Tottenham x Leeds – Palpites, análise e odds (11/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Tottenham 17º (37 pts) · Leeds 14º (43 pts) Previsão de placar: Tottenham 2 x 1 Leeds – Odd 7,60 na Betsson Palpite principal: Mais de 2,5 gols – Odd 1,75 na Betsson Aposta de valor: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,87 na Betano Destaque ofensivo: Richarlison – 11 gols pelo Tottenhma na temporada – Para Marcar – Odd 2,40 na Betsson

Tottenham e Leeds se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 36ª rodada da Premier League. Os Spurs chegam embalados após a vitória por 2 x 1 sobre o Aston Villa, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento e abriu vantagem sobre o West Ham.

O Leeds, por outro lado, vive situação mais confortável na tabela. A equipe de Daniel Farke ocupa a 14ª colocação, soma seis jogos de invencibilidade e pode entrar em campo já garantida matematicamente na Premier League caso o West Ham perca para o Arsenal na rodada.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Tottenham Hotspur Stadium deixou de ser uma fortaleza e passou a representar um problema para os Spurs nesta temporada. A equipe somou apenas 11 pontos como mandante na atual edição da Premier League, pior campanha em casa do clube desde 1991/92. Por isso, o duelo desta segunda-feira surge como um teste importante para a recuperação iniciada por Roberto De Zerbi, contratado em 31 de março após a saída de Igor Tudor.

O treinador italiano conseguiu transformar rapidamente o desempenho da equipe. Apenas o empate sofrido nos minutos finais diante do Brighton, com gol de Georginio Rutter aos 90 minutos, impediu De Zerbi de conquistar três vitórias nos quatro primeiros jogos no comando. Os números defensivos reforçam a melhora: segundo dados da Opta divulgados em 03 de maio, o Tottenham lidera a Premier League em recuperações de bola no último terço do campo sob o comando do italiano, com média de 5,3 por partida.

O Leeds, por outro lado, atravessa seu melhor momento na temporada. A vitória por 3 x 1 sobre o Burnley, em 1º de maio, ampliou para seis jogos a sequência invicta da equipe de Daniel Farke na Premier League. Além disso, os Whites possuem o terceiro maior número de partidas com três ou mais gols marcados nesta edição da liga, atrás apenas de Manchester City e Brentford.

O principal problema do Leeds segue sendo o desempenho fora de casa. A equipe venceu apenas duas das 17 partidas disputadas como visitante na competição, somando ainda oito empates. O padrão recente mostra um time competitivo longe de Elland Road, mas com dificuldades para transformar atuações equilibradas em vitórias, especialmente contra adversários mais organizados defensivamente.

O cenário cria um confronto curioso nesta reta final de campeonato. O Tottenham aparece como favorito atuando em Londres, mas convive com uma campanha extremamente fraca diante de sua torcida. Já o Leeds chega mais tranquilo após abrir distância para a zona de rebaixamento, embora carregue uma das piores campanhas como visitante entre os clubes da metade superior da tabela.

Outros palpites para Tottenham x Leeds

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto recente favorece amplamente o Tottenham. No duelo do primeiro turno da atual Premier League, disputado em 4 de outubro de 2025, os Spurs venceram o Leeds por 2 x 1 em Elland Road. Mathys Tel abriu o placar ainda no primeiro tempo, Noah Okafor empatou antes do intervalo, e Mohammed Kudus garantiu a vitória londrina aos 14 minutos da etapa final.

O domínio recente dos Spurs no confronto é expressivo. O Tottenham venceu os últimos cinco encontros contra o Leeds na Premier League, marcando 16 gols e sofrendo apenas seis nesse período. Atuando em casa, a superioridade é ainda maior: os Whites perderam as seis visitas mais recentes ao Tottenham Hotspur Stadium.

A última vitória do Leeds sobre os Spurs aconteceu em 08 de maio de 2021. Na ocasião, Stuart Dallas, Patrick Bamford e Rodrigo marcaram no triunfo por 3 x 1 da equipe de Yorkshire sobre o clube londrino.

No retrospecto geral entre os clubes, Tottenham e Leeds já se enfrentaram 104 vezes em todas as competições. Os Spurs levam vantagem histórica com 42 vitórias, contra 33 triunfos dos Whites, além de 29 empates.

Notícias de Tottenham x Leeds

Tottenham

O departamento médico do Tottenham segue cheio nesta reta final de temporada. Roberto De Zerbi não poderá contar com Cristian Romero, Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke, Ben Davies e Guglielmo Vicario. James Maddison também continua fora por questões físicas, sem condições de suportar a intensidade da Premier League neste momento.

