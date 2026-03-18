RB Leipzig x Hoffenheim – Palpites, análise e odds (20/03)

Três pontos — e um impacto direto na corrida por vaga na Liga dos Campeões. Na 27ª rodada da Bundesliga, no sábado, 20 de março de 2026, RB Leipzig e Hoffenheim entram em campo na Red Bull Arena sabendo exatamente o peso desse confronto. Em um cenário de tabela extremamente apertado, vencer significa dar um passo firme rumo ao G-4; perder, por outro lado, aumenta a pressão para a reta final.

O Leipzig chega ocupando a quinta colocação, com 47 pontos somados em 26 rodadas, enquanto o Hoffenheim aparece logo acima, em terceiro, com 50. A diferença mínima entre as equipes — e também em relação ao pelotão logo atrás — deixa claro o tamanho da disputa. Do terceiro ao sexto lugar, ocupado pelo Bayer Leverkusen, são apenas cinco pontos de distância.

Com apenas sete rodadas restantes após este confronto, a margem de erro praticamente desaparece. A janela para a Champions está aberta, mas cada vez mais estreita — e jogos diretos como este tendem a definir não apenas posições na tabela, mas também o destino das equipes na temporada.

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Análise da partida

O Leipzig de Ole Werner tem sido uma das histórias mais interessantes da Bundesliga 2025-26. Após uma temporada anterior frustrante, que culminou na ausência de competições europeias pela primeira vez desde o acesso à elite alemã, os Touros Vermelhos voltaram com outra energia. Com 14 vitórias, cinco empates e sete derrotas, a equipe construiu uma campanha sólida, mas perdeu consistência justamente no momento em que mais precisava manter regularidade.

Os últimos cinco jogos ilustram bem o cenário: tanto Leipzig quanto Hoffenheim somam duas vitórias, dois empates e uma derrota. No caso dos mandantes, a sequência foi interrompida pela derrota por 1 x 0 para o Stuttgart na última rodada — um resultado que custou posições importantes na tabela. Jogando na Red Bull Arena, o desempenho é positivo, com cinco vitórias nos últimos seis jogos pela Bundesliga, mas não absoluto, já que houve oscilações anteriormente, com empates e derrotas que mostram que o fator casa não garante domínio total.

O Hoffenheim de Christian Ilzer, por sua vez, chegou a se firmar como candidato consistente ao G-4, embalado por uma sequência de oito vitórias seguidas em casa. No entanto, a equipe perdeu fôlego nas últimas semanas, cedendo pontos para adversários como Colônia, St. Pauli e Wolfsburg — inclusive times da parte inferior da tabela. O empate em 1 x 1 com o Wolfsburg na última rodada resume esse momento de instabilidade, alternando bons resultados, como a vitória por 4 x 2 sobre o Heidenheim, com tropeços inesperados.

Nos números gerais, o Hoffenheim apresenta leve vantagem ofensiva, com 54 gols marcados contra 48 do Leipzig, além de um saldo superior (20 contra 13). Defensivamente, o equilíbrio é quase total: 34 gols sofridos pelo Hoffenheim contra 35 do Leipzig. Esse perfil ofensivo das duas equipes ajuda a explicar a tendência de jogos com muitos gols — prova disso é que 10 dos últimos 13 jogos do Leipzig em casa na Bundesliga terminaram com mais de 2,5 gols.

Em termos de objetivos, o cenário é claro para ambos: terminar no top 4. Embora o quinto lugar ainda possa oferecer uma vaga na Champions dependendo de combinações externas, nenhuma das equipes quer depender disso. O Leipzig mira recuperar posições e ultrapassar concorrentes diretos como Stuttgart e o próprio Hoffenheim, enquanto os visitantes buscam se manter no terceiro lugar, com o Bayer Leverkusen pressionando logo atrás.

Outros palpites para RB Leipzig x Hoffenheim

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Confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes favorece claramente o RB Leipzig. Desde o acesso dos Touros Vermelhos à Bundesliga, em 2016, foram 21 confrontos, com 12 vitórias do Leipzig, cinco do Hoffenheim e quatro empates — uma superioridade consistente ao longo dos anos.

Antes do duelo do primeiro turno desta temporada, o Leipzig havia vencido seis dos oito encontros anteriores, com apenas uma vitória do Hoffenheim nesse período. No entanto, o confronto de novembro de 2025 trouxe um novo elemento para essa rivalidade. Jogando em casa, o Hoffenheim venceu por 3 x 1, com gols de Albian Hajdari, Tim Lemperle e Grischa Prömel, mesmo após sair atrás no placar. Foi um resultado com peso simbólico, mostrando que a equipe de Christian Ilzer encontrou caminhos para neutralizar o estilo do adversário.

