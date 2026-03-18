Elche x Mallorca – Palpites, análise e odds (21/03)

O Estadio Manuel Martínez Valero recebe, no sábado, 21 de março de 2026, um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Elche e Mallorca estão separados por apenas dois pontos, com os mandantes na 18ª posição e os visitantes em 16º, em uma disputa que pode redefinir a parte de baixo da tabela.

Para o Elche, a urgência é máxima. De volta à elite após dois anos, a equipe soma 26 pontos e depende do fator casa para reagir. Já o Mallorca, com 28 pontos e dois jogos a mais, sabe que uma derrota pode colocá-lo novamente na zona de rebaixamento.

Mais do que três pontos, o duelo representa sobrevivência. Cada erro pode custar caro em uma reta final onde a margem de recuperação é cada vez menor.

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Análise da partida

O Elche atravessa um momento bastante delicado na temporada. A derrota por 4 x 1 para o Real Madrid na última rodada foi a segunda consecutiva, após o revés por 2 x 1 diante do Villarreal, e ampliou uma sequência negativa preocupante: são cinco jogos sem vitória no último mês, com apenas cinco gols marcados e nove sofridos. Apesar disso, há um ponto de sustentação claro — o desempenho como mandante. No Martínez Valero, a equipe soma seis vitórias, sete empates e apenas duas derrotas, com números sólidos tanto ofensiva quanto defensivamente. Fora de casa, porém, o cenário é completamente oposto, evidenciando a dependência do fator local.

Taticamente, Eder Sarabia mantém o 3-5-2 como base, com André Silva e Rafa Mir formando a dupla de ataque e Martim Neto sendo o principal responsável pela construção no meio-campo. A equipe já demonstrou capacidade de competir contra adversários mais fortes — como no empate momentâneo contra o Real Madrid no Bernabéu —, mas a falta de consistência ao longo dos 90 minutos segue sendo um problema. Em casa, no entanto, o comportamento é diferente: o Elche marcou em nove dos últimos dez jogos como mandante na La Liga, reforçando sua competitividade nesse cenário.

O Mallorca, por sua vez, chega com um alívio recente após a vitória por 2 x 1 sobre o Espanyol, resultado que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer. O triunfo, garantido com gol de Samuel Costa aos 88 minutos, devolveu a equipe à 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Ainda assim, a sensação de instabilidade permanece, especialmente pelo desempenho defensivo: antes dessa vitória, o time havia sofrido gols em 13 partidas consecutivas, evidenciando uma fragilidade estrutural.

Ofensivamente, o grande ponto de dependência é Vedat Muriqi. O atacante kosovar é o artilheiro isolado da equipe na La Liga, com 18 gols, e representa praticamente toda a referência ofensiva do time. Quando bem marcado ou ausente, o Mallorca perde profundidade e poder de finalização, já que a criação ao redor dele é inconsistente ao longo da temporada.

Na tabela, a diferença de dois pontos entre as equipes pode enganar. O Elche possui dois jogos a menos, o que lhe dá margem real de recuperação. Uma vitória neste confronto direto igualaria a pontuação e colocaria pressão imediata sobre o Mallorca, especialmente nos critérios de desempate. Em um cenário onde pelo menos nove equipes estão separadas por poucos pontos na luta contra o rebaixamento, cada partida passa a ter peso decisivo — e este duelo, em particular, vale mais do que apenas três pontos.

Outros palpites para Elche x Mallorca

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Confrontos diretos

No confronto do primeiro turno desta temporada, disputado em 13 de dezembro de 2025, o Mallorca levou a melhor ao vencer o Elche por 3 x 1, atuando em casa. Aquele resultado teve um peso relevante, não apenas pelos três pontos conquistados, mas por quebrar uma sequência de seis partidas sem derrotas do Elche no confronto direto. Até então, o histórico recente favorecia os mandantes deste sábado, o que torna aquele triunfo ainda mais significativo dentro do contexto da rivalidade.

No panorama geral, o equilíbrio é a principal marca desse duelo. Considerando os últimos 13 encontros entre os clubes desde 2007, são quatro vitórias do Mallorca, três do Elche e seis empates. Trata-se de um confronto tradicionalmente parelho, com poucas margens para domínio amplo de qualquer lado. No Martínez Valero, porém, o Elche costuma se sentir mais confortável, o que reforça a importância do fator casa para este duelo.

