Pouso Alegre x Atlético-MG – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Pouso Alegre x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro. O duelo acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, em jogo válido pela sexta rodada do campeonato regional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Pouso Alegre x Atlético-MG (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Atlético-MG chega como favorito para abrir vantagem ainda no primeiro tempo pela diferença técnica e pelo momento mais consistente dentro do Campeonato Mineiro. Mesmo com possível rotação no elenco, o time de Jorge Sampaoli mantém um padrão de jogo agressivo desde os minutos iniciais, com linhas altas, pressão pós-perda e boa presença no campo ofensivo. Contra um adversário de menor investimento e que tende a baixar o bloco, o Galo costuma acelerar o ritmo logo no começo para controlar o jogo cedo.

Do outro lado, o Pouso Alegre vive dificuldades na competição, ainda sem vencer e com desempenho instável, especialmente nos primeiros tempos. A equipe tem mostrado problemas de compactação defensiva e dificuldade para sustentar intensidade nos minutos iniciais, o que aumenta a probabilidade de sofrer pressão desde o apito inicial. Nesse contexto, o cenário favorece um Atlético-MG dominante desde o início, com chances reais de ir para o intervalo em vantagem.

O Atlético-MG está há sete jogos sem derrota na temporada, mostrando regularidade e controle de jogo desde o primeiro tempo O Pouso Alegre não vence há três partidas e costuma apresentar queda de rendimento na etapa inicial O Galo tem imposto ritmo forte nos primeiros 45 minutos, abrindo o placar cedo em boa parte dos jogos recentes

Outros palpites para Pouso Alegre x Atlético-MG

Os dados indicam boa probabilidade de ambas as equipes marcarem. O Pouso Alegre esteve envolvido em jogos com gols dos dois lados em quatro das últimas cinco partidas, enquanto o Atlético-MG também sofreu e marcou gols em cinco dos últimos seis compromissos. Mesmo favorito, o Galo tem mostrado vulnerabilidades defensivas recentes, o que abre espaço para um cenário com placares movimentados para os dois lados.

Outro ponto que chama atenção é a possibilidade de o Pouso Alegre abrir o placar. A equipe marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Atlético-MG foi o primeiro a sofrer em quatro das últimas cinco partidas. Já no mercado de escanteios, a tendência é de linha mais baixa: o Pouso Alegre teve menos de 10,5 escanteios em seis dos últimos sete jogos, reflexo de partidas mais truncadas e com menor volume ofensivo contínuo.

Análise e Forma dos Times

Pouso Alegre - Momento e escalação

O Pouso Alegre é o segundo colocado do Grupo B, com sete pontos em cinco jogos, e segue competitivo na briga por classificação. A equipe vem de resultado equilibrado na última rodada e tem como principal característica a organização defensiva, com linhas baixas e jogo reativo, sobretudo atuando no Manduzão, onde costuma elevar seu nível de intensidade.

Provável escalação do Pouso Alegre: Anderson, Da Silva, Xandão, Matheus Nunes, Victão, Gabriel Tota, Jhonatan Kauan, Alexandre Pena, Romário, Marcelo, Nathan Palafoz. Técnico: Danilo.

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG chega pressionado no Campeonato Mineiro após um início irregular. Terceiro colocado do Grupo A, com sete pontos, o Galo ainda não conseguiu transformar volume e controle de jogo em vitórias consistentes, acumulando quatro empates em cinco rodadas. Mesmo assim, o triunfo no clássico contra o Cruzeiro dá respaldo ao trabalho e mantém a equipe viva na disputa pela classificação.

A tendência é de um time com mais posse e iniciativa, mas que ainda mostra dificuldades na eficiência ofensiva e na quebra de linhas baixas. Em contrapartida, a defesa tem se mostrado competitiva, sofrendo poucos gols. Sem grandes alterações esperadas, o Atlético-MG entra em campo buscando intensidade desde o início para evitar novo tropeço e ganhar confiança na reta final da fase de grupos.

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Igor Gomes, Maycon, Bernard, Victor Hugo, Dudu, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Confronto direto e estatísticas de Pouso Alegre x Atlético-MG

O histórico recente entre Pouso Alegre e Atlético-MG fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Pouso Alegre x Atlético-MG

26/01/2025 – Pouso Alegre 0 x 0 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

26/02/2022 – Pouso Alegre 2 x 3 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

07/04/2021 – Atlético-MG 1 x 0 Pouso Alegre (Campeonato Mineiro)

30/05/1990 – Pouso Alegre 3 x 3 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

25/03/1990 – Atlético-MG 1 x 2 Pouso Alegre (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Pouso Alegre x Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto em uma sequência de sete jogos sem derrota na temporada O Pouso Alegre atravessa um momento de três partidas sem vitória Apesar da invencibilidade, o Atlético-MG sofreu gol em três jogos Os jogos do Pouso Alegre têm sido abertos: em quatro dos últimos cinco compromissos da equipe, a partida terminou com mais de 2,5 gols No mesmo recorte, o Pouso Alegre registrou ambas as equipes marcam em quatro de cinco jogos

Comparação de Odds para Pouso Alegre x Atlético-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,62 1,44 Betano 2,65 1,45 Bet365 2,60 1,48

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Pouso Alegre x Atlético-MG

Resultado 1º tempo: Atlético-MG (1,70 na Betsson) Ambas as equipes marcam (2,62 na Betsson) Marcar primeiro gol: Pouso Alegre (2,20 na Superbet) Menos de 10,5 escanteios (1,75 na Betano)

