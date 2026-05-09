West Ham x Arsenal – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Arsenal 1º (76 pts) · West ham 18º (36 pts) Previsão de placar: West Ham 0 x 2 Arsenal – Odd 8,20 na Betsson Palpite principal: Arsenal vence ambos os tempos – Odd 3,90 na Betsson Aposta de valor: Gol de cabeça na partida – Odd 2,08 na Betsson Destaque ofensivo: Bukayo Saka – 17 participações em gols pelo Arsenal na temporada – Marcar ou assistência – Odd 2,10 na Betano

O London Stadium recebe neste domingo, 10 de maio de 2026, um confronto decisivo para os dois lados da tabela da Premier League. O Arsenal chega pressionado pela disputa do título e precisa vencer os três jogos restantes para confirmar a conquista inglesa pela primeira vez em 22 anos. A equipe de Mikel Arteta ainda vive o embalo da classificação para a final da Champions League, garantida na terça-feira após a vitória sobre o Atlético de Madrid.

Do outro lado, o West Ham luta contra o rebaixamento. Os Hammers caíram para a 18ª colocação após a derrota por 3 a 0 para o Brentford e chegam ao duelo sob forte pressão, sabendo que um novo tropeço pode deixar a permanência na elite muito ameaçada.

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Análise da partida

O Arsenal de Mikel Arteta chega ao London Stadium vivendo o melhor momento da temporada. Além da goleada por 3 x 0 sobre o Fulham na rodada anterior e da classificação histórica para a final da Champions League, os números da campanha impressionam: são 41 vitórias em todas as competições, igualando o recorde do clube na histórica temporada de 1970/71. Os Gunners também acumulam 30 clean sheets (jogos sem sofrer gols) na temporada, a melhor marca desde 1993/94, sendo 17 apenas na Premier League, competição em que sofreram somente 26 gols em 35 jogos, melhor desempenho defensivo da divisão.

O dado que mais preocupa Nuno Espírito Santo, porém, está nas bolas paradas. O Arsenal marcou 27 gols em jogadas ensaiadas na Premier League, mais do que qualquer outro clube, sendo 17 deles em cobranças de escanteio, recorde histórico de uma equipe em uma única edição da competição. O West Ham, por outro lado, sofreu 15 gols em escanteios, também a pior marca da temporada, além de 23 gols totais em bolas paradas. Saliba e Gabriel representam ameaças constantes pelo alto, enquanto Rice oferece qualidade suficiente para explorar qualquer falha de posicionamento da defesa adversária.

O West Ham encerrou abril com sete pontos conquistados em nove possíveis, cenário que alimentou esperanças de uma reta final mais tranquila. A derrota por 3 x 0 para o Brentford, porém, interrompeu o momento positivo de forma contundente. Ainda assim, Nuno tem ao menos o conforto de contar com elenco completo e com o apoio da torcida: os Hammers estão invictos há seis jogos em casa pela Premier League, com três vitórias e três empates, sequência que o clube não alcançava desde a despedida do Upton Park, em 2015/16.

Existe ainda um dado que resume a fragilidade do West Ham nesta temporada. A equipe perdeu todos os cinco clássicos londrinos disputados em casa pela Premier League, e nenhum clube na história do futebol inglês perdeu seis derbys locais como mandante em uma mesma edição. Evitar essa marca negativa serve como motivação extra, mas exigirá um desempenho muito acima do que os Hammers mostraram até aqui contra adversários do nível do Arsenal.

Outros palpites para West Ham x Arsenal

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Confrontos diretos

O histórico entre os clubes é amplamente favorável ao Arsenal. Desde o primeiro confronto, pela FA Cup de 1905/06, os Gunners somam 75 vitórias, 41 empates e apenas 38 derrotas diante do West Ham. Na era Premier League, o domínio se tornou ainda mais evidente: são 39 triunfos do Arsenal em 58 partidas desde 1995, contra apenas nove vitórias dos Hammers e dez empates.

As últimas visitas ao London Stadium tornaram esse retrospecto ainda mais pesado para o West Ham. O Arsenal venceu por 6 x 0 em fevereiro de 2024 e por 5 x 2 em novembro do mesmo ano, marcando quatro gols ou mais antes do intervalo em ambas as partidas. No total, os Gunners fizeram 11 gols nesses dois confrontos sem sofrer nenhum.

