momento e escalação

O Rayo Vallecano viu o Z3 de La Liga se aproximar após as derrotas nas últimas duas rodadas da competição. A equipe perdeu para Celta de Vigo e Osasuna, caindo para o 16º lugar. A um ponto do Mallorca, tenta surpreender no Bernabéu para buscar se manter fora da zona de rebaixamento. Iñigo Pérez teve uma semana de trabalho focado neste duelo.

Um retorno certo entre os 11 titulares é do zagueiro Nobel Mendy. O senegalês cumpriu suspensão na última rodada, e agora retorna ao sistema defensivo. Assim, Ismaël Ciss deve iniciar como volante. Outra volta é do lateral Andrei Ratiu, que se recuperou de uma lesão e deve ser titular na lateral direita.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy e Josep Chavarría; Ismaël Ciss e Pedro Díaz; Carlos Martín, Isi Palazón e Álvaro García; Jorge de Frutos. Técnico: Iñigo Pérez.

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid e Rayo Vallecano

O histórico recente entre Real Madrid e Rayo Vallecano é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Rayo Vallecano

09/11/2025 - Rayo Vallecano 0 x 0 Real Madrid - (La Liga)

09/03/2025 – Real Madrid 2 x 1 Rayo Vallecano – (La Liga)

14/12/2024 – Rayo Vallecano 3 x 3 Real Madrid – (La Liga)

18/02/2024 – Rayo Vallecano 1 x 1 Real Madrid – (La Liga)

05/11/2023 – Real Madrid 0 x 0 Rayo Vallecano – (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Rayo Vallecano

O Real Madrid venceu 83% dos 23 confrontos diretos disputados como mandante A equipe branca tem média de 2,53 gols marcados em todos os 43 encontros diretos A última vitória do Rayo Vallecano aconteceu em novembro de 2022, um 3 a 2 dentro de casa Cinco dos últimos sete jogos entre Real e Rayo terminaram com o mercado de ambos marcam E quatro dos últimos cinco tiveram mais de 4,5 cartões distribuídos

Comparação de Odds para Real Madrid x Rayo Vallecano

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado total de gols no primeiro tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 1º tempo Menos de 1,5 gols no 1º tempo Betsson 2,12 1,65 Betano 2,22 1,65 Bet365 2,10 1,66

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Real Madrid x Rayo Vallecano

Kylian Mbappé marca o primeiro gol da partida (2,75 na Betsson) Handicap -1 Real Madrid (1,70 na Betsson) Mais de 3,5 gols (2,15 na Betano) Real Madrid vence o 1º tempo (1,61 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.