A principal notícia positiva veio com as recuperações de Richarlison e Rodrigo Bentancur, liberados após preocupações físicas surgidas no duelo contra o Aston Villa.

A tendência é de manutenção da base que conqusitou a vitória fora de casa na última rodada. Antonin Kinsky segue no gol substituindo Vicario, enquanto Conor Gallagher ganhou protagonismo no meio-campo ao lado de João Palhinha e Bentancur. No ataque, Randal Kolo Muani deve atuar centralizado, com Richarlison e Mathys Tel ocupando os lados do setor ofensivo.

Provável escalação do Tottenham (4-3-3): Antonin Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Conor Gallagher; Mathys Tel, Randal Kolo Muani e Richarlison. Técnico: Roberto De Zerbi.

Leeds

O Leeds também chega com problemas importantes. Noah Okafor sofreu um estiramento na panturrilha após a vitória sobre o Burnley e desfalca a equipe nos próximos dois jogos. Gabriel Gudmundsson segue fora por lesão na coxa, Ilia Gruev encerrou a temporada por problema no menisco, e Pascal Struijk ainda é dúvida por conta de uma contusão no quadril.

Além das baixas no elenco, Daniel Farke também virou preocupação durante a semana. O treinador alemão passou mal e teve o auxiliar Edmund Riemer responsável pela coletiva de imprensa de quarta-feira. Dentro de campo, Lukas Nmecha deve substituir Okafor e formar dupla de ataque com Dominic Calvert-Lewin no esquema com três zagueiros utilizado recentemente.

A mudança tática teve impacto direto no desempenho ofensivo do Leeds. Calvert-Lewin, contratado após deixar o Everton, soma 12 gols na atual edição da Premier League e se tornou o primeiro inglês a marcar ao menos dez vezes em sua temporada de estreia pelo clube desde Matt Smith, em 2013/14. O atacante ainda foi eleito Jogador do Mês da Premier League em dezembro de 2025, feito inédito para um atleta dos Whites desde Rio Ferdinand, em 2001.

Provável escalação do Leeds (3-5-2): Karl Darlow; Joe Rodon, Jaka Bijol e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka e James Justin; Dominic Calvert-Lewin e Lukas Nmecha. Técnico: Daniel Farke.

Destaques individuais de Tottenham x Leeds

Jogador destaque · Tottenham Richarlison 10 Gols na Premier League, artilheiro do Tottenham 5 Temporadas com 10 ou mais gols na Premier League, recorde brasileiro 0,54 Gols por partida na temporada 2,75 Finalizações por jogo, melhor índice do elenco Jogador destaque · Leeds Dominic Calvert-Lewin 12 Gols na Premier League, artilheiro do Leeds 6,81 Nota média FotMob na temporada 6 Jogos consecutivos marcando no fim de 2025, marca não vista no Leeds desde 1960 44,78% Aproveitamento de finalizações no alvo

Os Técnicos

Roberto De Zerbi assumiu o Tottenham em 31 de março como o terceiro técnico do clube na temporada. O italiano de 46 anos chegou com a missão clara de afastar a equipe da luta contra o rebaixamento e adotou um discurso mais pragmático desde a chegada. Em quatro partidas, conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota, somando sete pontos, desempenho superior ao do período final de Igor Tudor, quando os Spurs haviam conquistado apenas cinco pontos nas 14 rodadas anteriores.

A melhora recente também aparece no desempenho coletivo. O Tottenham venceu Wolves e Aston Villa, empatou com o Brighton após sofrer gol nos minutos finais e perdeu apenas na estreia diante do Sunderland. A equipe passou a mostrar mais intensidade sem a bola e maior organização defensiva, aspectos que rapidamente se tornaram marcas do trabalho de De Zerbi neste início de trajetória em Londres.

Do outro lado, Daniel Farke vive cenário mais estável no comando do Leeds. O treinador alemão assumiu o clube em julho de 2023, conquistou o título da Championship na temporada passada com 100 pontos e garantiu o retorno dos Whites à Premier League. A grande virada da campanha atual aconteceu após a mudança para o esquema com três zagueiros e utilização do 3-5-2, sistema que potencializou o desempenho ofensivo da equipe.

