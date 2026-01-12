Newcastle x Manchester City – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Newcastle x Manchester City, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece nesta terça-feira, 13 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Newcastle x Manchester City (13/01/2026)

O Manchester City mais uma vez apresenta um retrospecto dominante no início de suas partidas. Além disso, a equipe possui o melhor ataque da Inglaterra, com 45 gols marcados em 21 jogos na Premier League, e na maioria de seus confrontos domina o primeiro tempo, chegando ao intervalo em vantagem no placar. Nosso palpite se alinha a esse cenário, indicando novamente a superioridade dos Citizens já na parcial desta partida.

O City saiu a frente no marcador em oito dos últimos dez confrontos diretos contra o Newcastle

confrontos diretos contra o Newcastle Os Citizens vem de vencer o primeiro tempo em oito dos últimos dez jogos na temporada

jogos na temporada A equipe venceu o primeito tempo em três dos últimos quatro confrontos contra os Magpies

Outros palpites para Newcastle x Manchester City

O confronto promete ser muito movimentado, com as duas equipes buscando o resultado nesta semifinal, como aponta o histórico do duelo. As partidas entre Newcastle e Manchester City costumam ser bem abertas, tanto que não há predominância de placares baixos nos confrontos mais recentes.

Em três dos últimos cinco encontros, ambas as equipes balançaram as redes. Reforçando essa tendência, tivemos mais de 2,5 gols e ambas marcando em cinco dos últimos sete jogos dos Magpies. Além disso, em quatro dos últimos cinco compromissos dos Citizens também foi registrado o mercado de ambas as equipes marcam.

Um palpite que frequentemente se confirma é o de gol do craque Erling Haaland. A temporada do norueguês é espetacular, com 26 gols em 28 partidas pelo City, além de outros 13 pela Seleção da Noruega. Números impressionantes que indicam, mais uma vez, grandes chances de o "Cometa Haaland" deixar sua marca no próximo confronto.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle entra em campo para a partida de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa com o objetivo de buscar o bicampeonato. Atual campeão da competição, após vencer o Liverpool na decisão da última edição, a equipe espera aproveitar o fator casa para conquistar um bom resultado e encaminhar a vaga para a final em Wembley.

Nas fases anteriores, os Magpies eliminaram Fulham e Tottenham. Já no compromisso mais recente, pela Copa da Inglaterra, avançaram de fase ao superarem o Bournemouth nos pênaltis. Para o duelo, Eddie Howe segue enfrentando problemas para montar a equipe, com importantes desfalques por lesão, como Dan Burn, Fabian Schär e Anthony Elanga.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Tino Livramento; Jacob Ramsey, Sandro Tonali e Joe Willock; Nick Woltemade, Harvey Barnes e Yoane Wissa. Técnico: Eddie Howe.

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City chega muito forte para a disputa das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Com o objetivo de adicionar mais um troféu à galeria de Pep Guardiola pelo clube, a equipe vem de 12 partidas consecutivas sem derrotas, com nove vitórias e três empates. Além disso, já conquistou a competição oito vezes, sendo metade desses títulos sob o comando do treinador.

Em seu último compromisso, goleada avassaladora por 10 a 1 sobre o Exeter City, pela Copa da Inglaterra. Para o confronto, a equipe segue sem contar com Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri, que estão com suas seleções na Copa Africana de Nações. Além deles, permanecem no departamento médico John Stones, Rúben Dias e Joško Gvardiol, enquanto o brasileiro Savinho ainda é dúvida.

Provável escalação do Manchester City: James Trafford; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne e Nathan Aké; Rodri, Ryan McAidoo, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders e Antoine Semenyo; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x Manchester City

O histórico recente entre Newcastle e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Newcastle x Manchester City

22/11/2025 - Newcastle 2 x 1 Manchester City - Premier League

15/02/2025 - Manchester City 4 x 0 Newcastle - Premier League

28/09/2024 - Newcastle 1 x 1 Manchester City - Premier League

16/03/2024 - Manchester City 2 x 0 Newcastle - Copa da Inglaterra

13/01/2024 - Newcastle 2 x 3 Manchester City - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Newcastle x Manchester City

Em todas as competições foram disputados 195 jogos entre as duas equipes, com 79 vitórias do Manchester City, 42 empates e 74 triunfos do Newcastle O Manchester City já conquistou oito títulos da Copa da Liga Inglesa, enquanto o Newcastle conquistou um na sua história, na temporada passada Nessa temporada, o Newcastle registra 56 gols marcados e 38 gols sofridos, em 31 partidas Os Citizens vem com 74 gols marcados e 27 gols sofridos, em 31 partidas na temporada Erling Haaland registra 39 gols em 33 jogos na temporada, somando Manchester City e Seleção da Noruega

Comparação de Odds para Newcastle x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Newcastle Empate Manchester City Betsson 3,15 3,70 2,18 Betano 3,10 3,70 2,18 Br4bet 3,10 3,50 2,10

Resumo dos palpites do Lance! para Newcastle x Manchester City