No primeiro turno da atual temporada, em 4 de outubro de 2025, o Arsenal venceu por 2 x 0 no Emirates Stadium. Bukayo Saka abriu o placar de pênalti em sua 200ª partida pela Premier League, enquanto Declan Rice, ex-capitão do West Ham, marcou o segundo gol diante de seu antigo clube.

Caso volte a vencer neste domingo, o Arsenal completará o double sobre o West Ham pela 13ª vez na história da Premier League, marca superada apenas pelo Manchester United contra um mesmo adversário na competição. O supercomputador da Opta aponta favoritismo dos Gunners, com 58,1% de probabilidade de vitória, contra 19,3% dos Hammers e 22% para o empate.

Notícias de West Ham x Arsenal

West Ham

No West Ham, Nuno Espírito Santo recebeu boas notícias ao confirmar elenco completo à disposição. A principal dúvida está no setor ofensivo. Pablo Felipe, meia-atacante brasileiro contratado junto ao Gil Vicente após marcar dez gols em 13 partidas no Campeonato Português, perdeu força após atuação criticada diante do Brentford.

Callum Wilson, emprestado pelo Newcastle, surge como principal alternativa ao ataque, embora tenha iniciado apenas uma partida desde que chegou ao clube. Já Crysencio Summerville voltou recentemente de lesão e oferece uma opção de velocidade pelo lado esquerdo do ataque.

Provável escalação do West Ham (4-4-1-1): Mads Hermansen; Kyle Walker-Peters, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi e El Hadji Malick Diouf; Jarrod Bowen, Tomas Soucek, Mateus Fernandes e Crysencio Summerville; Pablo Felipe; Valentin Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo.

Arsenal

Arteta confirmou na coletiva pré-jogo que todos os jogadores utilizados na semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid estão disponíveis para a partida deste domingo. Os únicos desfalques seguem sendo Jurrien Timber e Mikel Merino.

O defensor holandês está fora desde 14 de março, após sofrer uma lesão na virilha na vitória por 2 x 0 sobre o Everton, e desfalca o Arsenal pela 11ª partida consecutiva. Arteta admitiu que o clube trata a recuperação com cautela, sem intenção de acelerar o retorno antes da final europeia do dia 30 de maio. Já Merino, que passou por cirurgia após fraturar o pé em janeiro, evolui bem e já não utiliza bota protetora, mas segue sem condições de atuar neste fim de semana.

Myles Lewis-Skelly, substituído durante o duelo contra o Atlético, treinou normalmente e deve iniciar ao lado de Declan Rice no meio-campo, setor em que vem ganhando sequência como titular nas últimas semanas à frente de Martin Zubimendi. Martin Odegaard, que retornou no segundo tempo da semifinal após ficar fora do jogo contra o Fulham por um problema no joelho, também deve receber mais minutos neste domingo. Kai Havertz, recuperado de uma contratura muscular, aparece como opção no banco de reservas.

Provável escalação do Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes e Riccardo Calafiori; Declan Rice e Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Odegaard e Leandro Trossard; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Destaques individuais de West Ham x Arsenal

Jogador destaque · West Ham Jarrod Bowen 7 Assistências nos últimos seis jogos em casa na Premier League 10 Assistências na Premier League em 2025/26 8 Gols na Premier League nesta temporada 7,21 Nota média FotMob na temporada Jogador destaque · Arsenal Bukayo Saka 7 Gols na Premier League em 2025/26 9 Participações em gols contra o West Ham na carreira (5G + 4A) 1 Gol marcado no jogo do primeiro turno desta temporada 7,53 Nota média FotMob, a mais alta do Arsenal na temporada

Os Técnicos

Mikel Arteta assumiu o Arsenal em dezembro de 2019, em um período de instabilidade do clube, e chega ao fim desta temporada próximo de consolidar um dos ciclos mais importantes da história recente dos Gunners. Sob seu comando, o time conquistou uma Copa da Inglaterra, dois Community Shields e agora disputa simultaneamente o título da Premier League e a final da Champions League.

Após a classificação sobre o Atlético de Madrid, o treinador definiu o duelo deste domingo como "um jogo incrível para se jogar, muito difícil", e garantiu que o elenco já virou a chave para a reta final do campeonato.

Nuno Espírito Santo chegou ao West Ham em janeiro de 2026 com a missão clara de evitar o rebaixamento. O português, que ganhou destaque pelas campanhas do Wolverhampton e também passou por Tottenham e Nottingham Forest, foi contratado em um movimento considerado pragmático pela diretoria.

