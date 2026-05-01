Chapecoense x RB Bragantino – Palpites, análise e odds (03/05)

A Chapecoense recebe o RB Bragantino neste domingo, 3 de maio, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Para o time catarinense, lanterna da tabela com apenas oito pontos em 12 jogos, cada partida em casa passou a ter peso de decisão. Para o Massa Bruta, que chega na nona colocação com 17 pontos, a missão é embalar uma sequência positiva no campeonato, embora o calendário sobrecarregado complique o planejamento de Vágner Mancini.

O contexto do encontro vai além da tabela. A Chapecoense não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos no Brasileirão, somando quatro derrotas e um empate nesse período. O RB Bragantino, por sua vez, entrou em campo na quinta-feira, 1 de maio, para enfrentar o River Plate pela Copa Sul-Americana, perdendo por 1 a 0. O intervalo de apenas dois dias entre os confrontos é uma variável que pesa sobre o visitante.

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Análise da partida

A temporada da Chapecoense no retorno à Série A resume bem o nível do desafio que o clube enfrentou ao voltar à elite: uma vitória, cinco empates e seis derrotas nas 12 primeiras rodadas, com saldo de gols negativo em 12. O plantel comandado por Fábio Matias tem encontrado consistência para pontuar em alguns jogos, mas não consegue transformar equilíbrios em vitórias.

Em casa, a Chapecoense ainda não encontrou o ambiente que precisava para ganhar pontos. A Arena Condá não tem protegido o time da zona de rebaixamento. O clube sofreu gols em praticamente todos os jogos da temporada e os 24 sofridos em 12 partidas correspondem ao pior saldo defensivo entre os times que disputam a parte de baixo da tabela.

Do outro lado, o RB Bragantino alterna bons momentos com tropeços que revelam inconsistência. Em seis dos 13 jogos de Brasileirão, o time foi derrotado, mas também goleou o Flamengo por 3 a 0 na nona rodada e bateu o Remo por 4 a 2 na décima rodada. Com 15 gols marcados e 15 sofridos, o saldo zerado fala de um time que ataca bem, mas que sofre na mesma proporção em que cria.

O artilheiro do time paulista é o paraguaio Isidro Pitta, com quatro gols em 13 jogos de liga, enquanto Juninho Capixaba e Lucas Barbosa acumulam dois gols cada. A versatilidade ofensiva do Massa Bruta é real, mas depende de uma defesa mais sólida para aspirar ao G-8.

Para a Chapecoense, vencer é preciso para evitar uma distância dos primeiros foras da zona de rebaixamento. A equipe tem no fator casa e na motivação dos torcedores na Arena Condá aliados para buscar o segundo triunfo como mandante.

Os dados indicam que o Bragantino é superior na maioria dos indicadores técnicos nesta temporada, mas a vantagem do campo, a motivação da Chapecoense e o desgaste do adversário abrem espaço real para um resultado equilibrado. O histórico recente destes dois clubes na Arena Condá reforça que Chapecó não será um passeio para o visitante.

Outros palpites para Chapecoense x RB Bragantino

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Confrontos diretos

O histórico entre as duas equipes é reduzido, com apenas quatro confrontos em todas as competições, resultado dos anos em que a Chapecoense esteve fora da Série A. O RB Bragantino leva vantagem com duas vitórias, contra um empate e um triunfo do time catarinense.

Na Arena Condá, especificamente, os dois clubes se enfrentaram duas vezes: um empate e uma vitória do RB Bragantino. O fato de o Bragantino nunca ter perdido em Chapecó é o "tabu" que a Chapecoense busca quebrar neste domingo. O último confronto entre os dois times aconteceu no Brasileirão de 2021, quando o período de rebaixamento da Chapecoense interrompeu o encontro regular entre os clubes por vários anos.

Notícias de Chapecoense x RB Bragantino

Chapecoense

A Chapecoense chega ao confronto com desfalques importantes em todas as linhas. A baixa mais grave continua sendo o volante Robert, afastado por ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no início da temporada, com previsão de retorno de cerca de nove meses. Mas o problema mais imediato para Fábio Matias é a suspensão do zagueiro Eduardo Doma, que foi expulso contra o Fluminense. Rafael Thyere e Victor Caetano são os candidatos a ocupar a vaga no miolo da defesa.

O quadro de dúvidas também é extenso. Yannick Bolasie, Giovanni Augusto e Italo não estiveram disponíveis para o jogo contra o Fluminense, na 13ª rodada, e seguem como incerteza para este domingo. Jean Carlos, meia com dois gols e duas assistências na temporada, aparece nos levantamentos de prováveis como candidato a ganhar espaço no onze inicial. Bruno Matias é outra dúvida.