No encontro imediatamente anterior, pela 29ª rodada da temporada passada, o Leipzig havia levado a melhor ao vencer por 3 x 1 na Red Bull Arena, com gols de Šeško, Baku e Poulsen. Esse vai e vem recente reforça o caráter competitivo do confronto, mas sem apagar a vantagem histórica dos mandantes.

Outro ponto relevante é o padrão de jogos abertos entre as equipes. Nos últimos seis confrontos diretos, apenas dois terminaram com menos de três gols, evidenciando um duelo com tendência ofensiva e chances para ambos os lados.

Além disso, o fator casa costuma pesar nesse confronto. Em Leipzig, os últimos quatro encontros registram três vitórias dos mandantes e um empate, reforçando o favoritismo do RB Leipzig para este duelo — ainda que o Hoffenheim já tenha mostrado que pode surpreender.

Notícias de RB Leipzig x Hoffenheim

RB Leipzig

O RB Leipzig chega para o confronto com uma lista relevante de desfalques, mas sem perder sua espinha dorsal competitiva. A principal ausência é a do goleiro titular Péter Gulácsi, que segue fora por lesão no ligamento. Com isso, Maarten Vandevoordt deve continuar como titular na posição.

Outras baixas confirmadas incluem Kosta Nedeljković (costas), Viggo Gebel (ligamento cruzado), Assan Ouédraogo (tendão) e Ayodele Thomas, todos fora de combate. Já Xaver Schlager pode retornar após problema muscular na coxa, mas a tendência é que inicie no banco de reservas, sendo utilizado ao longo da partida.

Apesar das ausências, o Leipzig conta com nomes importantes à disposição. Yan Diomandé retorna após compromissos com a seleção e deve reassumir seu papel no setor ofensivo. No meio e defesa, jogadores como Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Ridle Baku, David Raum, Castello Lukeba e Willi Orbán garantem estrutura e qualidade ao time.

No ataque, o destaque fica para o brasileiro Rômulo Cardoso, que já soma sete gols na temporada e vem se consolidando como peça importante. Ele deve integrar o trio ofensivo, reforçando um setor que segue sendo uma das principais armas da equipe de Ole Werner.

Escalação provável (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Seiwald, Baumgartner e Gruda; Nusa, Diomandé e Rômulo. Técnico: Ole Werner.

Hoffenheim

O Hoffenheim chega para o confronto com baixas importantes, especialmente no setor ofensivo. Tim Lemperle está fora por lesão no tornozelo, enquanto Adam Hložek ainda se recupera de um problema na panturrilha. Cole Campbell também está indisponível, reduzindo as opções de rotação no ataque. Na defesa, Koki Machida está fora da temporada após ruptura de ligamento cruzado, e Valentin Gendrey segue como dúvida por conta de um problema no tornozelo.

Por outro lado, há uma boa notícia para Christian Ilzer: o retorno de Bernardo à lateral esquerda, trazendo mais estabilidade ao sistema defensivo. No setor ofensivo, a tendência é a manutenção de um trio formado por Kramarić, Asllani e Touré, que oferece mobilidade e capacidade de finalização mesmo com as ausências.

Na linha defensiva, Ozan Kabak e Albian Hajdari devem formar a dupla de zaga, com Vladimir Coufal atuando pelo lado direito. Já no meio-campo, existe um fator disciplinar que pode influenciar diretamente o jogo: Leon Avdullahu, Wouter Burger e Robin Hranáč estão pendurados com quatro cartões amarelos. Qualquer nova advertência resultará em suspensão, o que pode impactar a intensidade nos duelos — especialmente em um confronto que promete ser físico e disputado.

Escalação provável (4-3-3): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari e Bernardo; Avdullahu, Burger e Prömel; Touré, Asllani e Kramarić. Técnico: Christian Ilzer.

Destaques individuais de RB Leipzig x Hoffenheim

Jogador destaque · RB Leipzig Christoph Baumgartner 10 Gols na Bundesliga 6 Assistências na Bundesliga 4 Gols nas últimas 6 rodadas Recorde Melhor temporada da carreira na Bundesliga Jogador destaque · TSG Hoffenheim Andrej Kramarić 10 Gols na Bundesliga 5 Assistências na Bundesliga 50% Precisão de chute na temporada 23 Partidas disputadas em 2025-26

Os Técnicos

Werner chegou ao Leipzig no início da temporada com a missão clara de recolocar o clube no cenário europeu após um ano fora das competições continentais — algo que não acontecia desde 2016. Aos 37 anos, o treinador alemão mantém a linha de trabalho que o destacou no Werder Bremen, onde ganhou notoriedade ao evitar o rebaixamento em 2022 e consolidar a equipe na parte superior da tabela nas temporadas seguintes.

