Racing Club x Botafogo – Palpites, análise e odds (15/04)

O Racing Club recebe o Botafogo no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana 2026. A partida será disputada com portões fechados, o que reduz consideravelmente a pressão habitual do "El Cilindro", tradicional trunfo dos argentinos.

O duelo coloca frente a frente dois campeões continentais recentes. O Racing chega embalado após vitória na estreia, enquanto o Botafogo tenta reagir depois de tropeçar em casa. As equipes já se enfrentaram recentemente pela Recopa Sul-Americana, com ampla vantagem dos argentinos no confronto direto.

A equipe argentina lidera o grupo com três pontos após vencer o Independiente Petrolero fora de casa, enquanto o Botafogo ficou apenas no empate contra o Caracas, resultado que aumentou a pressão interna.

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Análise da partida

O Racing Club vive uma temporada de oscilações sob o comando de Gustavo Costas. No Apertura, a equipe soma campanha irregular, com resultados que a mantêm distante da liderança, mas sem maiores riscos na parte inferior da tabela. A derrota recente por 2 a 0 para o River Plate, em casa, evidenciou algumas fragilidades, embora o contexto competitivo ainda permita recuperação.

Apesar disso, o desempenho continental é mais sólido. Na estreia da Copa Sul-Americana 2026, o Racing venceu o Independiente Petrolero por 3 a 1 fora de casa, mostrando eficiência ofensiva e maturidade. Esse resultado reforça o status da equipe como principal candidata à liderança do grupo, especialmente considerando seu histórico recente contra adversários brasileiros.

Do outro lado, o Botafogo atravessa um momento de instabilidade. A equipe passou por mudanças no comando técnico, com a saída de Martín Anselmi e a chegada de Franclim Carvalho, buscando reorganizar o ambiente e recuperar desempenho. Ainda assim, os primeiros resultados sob a nova gestão indicam dificuldades de adaptação.

No Brasileirão, o Botafogo apresenta números contraditórios, com um dos melhores ataques da competição, mas também uma defesa bastante vulnerável. Essa inconsistência tem impactado diretamente a campanha, mantendo o clube no meio da tabela e pressionado por resultados mais consistentes. A fragilidade defensiva segue como principal ponto de atenção.

Na Sul-Americana, o cenário também exige reação imediata. O empate por 1 a 1 com o Caracas FC na estreia deixou o time em desvantagem na disputa pela liderança do grupo. Com apenas um ponto somado, o confronto fora de casa contra o Racing ganha peso decisivo para as pretensões do clube na competição.

O regulamento do torneio aumenta ainda mais a pressão. Apenas o líder de cada grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado precisa disputar um playoff contra equipes vindas da Libertadores. Esse formato torna cada ponto fundamental desde as rodadas iniciais.

Outros palpites para Racing Club x Botafogo

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Confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes favorece amplamente o Racing. No duelo pela Recopa Sul-Americana 2025, os argentinos dominaram completamente o confronto, vencendo os dois jogos por 2 a 0 e conquistando o título com um agregado de 4 a 0. Esse retrospecto ainda pesa no aspecto psicológico do confronto.

Além disso, o Racing já demonstrou capacidade de competir contra o Botafogo em diferentes contextos, tanto em casa quanto fora. A equipe argentina conseguiu impor seu estilo de jogo nos dois encontros anteriores, explorando especialmente as fragilidades defensivas do adversário.

Diante desse cenário, o duelo em Avellaneda carrega um claro favoritismo para o time argentino. Mesmo sem o apoio da torcida em sua plenitude ou vindo de resultados irregulares no cenário doméstico, o Racing apresenta mais consistência coletiva e confiança no contexto continental.

Para o Botafogo, o confronto representa mais do que três pontos: é uma oportunidade de resposta imediata e de reconstrução de confiança. Um resultado positivo fora de casa pode mudar completamente a dinâmica do grupo, enquanto uma nova derrota pode complicar seriamente o caminho rumo à classificação.

Notícias de Racing Club x Botafogo

Racing Club

O zagueiro e capitão Marcos Rojo foi expulso diante do River Plate pelo Torneo Apertura, mas a punição não se estende à Copa Sul-Americana. Assim, o defensor está liberado para atuar e deve formar a dupla de zaga com Marco Di Cesare. Vale destacar que Rojo havia desfalcado a equipe na estreia continental por lesão muscular, mas já mostrou estar recuperado ao atuar por 80 minutos no último compromisso.

