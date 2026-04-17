Panathinaikos x Olympiacos – Palpites, análise e odds (19/04)

O "Derby dos Inimigos Eternos" volta à cena em Atenas no próximo domingo, 19 de abril de 2026, em mais um capítulo do duelo mais tenso do futebol grego. Panathinaikos e Olympiacos se enfrentam pela segunda rodada do Championship Group da Stoiximan Super League, no estádio Apóstolos Nikolaidis, em confronto que pode redefinir a corrida pelo título na reta final da temporada.

O contexto é de alta tensão. O Olympiacos chega pressionado após perder em casa por 1 x 0 para o AEK na abertura dos playoffs e ver o sonho do bicampeonato se complicar. Já o Panathinaikos, comandado por Rafa Benítez, busca somar pontos decisivos e repetir a vitória obtida na fase regular, quando superou o rival no Karaiskakis por 1 x 0, com gol de Vicente Taborda.

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Análise da partida

O Olympiacos iniciou o Championship Group na segunda colocação, com 58 pontos, a dois do AEK e um à frente do PAOK. A equipe de José Luis Mendilibar foi derrotada na estreia do mata-mata e precisa reagir fora de casa para não perder contato com a liderança.

O time de Pireu se destaca pela consistência defensiva, com 17 jogos sem sofrer gols na liga, mas enfrenta dificuldades ofensivas contra defesas bem organizadas. Os empates sem gols diante de Levadiakos, PAOK e AEL Larissa evidenciam a irregularidade no ataque em jogos mais travados.

O Panathinaikos, por sua vez, chega após empate por 0 x 0 com o PAOK em Toumba, resultado considerado positivo fora de casa. Rafa Benítez, contratado em outubro de 2025, conseguiu estabilizar a equipe após um período de oscilações, especialmente no fim da fase regular.

A eliminação para o Real Betis na Europa League, com goleada por 4 x 0 em Sevilla, foi um golpe duro após a vitória por 1 x 0 na ida. Com a queda continental, o foco passou a ser totalmente o campeonato nacional, onde o clube ocupa a quarta posição, com 50 pontos, e precisa assumir mais riscos para seguir competitivo.

O fator casa também pesa na análise. O Apóstolos Nikolaidis se consolidou como um ambiente hostil para adversários de alto nível, e o Panathinaikos não perdeu para o Olympiacos nos dois últimos confrontos como mandante pela liga. Esse histórico recente reforça a expectativa de um duelo equilibrado, com forte influência do ambiente e decidido nos detalhes.

Outros palpites para Panathinaikos x Olympiacos

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Confrontos diretos

O histórico do Derby dos Inimigos Eternos aponta ampla vantagem do Olympiacos. Em 229 partidas oficiais, o clube de Pireu soma 90 vitórias, contra 58 do Panathinaikos, além de 81 empates. Ainda assim, o recorte recente indica maior equilíbrio, com quatro empates nos últimos seis confrontos, padrão que reforça a tendência de jogos mais travados e com baixa produção ofensiva.

No duelo mais recente, disputado em fevereiro de 2026 no Karaiskakis Stadium, o Panathinaikos venceu por 1 a 0, com gol de Vicente Taborda. A equipe sustentou a vantagem com solidez defensiva, mesmo pressionada na etapa final. Já no encontro anterior, em setembro de 2025, houve empate por 1 a 1, enquanto na temporada passada o Olympiacos levou vantagem nos jogos decisivos, incluindo vitórias nos playoffs e na definição do título, o que reforça o equilíbrio recente da rivalidade.

Notícias de Panathinaikos x Olympiacos

Panathinaikos

O Panathinaikos chega com desfalques relevantes. Estão fora Georgios Katris, Moussa Sissoko, Georgios Kyriopoulos, Erik Palmer-Brown e Cyriel Dessers, todos por lesão. Sissoko, inclusive, teve a temporada encerrada por problema no quadril, enquanto Palmer-Brown só deve retornar no fim de abril.

A provável escalação de Rafa Benítez tem Alban Lafont no gol, defesa com Davide Calabria, Tin Jedvaj, Sverrir Ingason e Giorgos Kyriakopoulos, além de meio-campo formado por Pedro Chirivella e Anastasios Bakasetas. No ataque, Facundo Pellistri, Vicente Taborda e Santino Andino atuam atrás de Andrews Tetteh. Lafont vem de boa atuação contra o Betis, e Karol Świderski, artilheiro da equipe na temporada, deve iniciar no banco.

Provável escalação do Panathinaikos (4-2-3-1): Alban Lafont; Davide Calabria, Tin Jedvaj, Sverrir Ingason e Giorgos Kyriakopoulos; Pedro Chirivella e Anastasios Bakasetas; Facundo Pellistri, Vicente Taborda e Santino Andino; Andrews Tetteh. Técnico: Rafa Benítez.

Olympiacos

No Olympiacos, as baixas confirmadas são Theofanis Bakoulas, com grave lesão no joelho, e Konstantinos Angelakis, também fora por problema ligamentar. Ainda assim, José Luis Mendilibar tem a base do elenco à disposição e deve repetir a estrutura utilizada contra o AEK. A equipe tende a ir a campo com Konstantinos Tzolakis no gol, linha defensiva formada por Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola e Bruno Onyemaechi, além de Santiago Hezze e Dani García na proteção do meio.

No setor ofensivo, Gelson Martins, Daniel Podence e Mehdi Taremi atuam atrás de Ayoub El Kaabi, principal referência da equipe. O marroquino vive bom momento, com dois gols marcados contra o Panserraikos no início de março, após passar fevereiro em branco. Na Super League, soma 17 gols em 22 jogos e lidera a artilharia com folga, consolidando-se como o nome mais decisivo do ataque do Olympiacos.