No Leipzig, estruturou um 4-3-3 fluido, com forte valorização da posse de bola e circulação rápida pelo meio-campo. Uma de suas decisões mais acertadas foi apostar em Yan Diomandé como referência ofensiva, transformando o jovem em um dos destaques da equipe. Werner também tem se mostrado competente na integração de jovens talentos sem comprometer a organização defensiva. O principal ponto de atenção segue sendo a inconsistência fora de casa, onde o time deixou escapar pontos importantes em jogos que estavam sob controle.

Christian Ilzer assumiu o Hoffenheim no fim de 2024 e rapidamente mudou o patamar da equipe. O técnico austríaco de 48 anos herdou um clube que flertava com a zona de rebaixamento e o transformou em candidato real a uma vaga na Liga dos Campeões.

Sua equipe se destaca pelo aspecto físico: o Hoffenheim lidera a Bundesliga em distância percorrida, número de sprints e intensidade geral de jogo. Ilzer também utiliza um 4-3-3 como base, com pressão alta e transições rápidas como pilares do modelo. Contra adversários mais fortes, o time sabe alternar o comportamento, recuando linhas e explorando contra-ataques com velocidade pelos lados.

O desempenho contra equipes de ponta — como Stuttgart, Leverkusen e Dortmund — evidencia a solidez tática do trabalho. No entanto, a equipe ainda apresenta dificuldades quando enfrenta adversários que controlam bem a posse e pressionam a saída de bola, cenário que já custou pontos importantes contra times da parte inferior da tabela.

Análise Tática

Os dois times apresentam características muito semelhantes no papel: atuam no 4-3-3, mantêm média de posse acima de 52% e figuram entre os melhores da Bundesliga em duelos ganhos. Esse cenário torna o confronto particularmente interessante, já que dificilmente algum dos lados conseguirá se impor apenas pelo volume de jogo.

O Leipzig, atuando em casa, tende a explorar com mais frequência o lado direito. Ridle Baku aparece como um lateral agressivo, apoiando constantemente o ataque, enquanto Christoph Baumgartner ocupa os espaços entre as linhas para acelerar a criação. Yan Diomandé, com excelente eficiência nas finalizações, buscará atacar as costas da defesa do Hoffenheim — um setor que costuma subir a linha e pode sofrer com bolas em profundidade. Pelo lado esquerdo, o brasileiro Rômulo adiciona imprevisibilidade com sua condução e capacidade de quebrar linhas no um contra um.

Já o Hoffenheim deve apostar em sua principal marca: intensidade física desde os primeiros minutos. Touré tende a dar amplitude pela direita, enquanto Asllani funciona como referência central. Mesmo com menor mobilidade aos 34 anos, Kramarić segue sendo decisivo pela leitura de jogo e presença na área — um jogador que cresce em partidas de maior exigência competitiva.

Um fator que pode ser determinante está na parte física. O Hoffenheim lidera a liga em distância percorrida e intensidade de corridas, o que pode pesar especialmente na segunda etapa. Caso o jogo chegue equilibrado ao intervalo, a equipe de Christian Ilzer terá argumentos para aumentar a pressão. Por outro lado, o Leipzig pode precisar construir vantagem cedo para controlar o ritmo depois.

Há ainda o componente disciplinar: Avdullahu, Burger e Hranáč estão pendurados, o que pode fazer o Hoffenheim evitar contatos mais duros no meio-campo. Esse detalhe pode abrir espaços importantes para Baumgartner e o setor criativo do Leipzig trabalharem com mais liberdade — um ponto que pode influenciar diretamente o andamento da partida.

Prognóstico de placar exato para RB Leipzig x Hoffenheim

🎯 Previsão de Placar RB Leipzig 2 x 1 Hoffenheim O RB Leipzig chega com força do mando e retrospecto positivo recente na Red Bull Arena, onde venceu três dos últimos quatro confrontos contra o Hoffenheim. A equipe ainda carrega motivação extra após a derrota no turno, buscando resposta diante da torcida. Já o Hoffenheim compensa como visitante com um ataque consistente, marcando com regularidade fora de casa. Três vitórias do Leipzig nos últimos quatro confrontos em casa contra o Hoffenheim

vitórias do Leipzig nos últimos confrontos em casa contra o Hoffenheim Baumgartner marcou em quatro dos últimos seis jogos da Bundesliga

dos últimos jogos da Bundesliga Dez das últimas 13 partidas do Leipzig em casa terminaram com mais de 2,5 gols

das últimas partidas do Leipzig em casa terminaram com mais de gols Kramarić raramente passa em branco em jogos decisivos — um gol dos visitantes é esperado Previsão final: Leipzig vence, mas sem domínio absoluto. Hoffenheim marca e mantém a disputa até o apito final.

Resumo dos palpites do Lance para RB Leipzig x Hoffenheim