Para o confronto, o técnico Gustavo Costas tende a promover algumas mudanças em relação ao time que foi derrotado no fim de semana. Jogadores como Matías Zaracho e Duván Vergara, que participaram da estreia na competição continental, aparecem como fortes candidatos a ganhar espaço, especialmente no setor ofensivo. A ideia é dar mais dinâmica e agressividade ao time, principalmente na transição para o ataque.

No comando ofensivo, Adrián Martínez segue como a principal referência do Racing. Mesmo sem balançar as redes na estreia da Sul-Americana, o atacante continua sendo o jogador mais perigoso do elenco. Sua presença física, aliada à capacidade de finalização, o torna peça-chave tanto nas jogadas aéreas quanto nos contra-ataques.

Escalação provável do Racing (4-3-3): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo e Agustín García Basso; Bruno Zuculini, Santiago Sosa e Matías Zaracho; Gastón Martirena, Adrián Martínez e Duván Vergara. Técnico: Gustavo Costas.

Botafogo

A lista de desfalques do Botafogo segue extensa e impacta diretamente a montagem da equipe. Permanecem fora o atacante Joaquín Correa, além dos laterais Alex Telles e Marçal, todos por problemas físicos, e o zagueiro Kaio Pantaleão, reduzindo as opções defensivas do elenco, cenário que já vem sendo recorrente ao longo da temporada .

Outra dúvida importante é o lateral Jhoan Hernández, que deixou o último jogo com suspeita de concussão e ainda será avaliado. Já o zagueiro Nahuel Ferraresi não tem sido utilizado por decisão técnica de Franclim Carvalho, o que limita ainda mais as alternativas no setor.

No ataque, Arthur Cabral vive bom momento e se consolida como a principal referência ofensiva da equipe. O centroavante marcou nas duas últimas partidas e deve ser mantido entre os titulares, sendo a principal esperança de gols fora de casa.

Outro nome em destaque é Danilo, que vem participando bem das ações ofensivas, inclusive com um belo gol recente. No entanto, o jogador também simboliza a irregularidade do time, já que cometeu o erro que originou um gol adversário na mesma partida.

Diante desse cenário, Franclim Carvalho deve promover mudanças na equipe em relação ao último jogo. A tendência é buscar maior equilíbrio defensivo, especialmente considerando o desafio de atuar fora de casa contra um adversário que já demonstrou superioridade recente no confronto direto.

Escalação provável do Botafogo (4-2-3-1): Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque; Allan e Danilo; Jordan Barrera, Cristian Medina e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de Racing Club x Botafogo

Jogador destaque · Racing Club Matías Zaracho 1 Gol na Recopa 2025 contra o Botafogo, no título sobre o mesmo rival 4x0 Placar agregado do Racing sobre o Botafogo na Recopa Sul-Americana 2025 10 Camisa 10 do Racing na Sul-Americana 2024, torneio que o clube conquistou 3x1 Goleada do Racing na altitude boliviana, na estreia da Sul-Americana 2026 Jogador destaque · Botafogo Arthur Cabral 2 Gols nos últimos dois jogos, decisivo como titular e saindo do banco 1 Gol na estreia da Sul-Americana para empatar com o Caracas 18 Gols do Botafogo no Brasileirão, 2º melhor ataque da Série A 2026 9 Jogadores diferentes que já marcaram pelo Botafogo no Brasileirão 2026

Os Técnicos

Gustavo Costas é o grande nome por trás do sucesso recente do Racing Club em competições continentais. Foi ele quem conduziu a equipe ao título da Copa Sul-Americana em 2024 e, na sequência, à conquista da Recopa Sul-Americana em 2025, justamente sobre o Botafogo, com um contundente 4 a 0 no placar agregado. Seu perfil é claramente moldado para jogos de mata-mata, com foco em organização defensiva e transições rápidas, características que costumam potencializar o desempenho do time em torneios internacionais.

Sob seu comando, o Racing frequentemente apresenta uma versão mais competitiva fora do cenário doméstico, algo que se repete nesta temporada. Mesmo com oscilações no campeonato argentino, a equipe cresce em jogos continentais, onde a estratégia de Costas se encaixa melhor. Esse padrão é um indicativo relevante para um confronto deste nível, especialmente diante de um adversário instável.

Do outro lado, Franclim Carvalho ainda dá seus primeiros passos como treinador principal no Botafogo. O português de 39 anos foi auxiliar de Artur Jorge nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024 e assumiu recentemente o comando da equipe em meio a um cenário turbulento. A aposta do clube é em um perfil jovem e com ideias modernas, mas a falta de experiência pesa neste momento.