A sequência invicta em abril aumentou a confiança no trabalho, mas a derrota pesada para o Brentford trouxe de volta a pressão sobre o clube. Antes do confronto contra o Arsenal, Nuno preferiu adotar um discurso cauteloso e destacou apenas o fato de ter todo o elenco disponível.

Análise Tática

O 4-2-3-1 de Arteta é um sistema fluido, capaz de se transformar em uma linha de três na saída de bola e pressionar com intensidade após a perda da posse. Com Lewis-Skelly e Declan Rice protegendo o meio-campo, o Arsenal mantém a base necessária para sustentar a linha defensiva sem comprometer a liberdade ofensiva de Saka e companhia pelos lados. Viktor Gyokeres vive grande fase e é hoje a principal ameaça do ataque: marcou nove gols nos últimos 12 jogos da Premier League e registra taxa de conversão de 47%, a melhor da competição no período.

O plano defensivo de Nuno Espírito Santo deve passar por um bloco compacto, com Soucek e Mateus Fernandes oferecendo força física e presença no centro do campo. Bowen e Summerville terão papel importante tanto na transição ofensiva quanto na recomposição pelos corredores, tentando limitar as subidas de Saka e Trossard. Pablo Felipe tende a atuar como articulador entre meio e ataque, mas o funcionamento desse mecanismo depende da capacidade do West Ham de escapar da pressão alta do Arsenal, algo que poucos times conseguiram recentemente.

Os números apontam as bolas paradas como o principal ponto de desequilíbrio do confronto. O Arsenal lidera a Premier League em gols de jogadas ensaiadas, com 27 no total e 17 em cobranças de escanteio. Do outro lado, o West Ham possui justamente a pior defesa da competição nesse fundamento, com 15 gols sofridos em escanteios.

O grande dilema tático do West Ham é típico de equipes ameaçadas pelo rebaixamento. Montar uma estrutura mais fechada reduz o risco de sofrer uma goleada, mas também limita drasticamente a capacidade ofensiva do time. Nuno pode até optar por uma linha de cinco defensores para proteger a área, porém isso entregaria o controle total da partida a um Arsenal que se sente confortável dominando posse, território e ritmo de jogo.

Prognóstico de placar exato para West Ham x Arsenal

🎯 Previsão de Placar West Ham 0 x 2 Arsenal A análise aponta para uma vitória consistente do Arsenal no London Stadium. Os Gunners chegam vivendo o melhor momento da temporada, ainda na disputa pelo título da Premier League e embalados pela classificação para a final da Champions League. Já o West Ham entra pressionado pela luta contra o rebaixamento e ainda abalado pela derrota para o Brentford na rodada passada. O principal desequilíbrio do confronto está nas bolas paradas. O Arsenal lidera a Premier League em gols marcados em jogadas ensaiadas, enquanto o West Ham possui a pior defesa da competição nesse fundamento, especialmente em escanteios. O histórico recente também reforça o favoritismo dos visitantes: nas duas últimas visitas ao London Stadium, os Gunners marcaram 11 gols e sofreram apenas dois, com vitórias por 6 x 0 e 5 x 2. O Arsenal marcou 27 gols de bola parada na Premier League – o West Ham sofreu 15 gols de escanteio , o pior número da divisão nesta temporada

– o West Ham sofreu , o pior número da divisão nesta temporada Nos dois últimos jogos fora de casa contra o West Ham, o Arsenal marcou 11 gols e não sofreu nenhum – as visitas recentes terminaram em 6 x 0 e 5 x 2

– as visitas recentes terminaram em 6 x 0 e 5 x 2 Gyokeres registra taxa de conversão de 47% nos últimos 12 jogos da liga, o melhor desempenho de qualquer atacante da Premier League no período

nos últimos 12 jogos da liga, o melhor desempenho de qualquer atacante da Premier League no período O West Ham perdeu todos os cinco derbys londrinos em casa nesta temporada; o Arsenal venceu 13 dos últimos 14 jogos no London Stadium

nesta temporada; o Arsenal venceu no London Stadium O supercomputador da Opta dá ao Arsenal 58,1% de probabilidade de vitória, contra apenas 19,3% para o West Ham

Resumo dos palpites do Lance para West Ham x Arsenal