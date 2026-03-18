Aston Villa x Lille – Palpites, análise e odds (19/03)

O Aston Villa recebe o Lille nesta quinta-feira, 19 de março, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. Os Villans chegam a este confronto com uma vantagem preciosa, mas ainda frágil: uma vitória por 1 a 0 arrancada na França na ida, semana passada.

Apenas um gol separa as duas equipes no placar agregado e tudo ainda está em aberto neste segundo duelo. O Lille precisa vencer para seguir vivo, enquanto o Villa precisa resistir — ou, melhor ainda, matar a chave e sepultar as últimas esperanças do LOSC neste jogo de volta em Villa Park.

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Análise da partida

O paradoxo é desconcertante para o Aston Villa: em dificuldade na Premier League, mas ainda sólido no cenário europeu.

Os Villans vêm de três derrotas consecutivas no campeonato, contra Wolves, Chelsea e Manchester United — uma sequência negativa que aumentou a pressão sobre Unai Emery nas últimas semanas.

Apesar disso, o Villa mantém uma posição confortável na tabela com 51 pontos em 30 rodadas, ocupando a quarta colocação, mas permanecendo ao alcance do Manchester United e do Liverpool na briga pelo top 4, que garante vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Se uma classificação para a Champions via campeonato ainda é viável, a margem diminuiu. Neste contexto, a Europa League surge agora como um objetivo prioritário para garantir uma vaga na maior competição do mundo ao fim da temporada.

Do lado do Lille, a situação é menos alarmante do que parece, apesar da derrota no jogo de ida. Os Dogues vêm de três vitórias em seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória convincente sobre o Estrela Vermelha de Belgrado nas repescagens da Europa League no mês passado.

Na Ligue 1, os comandados de Bruno Génésio ocupam a quinta posição com 44 pontos em 26 rodadas. Eles seguem totalmente na corrida pela vaga na Liga dos Campeões, a apenas três pontos do Olympique Lyonnais e cinco do Olympique de Marseille.

Se a dinâmica é animadora, o técnico do Lille precisará lidar com um elenco desfalcado para esta viagem à Inglaterra — dado importante que pode pesar no equilíbrio deste confronto europeu.

Outros palpites para Aston Villa x Lille

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Confrontos diretos

Este duelo entre Aston Villa e LOSC Lille já virou um clássico no cenário europeu nas últimas temporadas. É, afinal, o quarto confronto entre os dois clubes em menos de dois anos.

O primeiro duelo remonta às quartas de final da Conference League, em abril de 2024. Os ingleses venceram o jogo de ida em Villa Park (2 a 1), antes de o Lille responder com o mesmo placar no duelo de volta. Após os 180 minutos (3 a 3 no agregado), foram os Villans que garantiram a classificação para as semifinais nas cobranças de pênaltis, em Pierre Mauroy.

Nesta temporada, os dois clubes se reencontram na Europa League, e o jogo de ida disputado no norte da França na última quinta-feira terminou com a vitória do Aston Villa (1 a 0), permitindo que o time inglês abordasse este jogo de volta com leve vantagem.

Notícias de Aston Villa e Lille

Aston Villa: desfalques pesam

Unai Emery precisa lidar com diversas ausências importantes neste jogo de volta em Villa Park.

Youri Tielemans, um dos jogadores mais regulares da temporada, está fora até meados de abril por causa de uma lesão no tornozelo. Um baque para o Villa, que perde uma peça-chave capaz de recuperar a bola e organizar o jogo no meio-campo.

Outras baixas significativas são Boubacar Kamara, lesionado no joelho e fora até junho, e Matty Cash, ainda sem condições de jogo (panturrilha) para este duelo de volta.

Apesar dos desfalques, o técnico espanhol pode contar com a profundidade do elenco. Jogadores como Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Leon Bailey, Tammy Abraham e Douglas Luiz oferecem soluções de qualidade para compensar as ausências e trazer impacto, especialmente ao longo da partida.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Lamare Bogarde, Enri Konsa, Mings e Lucas Digne; Douglas Luiz e Amadou Onana; Jadon Sancho, Morgan Rogers e Emiliano Buendía; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

LOSC Lille: enfermaria lotada

O LOSC também enfrenta ausências importantes antes desta viagem europeia. O golpe mais duro é a ausência de Hamza Igamane, revelação ofensiva contratada junto ao Rangers neste verão, que está fora pelo resto da temporada após romper os ligamentos cruzados. Autor de quatro gols em cinco partidas pela Europa League, sua falta deixa um vazio considerável no ataque.