Escalação provável da Chapecoense: Léo Vieira; Marcos Vinicius, Rafael Thyere, Victor Caetano, Bruno Pacheco; Higor Meritão, Camilo, Jean Carlos; Everton; Marcinho, Walter Clar. Técnico: Fábio Matías.

RB Bragantino

No RB Bragantino, Vágner Mancini seguiu sem poder contar com Fabrício, Agustín Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Eduardo Santos, Vanderlan, José Herrera e Davi Gomes na Copa do Brasil contra o Mirassol, em 22 de abril. O goleiro Cleiton, titular na Série A, deve retornar entre os titulares após Tiago Volpi ter atuado nas competições de meio de semana.

O lateral Juninho Capixaba está suspenso após chegar no sexto amarelo na competição e será substituído por Cauê.

Escalação provável do RB Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Alix, Pedro Henrique, Cauê; Gabriel, Matheus Fernandes; Henry Mosquera, Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Destaques individuais de Chapecoense x RB Bragantino

Jogador destaque · Chapecoense Walter Clar 3 Gols no Brasileirão 2026 1 Assistências no Brasileirão 2026 7.37 Nota média (FotMob) — maior do elenco 12 Jogos disputados na Série A Jogador destaque · RB Bragantino Henry Mosquera 2 Gols no Brasileirão 2026 2 Assistências no Brasileirão 2026 7.38 Nota média (FotMob) — maior do elenco 13 Jogos disputados na Série A

Os técnicos

Fábio Matias chegou ao comando da Chapecoense durante a temporada e enfrenta o desafio mais complexo de seu início à frente do clube: manter o time na Série A com um elenco limitado e sem folga na tabela. O treinador tem buscado equilíbrio defensivo, mas a média de dois gols sofridos por partida indica que esse objetivo ainda está distante.

Vágner Mancini tem trajetória consolidada no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Chapecoense, Atlético-MG, Corinthians e Santos, entre outros. Ele assumiu o RB Bragantino em 2025 e, de acordo com o FotMob, acumula 45% de aproveitamento em vitórias nos 29 jogos à frente do clube. O treinador não escondeu sua insatisfação com a expulsão que custou pontos ao Bragantino no jogo contra o River Plate na quinta-feira, o que sugere que vai optar por proteger o elenco nas posições onde tem profundidade para tanto.

Análise tática

A Chapecoense tende a se organizar em um 4-4-2 ou 4-3-3 compacto, priorizando solidez no meio-campo para dificultar a saída de bola do adversário. Com Walter Clar como referência ofensiva e Higor Meritão e Camilo controlando o ritmo, o time busca transições rápidas quando recupera a bola. A fragilidade fica por conta das laterais, que já deixaram espaços explorados em diversas ocasiões neste Brasileirão.

O RB Bragantino de Mancini costuma jogar em um 4-3-3 com Henry Mosquera e Lucas Barbosa atuando pelos lados e Isidro Pitta como centroavante referência. A circulação de Juninho Capixaba pela esquerda é uma das principais fontes de criação do time. A principal vulnerabilidade do Massa Bruta nesta partida, no entanto, é o desgaste físico acumulado após o jogo de quinta-feira, que pode prejudicar a intensidade do pressing alto que caracteriza o estilo de Mancini.

A Chapecoense tem condições de explorar as costas dos laterais do Bragantino. Em contrapartida, o Bragantino deve encontrar espaços na defesa catarinense pelos lados, onde Marcos Vinicius e Bruno Pacheco terão trabalho duro para conter Mosquera e Capixaba.

Prognóstico de placar exato para Chapecoense x RB Bragantino

🎯 Previsão de Placar Chapecoense 1 x 1 RB Bragantino O empate reflete o equilíbrio que tende a surgir quando a Chapecoense joga em casa e o Bragantino chega com o tanque meio vazio após uma sequência de três jogos em menos de duas semanas em diferentes competições. A Chapecoense é o time com mais empates proporcionais da Série A: cinco dos 12 jogos terminaram igualados, incluindo um 3 x 3 com o Coritiba e um 1 x 1 com o Grêmio — o time resiste, mas raramente converte pressão em vitória.

O RB Bragantino disputou quatro partidas em 16 dias entre Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, incluindo a derrota para o River Plate na quinta-feira, 1 de maio. O acúmulo de compromissos limita a intensidade do pressing que caracteriza o estilo de Vágner Mancini.

Um dos dois confrontos históricos entre as equipes na Arena Condá terminou empatado, e o Bragantino nunca saiu de Chapecó com uma vitória por mais de um gol de diferença.

Nos últimos cinco jogos do Bragantino em todas as competições, o time marcou em apenas dois — e nos outros três ficou sem gols, o que sugere um momento de baixa eficiência ofensiva que favorece a Chapecoense segurar o resultado.

Resumo do palpites do Lance para Chapecoense x RB Bragantino