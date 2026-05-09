Toulouse x Lyon – Palpites, análise e odds (10/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Toulouse 10º (41 pts) · Lyon 3º (60 pts) Previsão de placar: Toulouse 1 x 2 Lyon – Odd 7,50 na Betsson Palpite principal: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,05 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols – Odd 1,75 na Betano Destaque ofensivo: Endrick – cinco gols em 14 partidas na Ligue 1 – Para marcar – Odd 2,35 na Betano

Toulouse e Lyon se enfrentam neste domingo, 10 de maio de 2026, no Stadium Municipal de Toulouse, pela 33ª rodada da Ligue 1. O Lyon ocupa a terceira colocação com 60 pontos e pode garantir matematicamente a vaga na próxima Champions League em caso de vitória. Já o Toulouse, em 10º lugar com 41 pontos, joga sem pressão na reta final da temporada.

O momento recente reforça o favoritismo dos Gones. A equipe de Paulo Fonseca venceu os últimos quatro jogos da Ligue 1, incluindo triunfos sobre PSG e Rennes, marcando 11 gols no período. O Toulouse, por outro lado, reagiu após três derrotas consecutivas ao empatar com o Monaco e vencer o Strasbourg fora de casa.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Lyon de Paulo Fonseca atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe acumula quatro vitórias consecutivas na Ligue 1, com 11 gols marcados e diferentes protagonistas ofensivos ao longo da sequência. Corentin Tolisso, autor de um gol e duas assistências na vitória sobre o Rennes, consolidou-se como peça central do meio-campo e já soma dez gols no campeonato. Pavel Sulc, artilheiro do time na liga com 11 gols, também segue como opção importante, mesmo sem iniciar as últimas partidas entre os titulares.

O grande diferencial do Lyon está na variedade de soluções ofensivas. Afonso Moreira cria desequilíbrio pelo lado esquerdo, Adam Karabec atua entre linhas com mobilidade, e Roman Yaremchuk oferece presença física na área. Na goleada sobre o Rennes, Yaremchuk, Tolisso, Moreira e Endrick marcaram, evidenciando a diversidade de recursos ofensivos construída por Fonseca ao longo da segunda metade da temporada.

O Toulouse, por outro lado, vive uma campanha mais irregular sob o comando de Carles Martínez, que já confirmou sua saída ao fim da temporada. Antes da recente recuperação, os Violets sofreram uma goleada por 4 x 0 para o Lille em casa e perderam por 3 x 2 para o Lens, resultados que voltaram a expor fragilidades defensivas. A vitória sobre o Strasbourg e o empate diante do Monaco trouxeram algum alívio, mas o desempenho como mandante segue abaixo do esperado, com apenas quatro vitórias em 16 partidas na Ligue 1.

O principal nome ofensivo do Toulouse é Yann Gboho. Artilheiro da equipe no campeonato, com oito gols e duas assistências, o atacante é também o jogador mais agressivo no drible e nas finalizações dentro do elenco. Sem marcar há três jogos, Gboho deve ser novamente a principal arma dos Violets nos contra-ataques, especialmente explorando o setor direito contra a linha alta defensiva do Lyon.

Outros palpites para Toulouse x Lyon

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto na Ligue 1 é amplamente favorável ao Lyon. Em 41 confrontos pelo campeonato francês, os Gones somam 26 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas, com 77 gols marcados e 38 sofridos. Nos últimos dez encontros entre as equipes, o Lyon venceu sete vezes, empatou duas e perdeu apenas uma.

A exceção recente aconteceu justamente nesta temporada. Em outubro de 2025, o Toulouse venceu o Lyon por 2 x 1 no Groupama Stadium, com a virada construída nos minutos finais após um gol contra de Clinton Mata e outro de Emersonn nos acréscimos. Ainda assim, o Lyon chega em cenário muito diferente daquele momento da temporada, atravessando sua melhor sequência sob o comando de Paulo Fonseca.

O retrospecto recente em Toulouse também favorece os visitantes. A última vitória dos Violets no Stadium Municipal contra o Lyon aconteceu em agosto de 2014. Desde então, os dois confrontos mais recentes no estádio terminaram com vitórias dos Gones por 3 x 2 e 2 x 1.

Outro dado relevante é a frequência de gols nos confrontos diretos. Três dos últimos cinco encontros terminaram com ambas as equipes balançando as redes. Apesar disso, existe um ponto de atenção para o Lyon: a equipe venceu apenas uma das últimas seis partidas como visitante na Ligue 1, embora tenha conseguido um resultado expressivo recentemente ao derrotar o PSG fora de casa.