Outros jogadores também estão fora: Ethan Mbappé (posterior da coxa), Osame Sahraoui (virilha) e Ousmane Touré (ligamento cruzado).

Nesse contexto, o papel de Fernandez-Pardo se torna central na criação ofensiva do Lille. Autor de um gol e uma assistência na vitória contra o Stade Rennais, o espanhol se firma como peça fundamental para virar o jogo. E pelo tom de suas declarações recentes, ele chega a este desafio com uma confiança bem assumida.

Provável escalação do Lille (4-2-3-1): Berke Özer; Thomas Meunier, Mandi, Nathan Ngoy e Romain Perraud; Nabil Bentaleb e Bouaddi; Correia, Haraldsson, Mukau; Fernandez-Pardo

Jogador destaque · Aston Villa Morgan Rogers 8 Gols na temporada 5 Assistências na temporada 2 Gols na Europa League 13 Participações diretas Jogador destaque · LOSC Lille Fernandez-Pardo 5+ Gols na temporada 4 Assistências na temporada 2 Gols na Europa League 9 Participações diretas

Os técnicos

Unai Emery (Aston Villa): Poucos treinadores na Europa dominam as partidas de mata-mata tão bem quanto Unai Emery. O técnico espanhol construiu uma reputação sólida com quatro títulos de Europa League pelo Sevilla, além de outras finais europeias disputadas com Villarreal e Arsenal. Um currículo que fala por si só.

Desde sua chegada ao clube, Unai Emery transformou profundamente o Aston Villa, consolidando o clube como presença assídua nas competições europeias, com um aproveitamento sólido de 53% em 131 jogos.

Bruno Génésio (Lille): apresenta um retrospecto sólido com 50% de vitórias em 60 jogos à frente do clube do norte da França. Passado por Olympique Lyonnais e Stade Rennais, ele tem uma bela experiência na gestão de elencos ambiciosos e em compromissos europeus. Sua capacidade de se adaptar taticamente conforme o adversário é, aliás, um de seus principais trunfos.

O desafio que o aguarda, no entanto, é imenso: propor um jogo ofensivo no campo de Villa Park, com um elenco desfalcado e a obrigação de vencer para ter qualquer chance de virar.

Análise tática

Do lado do Aston Villa, Unai Emery deve optar por um 4-2-3-1 com Amadou Onana e Douglas Luiz como dupla pivô, para compensar as ausências de Youri Tielemans e Boubacar Kamara. A ideia será evitar ceder terreno em excesso — cenário que o técnico espanhol costuma evitar mesmo quando joga com vantagem no agregado.

A principal arma dos Villans pode ser Morgan Rogers, capaz de criar nas entrelinhas e levar perigo rapidamente nas transições. Na defesa, a dupla Ezri Konsa e Tyrone Mings terá a missão de conter a mobilidade de Fernandez-Pardo, muito à vontade nos desmarques e nas combinações curtas.

No LOSC, Bruno Génésio deve apostar em uma dinâmica ofensiva pelas laterais, com Hákon Haraldsson e Tiago Correia para apoiar Fernandez-Pardo. O objetivo será criar perigo pelas transições rápidas, explorando especialmente a velocidade nas costas de Lamare Bogarde e Lucas Digne.

A fragilidade defensiva atual do Villa, com dez gols sofridos nos últimos cinco jogos, pode abrir brechas para os Dogues, sempre muito propositivos independentemente do momento. Para aproveitar, a dupla Ayyoub Bouaddi e Nabil Bentaleb precisará recuperar as bolas bem adiantado no campo e lançar o jogo rapidamente para frente, sem dar tempo para os ingleses se reorganizarem.

Dicas de apostas para Aston Villa x Lille

Aposta principal: Ambas as equipes marcam - odd 1,82 Aposta alternativa 1: Mais de 2,5 gols - odd 1,82 Aposta alternativa 2: Corrida até o 5º escanteios: Aston Villa - odd 1,77 Aposta alternativa 3: Aston Villa abre o placar do 1º tempo - odd 2,05

Por que ambas as equipes marcam?

Quatro dos últimos seis jogos do Aston Villa como mandante por todos os torneios terminaram com ambas as equipes marcam Os dois confrontos diretos entre os clubes em 2024, pela Conference League, terminaram com ambos os lados marcando Nas últimas dez partidas, a defesa dos Villans sofreu uma média de 1,7 gols por jogo Metade dos quatro jogos do time inglês como mandante na Liga Europa foram com ambos marcam A equipe francesa marcou em três dos cinco duelos fora de casa na competição