A alteração tática também ajudou a recuperar Dominic Calvert-Lewin, que atravessava fase irregular antes de se tornar uma das principais referências ofensivas do time. Sob o comando de Farke, o Leeds ainda alcançou a primeira semifinal de Copa da Inglaterra desde 1986/87 e conquistou uma histórica vitória sobre o Manchester United em Old Trafford, algo que o clube não conseguia pela liga havia 45 anos.

Apesar do bom momento, Farke virou dúvida para esta partida após passar mal durante a semana. O auxiliar Edmund Riemer comandou a coletiva pré-jogo, enquanto o treinador segue sendo monitorado pelo departamento médico do clube.

Análise Tática

De Zerbi deve manter o 4-3-3 utilizado nas últimas partidas, com Gallagher atuando como volante de maior chegada ao lado de João Palhinha e Bentancur. O treinador italiano reforçou recentemente que, neste momento, prioriza competitividade e intensidade acima da estética, mas a posse de bola já voltou a ser uma característica clara do Tottenham. Sob seu comando, os Spurs praticamente dobraram o número de recuperações no último terço do campo sem aumentar significativamente o desgaste físico, pressionando de forma mais coordenada e inteligente, com foco no fechamento das linhas de passe.

O Leeds segue estruturado no 3-5-2, embora a ausência de Noah Okafor reduza parte da agressividade ofensiva da equipe. Lukas Nmecha deve atuar ao lado de Calvert-Lewin, oferecendo um perfil mais físico e menos explosivo pelos corredores. A mudança de sistema promovida por Daniel Farke no fim de 2025 reorganizou o time defensivamente, fortaleceu os duelos individuais de Bijol e Rodon e aumentou a importância das bolas paradas, especialmente com Struijk avançando ao ataque quando está disponível.

Outra mudança importante no Leeds aconteceu na saída de bola. Lucas Perri passou a ser utilizado de forma mais direta no novo sistema, aumentando o volume de lançamentos longos desde a alteração tática. A estratégia busca acelerar as transições ofensivas e aproveitar a presença física de Calvert-Lewin no jogo aéreo.

O principal ponto vulnerável do Tottenham aparece justamente após a perda da posse no campo de ataque. A pressão alta exige sincronização constante, e o Leeds possui jogadores capazes de acelerar rapidamente os contra-ataques, como Stach e Ampadu. Além disso, Calvert-Lewin segue sendo uma arma importante nas bolas paradas, setor em que os Whites continuam competitivos.

A tendência é de um jogo com domínio territorial do Tottenham e maior controle da posse de bola pelos Spurs. O Leeds, porém, deve encontrar espaços em transições rápidas e jogadas aéreas. O duelo entre Calvert-Lewin e a dupla de zaga formada por Van de Ven e Danso pode ser determinante, especialmente porque os defensores londrinos têm apresentado dificuldades em disputas pelo alto ao longo da temporada.

Prognóstico de placar exato para Tottenham x Leeds

🎯 Previsão de Placar Tottenham 2 x 1 Leeds A análise aponta para uma vitória apertada do Tottenham, impulsionado pela urgência na luta contra o rebaixamento e pela melhora recente sob o comando de Roberto De Zerbi. O Leeds chega competitivo, mas segue com desempenho fraco fora de casa, com apenas duas vitórias em 17 jogos como visitante, além da ausência de Okafor, principal destaque ofensivo recente da equipe. O retrospecto também favorece os Spurs, que venceram os últimos cinco confrontos contra o Leeds na Premier League. A tendência é de um Tottenham mais agressivo desde o início, em um cenário semelhante ao triunfo por 2 x 1 no primeiro turno, agora com a vantagem de atuar em Londres. O Tottenham venceu os cinco encontros mais recentes contra o Leeds na Premier League e marcou 16 gols contra seis dos Whites nesse recorte

contra o Leeds na Premier League e marcou contra seis dos Whites nesse recorte O Leeds perdeu as últimas seis visitas ao Tottenham Hotspur Stadium e venceu apenas duas das 17 partidas como visitante nesta edição da competição

ao Tottenham Hotspur Stadium e venceu apenas duas das 17 partidas como visitante nesta edição da competição O Tottenham venceu os dois últimos jogos , sequência inédita desde as duas primeiras rodadas da temporada

, sequência inédita desde as duas primeiras rodadas da temporada Richarlison chegou a 10 gols na Premier League e divide com Roberto Firmino o recorde de brasileiro com mais campanhas de dois dígitos no torneio (cinco)

Resumo dos palpites do Lance para Tottenham x Leeds