Notícias de Toulouse x Lyon

Toulouse

No Toulouse, Carles Martínez terá quatro desfalques confirmados para a partida: Rafik Messali e Abu Francis, ambos com problemas no tornozelo, Frank Magri, lesionado no joelho, e Mario Sauer, suspenso. Francis, inclusive, não deve mais atuar nesta temporada. Alexis Vossah, titular no empate com o Strasbourg, ainda será reavaliado antes da definição da equipe.

No esquema 3-4-3, Yann Gboho segue como principal referência ofensiva dos Violets. Jacen Russell-Rowe e Santiago Hidalgo completam o trio de ataque, enquanto Dayann Methalie, autor do gol da vitória na rodada passada, deve ser mantido como ala pela direita.

Provável escalação do Toulouse (3-4-3): Guillaume Restes; Mark McKenzie, Charlie Cresswell e Rasmus Nicolaisen; Aron Donnum, Dayann Methalie, Cristian Cásseres e Alexis Vossah; Santiago Hidalgo, Jacen Russell-Rowe e Yann Gboho. Técnico: Carles Martínez.

Lyon

O Lyon chega para a partida com desfalques e dúvidas importantes no meio-campo. Orel Mangala, Remi Himbert, Hans Hateboer e Tanner Tessmann estão fora, enquanto Tyler Morton e Khalis Merah seguem como dúvidas após deixarem o jogo contra o Rennes com problemas físicos. Apesar disso, Paulo Fonseca demonstrou otimismo quanto à recuperação de pelo menos um dos dois para o duelo deste domingo.

Malick Fofana e Ernest Nuamah continuam em recuperação de lesão e também seguem fora. Caso Morton tenha condições de atuar, o Lyon deve manter o 4-2-3-1, com o inglês formando a dupla de volantes ao lado de Corentin Tolisso. Se ele não jogar, Adam Karabec pode ser recuado para o meio-campo, abrindo espaço para Pavel Sulc, artilheiro da equipe na Ligue 1 com 11 gols, ganhar minutos no setor ofensivo.

Provável escalação do Lyon (4-2-3-1): Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhate, Clinton Mata e Abner; Corentin Tolisso e Tyler Morton; Afonso Moreira, Adam Karabec e Roman Yaremchuk; Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Destaques individuais de Toulouse x Lyon

Jogador destaque · Toulouse Yann Gboho 8 Gols na Ligue 1, artilheiro do Toulouse na temporada 2 Assistências na liga, total de 10 contribuições diretas em gol 7,32 Nota média FotMob na temporada 29 Finalizações tentadas, melhor driblador do Toulouse Jogador destaque · Lyon Endrick 5 Gols na Ligue 1 desde sua chegada em janeiro 6 Assistências na liga, 11 participações em gols no total 7,48 Nota média FotMob na temporada 3 Das últimas 4 vitórias do Lyon com participação em gol

Os Técnicos

Carles Martínez Novell, de 42 anos, chega a este duelo vivendo seus últimos jogos no comando do Toulouse. Natural de Llerona, na Catalunha, o treinador construiu praticamente toda a carreira nas categorias de base, com passagens pela academia do Espanyol e pela La Masia do Barcelona entre 2015 e 2019. No período em que trabalhou no clube catalão, participou diretamente da formação de jogadores como Ansu Fati, Gavi e Xavi Simons, absorvendo princípios de jogo posicional que mais tarde levaria ao futebol francês.

Martínez chegou ao Toulouse em dezembro de 2022 como auxiliar de Philippe Montanier e assumiu a equipe principal em junho de 2023, logo após a conquista da Copa da França. Desde então, consolidou o clube no meio da tabela da Ligue 1 com um modelo baseado em pressão alta e estrutura em 3-4-3, utilizando alas agressivos pelos corredores. O técnico deixará o cargo ao fim da temporada em decisão tomada em comum acordo com a diretoria. Há ainda um detalhe relevante para este confronto: Martínez jamais perdeu para Paulo Fonseca em jogos oficiais, acumulando duas vitórias e um empate no retrospecto direto.