Outro ponto relevante está no padrão dos jogos entre as equipes. A maioria dos confrontos recentes foi marcada por placares mais baixos, frequentemente abaixo da linha de 2,5 gols, indicando partidas mais fechadas e de forte disputa física. A exceção foi justamente o jogo do turno, quando o Mallorca soube aproveitar melhor os erros defensivos do adversário e controlar a posse para construir o resultado.

Para este encontro, o histórico sugere novamente um jogo equilibrado, mas com leve inclinação ao mandante. Isso se reforça ainda mais quando analisamos o desempenho do Mallorca fora de casa nesta temporada, onde a equipe apresenta dificuldades claras, com sete derrotas e baixo aproveitamento como visitante.

Notícias de Elche x Mallorca

Elche

O Elche chega para o confronto com três desfalques confirmados: Buba Sangaré, John Donald Chetauya e Héctor Fort estão fora por lesão. Fora isso, o elenco está praticamente completo, sem suspensões, o que permite a Eder Sarabia manter sua base titular. Martim Neto, que vinha sendo preservado em algumas partidas, deve retornar ao onze inicial e terá papel central na organização do meio-campo.

No setor ofensivo, a disputa interna aumenta a competitividade. Rafa Mir vive momento mais consistente e divide a artilharia da equipe com André Silva e Álvaro Rodríguez, todos com sete gols na temporada. Ainda assim, a dupla mais provável para iniciar segue sendo Mir e Silva, garantindo presença de área e capacidade de finalização.

Outro nome importante é Aleix Febas, o jogador mais regular do time ao longo da temporada. Com alta avaliação de desempenho, ele atua como motor do meio-campo, sendo fundamental tanto na construção quanto na intensidade sem a bola — peça-chave para o funcionamento do sistema de Sarabia.

Escalação provável (3-5-2): Matías Dituro; Léo Pétrot, Víctor Chust e David Affengruber; Germán Valera, Aleix Febas, Federico Redondo, Martim Neto e Adrià Pedrosa; André Silva e Rafa Mir. Técnico: Eder Sarabia.

Mallorca

O Mallorca chega para o confronto com uma lista significativa de desfalques. Lucas Bergström, Abdón Prats, Javi Llabrés, Marash Kumbulla e Takuma Asano estão fora por lesão. Além disso, Jan Virgili e Johan Mojica cumprem suspensão, o que obriga Jagoba Arrasate a reorganizar o sistema defensivo, especialmente pelo lado esquerdo. A tendência é que David López seja improvisado na lateral, com Antonio Sánchez entrando na zaga.

No setor ofensivo, a dependência segue concentrada em Vedat Muriqi. O atacante kosovar, com 18 gols na La Liga, é a principal referência e praticamente insubstituível no elenco. Sua presença é determinante para o funcionamento ofensivo da equipe, tanto na finalização quanto no jogo aéreo.

A ausência de Mojica também pesa bastante. O lateral colombiano era peça importante no apoio ao ataque pelo lado esquerdo, oferecendo profundidade e cruzamentos — exatamente o tipo de recurso que potencializa o jogo de Muriqi. Sem ele, o Mallorca perde uma de suas principais válvulas ofensivas, o que pode impactar diretamente na produção da equipe fora de casa.

Escalação provável (4-3-1-2): Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo e David López; Samú Costa, Omar Mascarell e Manu Morlanes; Pablo Torre; Mateo Joseph e Vedat Muriqi. Técnico: Martín Demichelis.

Destaques individuais de Elche x Mallorca

Jogador destaque · Elche CF Aleix Febas 7,26 Avaliação WhoScored — melhor do elenco 24 Partidas disputadas em 2025/26 1G / 1A Gols e assistências na La Liga 7 Cartões amarelos — mais do elenco Jogador destaque · RCD Mallorca Vedat Muriqi 18 Gols na La Liga 2025/26 7,10 Avaliação WhoScored na temporada 50% Aproveitamento nos chutes a gol Líder Gols de cabeça nas 5 grandes ligas

Os Técnicos

Eder Sarabia assumiu o Elche em junho de 2025 com a missão de estruturar a equipe no retorno à La Liga, renovando contrato até 2027. Seu modelo prioriza posse de bola e uso intenso das alas no 3-5-2, transformando os lados do campo em principal via ofensiva. O grande desafio tem sido encontrar equilíbrio entre ataque e defesa — especialmente fora de casa, onde a equipe não conseguiu manter consistência. Ainda assim, com 26 pontos em 27 jogos, a permanência segue ao alcance, desde que o time aproveite melhor seus jogos como mandante.

