PSG x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds (28/04)

Nesta terça-feira, 28 de abril, o Paris Saint-Germain recebe o Bayern de Munique pela semifinal de ida da Liga dos Campeões 2025/26, com o jogo de volta marcado para 6 de maio, na Baviera.

Atual campeão, o PSG chega a este confronto em boa posição: com o título francês encaminhada e a apenas três jogos de uma nova conquista europeia. Do outro lado, uma máquina de vencer que acabou de ser campeã da Bundesliga e eliminou o Real Madrid e a Atalanta na fase eliminatória.

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Análise da partida

A temporada parisiense teve resultados oscilantes, principalmente na primeira metade. Na Liga dos Campeões, os parisienses encerraram a fase de liga fora do top 8, o que os obrigou a disputar o playoff. Diante do Monaco, a classificação foi decidida no em dois jogos tensos: vitória por 3 x 2 no jogo de ida no Principado e empate por 2 x 2 no retorno no Parc des Princes, suficiente para avançar no agregado. Desde esse alerta, a dinâmica se inverteu completamente.

Na sequência, passou por dois ingleses nas fases anteriores: Chelsea, incluindo um 8 a 2 no agregado, e Liverpool. Na Ligue 1, o Paris abre vantagem confortável sobre o RC Lens após a vitória no sábado contra o Angers (3 x 0). Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o PSG soma quatro vitórias, incluindo dois triunfos sólidos sobre o Liverpool, e apenas uma derrota, contra o Lyon no fim de semana passado.

O Bayern de Munique, por sua vez, segue sem desacelerar. Líder indiscutível da Bundesliga, o título já está assegurado, e no sábado os companheiros de Michael Olise protagonizaram uma remontada no campo do Mainz (4 x 3), saindo de uma desvantagem de três gols no intervalo. No cenário europeu, após o segundo lugar na fase de liga (com uma única derrota, por 3 x 1 para o Arsenal), golearam a Atalanta (6 x 1 e 4 x 1) e eliminaram o Real Madrid, com dois triunfos sobre os Merengues.

O roteiro contra os madrilenos ficou na memória: vitória por 2 x 1 no Bernabéu e novo triunfo por 4 x 3 em Munique, numa partida completamente louca marcada, entre outros episódios, pela expulsão de Eduardo Camavinga. Nos últimos cinco jogos, os homens de Vincent Kompany apresentam aproveitamento perfeito: cinco vitórias, 19 gols marcados e uma impressão de força constante.

Outros palpites para PSG x Bayern de Munique

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Confrontos diretos

No histórico de duelos pela Liga dos Campeões, o equilíbrio pende claramente para o Bayern de Munique. Em 15 confrontos europeus, os bávaros registram nove vitórias contra seis do Paris Saint-Germain, sem nenhum empate. No total, 21 gols marcados pelo lado alemão contra 16 pelos parisienses.

O confronto mais marcante permanece sendo a final da Liga dos Campeões de 2020, vencida por 1 x 0 pelo Bayern em Lisboa em circunstâncias incomuns — sem público, em razão da pandemia de COVID. Uma noite histórica, pois foi a primeira final de Liga dos Campeões disputada pelo PSG. Desde então, os dois clubes se encontraram em várias ocasiões.

Em 2020/21, com vitória por 3 x 2 no jogo de ida na Alemanha, o Paris se classificou para as semifinais apesar da derrota por 1 x 0 no retorno. Em 2022/23, o roteiro favoreceu os bávaros nas oitavas, com dois triunfos por 1 x 0 sem sofrer gols. Neste formato renovado da Liga dos Campeões, PSG e Bayern de Munique se enfrentaram duas vezes na fase de liga, com dois triunfos bávaros — incluindo o mais recente em novembro passado no Parc des Princes (2 x 1).

Os contadores serão zerados neste confronto de duas mãos, e a vitória bávara de seis meses atrás na capital já parece distante, tamanha a evolução das duas equipes desde então.

Notícias de PSG x Bayern de Munique

PSG

A comissão técnica parisiense vive uma semana de corrida contra o tempo. Após o jogo contra o Angers no sábado, alguns jogadores saíram com preocupações físicas. Quentin Ndjantou é o único desfalque confirmado, com lesão nos isquiotibiais que o afastará até o início de maio. A principal dúvida é Vitinha, com dores no calcanhar. Achraf Hakimi e Fabián Ruiz, ambos contundidos em Anjou no fim de semana, também são incertos, o que pode modificar o lado direito e o eixo do meio-campo.

Com base nas informações disponíveis, a ausência de Vitinha abriria espaço para Senny Mayulu no meio-campo. Caso Hakimi não esteja 100%, Luis Enrique pode escalá-lo mesmo assim com monitoramento próximo, ou optar por uma solução alternativa no lado direito.

Provável escalação do PSG — 4-3-3: Safonov — Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes — João Neves, Mayulu, Zaïre-Emery — Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern de Munique

Kompany suspenso para o jogo de ida. O técnico do Bayern não estará no banco no Parc des Princes esta noite. Sua comissão técnica comandará a equipe na sua ausência, uma situação inédita para um clube alemão nesta fase da competição.