Paulo Fonseca, de 53 anos, assumiu o Lyon em janeiro de 2025 para substituir Pierre Sage em um dos momentos mais turbulentos da história recente do clube. Português nascido em Maputo, em Moçambique, Fonseca chegou respaldado por um currículo sólido no futebol europeu, com títulos por Porto, Braga e Shakhtar Donetsk, além de passagens por Roma, Lille e Milan. Depois de deixar o clube italiano no fim de 2024, aceitou o desafio de reconstruir o Lyon em meio a uma grave crise esportiva e financeira.

O cenário encontrado por Fonseca era delicado. O Lyon enfrentava restrições impostas pela DNCG devido a problemas financeiros e convivia com o risco de sanções severas, incluindo ameaça de rebaixamento administrativo. Mesmo assim, o treinador conseguiu reorganizar a equipe dentro e fora de campo, ajudando a manter peças importantes do elenco e recolocando o clube na disputa por uma vaga na Champions League. Seu Lyon atua majoritariamente no 4-2-3-1, priorizando posse de bola, ocupação de espaços e protagonismo ofensivo de nomes como Corentin Tolisso. Apesar da recuperação da equipe, Fonseca ainda busca sua primeira vitória contra Carles Martínez.

Análise Tática

O Toulouse deve apostar em pressão alta no 3-4-3, utilizando Aron Donnum e Vossah, ou Kamanzi, caso Vossah não reúna condições físicas, pelos corredores. A ideia de Carles Martínez será bloquear as linhas de passe do meio-campo do Lyon e acelerar as transições com Gboho, principal arma ofensiva da equipe. Foi justamente dessa maneira que os Violets conseguiram virar o jogo contra os Gones no primeiro turno, em outubro de 2025.

A resposta do Lyon passa pelo controle da posse de bola e pela mobilidade ofensiva. Tolisso terá liberdade para avançar quando Morton fizer a cobertura no meio, enquanto Moreira e Karabec devem explorar os espaços deixados nas costas dos alas do Toulouse. As dúvidas envolvendo Morton e Merah, porém, podem obrigar Paulo Fonseca a ajustar o equilíbrio do setor central caso nenhum dos dois esteja disponível.

O principal ponto vulnerável do Toulouse está justamente nos espaços deixados pelos pistons quando avançam ao ataque. Endrick vive grande momento explorando infiltrações em diagonal e já aproveitou esse tipo de cenário recentemente contra PSG e Rennes. Yaremchuk também surge como ameaça importante pelo alto, especialmente em bolas paradas, fundamento em que o Lyon tem produzido com frequência nesta temporada.

O fator que mantém o confronto mais equilibrado é o desempenho recente do Lyon fora de casa. Os Gones venceram apenas uma das últimas seis partidas como visitantes na Ligue 1 e demonstraram dificuldades defensivas em alguns desses jogos. Caso o Toulouse consiga abrir o placar e acelerar o ritmo da partida diante de sua torcida, o cenário pode se tornar mais complicado para os visitantes do que o favoritismo inicial sugere.

Prognóstico de placar exato para Toulouse x Lyon

🎯 Previsão de Placar Toulouse 1 x 2 Lyon A análise aponta favoritismo do Lyon, que vive grande momento na Ligue 1 e chega embalado por quatro vitórias consecutivas na briga por uma vaga na Champions League. O forte repertório ofensivo dos Gones, com nomes como Tolisso, Endrick e Yaremchuk, tende a fazer a diferença mesmo fora de casa. O Toulouse, porém, deve criar dificuldades. Os Violets marcaram nos últimos quatro jogos da liga, jogam sem pressão e têm em Gboho uma arma importante nos contra-ataques. As dúvidas no meio-campo do Lyon também podem deixar o confronto mais equilibrado em alguns momentos. Lyon está invicto no Stadium de Toulouse desde 16 de agosto de 2014 , vencendo os dois últimos confrontos por 2 x 1 e 3 x 2

, vencendo os dois últimos confrontos por 2 x 1 e 3 x 2 Os Gones acumulam quatro vitórias e 11 gols marcados nos últimos quatro jogos na Ligue 1

nos últimos quatro jogos na Ligue 1 Toulouse marcou nos últimos quatro jogos consecutivos na liga — inclusive contra Monaco e PSG — e Gboho surge como uma arma importante

na liga — inclusive contra Monaco e PSG — e Gboho surge como uma arma importante Lyon venceu apenas uma das últimas seis partidas fora de casa na Ligue 1, tornando este um jogo mais aberto do que o favoritismo inicial sugere

Resumo dos palpites do Lance para Toulouse x Lyon