Martín Demichelis assumiu o Mallorca em fevereiro de 2026 após a demissão de Jagoba Arrasate, com a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento. O argentino de 45 anos tem passagens por Bayern II, River Plate e Monterrey, além de conhecer o futebol espanhol como ex-jogador de Málaga e Espanyol.

Sua estreia foi no empate por 2 x 2 contra o Osasuna, quando o time abriu dois gols de vantagem com Muriqi, mas cedeu o resultado no fim — reflexo dos problemas defensivos. Na vitória por 2 x 1 sobre o Espanyol, a equipe mostrou mais organização, embora ainda sem uma identidade consolidada. O principal desafio segue sendo a dependência de Vedat Muriqi, praticamente a única referência ofensiva confiável. Para o duelo contra o Elche, Demichelis ainda tenta implementar seu modelo, lidando com um elenco desfalcado e em processo de adaptação.

Análise Tática

O confronto tático entre as equipes apresenta um encaixe bastante interessante. O Elche, organizado no 3-5-2, tende a ter superioridade numérica no meio-campo, o que pode dificultar a pressão do Mallorca caso os visitantes tentem subir suas linhas. Eder Sarabia utiliza bem os alas como válvulas de escape, e a velocidade de Germán Valera pelo lado direito surge como uma arma importante, especialmente explorando o setor esquerdo do Mallorca, que estará fragilizado sem Mojica — com a provável improvisação de David López na posição.

Do outro lado, o Mallorca chega consciente de suas limitações como visitante, tendo conquistado apenas uma vitória fora de casa em toda a La Liga. Diante disso, a tendência é que Martín Demichelis opte por um bloco mais baixo e compacto, com quatro defensores bem posicionados e a dupla Samú Costa e Omar Mascarell protegendo a entrada da área. A estratégia deve passar por transições rápidas, utilizando a velocidade de Pablo Torre e Mateo Joseph pelos lados, além da presença física de Vedat Muriqi como referência para cruzamentos e bolas longas.

As bolas paradas aparecem como um dos principais pontos de desequilíbrio do jogo. O Mallorca tem mostrado fragilidade defensiva nesse tipo de situação — inclusive sofrendo gols recentes dessa forma — enquanto o Elche possui bons cabeceadores e pode explorar esse fundamento com frequência. Por outro lado, o próprio Muriqi é uma das maiores ameaças aéreas do futebol europeu nesta temporada, o que transforma qualquer escanteio ou cruzamento a favor dos visitantes em uma chance real de gol.

A tendência é de um jogo com maior controle de posse por parte do Elche, provavelmente na faixa de 55% a 60%, tentando ditar o ritmo e empurrar o adversário para seu campo defensivo. O Mallorca, por sua vez, deve apostar em eficiência e organização para aproveitar os espaços deixados nas costas dos alas, que avançam bastante e podem expor a linha defensiva em transições rápidas.

Um fator decisivo pode ser o primeiro gol. O Elche ainda não conseguiu virar nenhuma partida nesta temporada quando saiu atrás no placar, o que aumenta a importância de começar na frente. Caso o Mallorca consiga marcar primeiro, o cenário muda completamente, favorecendo ainda mais o plano reativo da equipe visitante.

Prognóstico de placar exato para Elche x Mallorca

🎯 Previsão de Placar Elche 2 x 1 Mallorca O Elche chega forte em casa, com 63% de aproveitamento no Martínez Valero, contra apenas 22% do Mallorca como visitante. O padrão recente indica gols, com ambas marcando em nove dos últimos dez jogos. Sem Mojica e Virgili, o lado esquerdo do Mallorca fica exposto aos ataques pela direita do Elche.. O Elche tem seis vitórias e apenas duas derrotas em casa nesta temporada

vitórias e apenas derrotas em casa nesta temporada O Mallorca venceu apenas uma vez como visitante em toda a La Liga 2025/26

vez como visitante em toda a La Liga 2025/26 Dois laterais titulares do Mallorca estão suspensos, fazendo com que o lado esquerdo seja improvisado

laterais titulares do Mallorca estão suspensos, fazendo com que o lado esquerdo seja improvisado Vedat Muriqi é líder em gols de cabeça nas cinco grandes ligas — é de se esperar pelo menos um gols dos visitantes

O Elche não virou nenhuma partida que saiu perdendo nos 16 jogos nesta temporada Previsão final: Elche vence em casa aproveitando os desfalques do Mallorca, mas Muriqi garante que os visitantes não saiam em branco.

Resumo dos palpites do Lance para Elche x Mallorca