Provável escalação do Olympiacos (4-2-3-1): Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola e Bruno Onyemaechi; Santiago Hezze e Dani García; Gelson Martins, Daniel Podence e Mehdi Taremi; Ayoub El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Destaques individuais de Panathinaikos x Olympiacos

Jogador destaque · Panathinaikos Vicente Taborda 1 Gol decisivo no turno contra o Olympiacos no Karaiskakis 2 Gols na Europa League, incluindo pênalti contra o Betis 3 Gols marcados na Super League 2025-26 7,35 Nota média FotMob, entre as melhores dos pontas da liga Jogador destaque · Olympiacos Ayoub El Kaabi 17 Gols na Super League, artilheiro isolado da competição 50 Gols acumulados pela Super League com o Olympiacos 22 Jogos disputados pela Super League 2025-26 7,4 Nota média no FotMob, uma das melhores da liga

Os Técnicos

Rafa Benítez completa seis meses à frente do Panathinaikos sob pressão constante. O espanhol de 65 anos assinou contrato em outubro de 2025 e vive sua primeira experiência no futebol grego, chegando após a saída de Christos Kontis. Com carreira marcada por títulos como a Champions League de 2005 pelo Liverpool e a Europa League de 2013 pelo Chelsea, mantém uma abordagem pragmática, baseada em organização defensiva e transições rápidas, ainda que tenha alternado bons momentos com períodos de instabilidade no clube.

Do outro lado, José Luis Mendilibar consolidou-se como o técnico mais bem-sucedido da história recente do Olympiacos. Desde que assumiu, em fevereiro de 2024, acumulou conquistas importantes, incluindo a Conference League, a Copa da Grécia e a Super League, estabelecendo um ciclo vitorioso. Seu estilo é claro e pouco flexível, com pressão alta, jogo direto e intensidade ofensiva, modelo que sustenta aproveitamento elevado e mantém o clube competitivo em todas as frentes.

Análise Tática

A tendência é que o Panathinaikos se organize em um 4-2-3-1 de linhas médias, com capacidade de recuar para um bloco médio-baixo quando pressionado. Benítez costuma proteger a área com dois volantes mais posicionais, liberar Taborda entre linhas e utilizar Tetteh como referência para reter a bola. Pelos lados, Calabria e Kyriakopoulos ganham liberdade para avançar, especialmente em transições curtas.

O principal trunfo da equipe está nas bolas paradas e nos contra-ataques pelos corredores. Pellistri oferece profundidade pela direita, enquanto Taborda atua explorando os espaços entre defesa e meio-campo adversário. Esse padrão foi determinante no confronto mais recente, quando o Panathinaikos aproveitou uma jogada direta para definir o resultado.

O Olympiacos deve manter o 4-2-3-1 característico, com Hezze e Dani García no controle do meio e um trio ofensivo móvel formado por Gelson Martins, Podence e Taremi. A proposta de Mendilibar passa por pressão alta na saída rival, avanço constante dos laterais e busca frequente por El Kaabi dentro da área, sobretudo em finalizações rápidas.

Defensivamente, os números impressionam. A equipe soma 17 jogos sem sofrer gols na Super League, com Tzolakis como destaque no gol. O desafio, porém, está em transformar essa consistência em vitórias fora de casa contra adversários diretos, algo que não tem se repetido nas visitas ao Panathinaikos.

O cenário do jogo tende a ser condicionado pelo início. Se o Panathinaikos conseguir travar o ritmo e impor duelos físicos no primeiro tempo, a partida deve seguir equilibrada e com poucas oportunidades claras. Por outro lado, um gol precoce do Olympiacos pode obrigar o mandante a se expor, abrindo espaço para transições rápidas e ampliando o protagonismo de El Kaabi no ataque visitante.

Prognóstico de placar exato para Panathinaikos x Olympiacos

🎯 Previsão de Placar Panathinaikos 1 x 1 Olympiacos A análise aponta para um empate em 1 a 1 no Apóstolos Nikolaidis, em um cenário alinhado ao padrão recente do clássico. O Panathinaikos tende a encontrar o gol impulsionado pelo fator casa e pela eficiência em bolas paradas ou transições rápidas, modelo que já funcionou no duelo mais recente, decidido por Taborda. O Olympiacos, por sua vez, deve equilibrar a partida com a qualidade do setor ofensivo. El Kaabi, artilheiro da liga com 17 gols e em fase ascendente após encerrar um período de seca, surge como principal candidato a marcar pelo lado visitante. O retrospecto recente reforça essa projeção: quatro dos últimos seis confrontos terminaram empatados, refletindo o estilo pragmático de Benítez e a abordagem direta de Mendilibar. Nos últimos seis duelos entre Panathinaikos e Olympiacos, quatro terminaram empatados , com média baixa de gols por partida

, com média baixa de gols por partida O Panathinaikos venceu o jogo do turno por 1 x 0 no Karaiskakis, em 8 de fevereiro, com gol de Vicente Taborda aos sete minutos

no Karaiskakis, em 8 de fevereiro, com gol de Vicente Taborda aos sete minutos O Olympiacos perdeu na rodada 1 do Championship Group por 1 x 0 para o AEK , dentro de casa, e chega pressionado

, dentro de casa, e chega pressionado Ayoub El Kaabi lidera a artilharia da Super League com 17 gols em 22 jogos e acabou de atingir a marca histórica de 50 gols com o Olympiacos

e acabou de atingir a marca histórica de 50 gols com o Olympiacos O Olympiacos tem a melhor defesa da competição, com 17 jogos sem sofrer gols na Super League 2025/26

Resumo dos palpites do Lance para Panathinaikos x Olympiacos