Nos primeiros jogos sob sua liderança, o Botafogo apresentou evolução na posse de bola e na organização ofensiva, mas segue cometendo erros defensivos recorrentes. Essas falhas têm sido determinantes nos resultados recentes e expõem a principal fragilidade do time na temporada. Ajustar esse desequilíbrio é o grande desafio imediato do treinador.

A pressão sobre Franclim Carvalho é significativa desde o início. Um resultado negativo fora de casa, especialmente contra um adversário que já demonstrou superioridade recente, pode aumentar ainda mais a instabilidade no ambiente. Por outro lado, um bom desempenho em Avellaneda pode representar um ponto de virada importante para consolidar seu trabalho.

Análise Tática

O Racing deve ir a campo no 4-3-3, sistema utilizado na vitória sobre o Petrolero, com Zuculini como peça central no meio-campo e um trio ofensivo responsável por dar amplitude e profundidade. O retorno de Marcos Rojo, após recuperação de lesão muscular, qualifica a saída de bola e fortalece a dupla defensiva ao lado de Di Cesare. Pelos lados, Martirena e Vergara oferecem velocidade e largura, enquanto Adrián Martínez atua como referência na área, buscando finalizações em cruzamentos e infiltrações.

Já o Botafogo de Franclim Carvalho tende a manter o 4-2-3-1, com Allan e Danilo formando a dupla de volantes. O principal problema está na execução do modelo, já que a equipe encontra dificuldades para sair jogando sob pressão e tem cometido erros individuais recorrentes. A defesa, especialmente com Bastos e Barboza, sofre tanto em bolas paradas quanto em transições rápidas dos adversários.

O cenário tático aponta para uma vantagem do Racing. A equipe argentina é mais eficiente nas transições e costuma explorar bem os espaços deixados quando o adversário perde a bola no meio-campo. Diante de uma defesa que já sofreu 21 gols em 11 jogos no Brasileirão, o ataque da Academia encontra um ambiente propício para criar chances.

Para o Botafogo competir, será essencial manter disciplina posicional e aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem. Arthur Cabral aparece como a principal esperança ofensiva, podendo decidir em um lance isolado, já que o time dificilmente terá controle do jogo. Mesmo com portões fechados, a ausência da torcida pode ter efeito duplo: reduz a pressão sobre o visitante, mas também tira parte da energia que tradicionalmente impulsiona o Racing no El Cilindro.

Prognóstico de placar exato para Racing Club x Botafogo

🎯 Previsão de Placar Racing Club 1 x 0 Botafogo O Racing atua em casa, lidera o grupo e chega respaldado pela confiança de quem já demonstrou força na Sul-Americana. Do outro lado, o Botafogo encara a viagem à Argentina com desfalques relevantes, um treinador ainda no início de trabalho e uma defesa que tem sofrido de forma recorrente ao longo da temporada. O cenário indica um jogo sob controle do mandante, com tendência de placar mais enxuto. Mesmo com portões fechados no El Cilindro, o impacto emocional tende a ser menor, mas isso não muda substancialmente o panorama. O Racing de Gustavo Costas já provou recentemente que não depende do apoio da torcida para superar o Botafogo, como evidenciado na Recopa Sul-Americana. Na ocasião, a equipe argentina dominou o confronto e venceu por 4 a 0 no agregado, incluindo um triunfo por 2 a 0 no Nilton Santos. O Racing venceu os dois únicos confrontos contra o Botafogo, ambos por 2 x 0, somando 4 x 0 no agregado da Recopa 2025

contra o Botafogo, ambos por 2 x 0, somando 4 x 0 no agregado da Recopa 2025 O Botafogo tem a 19ª pior defesa do Brasileirão , com 21 gols sofridos em 11 jogos, uma média de quase dois gols por partida

, com 21 gols sofridos em 11 jogos, uma média de quase dois gols por partida O Racing goleou na estreia da Sul-Americana, vencendo por 3 x 1 na altitude boliviana com gols de Sosa, Martirena e Adrián Fernández

da Sul-Americana, vencendo por 3 x 1 na altitude boliviana com gols de Sosa, Martirena e Adrián Fernández O Botafogo não venceu nenhum dos dois primeiros jogos sob o comando de Franclim Carvalho, empatando com Caracas (1 x 1) e Coritiba (2 x 2)

Resumo dos palpites do Lance para Racing Club x Botafogo