Serge Gnabry (coxa), Cassiano Kiala (ligamentos) e Wisdom Mike (tendão) estão fora pelo restante da temporada. Sven Ulreich (lesão muscular), David Santos (coxa, retorno previsto para início de maio), Lennart Karl (muscular) e Tom Bischof (panturrilha) completam a lista de ausentes. A rotação ofensiva segue limitada apesar da amplitude do elenco bávaro.

Provável escalação do Bayern de Munique — 4-2-3-1: Neuer — Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer — Kimmich, Pavlovic — Olise, Musiala, Luis Díaz — Kane

Destaques individuais de PSG x Bayern de Munique

Jogador destaque · Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 8 Gols na Liga dos Campeões 2025/26 5 Assistências na Liga dos Campeões 2025/26 3.65 xG na Champions League 2025/26 7.86 Nota média FotMob na Champions (13 jogos) Jogador destaque · Bayern de Munique Harry Kane 12 Gols na Liga dos Campeões 2025/26 50 Gols em todas as competições na temporada 8.05 xG na Champions League 2025/26 8.17 Nota média FotMob na Champions (11 jogos)

Os técnicos

Luis Enrique disputa sua terceira semifinal consecutiva de Liga dos Campeões com o Paris, e a segunda com o status de campeão defensor. O que mais chama atenção em sua gestão do PSG nos últimos dois anos é a forma como transformou um coletivo jovem em uma equipe que não teme os grandes confrontos. O espanhol tem seu próprio jeito de se comunicar antes dos jogos: cauteloso e respeitoso com o adversário em público, mas claramente competitivo no fundo. Declarou nesta semana que "o jogo contra o Bayern já havia começado".

Do outro lado, Vincent Kompany não estará presente. O belga está suspenso para este jogo de ida — uma situação inédita num duelo desta envergadura, neste estágio da competição. Sua comissão técnica comandará a equipe sem ele. Kompany tomou riscos táticos calculados que desestabilizaram o Real Madrid — pressão intensa, linha alta, transições rápidas — e a questão é saber se seus auxiliares reproduzirão a mesma abordagem no Parc des Princes ou adotarão um registro mais prudente para preservar opções para o jogo de volta na Baviera.

Análise tática

O PSG de Luis Enrique joga em 4-3-3, mas é um 4-3-3 que frequentemente se transforma em 3-2-5 na fase de posse. Os laterais sobem muito (Hakimi especialmente), Zaïre-Emery e João Neves cobrem o espaço no eixo, e os três ofensivos Doué-Dembélé-Kvaratskhelia têm total liberdade para se movimentar e permutar posições. Esse sistema gera espaços na defesa adversária, mas deixa o Paris exposto nas transições rápidas.

É aí que o Bayern pode atacar. Luis Díaz (15 gols e 11 assistências na Bundesliga; seis gols e três assistências na Liga dos Campeões) e Michael Olise (11 gols e 18 assistências na Bundesliga; quatro gols e cinco assistências na Liga dos Campeões) têm qualidade para explorar os espaços atrás dos laterais parisienses. Quando Hakimi sobe, o lado direito se torna uma zona de risco, e Díaz tem a velocidade para prosperar ali.

O Bayern em 4-2-3-1 é construído em torno do duplo pivô Kimmich-Pavlovic e de Musiala livre atrás de Kane. Musiala é o elemento mais difícil de marcar nesse esquema: ele mergulha nos espaços entre as linhas, fixa, perfura, e seu faro de gol o torna uma ameaça dupla mesmo partindo de posições recuadas.

Para o PSG, o principal problema tático será como lidar com Kane. Marquinhos e Pacho formam uma dupla sólida, mas Kane não disputa duelos físicos com zagueiros: ele se afasta, atrai marcações e libera espaço para Musiala ou Olise. A defesa parisiense terá de decidir quando pressionar e quando deixar o meio-campo gerenciar a transição.

Do lado bávaro, a questão será se Stanisic, provável titular pela direita, consegue segurar Kvaratskhelia. O georgiano tem o hábito de entrar pelo eixo a partir do lado esquerdo para finalizar com o pé direito — movimento bem conhecido, mas difícil de neutralizar. É o duelo individual mais interessante do jogo.

Prognóstico de placar exato para PSG x Bayern de Munique

🎯 Previsão de Placar PSG 1 x 1 Bayern de Munique As duas equipes têm talento ofensivo de sobra para que nenhuma volte sem marcar, mas a cautela típica de uma semifinal de ida deve impedir um festival de gols. O empate preserva o equilíbrio para o jogo de volta em Munique. O Bayern marcou em todos os seus jogos da Liga dos Campeões nesta temporada, e Kane soma oito gols e uma assistência nos últimos sete jogos pela competição.

O PSG neutralizou o Liverpool por 4 x 0 no agregado dos quartos, mas enfrenta agora um adversário com poder ofensivo substancialmente superior ao dos Reds.

Kvaratskhelia acumula oito gols e cinco assistências na Champions e é capaz de decidir fora de qualquer esquema tático — especialmente diante de Stanisic, provável titular pelo lado direito do Bayern.

A ausência de Kompany no banco priva os bávaros de ajustes táticos em tempo real num jogo que exigirá reatividade, favorecendo um resultado equilibrado.

Resumo do palpites do Lance para PSG x Bayern de Munique